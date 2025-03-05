Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти дає користувачам змогу відстежувати електронні листи та збирати аналітику, зокрема частоту відкриття електронних листів, натискання посилань і кількість завантажень для вкладень електронних листів. Використовуючи такі функції, як веб-маяки або сповіщення про прочитання, рішення для відстеження електронної пошти дозволяють користувачам відстежувати доставку електронних листів адресатам. Організації, які широко поширені у відділах продажів і маркетингу, використовують програмне забезпечення для відстеження електронної пошти, щоб точно визначити оптимальні точки взаємодії та покращити спілкування з потенційними клієнтами. Ці інструменти разом із їхньою аналітикою відіграють вирішальну роль в оцінці та вдосконаленні продажів і маркетингових повідомлень для оптимізації ймовірності залучення потенційних клієнтів. Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти легко інтегрується з платформами електронної пошти та часто включається як розширення для доповнення до інших інструментів продажів і маркетингу, таких як CRM та програмне забезпечення електронного маркетингу, утворюючи комплексну систему автоматизації відділу продажів.
Запит на новий застосунок
Zoho CRM
zoho.com
Запустіть весь свій бізнес за допомогою набору Zoho з онлайн -інструментів продуктивності та додатків SaaS. Понад 50 мільйонів користувачів довіряють нам у всьому світі.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнтів і розвивати свій бізнес у 5 і більше разів. EngageBay пропонує низку функцій, зокрема: - Просту та потужну систему CRM "все в одному" - Просте у використанні програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Маркетинг електронною поштою - Безкоштовне програмне забезпечення для чату в режимі реального часу - Потужне програмне забезпечення служби підтримки - Послідовності електронних листів - Цільові сторінки - Веб-форми для збору потенційних клієнтів в Інтернеті - 360-градусний огляд клієнтів у відділах маркетингу, продажів і підтримки - Програмне забезпечення для планування зустрічей - Програмне забезпечення для керування контактами - Безкоштовне програмне забезпечення CRM та багато іншого.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt - це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе всередині вашого Gmail та інших додатків Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, виховати відносини з клієнтами, контролювати прогрес у продажах та закривати більше угод. Більше про nethunt crm 🙂 Організуйте свою клієнтську базу Використовуйте основні функції CRM в Nethunt, щоб організувати свою клієнтську базу найбільш ефективно. ✓ Попрощайтеся з стомлюючим введенням даних назавжди. ✓ Використовуйте функцію дублікату Nethunt, щоб постійно підтримувати ваші дані в будь -який час. ✓ Необхідні поля мають годинники над вашими даними, щоб переконатися, що у вас є те, що вам потрібно. ✓ Ваша клієнтська база надійно зберігається в одному місці, захищена від витоків або розкішних очей шляхом правильного управління доступом. 📞 Захоплення нових ведучих через кілька каналів Nethunt CRM інтегрується з декількома інструментами, що дозволяє отримувати нові потенційні клієнти з різних джерел та зберігати зв'язок у записах CRM. ✓ Створіть нові потенційні клієнти з вхідних та вихідних дзвінків ✓ перетворити чати на веб -сайті на нові потенційні клієнти ✓ Отримайте нові результати з платформ соціальних медіа ✓ Додайте нові потенційні клієнти до CRM від Messengers ✓ Захоплення клієнтів із користувацьких веб -форм 📋 Бази сегментів та клієнтів Розбийте свою клієнтську базу на цільові сегменти, щоб надсилати персоналізовані смоли, використовуючи різні макроси - назву роботи, потребу, розмір компанії та інше. ✓ Використовуйте спеціальні фільтри та перегляди для сегментації своїх контактів. ✓ Збережіть для себе необмежену кількість сегментів або поділіться ними з командою. ✓ Нехай ці сегменти автоматично оновлюються, коли нові користувачі відповідають певним параметрам. 💲 Побудувати трубопровід продажів Перетворіть контакти на проводки і відштовхніть їх до прекрасного, функціонального трубопроводу. ✓ Додайте нові угоди, їх вартість, ймовірність закриття та очікувану дату закриття. ✓ Відстежувати угоди про прогрес на етапах трубопроводу. ✓ Знайте, що дохід застряг на кожному етапі трубопроводу ✓ Spot заблокували потенційні клієнти та як підштовхнути їх до покупки. ✓ Створіть один або кілька спеціальних трубопроводів для своїх продуктів та послуг. ✓ Побудуйте прогнози, яким ви можете довіряти. ⭕ Керуйте завданнями Організуйте свій робочий день та керуйте навантаженням своєї команди. Все в межах Gmail. ✓ Керуйте завданнями та співпрацюйте зі своєю командою всередині Gmail. ✓ Призначте завдання автоматично за певними критеріями або алгоритмом круглого рибіну. ✓ Посилання завдань на електронні листи та записи CRM. ✓ Отримайте щоденні завдання дайджест, щоб спланувати свій день. 🤖 Автоматизуйте процеси продажу в Gmail Nethunt CRM дозволяє користувачам автоматизувати весь процес продажу - від захоплення свинцю до стадії трубопроводу угод до сповіщень. ✓ Захоплюйте ведучі з різних джерел і додайте їх у свій CRM. ✓ Призначте менеджерів на ведучі та налаштуйте персоналізовані автозаводи. ✓ Пріоритетні потенційні клієнти автоматично залежно від їх поведінки ✓ Встановіть послідовності для виховання ведучих. ✓ Автоматично посилайте розмови електронною поштою, чати, дзвінки до профілів CRM. ✓ Попросіть алгоритм перемістити ведучий до наступного етапу трубопроводу на основі відповіді свинцю. ✓ Створіть автоматичні завдання для команди. ✓ Встановіть сповіщення для команди, коли в трубопроводі відбуваються важливі зміни. ✓ Автоматизуйте введення даних. ✉ Автоматизація електронної пошти ✓ Створіть особисті та спільні шаблони електронної пошти в Gmail. ✓ Напишіть повторювані електронні листи легко та швидко. ✓ Персоналізуйте шаблони електронної пошти з спеціальними полями. ✓ Використовуйте шаблони електронної пошти у щоденному листуванні електронної пошти, електронних кампаній або автоматизованих послідовностях електронної пошти. 📩 Відстеження електронної пошти Відстежуйте електронну пошту відкривається та натискає на Gmail. ✓ Знайте, чи, коли і як часто приймач переглядає ваші електронні листи в режимі реального часу. ✓ Знайте, коли люди відкривають ваші електронні листи, щоб надати інформацію для вашої команди. ✓ Пріоритетність потенційних клієнтів, виходячи з того, скільки разів вони відкривають електронні листи або натискають на посилання. ✓ Використовуйте відстеження електронної пошти для звичайних електронних листів, електронних кампаній та автоматизованих послідовностей електронної пошти. 🔁 Електронні кампанії Надіслати електронні кампанії та подальші кампанії в Gmail. ✓ Надіслати електронні кампанії на спеціальні сегменти або всю вашу клієнтську базу. ✓ Встановити подальші електронні листи на попередні електронні кампанії. ✓ Монітор статистики кампаній: Відкриває, кліки, скасування, відскоки та відповіді. ✓ Надіслати електронні кампанії через Gmail, Nethunt SMTP або власний сервер SMTP. 📊 Звітність про продаж Відстежуйте ключові ділові показники та ефективність роботи команди з повідомленнями в Nethunt CRM. ✓ Відстежуйте ефективність усієї команди та кожного менеджера окремо - кількість відправлених електронних листів, зроблених презентацій, здійснених дзвінків тощо. ✓ Проаналізуйте зростання бізнесу порівняно з попередніми періодами - кількість закритих угод, а також отриманий дохід. ✓ Проаналізуйте дохід, розбиваючи його менеджером, певним продуктом, країною тощо. ✓ Відстежуйте свою квоту. ✓ Проаналізуйте причини втрати угод. ✓ Побудуйте прогноз продажів, яким ви можете довіряти.
Pipedrive
pipedrive.com
Кожна компанія потребує правильних інструментів для розквіту. Щоб масштабувати свій бізнес, вам потрібне доступне програмне забезпечення, пропонує правильну функціональність, швидко оволодіє та підкреслює ключові можливості. Pipedrive-це інструмент CRM, орієнтований на продаж (управління відносинами з клієнтами), який командам усіх розмірів люблять використовувати. З 100 000+ клієнтами, що платять, що охоплюють 179 країн, торгові команди втягуються простим, але потужним дизайном нашого CRM, який надає пріоритетність. Використовуючи Pipedrive, нічого не потрапляє через тріщини, що дозволяє вашій команді витрачати менше часу на подання та більше часу на продаж, із програмним забезпеченням CRM, яке є і спритним, і потужним. Pipedrive призначений для того, щоб допомогти малому бізнесу рости. Понад десять років ми зобов’язані будувати найкращий CRM - CRM від і для продавців. Результат-це простий у використанні, ефективний інструмент продажу, який централізує ваші дані, допомагаючи вам візуалізувати весь процес продажу та виграти більше угод.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Mail Butler
mailbutler.io
Це Mailbutler, плагін електронної пошти, який робить вашу папку "Вхідні" розумнішою. Mailbutler надає вам безліч корисних функцій для підвищення продуктивності, до яких ви можете отримати доступ прямо у своїй папці "Вхідні". Він покращує рідні функції поштового клієнта Apple Mail, Gmail або Outlook, пропонуючи розумні функції. Він пропонує помічник електронної пошти на основі штучного інтелекту, який може писати повідомлення за вас, хмарну доставку, щоб ваші заплановані електронні листи можна було надіслати, навіть якщо ваш комп’ютер офлайн, розширене відстеження електронної пошти, яке не потребує схвалення одержувача, і потужну функцію контактів які можуть допомогти вам покращити відносини з клієнтами, серед багатьох інших інтелектуальних функцій для покращення папки "Вхідні". До них належать: • Розумний помічник: помічник електронної пошти на основі штучного інтелекту, який пише, узагальнює та покращує повідомлення, знаходить завдання та контакти та відповідає за вас. • Розумне надсилання пізніше: функція розумного планування, яка допоможе вам оптимізувати час доставки електронної пошти. • Оптимізований для одержувачів планування: пропонує найкращий час для надсилання електронного листа, щоб збільшити шанси на його відкриття. • Відстеження електронної пошти: дізнайтеся, коли, де та як часто відкривався ваш електронний лист або посилання. Для тих, хто використовує електронні адреси iCloud або IMAP, подивіться, хто саме відкрив вашу електронну пошту, коли ви надсилаєте повідомлення кільком одержувачам. Також надсилайте відстежені електронні листи зі свого мобільного телефону. • Відкласти: тимчасово відкладіть менш важливі електронні листи, і вони знову з’являться у вибраний вами час. • Контакти: отримуйте суттєву інформацію про свої контакти, щоб підтримувати максимальне спілкування з клієнтами. • Підписи: красиві та професійні підписи електронної пошти з обширним творчим контролем. • Шаблони: створюйте шаблони повідомлень для підвищення продуктивності та ефективності. •
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Freshsales
freshworks.com
Прискоріть свій дохід за допомогою контекстних продажів Персоналізуйте залучення, скорочуйте цикл продажу та розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Функція упакована набору для продуктів для підприємств усіх розмірів. Освіжаюче хмарне програмне забезпечення вашим командам сподобається. Підтримка | Продажі | ITSM | Хмара АТС
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Outreach
outreach.io
Outreach — це провідна платформа для реалізації продажів, яка допомагає командам, орієнтованим на ринок, ефективно створювати та передбачувано закривати більше конвеєрів. Наша платформа використовує автоматизацію та штучний інтелект, щоб допомогти лідерам доходів підвищити ефективність і результативність усіх видів діяльності та персоналу, пов’язаних із виходом на ринок, протягом усього циклу отримання прибутку. Outreach є єдиною компанією, яка пропонує залучення до продажів, аналітичну інформацію про доходи та функціональні можливості операцій з доходами на єдиній платформі. Понад 5500 компаній, у тому числі Zoom, Siemens, Okta, DocuSign і McKesson, покладаються на Outreach для отримання доходів своїх організацій. Outreach – це приватна компанія, розташована в Сіетлі, штат Вашингтон, з офісами по всьому світу. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.outreach.io.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email – це канадсько-польська компанія, заснована в 2010 році. Після багатьох років надання клієнтам послуг електронної пошти сьогодні Elastic Email – це дивовижна маркетингова платформа електронної пошти, побудована на основі найбільш економічно ефективного API електронної пошти. Завдяки ретрансляції SMTP, надійному HTTP API, інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу користувача, цілодобовій глобальній підтримці та ціноутворенню, розробленому з урахуванням потреб малого бізнесу, Elastic Email заохочує та підтримує вас у створенні та надсиланні ваших кампаній електронною поштою. Використовуйте потужність комплексного набору сучасних інструментів і інтелектуальних рішень, щоб масштабувати свій бізнес і будувати глибші відносини з клієнтами. Хочете більше? Відвідайте сторінку інтеграції Elastic Email, щоб дізнатися, як ви можете інтегрувати свій бізнес із послугами Elastic Email.
Yesware
yesware.com
Yesware допомагає високоефективним командам продажів здійснювати значущу масову розсилку електронною поштою. Якщо вам потрібно збільшити дохід за допомогою електронної пошти, але складне програмне забезпечення для корпоративних продажів є надмірним, спробуйте Yesware. Надбудова Outlook і Gmail від Yesware живе прямо у вашій папці "Вхідні", відстежує вашу активність і легко інтегрується з інструментами, які ви вже використовуєте. Такі компанії, як Yelp, Experian і Teach for America, використовують Yesware, щоб побудувати кращий конвеєр і збільшити конверсію до закритих можливостей. Yesware — це приватна компанія, розташована в Бостоні, штат Массачусетс. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.yesware.com.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft забезпечить вашу команду всім необхідним. Незалежно від того, чи це генеральні директори, директори чи інвестори, LeadLoft знайде контактну інформацію та зв’яже з вами, щоб ви могли закрити угоду. Потрібна чиясь контактна інформація? Ми вас здобули. Чи потрібно їх залучати? немає проблем Потрібно відстежувати та конвертувати їх? Готово і готово.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — це платформа для формування та підрахунку потенційних клієнтів для малих і великих команд продажів B2B. LeadBoxer надає командам продажів будь-якого розміру цінну інформацію про те, що цікавить їхніх потенційних клієнтів, ще до того, як вони зв’яжуться. Програмне забезпечення автоматично створює профілі відвідувачів для відвідувачів веб-сайту, фіксує дані про їхню поведінку та взаємодію в Інтернеті, а потім призначає їм рейтинг потенційних клієнтів відповідно до параметрів, встановлених призначеним менеджером облікового запису. За допомогою LeadBoxer відділи продажів можуть відстежувати відвідувачів веб-сайту, перегляди сторінок і відео, завантаження документів, а також вимірювати джерела трафіку. Призначений продавець може встановити важливість різних властивостей потенційних клієнтів (галузь, кількість переглядів сторінок тощо), щоб вплинути на оцінку потенційних клієнтів, призначену LeadBoxer. Коли потенційний клієнт готовий до кваліфікації, LeadBoxer звітує та сповіщає відповідального продавця (або людей). Відповідний продавець може взаємодіяти зі своїм потенційним клієнтом безпосередньо через додаток LeadBoxer, де потенційних клієнтів можна переглянути, призначити або видалити в будь-який час. LeadBoxer інтегрується з CRM та іншими інструментами продажів через розширений API.
SendNow
sendnow.ai
Підвищте рівень доставки холодних електронних листів за допомогою ротації вхідних повідомлень, автоматизації послідовності та перевірки електронної пошти. Створіть необмежену кількість виділених робочих областей для кожного клієнта, команди чи проекту, щоб дані були ізольованими та впорядкованими
Overloop
overloop.com
Overloop — це багатоканальна платформа для залучення продажів. Знизьте свою квоту продажів за допомогою надзвичайно персоналізованих кампаній, поєднуючи холодні електронні листи, автоматизацію LinkedIn і телефонні дзвінки. Керуйте всім своїм конвеєром продажів, відстежуйте свої показники та, зрештою, укладайте більше угод! Створення списків і керування контактами: - Пошук електронної пошти - Розширення Chrome - Імпорт із LinkedIn - Імпорт CSV - Користувацькі поля - Керування контактами Вихідні: - Багатоканальні кампанії - Холодні електронні листи - Автоматизація LinkedIn - Телефонні дзвінки - Шаблони та змінні - Потоки електронної пошти - Електронна пошта Відстеження продуктивності продажів: - Угоди та конвеєри - Робочі процеси - Керування завданнями - Вхідні розмови - Співпраця - Інтеграція та синхронізація
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io — це програмне забезпечення електронної пошти, розроблене для того, щоб дозволити користувачам планувати та автоматично надсилати персоналізовані електронні листи та подальші повідомлення зі своїх поштових скриньок, а також підвищувати кількість відповідей. SmartReach.io синхронізує ваші потенційні дані з вашої CRM із вашими кампаніями за допомогою автоматизації робочого процесу, а також дає вам можливість додавати потенційних клієнтів із пошуку Linkedin через розширення ProspectDaddy. Окрім цього, він також може автоматично синхронізувати всі ваші електронні листи з вашими CRM за допомогою автоматизації робочого процесу. Таким чином, це зменшує ручні зусилля вашої команди продажів і збільшує її пропускну здатність для укладання більшої кількості угод. Унікальні функції SmartReach.io - Спільна папка "Вхідні" команди для покращення командної співпраці, категоризація потенційних і непотенційних клієнтів і звіт про настрої відповідей - Багатоканальний охоплення через такі канали, як Linkedin, електронна пошта, WhatsApp, SMS і дзвінки - Пряма інтеграція з розширенням ProspectDaddy для Chrome, щоб отримати перспективу інформація електронною поштою від Linkedin – вбудована інтеграція з CRM, як-от Hubspot, Pipedrive, Zoho та Salesforce, і автоматизація робочого процесу для додавання потенційних клієнтів безпосередньо до кампаній smartreach.io. - Інтеграція з іншими CRM через Zapier. - Автоматизуйте подальші дії до отримання відповіді та розширений алгоритм надсилання, подібний до людини. - Оптимізуйте можливість доставки ваших електронних листів до папки "Вхідні" за допомогою вбудованих безкоштовних перевірок електронної пошти, плавного запуску електронної пошти, звітів про налаштування доставки електронної пошти. - Гіперперсоналізація ваших електронних листів за допомогою програмованих умов для ваших електронних листів - Розширені командні функції, які допомагають вам співпрацювати з вашою командою. - Агентські функції, які допомагають безперешкодно перемикатися між різними клієнтами. - Відстежуйте всю активність електронної пошти, отримуйте детальну аналітику та звіти для завантаження. - Синхронізуйте діяльність електронної пошти зі своєю CRM за допомогою автоматизації робочого процесу.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — це плагін для Gmail і Outlook для продавців. Заснована в 2011 році платформа підтримки продажів Cirrus Insight для Gmail і Outlook пропонує комплексну платформу для підвищення продуктивності продажів з інтеграцією Salesforce світового рівня. Ми це розуміємо. Ви працюєте у своїй поштовій скриньці, щоб спілкуватися з клієнтами. Вам потрібні всі інструменти для укладання угоди в одному місці. Зв’язуйтесь із потенційними клієнтами, створюйте теплі кампанії, плануйте зустрічі та відстежуйте вкладення – все це з вашої папки "Вхідні". Завдяки нашій інтеграції з Salesforce більше не потрібно залишати свою папку "Вхідні", щоб увійти в Salesforce. Ніхто не любить зайняту роботу. Тепер ви можете переглядати та оновлювати Salesforce під час роботи. Незалежно від того, який клієнт електронної пошти ви використовуєте, ви можете автоматично синхронізувати електронні листи та зустрічі з Salesforce, відстежувати відкриття електронної пошти, встановлювати наступні нагадування, створювати й оновлювати записи Salesforce, як-от потенційні клієнти, контакти та можливості, планувати дзвінки для продажів тощо.
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — це холодний інструмент автоматизації електронної пошти, який допомагає компаніям покращити вихідну комунікацію. Він надає набір функцій, щоб зробити процес простішим, швидшим і ефективнішим. Підключайте необмежену кількість скриньок «Вхідні», насолоджуйтесь безкоштовною розминкою для всіх своїх облікових записів, вбудованою перевіркою електронної пошти та очищенням даних, програмою послідовності й створення шаблонів на основі штучного інтелекту та багато іншого. Інструмент також містить такі функції, як перевірка електронної пошти та очищення списків, спеціальні поля персоналізації, автоматизована персоналізація GIF, IMG та відео, помічник із копірайтингу AI тощо. Це допомагає компаніям залучати нових клієнтів, підвищувати прибутки, масштабувати вихідні кампанії, забезпечувати галузеві партнерства та знаходити інвесторів для наступного раунду фінансування. Усі ці функції розроблено, щоб допомогти компаніям заощадити час, підвищити ефективність і покращити рентабельність інвестицій.
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтеся з шаблонами холодної електронної пошти та привітайтеся з програмною холодною електронною поштою! Salesforge — це універсальний супердодаток для реалізації продажів, який дає кожній команді продажів найвищу ймовірність досягти мети, вирішуючи потребу персоналізувати холодну електронну пошту в масштабі, забезпечуючи при цьому можливість доставки вашої електронної пошти. Ми робимо це, вмикаючи штучний інтелект у реальному часі та машинне навчання для прийняття рішень щодо критично важливих операцій з продажу, покращення обміну повідомленнями кожною мовою та усунення потреби в різноманітних рішеннях для торгових точок, отже, підвищуючи вищий рівень конверсії.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: перетворення B2B Lead Generation для команд, орієнтованих на зростання Відкрийте для себе Leadgenerator.io, інноваційну B2B платформу для створення потенційних клієнтів, яка переосмислює та автоматизує процес створення потенційних клієнтів для спеціалістів із продажу, маркетингу та операцій. Наша найсучасніша платформа пропонує необхідні інструменти для процвітання в сучасному конкурентному середовищі. Основні характеристики: точне створення списків: без зусиль створюйте цільові списки потенційних клієнтів. Індивідуальні електронні листи: використовуйте персоналізацію на основі штучного інтелекту для кращого рівня взаємодії. Автоматизоване охоплення та подальші дії: оптимізуйте свою стратегію охоплення, щоб використовувати кожну можливість. Керівництво з продажу та навчання: вдосконалюйте здібності вашої команди та забезпечуйте більше угод. Тактичні інструменти охоплення: Адаптуйте свій підхід до продажів для ефективного досягнення мети. Leadgenerator.io, розроблений для представників з розвитку продажів (SDR), керівників облікових записів (AE) і маркетологів, є ідеальним рішенням для команд, які прагнуть до зростання, і прагнуть революціонізувати свої зусилля щодо залучення потенційних клієнтів.
Koncert
koncert.com
Koncert — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для підвищення успіху продажів, надаючи набір інструментів для процесу продажів. Платформа включає Koncert Dialers, набір із чотирьох унікальних програм дозвону для продажу, адаптованих до потреб команди: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer і Click to Call Dialer. Ці номеронабирачі допомагають інтелектуально керувати фільтрацією, підключенням і відстеженням продажів. Платформа також представляє Koncert Cadence, який є багатоканальним секвенсором продажів, що працює в різних каналах, включаючи телефон, електронну пошту, відео та соціальні мережі для різноманітного охоплення. Крім того, Koncert має Remote Salesfloor, інтелектуальну функцію, розроблену для відтворення традиційного робочого простору торгового залу в цифровому форматі. Щоб оптимізувати вихідний набір, платформа оснащена Caller ID Management, новою функцією Heat Map для керування вихідними номерами дозвону. Він також пропонує бездоганну інтеграцію з попередньо інвестованими інструментами, покращуючи його зручність використання. Крім того, аспект машинного навчання Koncert допомагає шукати потенційні клієнти, пропонуючи можливість оцінювати та визначати пріоритети потенційних клієнтів. Він також містить унікальний інструмент навчання для менеджерів, Koncert Remote Coach. Концерт зосереджений на тому, щоб допомогти користувачам прискорити успіх продажів за допомогою системи набору номерів, удосконаленої ШІ, та інших функцій, орієнтованих на продажі.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy — це система збільшення прибутку, яка примножує та прискорює вашу продажну діяльність, усуваючи непродажну діяльність, яка коштує вам часу та грошей. Це єдина інтегрована платформа продажів, яка надає ваші основні можливості продажів — залучення до продажів, сприяння продажам, продуктивність продажів і впровадження Salesforce — єдину точку взаємодії на всіх пристроях, яка допоможе вам укладати більше угод і залучати більше потенційних клієнтів. 1000 торгових представників на місцях, внутрішніх торгових представників і менеджерів з продажу перетворюють відділи продажів на справжні центри доходів за допомогою Veloxy.
Autobound
autobound.ai
Щодня надсилається 320 мільярдів електронних листів, і вхідні поштові скриньки кожного покупця переповнені. Бути надзвичайно персоналізованим і актуальним – це вже не можливість, а необхідність. Autobound миттєво створює гіперперсоналізовані електронні листи на основі новин, тенденцій конкурентів, подкастів, соціальних мереж, фінансових звітів, спільного досвіду, хобі тощо. Наш помічник зі штучним інтелектом автоматизує 30+ хвилинний процес дослідження та написання, щоб у 2-3 рази збільшити вашу частоту відповідей. Коли ви вперше реєструєтесь, штучний інтелект Autobound зчитує загальнодоступну інформацію про вашу компанію, щоб створити початкове повідомлення для вашого облікового запису. Нові користувачі можуть розвивати свій стиль написання, вимикати/вмикати статистику тощо. Завдяки інтеграції з Gmail, Salesloft, Outreach, Salesforce, Hubspot тощо ми тут, щоб полегшити ваше життя. Безкоштовні користувачі можуть писати вміст для 5 потенційних клієнтів щодня, користувачі Pro отримують необмежену кількість кредитів на вміст. Autobound також пропонує пропозицію масового вмісту, що дозволяє продавцям і маркетологам створювати гіперперсоналізований вміст для тисяч потенційних клієнтів одночасно за допомогою завантаження CSV. Будь-хто може почати створювати гіперперсоналізований контент безкоштовно за <30 секунд! Зареєструйтеся сьогодні на www.autobound.ai/sign-up-free.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox — це інструмент для розігріву електронної пошти, який допомагає компаніям покращити репутацію своїх відправників і збільшити ймовірність потрапляння їхніх електронних листів у папку "Вхідні". Він працює, взаємодіючи з вашою папкою "Вхідні" у людський спосіб, наприклад надсилаючи та отримуючи електронні листи через різні проміжки часу, відкриваючи та відповідаючи на електронні листи, а також позначаючи електронні листи як важливі та позначені зірочкою. Це допомагає зміцнити довіру з постачальниками послуг електронної пошти (ESP) і показати їм, що ваш обліковий запис активний і задіяний. У результаті ESP з більшою ймовірністю доставлятимуть ваші електронні листи до папки "Вхідні", що може сприяти покращенню доставки електронної пошти, підвищенню залученості та зменшенню скарг на спам.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимізує репутацію вашого відправника та розташування папки "Вхідні". Якщо Allegrow працює разом із вашою системою автоматизації маркетингу/залучення до продажів, ви можете збільшити відсоток надсиланих вами електронних листів, які надходять до пріоритетної папки "Вхідні", а не до папки зі спамом чи нецільових папок.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — це платформа для залучення до продажів, яка автоматизує пошук потенційних клієнтів, електронну пошту, дзвінки, завдання та соціальні продажі. Тисячі відділів продажів використовують PersistIQ, щоб знаходити електронні листи потенційних клієнтів, надсилати персоналізовані електронні листи, автоматизувати подальші дії та бронювати додаткові зустрічі. Платформа продажів PersistIQ включає: * Багатоканальні послідовності охоплення: електронна пошта, дзвінки, зв’язки з Linkedin і завдання * Пошук потенційних клієнтів: знайдіть підтверджені електронні адреси для створення списків потенційних клієнтів * Телефонний номер: телефонуйте потенційним клієнтам у PersistIQ, використовуйте місцеві телефонні номери та зберігайте виклик. записи * Тригери автоматизації: запускайте інформаційні кампанії на основі відкритих електронних листів, відповідей і даних CRM * Розширення Gmail: шаблони електронних листів, сповіщень, кампаній і профілів потенційних клієнтів у Gmail * Аналітика: A/B тестування, аналіз настрою відповідей і звітування * Команда Співпраця: спільні шаблони, командна звітність і керування користувачами * Інтеграція: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce і Zapier Варіанти використання: * Вихідні продажі: знайдіть електронні листи потенційних клієнтів і автоматизуйте персоналізовані вихідні кампанії в масштабі * Вхідні продажі: автоматизуйте подальші дії за допомогою вхідні ведуть до укладення більшої кількості угод * Рекрутинг: зв’яжіться з потенційними кандидатами на роботу
SocketLabs
socketlabs.com
Електронна пошта – це те, що ми робимо. Забезпечення доставки ваших повідомлень є нашим головним пріоритетом. І надзвичайне обслуговування — наша обіцянка. Ми витратили понад 15 років на вдосконалення мистецтва та науки легкої та надійної доставки вашої електронної пошти. Незалежно від розміру чи складності вашого бізнесу, у нас є технологія, звітність і ресурси підтримки, які допоможуть досягти успіху вашої електронної пошти. Шукаєте простий досвід без головного болю? Ми знайшли правильний баланс між багатофункціональним рішенням для доставки вихідної пошти, простим у використанні інтерфейсом інформаційної панелі та ще більш простим налаштуванням. Ви можете бути налаштовані та запущені за лічені хвилини. Наша власна технологія сервера електронної пошти, розширена аналітика та персоналізована підтримка клієнтів допомагають SocketLabs забезпечувати найкращий досвід роботи з клієнтами. Наші продукти та послуги гарантують, що ви зможете: - Отримувати важливу маркетингову та транзакційну електронну пошту до папки "Вхідні" - Отримувати детальне візуальне уявлення про ефективність вашої електронної пошти за всіма KPI - Звертатися до наших експертів із доставки електронної пошти, якщо виникне проблема - Економити час і гроші, використовуючи ефективну та надійну інфраструктуру електронної пошти SocketLabs. Зберігайте та зберігайте електронну пошту в комфорті нашої надійно захищеної та сумісної системи електронної пошти У SocketLabs ми знаємо, наскільки важлива електронна пошта для вашого бізнесу, тому вдосконалюємо «науку попадання в папку вхідних повідомлень» це наша пристрасть.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — це безкоштовне й необмежене відстеження електронної пошти для Gmail і Google Workspace (G Suite) із сповіщеннями на робочому столі в реальному часі та подвійними галочками WhatsApp (✓✓) у вашій скриньці для надісланих. Одна блакитна галочка ✓ означає, що електронний лист надіслано, але одержувач ще не відкрив. Подвійні сині галочки ✓✓ означають, що одержувач відкрив вашу електронну пошту, а сірі галочки вказують на те, що електронна пошта не відстежується.
Skylead
skylead.io
Використовуйте багатоканальне охоплення, дії if/else і підключайте необмежену кількість облікових записів електронної пошти, щоб максимізувати точки взаємодії з вашими потенційними клієнтами. Skylead — це ваш розумний інструмент автоматизації LinkedIn і програмне забезпечення для холодної електронної пошти.
Adentro
adentro.com
Adentro — це єдина маркетингова платформа на основі відвідувань, яка поєднується з Wi-Fi у вашому магазині для стимулювання реальних відвідувань гостей І це підтверджує. Наша технологія допомагає вам ідентифікувати невідомих клієнтів, залучати нових і вимірювати поведінку їх відвідувачів. Наш власний Walk-Through Rate™ у поєднанні з розширеними профілями клієнтів спрощує процес керування та вимірювання впливу доходів у ваших місцях. Ви інвестуєте в цифрову рекламу? Використовуйте нашу базу даних із понад 53 мільйонами споживачів, щоб націлити свої кампанії на місцевих жителів, які відвідують такі компанії, як ваша. Adentro допомагає вам краще зрозуміти своїх гостей для більш ефективного маркетингу та підвищення рентабельності інвестицій.
GlassHive
glasshive.com
Зробіть продажі та маркетинг простими та веселими. GlassHive було розроблено з турботою та увагою команди, яка працювала разом із MSP будь-якого розміру, щоб допомогти їм досягти їхніх продажів і маркетингових мрій. І по дорозі ми продовжували бачити ту саму боротьбу. Прозорість, підзвітність, керування даними вручну — незалежно від компанії, їм довелося докласти зусиль, щоб усунути ті самі вузькі місця.
Sellular
sellular.com
Sellular — це платформа для залучення продажів, розроблена для швидкозростаючих і середніх підприємств. З Sellular SDR та AE можуть швидше виграти більше угод. Керівники можуть бути спокійні, знаючи, що вони збирають усі необхідні дані для бізнесу в Salesforce CRM і отримують повну видимість усіх своїх угод. Відчуйте платформу, яку легко впровадити, вона має гнучкі договірні умови, чудові ціни та феноменальне обслуговування клієнтів.
FastReach
fastreach.io
Fastreach легко перетворює вас на професіонала холодної електронної пошти. Занурюйтесь і спостерігайте, як зростає ваша клієнтська база! досвід не потрібен!
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai тут, щоб активізувати ваші холодні кампанії електронної пошти, допомагаючи вам надсилати повідомлення у великих масштабах, не втрачаючи особистого підходу. Уявіть собі, що ви можете охопити величезну аудиторію, гарантуючи, що ваші електронні листи не лише доставляються, але й встановлюють зв’язок, і все це без жодних потовиділень. Outboundly.ai гарантує, що ваші електронні листи будуть дружніми, їх помітять і надзвичайно ефективні в масштабі. Завдяки додатку штучного інтелекту ми розширюємо ваше охоплення, надаємо необмежені можливості електронної пошти та генеруємо послідовності електронних листів одним клацанням миші, гарантуючи, що ваші повідомлення не просто надсилатимуться, а справді надходитимуть і резонуватимуть.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox — це передовий інструмент для зв’язків з електронною поштою, розроблений для того, щоб допомогти компаніям масштабувати свої кампанії електронної пошти, підвищити ефективність доставки та збільшити кількість конверсій за допомогою персоналізації на основі штучного інтелекту та інтелектуальних функцій автоматизації.
Automailer
automailer.io
Automailer — це холодний інструмент автоматизації електронної пошти, розроблений спеціально для створення потенційних клієнтів. Взаємодійте зі своїми холодними контактами за допомогою налаштованої послідовності електронних листів, відстежуйте відповіді, відкриття, кліки тощо на одній інформаційній панелі. Automailer інтегрує та надсилає вашу фактичну електронну адресу, щоб забезпечити високу зручність доставки та розміщення вхідних повідомлень.
Sellizer
sellizer.io
Sellizer — це комплексний інструмент підтримки продажів, який повідомлятиме вас, коли клієнт відкриває вашу пропозицію, і надасть ключову статистику, до якої ви ніколи не мали доступу.
Nimble
nimble.com
Nimble — це CRM, орієнтована на відносини для всієї вашої команди. Завдяки настроюваним записам контактів і простим у використанні робочим процесам у стилі Канбан керування інформацією про клієнта ніколи не було таким простим. Nimble легко інтегрується як з Microsoft 365, так і з Google Workspace, збираючи контакти та потенційні клієнти з усіх ваших платформ, тоді як наші інструменти автоматизації справляються з напруженою роботою. Зосередьтеся на найважливішому – розвитку свого бізнесу та зміцненні стосунків, оскільки Nimble спрощує ваш робочий процес для максимальної продуктивності.
Zendesk Sell
zendesk.com
Важко досягти цільового доходу, забезпечуючи чудову взаємодію з клієнтами. Zendesk Sell робить це легко. Zendesk Sell — це сучасна CRM-система продажів, яка допоможе вам пришвидшити дохід. Її можна швидко налаштувати, інтуїтивно зрозумілу та легку в захопленні. Завдяки інструментам продуктивності, розширеній аналітиці та повному огляду клієнтів від продажів до обслуговування, Sell надає все, що потрібно вашій команді продажів, в одному централізованому інструменті. Zendesk Sell є частиною портфоліо продуктів Zendesk, призначених для покращення взаємодії з клієнтами. Zendesk обслуговує понад 160 000 клієнтів у багатьох галузях більш ніж 30 мовами. Штаб-квартира Zendesk розташована в Сан-Франциско, а офіси є по всьому світу.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — це повнофункціональна система CRM, яка допомагає вашій команді організуватися, отримати видимість у повсякденній роботі та виконувати більше за допомогою потужної, простої у використанні платформи продажів, яка дійсно сподобається вашій команді продажів. Працюйте розумніше та швидше завдяки миттєвій видимості, що дає змогу командам продажів робити більше з меншими витратами. Зберігаючи всі інструменти в одному зручному місці, прискорюйте тривалість циклу, укладайте більше угод, заощаджуйте час, покращуйте бізнес-процеси та гарантуйте, що ніщо не пропаде. Розвивайте свій бізнес за допомогою електронних таблиць і електронної пошти та вигравайте робочі дні за допомогою FreeAgent CRM.
Klenty
klenty.com
Платформа для залучення продажів, яка отримує більше відповідей і замовляє зустрічі. Використовуйте Klenty для реалізації багатоканальних продажів. Надсилайте персоналізовані електронні листи та автоматизуйте подальші дії в масштабі за допомогою дзвінків і завдань LinkedIn.
Mixmax
mixmax.com
MixMax-це найпростіша у використанні платформа залучення продажів, розроблена для того, щоб допомогти командам доходів вийти за рамки "розпилення та молитви". За допомогою AI, що працюють на AI, він керує вами, з ким контактувати, коли звертатися, як підключитися та яке повідомлення надсилати. MixMax допомагає Reps залучати важкодоступних покупців з персоналізованими, багатоканальними послідовностями, відстеженням та шаблонами електронної пошти, календарем та залученням вдосконалень електронної пошти, як опитування та опитування. Вони заощаджують час, працюючи зі своєї поштової скриньки замість вкладок перемикання та автоматизації повторюваних завдань, таких як оновлення Salesforce. MixMax має інтуїтивний інтерфейс, який повторює любити, допомагаючи їм швидко встати і працювати. Без дублікату або "тінь" CRM, реалізація займає дні, а не місяці.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell-це всеосяжна платформа для маркетингу CRM та електронної пошти, яка допомагає організаціям B2B працювати разом, щоб виграти більше угод. Досить простий для будь-якого користувача та достатньо складного для будь-якого бізнесу, Nutshell створений для команд, які втомилися жонглювати окремими інструментами з продажу та маркетингу та не хочуть платити штатному адміністраторі для управління своїм програмним забезпеченням. Кожна підписка на Nutshell включає необмежені контакти CRM та зберігання даних, повністю настроювані інструменти звітності, безкоштовну допомогу з міграції даних та підтримку живого класу світового класу, все за надзвичайно доступною ціною. Nutshell інтегрується з програмним програмним забезпеченням, який вже використовує, включаючи Google Workspace/Gmail, Microsoft Office/Outlook, QuickBooks Online, Intercom та Slack. Nutshell також пропонує рідні додатки для iPhone та Android, що дозволяє представникам продажів створювати, шукати та редагувати контактну інформацію, перебуваючи в полі. Запущений у 2010 році, Nutshell обслуговує тисячі підприємств у всьому світі і була названа найкращим CRM як для зручності для користувачів, так і для доступності.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.
Polymail
polymail.io
Polymail — це платформа електронної пошти для комунікації з продажу. Наша платформа, яка включає відстеження електронної пошти, синхронізацію Salesforce і календарне планування, дає змогу командам продажів збільшити конверсію та скоротити цикли продажів, забезпечуючи керівникам прозорість продажів. Підтримуючи Y Combinator і базуючись у Лос-Анджелесі, Polymail допоміг тисячам клієнтів трансформувати їхні комунікаційні процеси продажів. Для отримання додаткової інформації відвідайте http://polymail.io
QuickMail
quickmail.io
QuickMail — це інструмент для автоматизації вашої особистої електронної пошти для продажу та маркетингу. Якщо ви або ваша команда прагнете побудувати передбачуваний канал продажів, звертаючись до потенційних клієнтів електронною поштою, щоб отримати нових потенційних клієнтів, вам сподобається QuickMail. Незалежно від того, чи ви перебуваєте на зустрічі, розмовляєте по телефону чи навіть спите, QuickMail буде в курсі ваших контактів, щодня зв’язуючись із потрібною кількістю потенційних клієнтів і зв’язуючись із тими, хто не відповів. Таким чином ви та ваша команда зможете зосередитися на більш важливих речах, як-от просування залучених потенційних клієнтів далі на шляху клієнта. За допомогою QuickMail ви можете надсилати дуже персоналізовані електронні листи прямо зі своєї папки "Вхідні", користуючись при цьому найновішими технологіями для максимальної доставки електронної пошти.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
SaneBox
sanebox.com
Очистіть свою поштову скриньку сьогодні (і тримайте її так назавжди) за допомогою Sanebox Sanebox-це як супер-розумний помічник, який був з вами роками і знає, що для вас важливо. Він переміщує неважливі електронні листи зі вхідної скриньки в нову папку і підсумовує їх у дайджесті, де ви можете швидко їх переробити. Середній клієнт Sanebox економить 12+ годин на місяць. Sanebox - це як супер -розумний помічник, який був з вами роками і знає, що для вас важливо - заощаджуючи середнього користувача 12+ годин на місяць.
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost — це постачальник інфраструктури електронної пошти №1 у світі та найефективніша служба доставки електронної пошти. Наші клієнти надсилають понад 5 трильйонів повідомлень на рік, понад 37 відсотків світової ділової електронної пошти. Декілька клієнтів SparkPost, у тому числі найбільші соціальні мережі, надсилають понад мільярд електронних листів на день, що робить нас найшвидше зростаючим постачальником послуг доставки електронної пошти на ринку. Понад десять років ми розробляли провідну технологію в галузі електронної пошти та першу службу доставки електронної пошти, справді розроблену для хмари. Від точно налаштованого Momentum MTA до сьогоднішньої повністю еластичної хмарної служби доставки електронної пошти ми надаємо нашим клієнтам перевірені найвищі швидкості доставки вхідних повідомлень, просте налаштування та запуск, а також найповнішу аналітику та розуміння. Створені на платформі AWS, ми надаємо нашим клієнтам необхідну надійність і масштабованість — і багато іншого. Ніколи не було кращого способу надсилати електронні листи. Наша технологія потужна, але найціннішим активом SparkPost є наші люди — найталановитіші та найдосвідченіші експерти електронної пошти в галузі. Наша команда поруч із вами на кожному кроці — від експертів із забезпечення доставки до спільноти розробників і відданих технічних менеджерів з роботи з корпоративними клієнтами. Незалежно від того, чи тільки ви починаєте створення програми; велике, складне підприємство; або десь посередині, існує служба SparkPost, яка відповідає вашим потребам доставки електронної пошти.
Uptics
uptics.io
Зустрічайте Uptics. Ваша нова секретна зброя, щоб домінувати над зовнішніми продажами, бронювати втричі більше зустрічей і з легкістю укладати більше угод. Uptics — це просте у використанні програмне забезпечення для продажів, яке допомагає вам автоматизувати всі ручні, нудні продажі, щоб ви могли зосередитися на речах, які мають значення — турботі про клієнтів і закритті продажів. Програмне забезпечення є комплексною платформою автоматизації продажів для дистанційних і внутрішніх відділів продажів, щоб легко запускати вихідні кампанії, заохочувати вхідних потенційних клієнтів, створювати пакет угод і отримувати максимальний дохід.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Потужна, доступна та проста у використанні платформа аналізу продажів. Ми робимо продажі B2B легшими. Допомога відділам продажів і маркетингу продавати більше за менший час. Наша платформа включає: - Дані про наміри покупців - Базу даних контактів B2B із понад 606 мільйонами контактів - Анонімну ідентифікацію відвідувачів веб-сайту - Відстеження електронної пошти/пропозицій Переваги нашої платформи включають: - Допомога вашим відділам продажів і маркетингу встановити перший контакт. 36% продажів припадає на постачальника, який відповідає першим. - Скоротіть час пошуку на цілих 80% Ми надаємо дані, необхідні для досягнення цієї складної перспективи. - Розкрийте свої приховані потенційні клієнти. Ми допомагаємо вам отримати більше потенційних клієнтів завдяки вже наявному трафіку. - Потенційні клієнти не відповідають? Ми дамо вам уявлення про те, що відбувається на стороні потенційних клієнтів. Заснована в 2009 році, ми маємо офіси в Джексонвіллі, Флорида, і Атланті, Джорджія. Маючи понад 2220 клієнтів і білих реселерів, Visual Visitor швидко стає платформою вибору для компаній, що розвиваються.
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