Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Соломонові Острови

Salesmate

salesmate.io

Більшість CRM є жорсткими, негнучкими та коштують багато грошей організаціям, і Salesmate вирішує саме ці больові моменти. Salesmate — це гнучке, настроюване та економічно ефективне рішення для кількох команд у вашій організації. Платформа вирішує ці проблеми, пропонуючи вбудовані інструменти, заощаджуючи витрати на інтеграції та широкі можливості налаштування. Ядром Salesmate є модуль CRM, у якому відділи продажів, маркетингу та успіху можуть легко керувати контактами, потенційними клієнтами, клієнтами, передплатниками та повсякденними справами. З цими основними елементами модуль CRM має вбудовані інструменти, якими команди на передовій можуть використовувати щодня, як-от дзвінки, текстові повідомлення, керування конвеєром, угоди, розмови та багато іншого. Однією з основних причин вищих результатів продажів є можливість автоматизувати операції та заощадити більше часу на продажі. Саме тут Salesmate пропонує робочі процеси та послідовності. Робочі процеси автоматизують такі завдання, як призначення угод, призначення завдань або спілкування на основі дати. Хоча Sequences може перевести подальші дії на автопілот відповідно до ваших умов. А завдяки першому в галузі другому пілоту на базі штучного інтелекту кожен у вашій команді продажів отримає персональну допомогу. «Sandy AI» може призначати зустрічі, створювати чернетки електронних листів або додавати нотатки за вас. Все, що вам потрібно зробити, це просто запитати! Ми знаємо, що відділи продажів можуть працювати лише тоді, коли відділи маркетингу створюють високоякісні потенційні клієнти. Ось де Salesmate дає змогу командам маркетингу створювати та проводити високоперсоналізовані кампанії та охоплювати ширшу аудиторію. Крім того, маркетингові команди також можуть відстежувати відвідувачів веб-сайту, збирати потенційних клієнтів за допомогою форм або ботів для створення лідерів, оцінювати кожного потенційного клієнта, створювати маркетингові шляхи та надсилати найкращі MQL командам продажів для досягнення більшого успіху. Нарешті, чудова команда обслуговування клієнтів може справді маневрувати утриманням, залученням і прибутком для бізнесу. Ось чому Salesmate надає такі інструменти, як Live Chat, Chatbots і Shared Inboxes, щоб забезпечити найкращий досвід для ваших клієнтів. Звісно, ​​вам потрібні знання, щоб передбачати тенденції, бути гнучкими та приймати рішення на шляху до зростання. Саме там інформаційні панелі, шаблони, спеціальні звіти та статистика запропонують усе, що вам потрібно, щоб побачити, що відбувається з вашими командами та бізнесом. Від створення потенційних клієнтів до першокласного обслуговування клієнтів, Salesmate знайде щось для кожного у вашій команді. Salesmate має 15-денну безкоштовну пробну версію, де ви можете досліджувати кожен куточок платформи, не повідомляючи дані кредитної картки. Це безпечно, надійно та доступно для всіх у вашій команді.