Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Данія
Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти дає користувачам змогу відстежувати електронні листи та збирати аналітику, зокрема частоту відкриття електронних листів, натискання посилань і кількість завантажень для вкладень електронних листів. Використовуючи такі функції, як веб-маяки або сповіщення про прочитання, рішення для відстеження електронної пошти дозволяють користувачам відстежувати доставку електронних листів адресатам. Організації, які широко поширені у відділах продажів і маркетингу, використовують програмне забезпечення для відстеження електронної пошти, щоб точно визначити оптимальні точки взаємодії та покращити спілкування з потенційними клієнтами. Ці інструменти разом із їхньою аналітикою відіграють вирішальну роль в оцінці та вдосконаленні продажів і маркетингових повідомлень для оптимізації ймовірності залучення потенційних клієнтів. Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти легко інтегрується з платформами електронної пошти та часто включається як розширення для доповнення до інших інструментів продажів і маркетингу, таких як CRM та програмне забезпечення електронного маркетингу, утворюючи комплексну систему автоматизації відділу продажів.
Запит на новий застосунок
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, яким люблять користуватися команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає перев...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркет...
Outplay
outplayhq.com
Outplay — це єдина платформа для залучення продажів, яка потрібна кожній зростаючій команді продажів. Це допомагає представникам шукати, залучати, відстежувати та продавати з одного місця без необхідності жонглювати кількома інструментами та оплачувати численні рахунки. Outplay пропонує потужне та п...
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
Outreach
outreach.io
Outreach — це провідна платформа для реалізації продажів, яка допомагає командам, орієнтованим на ринок, ефективно створювати та передбачувано закривати більше конвеєрів. Наша платформа використовує автоматизацію та штучний інтелект, щоб допомогти лідерам доходів підвищити ефективність і результатив...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучи...
Polymail
polymail.io
Polymail — це платформа електронної пошти для комунікації з продажу. Наша платформа, яка включає відстеження електронної пошти, синхронізацію Salesforce і календарне планування, дає змогу командам продажів збільшити конверсію та скоротити цикли продажів, забезпечуючи керівникам прозорість продажів. ...
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобаєт...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнт...
PhoneBurner
phoneburner.com
Завдяки мільйонам щомісячних розмов для понад 3000 клієнтів. Збільште частоту відповідей на дзвінки + помножте якість живих з’єднань за допомогою єдиного номеронабирача з оператором рівня 1. Маючи 15-річний досвід роботи в відділах продажів, ми розуміємо, що дзвінки не приносять прибутку. Розмови ро...
Mail Butler
mailbutler.io
Це Mailbutler, плагін електронної пошти, який робить вашу папку "Вхідні" розумнішою. Mailbutler надає вам безліч корисних функцій для підвищення продуктивності, до яких ви можете отримати доступ прямо у своїй папці "Вхідні". Він покращує рідні функції поштового клієнта Apple Mail, Gmail або Outlook,...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox — це інструмент керування електронною поштою, який допомагає середньостатистичному працівнику заощаджувати принаймні 2,5 години на тиждень, щоб він міг проводити більше часу поза папкою «Вхідні». Заснована в 2011 році компанія SaneBox пропонує як окремим особам, так і корпоративним клієнтам ...
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Zendesk Sell
zendesk.com
Важко досягти цільового доходу, забезпечуючи чудову взаємодію з клієнтами. Zendesk Sell робить це легко. Zendesk Sell — це сучасна CRM-система продажів, яка допоможе вам пришвидшити дохід. Її можна швидко налаштувати, інтуїтивно зрозумілу та легку в захопленні. Завдяки інструментам продуктивності, р...
Nimble
nimble.com
Nimble — це CRM, орієнтована на відносини для всієї вашої команди. Завдяки настроюваним записам контактів і простим у використанні робочим процесам у стилі Канбан керування інформацією про клієнта ніколи не було таким простим. Nimble легко інтегрується як з Microsoft 365, так і з Google Workspace, з...
Salesmate
salesmate.io
Більшість CRM є жорсткими, негнучкими та коштують багато грошей організаціям, і Salesmate вирішує саме ці больові моменти. Salesmate — це гнучке, настроюване та економічно ефективне рішення для кількох команд у вашій організації. Платформа вирішує ці проблеми, пропонуючи вбудовані інструменти, заоща...
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — це безкоштовне й необмежене відстеження електронної пошти для Gmail і Google Workspace (G Suite) із сповіщеннями на робочому столі в реальному часі та подвійними галочками WhatsApp (✓✓) у вашій скриньці для надісланих. Одна блакитна галочка ✓ означає, що електронний лист надіслано, але ...
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox — це передовий інструмент для зв’язків з електронною поштою, розроблений для того, щоб допомогти компаніям масштабувати свої кампанії електронної пошти, підвищити ефективність доставки та збільшити кількість конверсій за допомогою персоналізації на основі штучного інтелекту та інтелектуал...
Mixmax
mixmax.com
Mixmax — це платформа для залучення продажів, яка допомагає командам збільшувати дохід протягом усього шляху клієнта. Ми полегшуємо життя всім, хто взаємодіє з клієнтами, а не лише SDR, автоматизуючи повторювані завдання та оптимізуючи робочі процеси. Це підвищує продуктивність і дозволяє представни...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе у вашому Gmail та інших програмах Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, розвивати відносини з клієнтами, контролювати прогрес продажів і укладати більше угод. Підприємства ростуть у 5 разі...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це комплексна платформа CRM та маркетингу електронною поштою, яка допомагає організаціям B2B працювати разом, щоб вигравати більше угод. Досить простий для будь-якого користувача та достатньо складний для будь-якого бізнесу, Nutshell розроблено для команд, які втомилися від жонглювання ок...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — це повнофункціональна система CRM, яка допомагає вашій команді організуватися, отримати видимість у повсякденній роботі та виконувати більше за допомогою потужної, простої у використанні платформи продажів, яка дійсно сподобається вашій команді продажів. Працюйте розумніше та швидше ...
Yesware
yesware.com
Yesware допомагає високоефективним командам продажів здійснювати значущу масову розсилку електронною поштою. Якщо вам потрібно збільшити дохід за допомогою електронної пошти, але складне програмне забезпечення для корпоративних продажів є надмірним, спробуйте Yesware. Надбудова Outlook і Gmail від Y...
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro допоможе вам перетворити потенційних клієнтів на клієнтів і закрити більше зустрічей. Опануйте електронною поштою за допомогою ШІ. Автоматизуйте послідовності, персоналізуйте за допомогою тегів злиття та покращуйте залучення клієнтів. Почніть вигравати більше угод зараз.
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker — це інтуїтивно зрозумілий інструмент холодної електронної пошти, який допомагає B2B-компаніям спілкуватися з потенційними клієнтами та діловими партнерами та підтримувати спілкування. Woodpecker дозволяє вам створювати персоналізовані відповідні послідовності електронних листів і гаранту...
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost — це постачальник інфраструктури електронної пошти №1 у світі та найефективніша служба доставки електронної пошти. Наші клієнти надсилають понад 5 трильйонів повідомлень на рік, понад 37 відсотків світової ділової електронної пошти. Декілька клієнтів SparkPost, у тому числі найбільші соціа...
Sellizer
sellizer.io
Sellizer — це комплексний інструмент підтримки продажів, який повідомлятиме вас, коли клієнт відкриває вашу пропозицію, і надасть ключову статистику, до якої ви ніколи не мали доступу.
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai тут, щоб активізувати ваші холодні кампанії електронної пошти, допомагаючи вам надсилати повідомлення у великих масштабах, не втрачаючи особистого підходу. Уявіть собі, що ви можете охопити величезну аудиторію, гарантуючи, що ваші електронні листи не лише доставляються, але й встановлю...
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтеся з шаблонами холодної електронної пошти та привітайтеся з програмною холодною електронною поштою! Salesforge — це універсальний супердодаток для реалізації продажів, який дає кожній команді продажів найвищу ймовірність досягти мети, вирішуючи потребу персоналізувати холодну електронну по...
Klenty
klenty.com
Платформа для залучення продажів, яка отримує більше відповідей і замовляє зустрічі. Використовуйте Klenty для реалізації багатоканальних продажів. Надсилайте персоналізовані електронні листи та автоматизуйте подальші дії в масштабі за допомогою дзвінків і завдань LinkedIn.
Shape Software
setshape.com
Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape ...
Groove
groove.co
Groove, компанія Clari, є провідною ринковою платформою для залучення продажів, яка дозволяє лідерам продажів виконувати свою стратегію розумно, адаптивно. Завдяки Groove лідери доходів можуть використовувати автоматизацію, щоб робити більше з меншими витратами, підвищуючи ефективність і результатив...
Uptics
uptics.io
Зустрічайте Uptics. Ваша нова секретна зброя, щоб домінувати над зовнішніми продажами, бронювати втричі більше зустрічей і з легкістю укладати більше угод. Uptics — це просте у використанні програмне забезпечення для продажів, яке допомагає вам автоматизувати всі ручні, нудні продажі, щоб ви могли з...
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email – це канадсько-польська компанія, заснована в 2010 році. Після багатьох років надання клієнтам послуг електронної пошти сьогодні Elastic Email – це дивовижна маркетингова платформа електронної пошти, побудована на основі найбільш економічно ефективного API електронної пошти. Завдяки ре...
Visual Visitor
visualvisitor.com
Потужна, доступна та проста у використанні платформа аналізу продажів. Ми робимо продажі B2B легшими. Допомога відділам продажів і маркетингу продавати більше за менший час. Наша платформа включає: - Дані про наміри покупців - Базу даних контактів B2B із понад 606 мільйонами контактів - Анонімну іде...
QuickMail
quickmail.io
QuickMail — це інструмент для автоматизації вашої особистої електронної пошти для продажу та маркетингу. Якщо ви або ваша команда прагнете побудувати передбачуваний канал продажів, звертаючись до потенційних клієнтів електронною поштою, щоб отримати нових потенційних клієнтів, вам сподобається Quick...
Automailer
automailer.io
Automailer — це холодний інструмент автоматизації електронної пошти, розроблений спеціально для створення потенційних клієнтів. Взаємодійте зі своїми холодними контактами за допомогою налаштованої послідовності електронних листів, відстежуйте відповіді, відкриття, кліки тощо на одній інформаційній п...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — це платформа для залучення до продажів, яка автоматизує пошук потенційних клієнтів, електронну пошту, дзвінки, завдання та соціальні продажі. Тисячі відділів продажів використовують PersistIQ, щоб знаходити електронні листи потенційних клієнтів, надсилати персоналізовані електронні листи...
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft забезпечить вашу команду всім необхідним. Незалежно від того, чи це генеральні директори, директори чи інвестори, LeadLoft знайде контактну інформацію та зв’яже з вами, щоб ви могли закрити угоду. Потрібна чиясь контактна інформація? Ми вас здобули. Чи потрібно їх залучати? немає проблем По...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io — це програмне забезпечення електронної пошти, розроблене для того, щоб дозволити користувачам планувати та автоматично надсилати персоналізовані електронні листи та подальші повідомлення зі своїх поштових скриньок, а також підвищувати кількість відповідей. SmartReach.io синхронізує ва...
Hexospark
hexospark.com
Персоналізуйте електронні листи, автоматизуйте вхідні подальші дії та збільшуйте продажі, розвиваючи стосунки на одній централізованій платформі.
Overloop
overloop.com
Overloop — це багатоканальна платформа для залучення продажів. Знизьте свою квоту продажів за допомогою надзвичайно персоналізованих кампаній, поєднуючи холодні електронні листи, автоматизацію LinkedIn і телефонні дзвінки. Керуйте всім своїм конвеєром продажів, відстежуйте свої показники та, зрештою...
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — це холодний інструмент автоматизації електронної пошти, який допомагає компаніям покращити вихідну комунікацію. Він надає набір функцій, щоб зробити процес простішим, швидшим і ефективнішим. Підключайте необмежену кількість скриньок «Вхідні», насолоджуйтесь безкоштовною розминкою для всіх...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — це платформа для формування та підрахунку потенційних клієнтів для малих і великих команд продажів B2B. LeadBoxer надає командам продажів будь-якого розміру цінну інформацію про те, що цікавить їхніх потенційних клієнтів, ще до того, як вони зв’яжуться. Програмне забезпечення автоматично...
SocketLabs
socketlabs.com
Електронна пошта – це те, що ми робимо. Забезпечення доставки ваших повідомлень є нашим головним пріоритетом. І надзвичайне обслуговування — наша обіцянка. Ми витратили понад 15 років на вдосконалення мистецтва та науки легкої та надійної доставки вашої електронної пошти. Незалежно від розміру чи ск...
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Програмне забезпечення Salesdash CRM допомагає логістичним компаніям (брокерським компаніям з перевезення вантажів, 3PL) розвивати нові відносини з вантажовідправниками. Salesdash допомагає відділам продажів у логістиці оптимізувати процес продажів, щоб збільшити продажі та дохід. Створено для фрахт...
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: перетворення B2B Lead Generation для команд, орієнтованих на зростання Відкрийте для себе Leadgenerator.io, інноваційну B2B платформу для створення потенційних клієнтів, яка переосмислює та автоматизує процес створення потенційних клієнтів для спеціалістів із продажу, маркетингу та...
Veloxy
veloxy.io
Veloxy — це система збільшення прибутку, яка примножує та прискорює вашу продажну діяльність, усуваючи непродажну діяльність, яка коштує вам часу та грошей. Це єдина інтегрована платформа продажів, яка надає ваші основні можливості продажів — залучення до продажів, сприяння продажам, продуктивність ...
SendNow
sendnow.ai
Підвищте рівень доставки холодних електронних листів за допомогою ротації вхідних повідомлень, автоматизації послідовності та перевірки електронної пошти. Створіть необмежену кількість виділених робочих областей для кожного клієнта, команди чи проекту, щоб дані були ізольованими та впорядкованими
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — це платформа AI для сучасних команд продажів. З Amplemarket ви чарівним чином спростите спосіб виявлення, залучення та перетворення ваших наступних клієнтів. Що кажуть наші клієнти: * Deel: від серії A до єдинорога за 12 місяців. Як Amplemarket забезпечив 20-кратне зростання прибутку ...