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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для тестування електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для тестування електронної пошти допомагає компаніям попередньо переглядати та тестувати електронні листи перед надсиланням одержувачам, підвищуючи ефективність електронних кампаній та оптимізуючи ROI (повернення інвестицій). Це програмне забезпечення пропонує платформу редагування для виявлення потенційних проблем в електронному листі перед розсилкою. Загальні перевірки помилок охоплюють орфографію, граматику, форматування, дизайн і кодування. На етапі тестування програмне забезпечення моделює доставку електронної пошти на сервер SMTP.