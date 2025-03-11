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Програмне забезпечення для тестування електронної пошти допомагає компаніям попередньо переглядати та тестувати електронні листи перед надсиланням одержувачам, підвищуючи ефективність електронних кампаній та оптимізуючи ROI (повернення інвестицій). Це програмне забезпечення пропонує платформу редагування для виявлення потенційних проблем в електронному листі перед розсилкою. Загальні перевірки помилок охоплюють орфографію, граматику, форматування, дизайн і кодування. На етапі тестування програмне забезпечення моделює доставку електронної пошти на сервер SMTP.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.
AWeber
aweber.com
AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.
Folderly
folderly.com
Folderly - це рішення для доставки електронної пошти, що допомагає оптимізувати інфраструктуру, підвищувати ставку доставки та вирішувати проблеми з доставкою листів.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid - це платформа для управління транзакційними та маркетинговими електронними листами, що пропонує інструменти для доставки, аналітики та інтеграції.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap - це платформа для тестування та надсилання електронної пошти, яка дозволяє розробникам перевіряти, відправляти та контролювати електронну інфраструктуру.
Emma
myemma.com
Emma - це додаток, що допомагає маркетологам створювати персоналізовані email та SMS кампанії для покращення бізнес-результатів.
Transpond
transpond.io
Transpond - платформа для управління підписниками, створення шаблонів, автоматизації email-розсилок та відстеження кампаній.
Litmus
litmus.com
Litmus дозволяє маркетологам створювати, тестувати та аналізувати електронні листи, забезпечуючи їхній якісний відправлення та персоналізацію.
Parcel
parcel.io
Parcel — платформа для кодування електронних листів, що дозволяє програмувати, попередньо переглядати та співпрацювати командам.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor — це інструмент для електронного маркетингу, що дозволяє створювати та надсилати персоналізовані електронні листи з автоматизацією та аналітикою.
MailUp
mailup.com
MailUp - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє створювати, автоматизувати та відстежувати кампанії електронних листів, SMS і повідомлень.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur - платформа для тестування електронної пошти та SMS, що дозволяє перевіряти повідомлення, автоматизувати тести та моніторити їх якість.
Magnews
magnews.it
Magnews – це комплексний інструмент для управління шляхом клієнта та підвищення його цінності через стратегію, проекти та кампанії.
Email on Acid
emailonacid.com
Email on Acid – платформа для тестування та оптимізації електронних листів, що забезпечує коректне відображення на різних клієнтах та пристроях.
testRigor
testrigor.com
testRigor - безкодова платформа для автоматизованого тестування програмного забезпечення, що дозволяє створювати та виконувати тести для веб, мобільних та API-додатків.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - це платформа перевірки електронної пошти, яка дозволяє користувачам перевіряти адреси та покращувати доставку листів.
Delivra
delivra.com
Delivra - платформа електронного маркетингу, яка допомагає автоматизувати кампанії, сегментувати аудиторію та інтегрувати з іншими системами для покращення взаємодії з клієнтами.
GlockApps
glockapps.com
GlockApps - це набір інструментів для перевірки доставки електронної пошти, що допомагає аналізувати спам-тести, аутентифікацію та моніторинг IP.
Reoon
reoon.com
Reoon Email Verifier — інструмент для перевірки електронних адрес, який забезпечує точність та активність електронних листів, допомагаючи підтримувати ефективні списки.
Acymailing
acymailing.com
Acymailing - інструмент для автоматизації email-маркетингу в WordPress та Joomla, який допомагає керувати кампаніями та аналізувати їхню ефективність.
Unspam
unspam.email
Unspam – це онлайн інструмент для тестування електронної пошти, який аналізує її аспекти, визначає рейтинг спаму та прогнозує результати.
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