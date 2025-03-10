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Програмне забезпечення для тестування електронної пошти
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Програмне забезпечення для тестування електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для тестування електронної пошти допомагає компаніям попередньо переглядати та тестувати електронні листи перед надсиланням одержувачам, підвищуючи ефективність електронних кампаній та оптимізуючи ROI (повернення інвестицій). Це програмне забезпечення пропонує платформу редагування для виявлення потенційних проблем в електронному листі перед розсилкою. Загальні перевірки помилок охоплюють орфографію, граматику, форматування, дизайн і кодування. На етапі тестування програмне забезпечення моделює доставку електронної пошти на сервер SMTP.

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Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.

Folderly

Folderly

folderly.com

Folderly - це рішення для доставки електронної пошти, що допомагає оптимізувати інфраструктуру, підвищувати ставку доставки та вирішувати проблеми з доставкою листів.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid - це платформа для управління транзакційними та маркетинговими електронними листами, що пропонує інструменти для доставки, аналітики та інтеграції.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Mailtrap - це платформа для тестування та надсилання електронної пошти, яка дозволяє розробникам перевіряти, відправляти та контролювати електронну інфраструктуру.

Emma

Emma

myemma.com

Emma - це додаток, що допомагає маркетологам створювати персоналізовані email та SMS кампанії для покращення бізнес-результатів.

Transpond

Transpond

transpond.io

Transpond - платформа для управління підписниками, створення шаблонів, автоматизації email-розсилок та відстеження кампаній.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus дозволяє маркетологам створювати, тестувати та аналізувати електронні листи, забезпечуючи їхній якісний відправлення та персоналізацію.

Parcel

Parcel

parcel.io

Parcel — платформа для кодування електронних листів, що дозволяє програмувати, попередньо переглядати та співпрацювати командам.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Campaign Monitor — це інструмент для електронного маркетингу, що дозволяє створювати та надсилати персоналізовані електронні листи з автоматизацією та аналітикою.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє створювати, автоматизувати та відстежувати кампанії електронних листів, SMS і повідомлень.

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur - платформа для тестування електронної пошти та SMS, що дозволяє перевіряти повідомлення, автоматизувати тести та моніторити їх якість.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews – це комплексний інструмент для управління шляхом клієнта та підвищення його цінності через стратегію, проекти та кампанії.

Email on Acid

Email on Acid

emailonacid.com

Email on Acid – платформа для тестування та оптимізації електронних листів, що забезпечує коректне відображення на різних клієнтах та пристроях.

testRigor

testRigor

testrigor.com

testRigor - безкодова платформа для автоматизованого тестування програмного забезпечення, що дозволяє створювати та виконувати тести для веб, мобільних та API-додатків.

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer - це платформа перевірки електронної пошти, яка дозволяє користувачам перевіряти адреси та покращувати доставку листів.

Delivra

Delivra

delivra.com

Delivra - платформа електронного маркетингу, яка допомагає автоматизувати кампанії, сегментувати аудиторію та інтегрувати з іншими системами для покращення взаємодії з клієнтами.

GlockApps

GlockApps

glockapps.com

GlockApps - це набір інструментів для перевірки доставки електронної пошти, що допомагає аналізувати спам-тести, аутентифікацію та моніторинг IP.

Reoon

Reoon

reoon.com

Reoon Email Verifier — інструмент для перевірки електронних адрес, який забезпечує точність та активність електронних листів, допомагаючи підтримувати ефективні списки.

Acymailing

Acymailing

acymailing.com

Acymailing - інструмент для автоматизації email-маркетингу в WordPress та Joomla, який допомагає керувати кампаніями та аналізувати їхню ефективність.

Unspam

Unspam

unspam.email

Unspam – це онлайн інструмент для тестування електронної пошти, який аналізує її аспекти, визначає рейтинг спаму та прогнозує результати.

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