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Програмне забезпечення для тестування електронної пошти
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Програмне забезпечення для тестування електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Програмне забезпечення для тестування електронної пошти допомагає компаніям попередньо переглядати та тестувати електронні листи перед надсиланням одержувачам, підвищуючи ефективність електронних кампаній та оптимізуючи ROI (повернення інвестицій). Це програмне забезпечення пропонує платформу редагування для виявлення потенційних проблем в електронному листі перед розсилкою. Загальні перевірки помилок охоплюють орфографію, граматику, форматування, дизайн і кодування. На етапі тестування програмне забезпечення моделює доставку електронної пошти на сервер SMTP.

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Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

testRigor

testRigor

testrigor.com

testRigor - безкодова платформа для автоматизованого тестування програмного забезпечення, що дозволяє створювати та виконувати тести для веб, мобільних та API-додатків.

GlockApps

GlockApps

glockapps.com

Набір інструментів доставки GlockApps складається з 3 додатків, розроблених, щоб допомогти вам збільшити кількість відкриттів, кліків і конверсій до 41%! Inbox Insight Виконайте 3 безкоштовні тести на спам за допомогою Inbox Insight, щоб переконатися, що ваші листи доходять до ваших клієнтів. Результати перевірки доставки покажуть вам: ◆ Розміщення вашої електронної пошти в 70 початкових поштових скриньках ◆ Ваші записи автентифікації електронної пошти (SPF, DKIM, rDNS і HELO до IP) ◆ Оцінка відправника вашої IP-адреси ◆ Де ваша IP-адреса в чорному списку ◆ Спам вашої електронної пошти оцінка за Google Spam Filter, Barracuda та SpamAssassin ◆ Аналіз вмісту електронної пошти https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics Захистіть свій бренд від фішингу та спуфінгу за допомогою DMARC Analytics! GlockApps DMARC Analytics надає вам: ◆ 10 000 повідомлень DMARC БЕЗКОШТОВНО щомісяця ◆ Можливість відстежувати, зберігати та впорядковувати всі ваші звіти XLM у зручний для людей спосіб ◆ Повний контроль трафіку електронної пошти ◆ Інформацію про те, які кампанії електронної пошти не пройшли автентифікацію ◆ Повний контроль щодо того, що робити з електронними листами, які не пройшли автентифікацію ◆ Миттєві сповіщення, коли виявлено підозрілу активність ◆ Безкоштовний моніторинг SPF, DKIM і DMARC кожні дві години. ◆ Можливість додавати необмежену кількість доменів і навіть групувати їх Спробуйте GlockApps DMARC Analytics і отримуйте 10 000 БЕЗКОШТОВНИХ повідомлень DMARC щомісяця! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ Монітор безвідмовної роботи Наш монітор безвідмовної роботи надсилає вам миттєві сповіщення про проблеми з вашою IP-адресою, записами SPF, DKIM і DMARC, а також протоколами HTTP, TLS і TCP. Розпочніть 14-денну безкоштовну пробну версію: ◆ Отримайте до 20 моніторів ◆ Отримуйте сповіщення, щойно вашу IP-адресу буде заблоковано ◆ Відстежуйте справність своїх записів SPF, DKIM і DMARC і миттєво отримуйте сповіщення про будь-які зміни. ◆ Миттєво отримуйте сповіщення, якщо ваш веб-сайт виходить з ладу ◆ Встановіть власні інтервали перевірок (щохвилини!) ◆ Підвищте прозорість за допомогою сторінок загальнодоступного статусу ◆ Встановіть власні правила порогу простою та отримуйте сповіщення, якщо ваш статус досягне порогового значення https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/

Transpond

Transpond

transpond.io

Transpond - платформа для управління підписниками, створення шаблонів, автоматизації email-розсилок та відстеження кампаній.

Acymailing

Acymailing

acymailing.com

Інструмент автоматизації розсилки та маркетингу для WordPress і Joomla. Зручний у використанні AcyMailing допоможе вам на кожному кроці вашої електронної кампанії: Концепція: - Перевірте свій вміст (посилання, ключові слова, зображення) - Уникайте того, щоб вашу кампанію вважали СПАМом - Керуйте своїм списком - Дизайн CRM: - Редактор перетягування - Динамічний вставлення вмісту (інформація про одержувача, події...) Управління кампанією: - Надсилайте необмежену кількість електронних листів - Відстежуйте ефективність розсилки новин - Статистика (оцінка кліків, конверсія потенційних клієнтів, швидкість відкриття...) - Подивіться, скільки у вас грошей завдяки вмісту, який ви надіслали у своїх інформаційних бюлетенях

Unspam

Unspam

unspam.email

Unspam.email — це онлайн-інструмент перевірки спаму для електронних листів. Покращуйте ефективність доставки за допомогою безкоштовного тестера електронної пошти. Сервіс аналізує основні аспекти електронної пошти, повертає оцінку спаму та прогнозує результати за допомогою теплової карти ШІ вашої електронної розсилки.

Folderly

Folderly

folderly.com

Folderly - це рішення для доставки електронної пошти, що допомагає оптимізувати інфраструктуру, підвищувати ставку доставки та вирішувати проблеми з доставкою листів.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та продажів працювати разом, щоб залучати, конвертувати, розвивати, залучати та відновлювати Клієнтів і збільшувати їх цінність для Бренду.

Reoon

Reoon

reoon.com

Підвищення ефективності бізнесу шляхом автоматизації ручних завдань. Reoon пропонує найкращі програмні рішення та професійні інструменти для підтримки вашого бізнесу.

Parcel

Parcel

parcel.io

Платформа кодування електронної пошти. Кодуйте, переглядайте та співпрацюйте за допомогою платформи розробки, розробленої для електронної пошти. Parcel – це спосіб кодування високоякісних електронних листів брендами та агентствами.

Email on Acid

Email on Acid

emailonacid.com

Email on Acid – платформа для тестування та оптимізації електронних листів, що забезпечує коректне відображення на різних клієнтах та пристроях.

Delivra

Delivra

delivra.com

DeLivra - це платформа маркетингу електронної пошти, яка допомагає маркетологам будь -якої експертизи зачаровує та розвивати свою аудиторію. Маючи понад 20 років неперевершеного успіху клієнтів, Delivra допомагає бізнесу брати участь у змістовних розмовах, які дають відчутні результати. Їх зосередженість на доступних рішеннях допомогла розширити можливості тисяч організацій у галузях промисловості взяти під контроль складну автоматизацію маркетингу та обробку даних. Ваги з вами та надає інструменти, необхідні для досягнення успіху на кожному кроці. Побудований для зайнятих маркетологів, Delivra пропонує повний набір функцій, щоб допомогти командам досягти своїх цілей. Легко будуйте та надсилайте вражаючі маркетингові кампанії електронної пошти з налаштованим редактором перетягування. Автоматизуйте свої комунікації з клієнтами, стратегічно налаштувавши цілу серію електронної пошти, визначаючи, які розсилки надсилаються на основі різноманітних акцій, бездіяльності або часу. Отримайте більше залучення від своєї аудиторії та охоплюйте клієнтів поза їхньою скринькою з експертною сегментацією та SMS -маркетингом. Незалежно від того, чи працюєте ви з B2B, сприяєте некомерційній організації чи плануєте подію, DeLivra надає надійну аналітику та постійну підтримку, щоб заохотити користувачів відточити та вдосконалювати їх стратегію. Інтегруйте з широким спектром CRM, платформ електронною комерцією та інструментами веб-аналітики, щоб все, що вам потрібно, доступне в одному місці. Програмне забезпечення або підключається прямо до поточної техніки, або Delivra створює власну інтеграцію, щоб забезпечити безперебійне.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid - це платформа для управління транзакційними та маркетинговими електронними листами, що пропонує інструменти для доставки, аналітики та інтеграції.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє створювати, автоматизувати та відстежувати кампанії електронних листів, SMS і повідомлень.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Mailtrap - це платформа для тестування та надсилання електронної пошти, яка дозволяє розробникам перевіряти, відправляти та контролювати електронну інфраструктуру.

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur - платформа для тестування електронної пошти та SMS, що дозволяє перевіряти повідомлення, автоматизувати тести та моніторити їх якість.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus дозволяє маркетологам створювати, тестувати та аналізувати електронні листи, забезпечуючи їхній якісний відправлення та персоналізацію.

Emma

Emma

myemma.com

Emma - це додаток, що допомагає маркетологам створювати персоналізовані email та SMS кампанії для покращення бізнес-результатів.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Campaign Monitor — це інструмент для електронного маркетингу, що дозволяє створювати та надсилати персоналізовані електронні листи з автоматизацією та аналітикою.

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer - це платформа перевірки електронної пошти, яка дозволяє користувачам перевіряти адреси та покращувати доставку листів.

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Програмне забезпечення для тестування електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Ватикан - WebCatalog