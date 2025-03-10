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Програмне забезпечення для тестування електронної пошти допомагає компаніям попередньо переглядати та тестувати електронні листи перед надсиланням одержувачам, підвищуючи ефективність електронних кампаній та оптимізуючи ROI (повернення інвестицій). Це програмне забезпечення пропонує платформу редагування для виявлення потенційних проблем в електронному листі перед розсилкою. Загальні перевірки помилок охоплюють орфографію, граматику, форматування, дизайн і кодування. На етапі тестування програмне забезпечення моделює доставку електронної пошти на сервер SMTP.
Запит на новий застосунок
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
testRigor
testrigor.com
testRigor - безкодова платформа для автоматизованого тестування програмного забезпечення, що дозволяє створювати та виконувати тести для веб, мобільних та API-додатків.
GlockApps
glockapps.com
Набір інструментів доставки GlockApps складається з 3 додатків, розроблених, щоб допомогти вам збільшити кількість відкриттів, кліків і конверсій до 41%! Inbox Insight Виконайте 3 безкоштовні тести на спам за допомогою Inbox Insight, щоб переконатися, що ваші листи доходять до ваших клієнтів. Результати перевірки доставки покажуть вам: ◆ Розміщення вашої електронної пошти в 70 початкових поштових скриньках ◆ Ваші записи автентифікації електронної пошти (SPF, DKIM, rDNS і HELO до IP) ◆ Оцінка відправника вашої IP-адреси ◆ Де ваша IP-адреса в чорному списку ◆ Спам вашої електронної пошти оцінка за Google Spam Filter, Barracuda та SpamAssassin ◆ Аналіз вмісту електронної пошти https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics Захистіть свій бренд від фішингу та спуфінгу за допомогою DMARC Analytics! GlockApps DMARC Analytics надає вам: ◆ 10 000 повідомлень DMARC БЕЗКОШТОВНО щомісяця ◆ Можливість відстежувати, зберігати та впорядковувати всі ваші звіти XLM у зручний для людей спосіб ◆ Повний контроль трафіку електронної пошти ◆ Інформацію про те, які кампанії електронної пошти не пройшли автентифікацію ◆ Повний контроль щодо того, що робити з електронними листами, які не пройшли автентифікацію ◆ Миттєві сповіщення, коли виявлено підозрілу активність ◆ Безкоштовний моніторинг SPF, DKIM і DMARC кожні дві години. ◆ Можливість додавати необмежену кількість доменів і навіть групувати їх Спробуйте GlockApps DMARC Analytics і отримуйте 10 000 БЕЗКОШТОВНИХ повідомлень DMARC щомісяця! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ Монітор безвідмовної роботи Наш монітор безвідмовної роботи надсилає вам миттєві сповіщення про проблеми з вашою IP-адресою, записами SPF, DKIM і DMARC, а також протоколами HTTP, TLS і TCP. Розпочніть 14-денну безкоштовну пробну версію: ◆ Отримайте до 20 моніторів ◆ Отримуйте сповіщення, щойно вашу IP-адресу буде заблоковано ◆ Відстежуйте справність своїх записів SPF, DKIM і DMARC і миттєво отримуйте сповіщення про будь-які зміни. ◆ Миттєво отримуйте сповіщення, якщо ваш веб-сайт виходить з ладу ◆ Встановіть власні інтервали перевірок (щохвилини!) ◆ Підвищте прозорість за допомогою сторінок загальнодоступного статусу ◆ Встановіть власні правила порогу простою та отримуйте сповіщення, якщо ваш статус досягне порогового значення https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/
Transpond
transpond.io
Transpond - платформа для управління підписниками, створення шаблонів, автоматизації email-розсилок та відстеження кампаній.
Acymailing
acymailing.com
Інструмент автоматизації розсилки та маркетингу для WordPress і Joomla. Зручний у використанні AcyMailing допоможе вам на кожному кроці вашої електронної кампанії: Концепція: - Перевірте свій вміст (посилання, ключові слова, зображення) - Уникайте того, щоб вашу кампанію вважали СПАМом - Керуйте своїм списком - Дизайн CRM: - Редактор перетягування - Динамічний вставлення вмісту (інформація про одержувача, події...) Управління кампанією: - Надсилайте необмежену кількість електронних листів - Відстежуйте ефективність розсилки новин - Статистика (оцінка кліків, конверсія потенційних клієнтів, швидкість відкриття...) - Подивіться, скільки у вас грошей завдяки вмісту, який ви надіслали у своїх інформаційних бюлетенях
Unspam
unspam.email
Unspam.email — це онлайн-інструмент перевірки спаму для електронних листів. Покращуйте ефективність доставки за допомогою безкоштовного тестера електронної пошти. Сервіс аналізує основні аспекти електронної пошти, повертає оцінку спаму та прогнозує результати за допомогою теплової карти ШІ вашої електронної розсилки.
Folderly
folderly.com
Folderly - це рішення для доставки електронної пошти, що допомагає оптимізувати інфраструктуру, підвищувати ставку доставки та вирішувати проблеми з доставкою листів.
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та продажів працювати разом, щоб залучати, конвертувати, розвивати, залучати та відновлювати Клієнтів і збільшувати їх цінність для Бренду.
Reoon
reoon.com
Підвищення ефективності бізнесу шляхом автоматизації ручних завдань. Reoon пропонує найкращі програмні рішення та професійні інструменти для підтримки вашого бізнесу.
Parcel
parcel.io
Платформа кодування електронної пошти. Кодуйте, переглядайте та співпрацюйте за допомогою платформи розробки, розробленої для електронної пошти. Parcel – це спосіб кодування високоякісних електронних листів брендами та агентствами.
Email on Acid
emailonacid.com
Email on Acid – платформа для тестування та оптимізації електронних листів, що забезпечує коректне відображення на різних клієнтах та пристроях.
Delivra
delivra.com
DeLivra - це платформа маркетингу електронної пошти, яка допомагає маркетологам будь -якої експертизи зачаровує та розвивати свою аудиторію. Маючи понад 20 років неперевершеного успіху клієнтів, Delivra допомагає бізнесу брати участь у змістовних розмовах, які дають відчутні результати. Їх зосередженість на доступних рішеннях допомогла розширити можливості тисяч організацій у галузях промисловості взяти під контроль складну автоматизацію маркетингу та обробку даних. Ваги з вами та надає інструменти, необхідні для досягнення успіху на кожному кроці. Побудований для зайнятих маркетологів, Delivra пропонує повний набір функцій, щоб допомогти командам досягти своїх цілей. Легко будуйте та надсилайте вражаючі маркетингові кампанії електронної пошти з налаштованим редактором перетягування. Автоматизуйте свої комунікації з клієнтами, стратегічно налаштувавши цілу серію електронної пошти, визначаючи, які розсилки надсилаються на основі різноманітних акцій, бездіяльності або часу. Отримайте більше залучення від своєї аудиторії та охоплюйте клієнтів поза їхньою скринькою з експертною сегментацією та SMS -маркетингом. Незалежно від того, чи працюєте ви з B2B, сприяєте некомерційній організації чи плануєте подію, DeLivra надає надійну аналітику та постійну підтримку, щоб заохотити користувачів відточити та вдосконалювати їх стратегію. Інтегруйте з широким спектром CRM, платформ електронною комерцією та інструментами веб-аналітики, щоб все, що вам потрібно, доступне в одному місці. Програмне забезпечення або підключається прямо до поточної техніки, або Delivra створює власну інтеграцію, щоб забезпечити безперебійне.
AWeber
aweber.com
AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid - це платформа для управління транзакційними та маркетинговими електронними листами, що пропонує інструменти для доставки, аналітики та інтеграції.
MailUp
mailup.com
MailUp - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє створювати, автоматизувати та відстежувати кампанії електронних листів, SMS і повідомлень.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap - це платформа для тестування та надсилання електронної пошти, яка дозволяє розробникам перевіряти, відправляти та контролювати електронну інфраструктуру.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur - платформа для тестування електронної пошти та SMS, що дозволяє перевіряти повідомлення, автоматизувати тести та моніторити їх якість.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
Litmus
litmus.com
Litmus дозволяє маркетологам створювати, тестувати та аналізувати електронні листи, забезпечуючи їхній якісний відправлення та персоналізацію.
Emma
myemma.com
Emma - це додаток, що допомагає маркетологам створювати персоналізовані email та SMS кампанії для покращення бізнес-результатів.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor — це інструмент для електронного маркетингу, що дозволяє створювати та надсилати персоналізовані електронні листи з автоматизацією та аналітикою.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - це платформа перевірки електронної пошти, яка дозволяє користувачам перевіряти адреси та покращувати доставку листів.
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