GlockApps

glockapps.com

Набір інструментів доставки GlockApps складається з 3 додатків, розроблених, щоб допомогти вам збільшити кількість відкриттів, кліків і конверсій до 41%! Inbox Insight Виконайте 3 безкоштовні тести на спам за допомогою Inbox Insight, щоб переконатися, що ваші листи доходять до ваших клієнтів. Результати перевірки доставки покажуть вам: ◆ Розміщення вашої електронної пошти в 70 початкових поштових скриньках ◆ Ваші записи автентифікації електронної пошти (SPF, DKIM, rDNS і HELO до IP) ◆ Оцінка відправника вашої IP-адреси ◆ Де ваша IP-адреса в чорному списку ◆ Спам вашої електронної пошти оцінка за Google Spam Filter, Barracuda та SpamAssassin ◆ Аналіз вмісту електронної пошти https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics Захистіть свій бренд від фішингу та спуфінгу за допомогою DMARC Analytics! GlockApps DMARC Analytics надає вам: ◆ 10 000 повідомлень DMARC БЕЗКОШТОВНО щомісяця ◆ Можливість відстежувати, зберігати та впорядковувати всі ваші звіти XLM у зручний для людей спосіб ◆ Повний контроль трафіку електронної пошти ◆ Інформацію про те, які кампанії електронної пошти не пройшли автентифікацію ◆ Повний контроль щодо того, що робити з електронними листами, які не пройшли автентифікацію ◆ Миттєві сповіщення, коли виявлено підозрілу активність ◆ Безкоштовний моніторинг SPF, DKIM і DMARC кожні дві години. ◆ Можливість додавати необмежену кількість доменів і навіть групувати їх Спробуйте GlockApps DMARC Analytics і отримуйте 10 000 БЕЗКОШТОВНИХ повідомлень DMARC щомісяця! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ Монітор безвідмовної роботи Наш монітор безвідмовної роботи надсилає вам миттєві сповіщення про проблеми з вашою IP-адресою, записами SPF, DKIM і DMARC, а також протоколами HTTP, TLS і TCP. Розпочніть 14-денну безкоштовну пробну версію: ◆ Отримайте до 20 моніторів ◆ Отримуйте сповіщення, щойно вашу IP-адресу буде заблоковано ◆ Відстежуйте справність своїх записів SPF, DKIM і DMARC і миттєво отримуйте сповіщення про будь-які зміни. ◆ Миттєво отримуйте сповіщення, якщо ваш веб-сайт виходить з ладу ◆ Встановіть власні інтервали перевірок (щохвилини!) ◆ Підвищте прозорість за допомогою сторінок загальнодоступного статусу ◆ Встановіть власні правила порогу простою та отримуйте сповіщення, якщо ваш статус досягне порогового значення https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/