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Програмне забезпечення для тестування електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Сербія
Програмне забезпечення для тестування електронної пошти допомагає компаніям попередньо переглядати та тестувати електронні листи перед надсиланням одержувачам, підвищуючи ефективність електронних кампаній та оптимізуючи ROI (повернення інвестицій). Це програмне забезпечення пропонує платформу редагування для виявлення потенційних проблем в електронному листі перед розсилкою. Загальні перевірки помилок охоплюють орфографію, граматику, форматування, дизайн і кодування. На етапі тестування програмне забезпечення моделює доставку електронної пошти на сервер SMTP.
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MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
testRigor
testrigor.com
Тестери забезпечення якості програмного забезпечення використовують інструмент безкодового тестування testRigor для створення надійних наскрізних функціональних тестів. Тестування програмного забезпечення стало простим: створюйте крос-платформні тести, не використовуючи код для веб-сайтів, нативних і гібридних мобільних додатків, комп’ютерів і API. Використовуйте вбудовані функції тестування електронної пошти, візуального тестування та тестування звуку. Створюйте автоматизовані тести в 15 разів швидше та на 95% менше обслуговування тестів, ніж традиційні засоби автоматизованого тестування. Виконуйте тести паралельно й отримуйте результати за хвилини, а не за години. Легко інтегруйте з улюбленими інструментами керування проблемами, інструментами CI/CD тощо. За допомогою testRigor легко масштабувати тестування програмного забезпечення. Найкраще для: команди програмного забезпечення, які хочуть швидко збільшити охоплення автоматизації тестування, а також витрачати набагато менше часу на обслуговування. testRigor прагне бути єдиним необхідним інструментом автоматизації - із широкою підтримкою, кросплатформним і кросбраузерним тестуванням, звітами та скріншотами для кожного кроку
GlockApps
glockapps.com
Набір інструментів доставки GlockApps складається з 3 додатків, розроблених, щоб допомогти вам збільшити кількість відкриттів, кліків і конверсій до 41%! Inbox Insight Виконайте 3 безкоштовні тести на спам за допомогою Inbox Insight, щоб переконатися, що ваші листи доходять до ваших клієнтів. Результати перевірки доставки покажуть вам: ◆ Розміщення вашої електронної пошти в 70 початкових поштових скриньках ◆ Ваші записи автентифікації електронної пошти (SPF, DKIM, rDNS і HELO до IP) ◆ Оцінка відправника вашої IP-адреси ◆ Де ваша IP-адреса в чорному списку ◆ Спам вашої електронної пошти оцінка за Google Spam Filter, Barracuda та SpamAssassin ◆ Аналіз вмісту електронної пошти https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics Захистіть свій бренд від фішингу та спуфінгу за допомогою DMARC Analytics! GlockApps DMARC Analytics надає вам: ◆ 10 000 повідомлень DMARC БЕЗКОШТОВНО щомісяця ◆ Можливість відстежувати, зберігати та впорядковувати всі ваші звіти XLM у зручний для людей спосіб ◆ Повний контроль трафіку електронної пошти ◆ Інформацію про те, які кампанії електронної пошти не пройшли автентифікацію ◆ Повний контроль щодо того, що робити з електронними листами, які не пройшли автентифікацію ◆ Миттєві сповіщення, коли виявлено підозрілу активність ◆ Безкоштовний моніторинг SPF, DKIM і DMARC кожні дві години. ◆ Можливість додавати необмежену кількість доменів і навіть групувати їх Спробуйте GlockApps DMARC Analytics і отримуйте 10 000 БЕЗКОШТОВНИХ повідомлень DMARC щомісяця! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ Монітор безвідмовної роботи Наш монітор безвідмовної роботи надсилає вам миттєві сповіщення про проблеми з вашою IP-адресою, записами SPF, DKIM і DMARC, а також протоколами HTTP, TLS і TCP. Розпочніть 14-денну безкоштовну пробну версію: ◆ Отримайте до 20 моніторів ◆ Отримуйте сповіщення, щойно вашу IP-адресу буде заблоковано ◆ Відстежуйте справність своїх записів SPF, DKIM і DMARC і миттєво отримуйте сповіщення про будь-які зміни. ◆ Миттєво отримуйте сповіщення, якщо ваш веб-сайт виходить з ладу ◆ Встановіть власні інтервали перевірок (щохвилини!) ◆ Підвищте прозорість за допомогою сторінок загальнодоступного статусу ◆ Встановіть власні правила порогу простою та отримуйте сповіщення, якщо ваш статус досягне порогового значення https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/
Transpond
transpond.io
Керуйте підписниками, створюйте красиві шаблони, створюйте автоматичні електронні листи, надсилайте та відстежуйте кампанії. Ласкаво просимо до Transpond - передової маркетингової платформи. Спробуйте Transpond - простий у використанні маркетинговий пакет. Створюйте видатні повідомлення для своїх клієнтів і розвивайте свій бізнес.
Acymailing
acymailing.com
Інструмент автоматизації розсилки та маркетингу для WordPress і Joomla. Зручний у використанні AcyMailing допоможе вам на кожному кроці вашої електронної кампанії: Концепція: - Перевірте свій вміст (посилання, ключові слова, зображення) - Уникайте того, щоб вашу кампанію вважали СПАМом - Керуйте своїм списком - Дизайн CRM: - Редактор перетягування - Динамічний вставлення вмісту (інформація про одержувача, події...) Управління кампанією: - Надсилайте необмежену кількість електронних листів - Відстежуйте ефективність розсилки новин - Статистика (оцінка кліків, конверсія потенційних клієнтів, швидкість відкриття...) - Подивіться, скільки у вас грошей завдяки вмісту, який ви надіслали у своїх інформаційних бюлетенях
Unspam
unspam.email
Unspam.email — це онлайн-інструмент перевірки спаму для електронних листів. Покращуйте ефективність доставки за допомогою безкоштовного тестера електронної пошти. Сервіс аналізує основні аспекти електронної пошти, повертає оцінку спаму та прогнозує результати за допомогою теплової карти ШІ вашої електронної розсилки.
Folderly
folderly.com
Folderly — це рішення для доставки електронної пошти, яке пропонує комплексний підхід до забезпечення бездоганної доставки електронної пошти. Знаходьте, вирішуйте та запобігайте помилкам доставки електронної пошти, а також переконайтеся, що ваші електронні листи потрапляють у папку "Вхідні". Ніколи більше не дозволяйте вашим електронним листам бути частиною 51% усіх ділових електронних листів, які ніколи не потрапляють до папки "Вхідні". Зробіть кожну електронну пошту важливою, приносячи прибуток і ділові можливості.
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та продажів працювати разом, щоб залучати, конвертувати, розвивати, залучати та відновлювати Клієнтів і збільшувати їх цінність для Бренду.
Reoon
reoon.com
Підвищення ефективності бізнесу шляхом автоматизації ручних завдань. Reoon пропонує найкращі програмні рішення та професійні інструменти для підтримки вашого бізнесу.
Parcel
parcel.io
Платформа кодування електронної пошти. Кодуйте, переглядайте та співпрацюйте за допомогою платформи розробки, розробленої для електронної пошти. Parcel – це спосіб кодування високоякісних електронних листів брендами та агентствами.
Email on Acid
emailonacid.com
Будучи лідером у галузі підготовки електронної пошти, Email on Acid пропонує найбільш повну та гнучку автоматизовану платформу попереднього розгортання електронної пошти. Розробники, маркетологи та корпоративні організації забезпечують досконалість електронної пошти, досягають ефективності, покращують рентабельність маркетингових інвестицій і захищають репутацію бренду. Співзасновник компанії Email on Acid у 2009 році лідером індустрії Джоном Тісом – це бажання зробити маркетинг електронною поштою кращим для всіх. Щоб дізнатися більше, відвідайте emailonacid.com.
Delivra
delivra.com
DeLivra - це платформа маркетингу електронної пошти, яка допомагає маркетологам будь -якої експертизи зачаровує та розвивати свою аудиторію. Маючи понад 20 років неперевершеного успіху клієнтів, Delivra допомагає бізнесу брати участь у змістовних розмовах, які дають відчутні результати. Їх зосередженість на доступних рішеннях допомогла розширити можливості тисяч організацій у галузях промисловості взяти під контроль складну автоматизацію маркетингу та обробку даних. Ваги з вами та надає інструменти, необхідні для досягнення успіху на кожному кроці. Побудований для зайнятих маркетологів, Delivra пропонує повний набір функцій, щоб допомогти командам досягти своїх цілей. Легко будуйте та надсилайте вражаючі маркетингові кампанії електронної пошти з налаштованим редактором перетягування. Автоматизуйте свої комунікації з клієнтами, стратегічно налаштувавши цілу серію електронної пошти, визначаючи, які розсилки надсилаються на основі різноманітних акцій, бездіяльності або часу. Отримайте більше залучення від своєї аудиторії та охоплюйте клієнтів поза їхньою скринькою з експертною сегментацією та SMS -маркетингом. Незалежно від того, чи працюєте ви з B2B, сприяєте некомерційній організації чи плануєте подію, DeLivra надає надійну аналітику та постійну підтримку, щоб заохотити користувачів відточити та вдосконалювати їх стратегію. Інтегруйте з широким спектром CRM, платформ електронною комерцією та інструментами веб-аналітики, щоб все, що вам потрібно, доступне в одному місці. Програмне забезпечення або підключається прямо до поточної техніки, або Delivra створює власну інтеграцію, щоб забезпечити безперебійне.
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Ісаак Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували в рамках програми акселератора Techstars. Станом на 2017 рік SendGrid зібрав понад 81 мільйон доларів і має офіси в Денвері, Колорадо; Боулдер, Колорадо; Ірвайн, Каліфорнія; Редвуд Сіті, Каліфорнія; і Лондон. Компанія вийшла на біржу з дебютом на Нью-Йоркській фондовій біржі 16 листопада 2017 року. Twilio придбала SendGrid у лютому 2019 року.
MailUp
mailup.com
MailUp — це просте та масштабоване рішення для створення, автоматизації та налаштування маркетингових кампаній у додатках електронної пошти, SMS і обміну повідомленнями. Кому довіряють понад 10 000 клієнтів у всьому світі, він пропонує розширені функції автоматизації та найкращі у своєму класі технології для ваших маркетингових стратегій. Комплексне рішення для потреб багатоканального маркетингу: інформаційні бюлетені, трансакційні електронні листи, форми підписки, цільові сторінки, рекламні акції, SMS, програми обміну повідомленнями (Facebook Messenger і Telegram) і багато іншого! Спробуйте конструктор електронної пошти з перетягуванням і скиданням, інтегруйте свій маркетинговий стек, створюйте автоматизовані багатоканальні робочі процеси за лічені секунди та відстежуйте ефективність своєї кампанії за допомогою докладних звітів. Італієць за походженням, інтернаціонал за покликанням. Заснована в 2003 році, MailUp за ці роки виросла до лідера ринку в Італії та працює в більш ніж 50 країнах, маючи 5 відділень по всьому світу. Понад 10 000 компаній у всьому світі довіряють MailUp як стратегічному партнеру у своїй діяльності з цифрового маркетингу. MailUp пропонує найкращу інфраструктуру та міжнародні сертифікати, щоб забезпечити максимальну доставку ваших повідомлень. Його потужна платформа обміну повідомленнями доповнюється рядом інструментів, які допоможуть вашим повсякденним маркетинговим кампаніям працювати безперешкодно. Його команди в технологічних центрах у Кремоні (Італія) та Кремнієвій долині є передовими у розробці гнучкого, масштабованого та інтегрованого програмного забезпечення.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap — це платформа доставки електронної пошти для команд розробників, яка дозволяє тестувати, надсилати та контролювати інфраструктуру електронної пошти в одному місці, і її підтримують понад 150 тисяч активних користувачів щомісяця. Mailtrap надає всі необхідні інструменти для роботи з електронними листами. Тестування електронної пошти – для тестування ваших електронних листів у середовищі для розробки, розробки та контролю якості. Надсилання електронної пошти - для надсилання електронних листів на виробництво. Поглиблена аналітика – для контролю продуктивності інфраструктури електронної пошти. ТЕСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ТЕСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ Перевірте свої електронні листи в середовищі з нульовим ризиком. Тестування електронної пошти Mailtrap пропонує підроблений сервер SMTP для перехоплення ваших тестових електронних листів. За допомогою наданих інструментів ви можете отримувати трафік SMTP, перевіряти CSS/HTML, перевіряти рейтинг спаму та автоматизувати потік для налагодження та покращення ваших електронних листів перед їх надсиланням. Скористайтеся API тестування електронної пошти Mailtrap, щоб протестувати будь-які функції, пов’язані з електронною поштою, і поділитися ними зі своєю командою. НАДСИЛАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ДЛЯ ДОСТУПУ ДО ВХІДНИХ Скриньок ОТРИМУВАЛЬНИКІВ Після перевірки та налагодження ваших електронних листів на стадії, використовуйте надійну Mailtrap Email Sending для надсилання електронних листів у виробництво. Інтегруйте його зі своїм додатком легко та швидко. Отримайте інфраструктуру електронної пошти, яка за умовчанням забезпечить вам високі показники доставки. КОНТРОЛЮЙТЕ ЕЛЕКТРОННІ ПОСИЛАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІЙСНОЇ АНАЛІТИКИ Відстежуйте статистику електронної пошти за допомогою інформаційної панелі вертольота, детальних звітів і журналів електронної пошти за 60 днів. Використовуйте регулярні щотижневі звіти з тижневим порівнянням, щоб відстежувати тенденції виконання та критичні сповіщення, якщо ваші показники раптово впадуть.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — це платформа для тестування зв’язку, яку компанії використовують для захоплення, тестування, розробки та аналізу електронних листів і SMS-повідомлень. Переконайтеся, що кожне повідомлення, яке надсилає ваша компанія, виглядає, відчувається та працює саме так, як ви планували. Швидко створюйте автоматизовані тести, які охоплюють ваші найважливіші повідомлення, від сповіщень облікового запису та попереджень до рекламних пропозицій і оголошень. Попередньо переглядайте саме те, що побачать ваші клієнти, роблячи знімки екрана за допомогою справжніх клієнтів електронної пошти на різних настільних і мобільних пристроях. Групи контролю якості та розробки використовують Mailosaur для тестування двофакторної автентифікації (2FA/MFA), скидання пароля та персоналізації. Забезпечення того, щоб ваша доступність послуг і доступ користувачів ніколи не переривалися через зміну коду або помилку. Ізолюйте проміжні середовища та середовища розробки від робочих, використовуючи ваші сервери електронної пошти Mailosaur, щоб захоплювати все без помилкової надсилання решти тестових повідомлень реальним клієнтам. Постійно контролюйте якість і послідовність повідомлень, які ваші системи надсилають клієнтам. Переконайтеся, що пропозиції, промо-коди та персоналізований вміст працюють щоразу. Завдяки Mailosaur ваша команда має безпечний миттєвий доступ до необмеженої кількості централізованих адрес електронної пошти та серверів електронної пошти для тестування. Крім того, телефонні номери в усьому світі, щоб імітувати реальні пристрої користувачів, без вашої команди за допомогою їхніх особистих телефонів. Mailosaur довіряють як стартапи, так і підприємства. Найвідоміші світові бренди в усіх секторах (включно з охороною здоров’я, фінтехом, програмним забезпеченням і роздрібною торгівлею) використовують платформу для покращення якості та підвищення довіри.
Litmus
litmus.com
Лакмус – це те, як маркетологи враховують кожне відправлення. Це основний компонент вашого стеку технологій, який дозволяє вам створювати, персоналізувати, тестувати, переглядати та аналізувати кожну електронну пошту, яку ви надсилаєте. Занадто багато компаній розсилають несправні електронні листи, навіть не підозрюючи про це, втрачаючи глибші знання, необхідні для справді покращення результатів, і намагаючись персоналізувати електронні листи в масштабі. З Litmus ви отримуєте кращий спосіб створювати, тестувати та довіряти кожному вихідному повідомленню. Ось чому понад 700 000 професіоналів з маркетингу, включаючи 80% зі списку Fortune 100, звернулися до нас. І ось як ми досягли рейтингу задоволеності клієнтів у 98%. Лакмус. Зробіть так, щоб кожне відправлення було враховано.
Emma
myemma.com
Emma від Marigold допомагає маркетологам створювати та проводити персоналізовані, цільові кампанії електронною поштою та SMS, які забезпечують реальні бізнес-результати. Незалежно від того, чи є ви командою з одного члена чи глобально розподіленою командою, наші ресурси спрощують створення простих кампаній на основі даних, які об’єднують між собою канали та забезпечують конверсію. Ми також пропонуємо настроювані шаблони (не обмежуючись преміум-акаунтами), практичну підтримку клієнтів і функціональні можливості, створені для масштабування разом з вами. * Плануйте — співпрацюйте між командами, будьте проактивними щодо своїх кампаній і охоплення клієнтів. * Дизайн — наш редактор світового класу та сотні адаптивних шаблонів допоможуть створити привабливі мобільні електронні листи та перевірити ефективні CTA. * Націлюйте та залучайте. Використовуйте сегментацію для створення більш персоналізованих повідомлень на основі того, що ви знаєте про своїх клієнтів, а наші інструменти автоматизації допоможуть вам ефективно створювати та проводити поточні кампанії, які тримають ваш бренд у центрі уваги. * Аналізуйте й оптимізуйте — зрозумійте вплив своїх програм і вдосконалюйтеся з часом за допомогою аналітики в реальному часі, тестування й розуміння, навіть коли ви в дорозі. * Інтеграція — Emma інтегрується з найкращими платформами CRM, електронної комерції та аналітики, щоб ви могли використовувати дані з технологій, які використовуєте найчастіше, для створення обґрунтованого та динамічного креативу.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor від Marigold — це простий інструмент маркетингу електронною поштою, який дає змогу маркетологам надсилати красиві та персоналізовані електронні листи, створюючи надійний канал для збільшення взаємодії з передплатниками та сприяння лояльності читачів і переходів. Красиві шаблони, інструмент перетягування та сегментація на основі взаємодії дозволяють маркетологам надавати цільовий вміст великим спискам передплатників без будь-яких технічних знань.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer – найпростіша у використанні, але найпотужніша служба перевірки та доставки електронної пошти. Bouncer — це безпечна (сумісна з SOC 2 і GDPR) платформа перевірки електронної пошти та доставки, подібна до фортеці SaaS, якій довіряють тисячі компаній із 6 континентів. Платформу було засновано в 2017 році з простою місією покращити спілкування електронною поштою Human 2 Human і допомогти людям отримувати та залишатися на зв’язку через канал електронної пошти. Bouncer є технологічним лідером на ринку перевірки електронної пошти. І список, і перевірка API є першокласними механізмами з політикою нульового простою. Продукт має найкраще покриття та високу продуктивність (до 200 000 перевірених електронних листів на годину на одного клієнта). Щоб стати більш складним рішенням як для підприємств, так і для малого та середнього бізнесу, продукт має додаткові функції, такі як перевірка токсичності електронною поштою та комплект доставки, щоб користувачі могли піклуватися про свою доставку та покращувати її. Bouncer також має велику бібліотеку інтеграцій (найкращі інструменти автоматизації маркетингу, маркетингу електронною поштою або продажів). Чому варто розглядати Bouncer як рішення для перевірки електронної пошти та доставки? 1. Висока точність із упередженням проти хибних негативів – щоб клієнти не втрачали можливість підключитися через неправильну категоризацію 2. Найкраще покриття – можливість перевіряти адреси електронної пошти, розміщені різними постачальниками послуг електронної пошти (навіть глибока всеосяжна перевірка Google Workspace і Office365) з низькою кількістю невідомих результатів (0,3-3%) 3. Висока продуктивність – швидкість перевірки та велике обмеження швидкості. Вони можуть швидко перевіряти 200 000 електронних листів на годину на кожного клієнта. 4. Надійність (політика нульового простою) і безпека – готова до SOC2. 5. Спрощена складність – першокласне технологічне рішення з простим і інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача. Особливості: Надзвичайно простий у використанні засіб перевірки електронної пошти та перевірка електронної пошти. Просто перетягніть список електронної пошти, що містить до 250 тисяч адрес, і дозвольте програмі перевірки електронної пошти Bouncer зробити це! Ви знатимете, які електронні листи безпечно надсилати, але програма також визначить