Програмне забезпечення для тестування електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Нова Зеландія

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Ісаак Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували в рамках програми акселератора Techstars. Станом...