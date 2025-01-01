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Програмне забезпечення для створення шаблонів електронної пошти надає користувачам різноманітні шаблони для створення професійних ділових електронних листів. Ці інструменти зазвичай включають заздалегідь розроблені шаблони, адаптовані для конкретних галузей або тематичні дизайни. Крім того, користувачі мають можливість створювати власні багаторазові шаблони електронної пошти за допомогою зручного редактора HTML із функцією перетягування. Незалежно від того, починаючи з нуля чи використовуючи готові параметри, користувачі можуть легко налаштувати ці шаблони відповідно до своїх бізнес-вимог. Певні рішення також можуть включати функції аналітики, що дозволяє користувачам відстежувати та оцінювати ефективність своїх електронних кампаній.
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Square
squareup.com
Square-це додаток для обробки платежів, управління запасами та аналітики продажів, призначений для малого бізнесу.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Zoho Campaigns
zoho.com
Zoho Campaigns - це програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати, надсилати та відстежувати електронні кампанії.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.
AWeber
aweber.com
AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.
Flodesk
flodesk.com
Flodesk - платформа для створення візуально привабливих електронних листів та форм з можливістю автоматизації і сегментації списків.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — це плагін для електронної пошти, що покращує управління листами, додаючи функції розумного відстеження, планування та автоматизації.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.
Keap
keap.com
Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
Drip
drip.com
Drip — це платформа автоматизації маркетингу для електронної комерції, яка допомагає брендам підвищувати повторні покупки та лояльність клієнтів через електронні кампанії.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid - це платформа для управління транзакційними та маркетинговими електронними листами, що пропонує інструменти для доставки, аналітики та інтеграції.
Contlo
contlo.com
Contlo — платформа для автоматизації маркетингу з використанням штучного інтелекту, що забезпечує персоналізовані кампанії та аналітику для взаємодії з клієнтами.
Beefree
beefree.io
Beefree - це платформа для створення електронних листів і цільових сторінок з можливістю перетягування, яка інтегрується з різними постачальниками послуг електронної пошти.
Stripo
stripo.email
Stripo - це платформа для дизайну електронної пошти, яка дозволяє швидко створювати професійні електронні листи з інтерактивними елементами та адаптивними шаблонами.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 - це платформа автоматизації маркетингу, яка надає повний огляд клієнтів, дозволяючи створювати персоналізовані кампанії та управляти даними.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend - це платформа для маркетингу електронною поштою та SMS, що допомагає електронним магазинам автоматизувати кампанії та взаємодію з клієнтами.
Emma
myemma.com
Emma - це додаток, що допомагає маркетологам створювати персоналізовані email та SMS кампанії для покращення бізнес-результатів.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro - це гібридна платформа для електронного маркетингу, яка дозволяє створювати кампанії, управляти списками підписників та аналізувати результати.
Customerly
customerly.io
Customerly — платформа для обслуговування клієнтів і автоматизації маркетингу, яка покращує комунікацію між бізнесом і клієнтами.
Sender
sender.net
Sender – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє ефективно автоматизувати кампанії, створювати розсилки та аналізувати результати.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM - це CRM-система, яка допомагає малим і середнім підприємствам керувати продажами та потенційними клієнтами, оптимізуючи процеси і спрощуючи комунікацію.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.
Levitate
levitate.ai
Levitate - це інструмент для малого бізнесу, що допомагає підтримувати стосунки з клієнтами через персоналізовані електронні листи, SMS і автоматизацію комунікацій.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer - це конструктор електронної пошти і цільових сторінок, який дозволяє легко створювати адаптивний дизайн без кодування.
Shape Software
setshape.com
Shape - програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке об'єднує функції для управління бізнесом в одній платформі.
Knak Templates
knak.com
Шаблони Knak дозволяють маркетологам безкоштовно створювати електронні листи та інформаційні бюлетені з готових шаблонів, без потреби в програмуванні.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - це платформа для управління онлайн-продажами, маркетингом і створенням контенту, яка об'єднує інструменти для автоматизації і аналітики.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark - це платформа для електронного маркетингу, що допомагає бізнесам створювати, автоматизувати та аналізувати електронні кампанії.
Mailjet
mailjet.com
Mailjet - це платформа для створення, надсилання та відстеження маркетингових і транзакційних електронних листів, що підтримує інтеграції з різними сервісами.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor — це інструмент для електронного маркетингу, що дозволяє створювати та надсилати персоналізовані електронні листи з автоматизацією та аналітикою.
Maool
maool.com
Maool - це простий редактор електронних листів без кодування, що дозволяє швидко створювати красиві листи та експортувати їх до різних ESP.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - це програмне забезпечення для B2B маркетингу, що забезпечує відстеження взаємодії користувачів та оптимізацію маркетингових кампаній.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey — програмне забезпечення для внутрішньої комунікації, яке дозволяє надсилати оновлення співробітникам через електронну пошту або SMS.
Magnews
magnews.it
Magnews – це комплексний інструмент для управління шляхом клієнта та підвищення його цінності через стратегію, проекти та кампанії.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon - автоматизована платформа для маркетингу, що дозволяє бізнесам надсилати персоналізовані повідомлення через різні канали комунікації.
Dragit
dragit.io
Dragit — це професійний конструктор електронних листів із функцією перетягування, який дозволяє створювати красиві шаблони для бізнесу легко.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ-це платформа для внутрішніх комунікацій, що покращує спілкування шляхом створення стислих і зрозумілих повідомлень.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail.app - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє користувачам створювати та надсилати emails, SMS, Facebook-повідомлення з аналізом результатів.
Privy
privy.com
Privy — це додаток для зростання списку електронної пошти, зменшення відмов у кошику, автоматизації email-маркетингу та SMS-кампаній.
Knak Enterprise
knak.com
Knak Enterprise - платформа для створення електронних листів та цільових сторінок без коду, що спрощує співпрацю в маркетингових командах і контролює брендинг.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.
Tabular
tabular.email
Tabular - це безкодова платформа для створення та редагування електронних листів з інтуїтивним інтерфейсом та перевіреними шаблонами.
Moosend
moosend.com
Moosend - це програмне забезпечення для автоматизації email-маркетингу, що дозволяє створювати кампанії, управляти аудиторією та аналізувати результати.
Postcards
designmodo.com
Postcards — інтуїтивний інструмент для створення електронних листів із понад 100 компонентами, який швидко допомагає створювати різноманітні розсилки.
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo - інструмент для маркетингу електронної пошти, що дозволяє створювати інтерактивні листи з AMP для підвищення залучення та конверсії.
TOPOL.io
topol.io
Topol.io - це додаток для створення електронних листів за допомогою зручного редактора перетягування, що не вимагає кодування.
SmartrMail
smartrmail.com
SmartrMail — це додаток для маркетингу електронної пошти, який інтегрується з платформами електронної комерції, автоматизуючи створення персоналізованих листів.
Critical Impact
criticalimpact.com
Критичний Імпакт – це додаток для маркетингу, який дозволяє надсилати динамічні листи, цільові рекламні повідомлення, опитування та SMS.
Delivra
delivra.com
Delivra - платформа електронного маркетингу, яка допомагає автоматизувати кампанії, сегментувати аудиторію та інтегрувати з іншими системами для покращення взаємодії з клієнтами.
FreshMail
freshmail.com
FreshMail - система для електронного маркетингу, яка допомагає створювати, надсилати та аналізувати електронні кампанії.
CleverReach
cleverreach.com
CleverReach - це програмне забезпечення для маркетингу електронної пошти, що забезпечує простий та ефективний зв'язок між бізнесом і клієнтами.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter автоматизує створення та розподіл контенту через email для B2B-компаній, інтегруючись з платформами автоматизації маркетингу.
Maropost
maropost.com
Maropost - це платформа для маркетингу, яка спрощує взаємодію з клієнтами через електронну пошту, SMS та соціальні мережі, забезпечуючи персоналізовані комунікації.
Ortto
ortto.com
Ortto - це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, що використовує ШІ для полегшення розробки кампаній та взаємодії з клієнтами через різні канали.
Semplates
semplates.io
Semplates - це сервіс для створення електронних шаблонів, який дозволяє без кодування автоматизувати емейли через Amazon SES.
RenderKu
renderku.com
RenderKu – це платформа для дизайну електронних листів з вбудованим редактором. Має більше 100 готових шаблонів для початку роботи.
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