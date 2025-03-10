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Програмне забезпечення для створення шаблонів електронної пошти
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Програмне забезпечення для створення шаблонів електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для створення шаблонів електронної пошти надає користувачам різноманітні шаблони для створення професійних ділових електронних листів. Ці інструменти зазвичай включають заздалегідь розроблені шаблони, адаптовані для конкретних галузей або тематичні дизайни. Крім того, користувачі мають можливість створювати власні багаторазові шаблони електронної пошти за допомогою зручного редактора HTML із функцією перетягування. Незалежно від того, починаючи з нуля чи використовуючи готові параметри, користувачі можуть легко налаштувати ці шаблони відповідно до своїх бізнес-вимог. Певні рішення також можуть включати функції аналітики, що дозволяє користувачам відстежувати та оцінювати ефективність своїх електронних кампаній.

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Square

Square

squareup.com

Square-це додаток для обробки платежів, управління запасами та аналітики продажів, призначений для малого бізнесу.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Zoho Campaigns - це програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати, надсилати та відстежувати електронні кампанії.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.

Flodesk

Flodesk

flodesk.com

Flodesk - платформа для створення візуально привабливих електронних листів та форм з можливістю автоматизації і сегментації списків.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mail Butler — це плагін для електронної пошти, що покращує управління листами, додаючи функції розумного відстеження, планування та автоматизації.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.

Keap

Keap

keap.com

Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid - це платформа для управління транзакційними та маркетинговими електронними листами, що пропонує інструменти для доставки, аналітики та інтеграції.

Drip

Drip

drip.com

Drip — це платформа автоматизації маркетингу для електронної комерції, яка допомагає брендам підвищувати повторні покупки та лояльність клієнтів через електронні кампанії.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo — платформа для автоматизації маркетингу з використанням штучного інтелекту, що забезпечує персоналізовані кампанії та аналітику для взаємодії з клієнтами.

Beefree

Beefree

beefree.io

Beefree - це платформа для створення електронних листів і цільових сторінок з можливістю перетягування, яка інтегрується з різними постачальниками послуг електронної пошти.

Stripo

Stripo

stripo.email

Stripo - це платформа для дизайну електронної пошти, яка дозволяє швидко створювати професійні електронні листи з інтерактивними елементами та адаптивними шаблонами.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 - це платформа автоматизації маркетингу, яка надає повний огляд клієнтів, дозволяючи створювати персоналізовані кампанії та управляти даними.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Omnisend - це платформа для маркетингу електронною поштою та SMS, що допомагає електронним магазинам автоматизувати кампанії та взаємодію з клієнтами.

EasySendy Pro

EasySendy Pro

easysendy.com

EasySendy Pro - це гібридна платформа для електронного маркетингу, яка дозволяє створювати кампанії, управляти списками підписників та аналізувати результати.

Emma

Emma

myemma.com

Emma - це додаток, що допомагає маркетологам створювати персоналізовані email та SMS кампанії для покращення бізнес-результатів.

Customerly

Customerly

customerly.io

Customerly — платформа для обслуговування клієнтів і автоматизації маркетингу, яка покращує комунікацію між бізнесом і клієнтами.

Sender

Sender

sender.net

Sender – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє ефективно автоматизувати кампанії, створювати розсилки та аналізувати результати.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

OnePageCRM - це CRM-система, яка допомагає малим і середнім підприємствам керувати продажами та потенційними клієнтами, оптимізуючи процеси і спрощуючи комунікацію.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Levitate - це інструмент для малого бізнесу, що допомагає підтримувати стосунки з клієнтами через персоналізовані електронні листи, SMS і автоматизацію комунікацій.

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Unlayer - це конструктор електронної пошти і цільових сторінок, який дозволяє легко створювати адаптивний дизайн без кодування.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape - програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке об'єднує функції для управління бізнесом в одній платформі.

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Шаблони Knak дозволяють маркетологам безкоштовно створювати електронні листи та інформаційні бюлетені з готових шаблонів, без потреби в програмуванні.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra - це платформа для управління онлайн-продажами, маркетингом і створенням контенту, яка об'єднує інструменти для автоматизації і аналітики.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Benchmark - це платформа для електронного маркетингу, що допомагає бізнесам створювати, автоматизувати та аналізувати електронні кампанії.

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Mailjet - це платформа для створення, надсилання та відстеження маркетингових і транзакційних електронних листів, що підтримує інтеграції з різними сервісами.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Campaign Monitor — це інструмент для електронного маркетингу, що дозволяє створювати та надсилати персоналізовані електронні листи з автоматизацією та аналітикою.

Maool

Maool

maool.com

Maool - це простий редактор електронних листів без кодування, що дозволяє швидко створювати красиві листи та експортувати їх до різних ESP.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK - це програмне забезпечення для B2B маркетингу, що забезпечує відстеження взаємодії користувачів та оптимізацію маркетингових кампаній.

ContactMonkey

ContactMonkey

contactmonkey.com

ContactMonkey — програмне забезпечення для внутрішньої комунікації, яке дозволяє надсилати оновлення співробітникам через електронну пошту або SMS.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews – це комплексний інструмент для управління шляхом клієнта та підвищення його цінності через стратегію, проекти та кампанії.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon - автоматизована платформа для маркетингу, що дозволяє бізнесам надсилати персоналізовані повідомлення через різні канали комунікації.

Dragit

Dragit

dragit.io

Dragit — це професійний конструктор електронних листів із функцією перетягування, який дозволяє створювати красиві шаблони для бізнесу легко.

Axios HQ

Axios HQ

axioshq.com

Axios HQ-це платформа для внутрішніх комунікацій, що покращує спілкування шляхом створення стислих і зрозумілих повідомлень.

Ecomail.app

Ecomail.app

ecomail.app

Ecomail.app - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє користувачам створювати та надсилати emails, SMS, Facebook-повідомлення з аналізом результатів.

Privy

Privy

privy.com

Privy — це додаток для зростання списку електронної пошти, зменшення відмов у кошику, автоматизації email-маркетингу та SMS-кампаній.

Knak Enterprise

Knak Enterprise

knak.com

Knak Enterprise - платформа для створення електронних листів та цільових сторінок без коду, що спрощує співпрацю в маркетингових командах і контролює брендинг.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.

Tabular

Tabular

tabular.email

Tabular - це безкодова платформа для створення та редагування електронних листів з інтуїтивним інтерфейсом та перевіреними шаблонами.

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

Mailmodo - інструмент для маркетингу електронної пошти, що дозволяє створювати інтерактивні листи з AMP для підвищення залучення та конверсії.

Moosend

Moosend

moosend.com

Moosend - це програмне забезпечення для автоматизації email-маркетингу, що дозволяє створювати кампанії, управляти аудиторією та аналізувати результати.

Postcards

Postcards

designmodo.com

Postcards — інтуїтивний інструмент для створення електронних листів із понад 100 компонентами, який швидко допомагає створювати різноманітні розсилки.

TOPOL.io

TOPOL.io

topol.io

Topol.io - це додаток для створення електронних листів за допомогою зручного редактора перетягування, що не вимагає кодування.

SmartrMail

SmartrMail

smartrmail.com

SmartrMail — це додаток для маркетингу електронної пошти, який інтегрується з платформами електронної комерції, автоматизуючи створення персоналізованих листів.

Critical Impact

Critical Impact

criticalimpact.com

Критичний Імпакт – це додаток для маркетингу, який дозволяє надсилати динамічні листи, цільові рекламні повідомлення, опитування та SMS.

Delivra

Delivra

delivra.com

Delivra - платформа електронного маркетингу, яка допомагає автоматизувати кампанії, сегментувати аудиторію та інтегрувати з іншими системами для покращення взаємодії з клієнтами.

FreshMail

FreshMail

freshmail.com

FreshMail - система для електронного маркетингу, яка допомагає створювати, надсилати та аналізувати електронні кампанії.

CleverReach

CleverReach

cleverreach.com

CleverReach - це програмне забезпечення для маркетингу електронної пошти, що забезпечує простий та ефективний зв'язок між бізнесом і клієнтами.

FeedOtter

FeedOtter

feedotter.com

FeedOtter автоматизує створення та розподіл контенту через email для B2B-компаній, інтегруючись з платформами автоматизації маркетингу.

Maropost

Maropost

maropost.com

Maropost - це платформа для маркетингу, яка спрощує взаємодію з клієнтами через електронну пошту, SMS та соціальні мережі, забезпечуючи персоналізовані комунікації.

Ortto

Ortto

ortto.com

Ortto - це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, що використовує ШІ для полегшення розробки кампаній та взаємодії з клієнтами через різні канали.

Semplates

Semplates

semplates.io

Semplates - це сервіс для створення електронних шаблонів, який дозволяє без кодування автоматизувати емейли через Amazon SES.

RenderKu

RenderKu

renderku.com

RenderKu – це платформа для дизайну електронних листів з вбудованим редактором. Має більше 100 готових шаблонів для початку роботи.

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