Програмне забезпечення для створення шаблонів електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для створення шаблонів електронної пошти надає користувачам різноманітні шаблони для створення професійних ділових електронних листів. Ці інструменти зазвичай включають заздалегідь розроблені шаблони, адаптовані для конкретних галузей або тематичні дизайни. Крім того, користувачі мають можливість створювати власні багаторазові шаблони електронної пошти за допомогою зручного редактора HTML із функцією перетягування. Незалежно від того, починаючи з нуля чи використовуючи готові параметри, користувачі можуть легко налаштувати ці шаблони відповідно до своїх бізнес-вимог. Певні рішення також можуть включати функції аналітики, що дозволяє користувачам відстежувати та оцінювати ефективність своїх електронних кампаній.
Запит на новий застосунок
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon - автоматизована платформа для маркетингу, що дозволяє бізнесам надсилати персоналізовані повідомлення через різні канали комунікації.
Rejoiner
rejoiner.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу для електронної комерції, створене експертами, на яких ви можете розраховувати 24 години на добу, без вихідних. Інші платформи електронної пошти змушують вас робити сам, залучати агентство або наймати більше штатного персоналу. Rejoiner поставляється з експертами з електронної пошти, які працюють із вашою маркетинговою командою. Зменште накладні витрати, виконуйте швидше та зростайте прибутковіше. Маркетинг електронною поштою для електронної комерції — це все, що ми робимо.
Nicesender
nicesender.com
Платформа електронного маркетингу. Автоматизація та інтеграція через API. Використовуйте готові шаблони та потужний конструктор для простого макету шаблону електронної пошти.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 - це платформа автоматизації маркетингу, яка надає повний огляд клієнтів, дозволяючи створювати персоналізовані кампанії та управляти даними.
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та продажів працювати разом, щоб залучати, конвертувати, розвивати, залучати та відновлювати Клієнтів і збільшувати їх цінність для Бренду.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail.app - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє користувачам створювати та надсилати emails, SMS, Facebook-повідомлення з аналізом результатів.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter автоматизує створення та розподіл контенту через email для B2B-компаній, інтегруючись з платформами автоматизації маркетингу.
Dragit
dragit.io
Ми розробляємо професійний конструктор електронної пошти Drag & Drop. За допомогою нашого редактора електронної пошти Dragit будь-яка компанія може миттєво створювати красиві та професійні шаблони електронної пошти. Ви можете використовувати Pro Editor, який призначений для прямого використання як сервіс, або ви можете використовувати версію плагіна, яку можна вбудувати в будь-яку програму SaaS.
Shape Software
setshape.com
Форма-це програмне забезпечення для автоматизації продажів та маркетингу, яке постачається із заздалегідь побудованими функціями, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс надає можливість вашим командам та консолідує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі AI. Програмне забезпечення для форми забезпечує спільне місце для ваших команд, щоб залишатися узгодженими та ефективними у всьому, що вони роблять, будь то впорядкування вашого трубопроводу з продажу, залучення більшої кількості перспектив з маркетинговими послідовностями та цифровими оголошеннями, виховання відносин з клієнтами, безперешкодного спілкування або відстеження проектів. Почніть збільшувати свій дохід із формою сьогодні.
Critical Impact
criticalimpact.com
Застосовуючи інноваційну технологію електронного маркетингу Critical Impact, маркетологи легко надсилають динамічні інформаційні бюлетені, цільові маркетингові повідомлення, опитування та текстові повідомлення (SMS), які справляють значний вплив і отримують ще кращі результати.
Levitate
levitate.ai
Levitate - це інструмент для малого бізнесу, що допомагає підтримувати стосунки з клієнтами через персоналізовані електронні листи, SMS і автоматизацію комунікацій.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — це плагін для електронної пошти, що покращує управління листами, додаючи функції розумного відстеження, планування та автоматизації.
Contlo
contlo.com
Contlo — платформа для автоматизації маркетингу з використанням штучного інтелекту, що забезпечує персоналізовані кампанії та аналітику для взаємодії з клієнтами.
Ortto
ortto.com
Ortto — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу на основі штучного інтелекту, призначене для оптимізації маркетингового процесу та оптимізації результатів. Він наповнений функціями, які спрямовані на розширення різних аспектів маркетингу, включаючи маркетинг електронною поштою та SMS, push-сповіщення, живі чати, підрахунок потенційних клієнтів тощо. Ortto може похвалитися власною системою ШІ, реалізованою на всій платформі, що забезпечує безперебійний робочий процес. Його функціональні можливості штучного інтелекту включають пропозиції щодо рядків тем електронної пошти, прогнозування кількості відкритих електронних листів, а також рекомендації щодо вмісту під час створення push-повідомлень і SMS-повідомлень. Ortto також пропонує автоматизований вміст чату, де програмне забезпечення генерує відповіді на основі вмісту веб-сайту, минулих квитків і наявної довідкової документації. Для більш просунутих операцій користувачі також можуть навчати власні моделі AI на власних даних. Роблячи це, вони можуть підвищити точність і релевантність створених пропозицій. Намір Ortto полягає в тому, щоб допомогти маркетологам масштабувати свій вплив шляхом інтеграції можливостей ШІ в їхні існуючі робочі процеси. Ці інструменти призначені для підвищення продуктивності та швидкого й точного досягнення цілей кампанії. Система є універсальною та орієнтована на ефективну роботу для підприємств різного масштабу.
Moosend
moosend.com
Moosend - це програмне забезпечення для автоматизації email-маркетингу, що дозволяє створювати кампанії, управляти аудиторією та аналізувати результати.
Knak Templates
knak.com
Шаблони Knak дозволяють маркетологам безкоштовно створювати електронні листи та інформаційні бюлетені з готових шаблонів, без потреби в програмуванні.
Knak Enterprise
knak.com
Knak Enterprise - платформа для створення електронних листів та цільових сторінок без коду, що спрощує співпрацю в маркетингових командах і контролює брендинг.
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon — це агностична платформа для створення електронної пошти ESP, розроблена, щоб допомогти гнучким маркетинговим командам організуватися, оптимізувати процеси створення електронної пошти та зосередитися на ширшій картині маркетингу електронної пошти в... Показати більше . Редактор шаблонів електронної пошти Chamaileon дає змогу професіоналам із електронної пошти та їхнім командам створювати дивовижні корпоративні електронні листи в масштабі, не торкаючись жодного рядка коду. Його генератор електронної пошти забезпечує сумісність електронної пошти з HTML у більшості поштових клієнтів. Chamaileon забезпечує спрощений процес створення електронної пошти, який базується на ваших користувацьких робочих процесах і механізмах: контроль рівня доступу, організація ресурсів на основі папок і дозволи – усе це вбудовано. Chamaileon пропонує вам команда EDMdesigner.com, чий перший продукт, EDMdesigner, був редактором електронної пошти з функцією перетягування та скидання, що змінив галузь з 2013 року. Chamaileon — це наступне покоління сімейства розробників електронної пошти, яке має на меті звільнити електронну пошту промисловості від трудомісткого кодування електронної пошти.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud — це єдина складна платформа продажів і маркетингу для розумних маркетологів і рекламодавців. Наша платформа забезпечує багатоканальний маркетинг у режимі реального часу та оптимізацію кампаній за допомогою прогнозної аналітики та технологій керування великими даними.
Semplates
semplates.io
Semplates — це інноваційна служба шаблонів електронної пошти, яка дозволяє вам і вашій компанії отримати максимальну віддачу від використання Amazon SES — без програмування чи використання терміналу. Наша зручна платформа з редактором перетягування дає змогу створювати та керувати шаблонами для автоматизованих електронних листів, які надсилаються через AWS SES. Завдяки цьому легко створювати красиві, адаптивні та персоналізовані шаблони для трансакційних електронних листів, які відповідають вашому бренду. Безперебійна співпраця є ключовою. Ось чому Semplates дозволяє запрошувати членів команди з продуктів, дизайну та розробки для спільної роботи над шаблонами, оптимізуючи ваш робочий процес. Щоб зручно керувати автоматизацією електронної пошти для різних клієнтів, середовищ або проектів, один обліковий запис Semplates можна підключити до кількох облікових записів або регіонів AWS. Для більшої гнучкості та ефективності ви навіть можете переміщувати шаблони між різними обліковими записами AWS. Хоча Semplates надає лише інтерфейс для зручної простої автоматизації електронної пошти, самі дані розміщуються виключно на AWS, і Semplates не має доступу до них. Це залишає ваш контроль над розташуванням серверів і клієнтськими даними в будь-який час. Таким чином, Semplates є не лише зручним і ефективним інструментом для автоматизації електронної пошти, а й безпечним вибором для компаній, які мають справу з конфіденційними даними клієнтів.
RenderKu
renderku.com
RenderKu — це платформа дизайну електронної пошти з вбудованим редактором дизайну. Почніть із понад 100 готових шаблонів електронних листів.
Miova
miova.io
Внутрішня платформа електронної пошти, яка революційно змінює спосіб спілкування вашого бізнесу. Допомагає вам покращити внутрішні комунікації, підвищити продуктивність і з легкістю досягати ваших цілей.
Maool
maool.com
Maool Email Editor — це простий редактор електронної пошти з ключовими розширеними функціями. Він має всі функції, необхідні для створення візуально привабливого електронного листа. Експортуйте електронні листи до бажаного ESP одним клацанням миші та виведіть свою кампанію на новий рівень. Створюйте електронні листи за найкоротші терміни без програмування. Створення електронних листів за допомогою Maool Email Editor – це дуже весело. Якщо ви починаєте з нуля, розробка електронного листа є складним завданням. Навіть якщо ви використовуєте інструмент для розробки електронної пошти, він забирає значну кількість вашого часу та енергії. Редактор електронної пошти Maool містить функції, які зроблять створення електронної пошти легким для вас. Ми поєднали потужний редактор електронної пошти з можливістю перетягування та попередньо розроблені шаблони електронної пошти та модулі, щоб ви могли створювати ідеальні електронні листи для свого бренду. Він містить усі параметри налаштування для зміни стилів тексту, зображення, фонового зображення, кольору, кольору фону тощо. Редактор електронної пошти Maool містить пакети електронних листів, адаптовані до конкретних галузей. Пакет електронної пошти містить усі шаблони та модулі, необхідні для створення електронної пошти. Попередньо розроблені шаблони та модулі роблять дизайн електронної пошти набагато простішим і ефективнішим за часом. Вам просто потрібно вибрати групу електронних листів, яка найкраще відповідає вашим потребам. Створіть свою електронну пошту так, як хочете. Зробіть його власним, змінивши кольори та шрифти відповідно до стилю вашого бренду. Експортуйте його до свого ESP, і все зроблено. У нас також є експорт електронної пошти одним клацанням миші, який дозволяє експортувати шаблон до бажаного постачальника послуг електронної пошти. Ви можете використовувати експорт HTML, якщо ваш ESP не інтегровано. Не хвилюйтеся, наразі у нас є кілька ESP, і ми додамо більше в майбутньому. Ключові характеристики: - Пакети шаблонів для окремих галузей Ми проаналізували потреби кожної галузі, щоб визначити, які електронні листи найчастіше використовуються та які вимоги є в цій галузі. Ми досліджували сценарії використання в конкретних галузях і розробили комплексний пакет електронних листів для цієї категорії, який відповідає всім потребам цієї галузі. Пакети електронної пошти для певної галузі, створені нами, включають колекцію шаблонів, які зазвичай використовуються та потрібні в цій галузі. Наразі у нас є кілька пакетів електронних листів, і ми продовжуватимемо додавати нові з часом. Будь ласка, залиште свої пропозиції щодо групи електронних листів у коментарях. - Експорт одним клацанням до ESP (постачальник послуг електронної пошти) Ми створили функцію експорту одним клацанням, яка дозволяє експортувати шаблони до esp. Наразі ми підтримуємо експорт одним клацанням миші до Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost та багатьох інших, які з’являться в майбутньому. Не хвилюйтеся, якщо у вас є інший ESP. У нас є експорт HTML, і ви можете використовувати експорт HTML на своєму ESP. - Кодування не потрібне Вам не потрібні знання кодування, щоб створювати електронні листи за допомогою нашого редактора. Ми розробили наш редактор, щоб він був простим і легким у використанні. Ви можете використовувати наш редактор для створення електронних листів для свого бренду. - Безкоштовний план назавжди У нас є безкоштовний план назавжди, який дозволяє вам безкоштовно користуватися Maool Email Editor протягом усього життя.
Fonor
fonor.ai
Організації можуть ефективно використовувати потужність інструментів генерації тексту на базі GPT, враховуючи кілька ключових міркувань. По-перше, важливо розуміти, що GPT — це інструмент, і, як і будь-який інструмент, його потрібно використовувати правильно, щоб отримати бажаний результат. Це означає надання інструменту правильних вхідних даних, щоб він міг генерувати точний і відповідний вміст, який узгоджується з цілями та політикою організації. Щоб досягти цього, організації можуть використовувати такі інструменти, як інтеграція CRM, які надають реальні дані клієнтів, щоб допомогти створювати персоналізовані комунікації, які відповідають індивідуальним потребам клієнтів. Крім того, середовища для спільної роботи, такі як Fonor, можна використовувати для створення та перевірки вмісту, дозволяючи членам команди працювати разом, щоб забезпечити точність результатів і відповідність цілям організації. Важливо зазначити, що хоча GPT може бути потужним інструментом, він не є безпомилковим. Тому вкрай важливо бути обережним і виправляти будь-який вміст, створений інструментом, навіть якщо він містить реальні дані клієнтів. Це особливо важливо в таких галузях, як страхування, де точність і відповідність політикам і нормам є найважливішими. Здійснюючи ці кроки, організації можуть ефективно приборкати звіра, яким є GPT, і використовувати його на свою користь. Інструменти генерації тексту на базі GPT можуть допомогти організаціям створювати персоналізовані комунікації, які відповідають індивідуальним потребам клієнтів і водночас відповідають цілям і політикам організації. Зрештою, ключовим є використання GPT як інструмента для підтримки прийняття рішень людиною, а не покладатися на нього як на єдине джерело інформації.
Publicate
publicate.it
Publicate — це програма SaaS, яка допомагає маркетологам контенту використовувати підібраний вміст для залучення нових потенційних клієнтів і досягнення реальних маркетингових результатів. Створюйте підібрані ресурси вмісту, як-от інформаційні бюлетені електронною поштою, оглядові публікації в блогах, центри ресурсів і фірмові публікації в соціальних мережах, за лічені хвилини, а потім додайте форму для захоплення потенційних клієнтів до будь-якої частини вмісту. Це просто: підбирайте вміст, залучайте потенційних клієнтів.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer - це конструктор електронної пошти і цільових сторінок, який дозволяє легко створювати адаптивний дизайн без кодування.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - це платформа для управління онлайн-продажами, маркетингом і створенням контенту, яка об'єднує інструменти для автоматизації і аналітики.
TOPOL.io
topol.io
Створюйте красиві електронні листи для будь-якого пристрою завдяки нашому редактору перетягування. Легко будувати. Швидке виконання. Більше не потрібні HTML-кодер і графіка. Заощаджуйте години на створенні електронної пошти. Ви... Показати більше Не обов’язково бути графічним дизайнером, кодувальником HTML або фахівцем із обробки електронної пошти. Перетягніть і опустіть – це швидко, легко, інтуїтивно зрозуміло та весело. Вам почне подобатися створювати електронні листи! Або ви можете просто скористатися нашими шаблонами. Красива і чуйна. Більше ніяких проблем із рендерингом на різних клієнтах, навіть Outlook.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey - це потужне програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке дозволяє надсилати своєчасне оновлення працівникам через клієнта електронної пошти (Outlook та Gmail) або SMS. ContactMonkey модернізує те, як провідні світові організації з'єднуються, спілкуються та спілкуються зі своїми працівниками. У швидко мінливому світі роботи наш інструмент полегшує компаніям залучати віддалених, гібридних та безмежних робітників - все це через одну платформу. Ми допомагаємо командам внутрішніх комунікацій створювати, надсилати та відстежувати інформаційні бюлетені працівників, оновлення SMS та кризові комунікації з метою підвищення залучення працівників та продуктивності. За допомогою ContactMonkey ви можете надіслати прекрасні інформаційні бюлетені електронної пошти HTML або кризові комунікації через SMS, збирати відгуки працівників та виміряти аналітику електронної пошти працівників (відкриті ставки, тарифи, ставки читання, ENPS), щоб зрозуміти, що справді залучає ваших співробітників.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ-це платформа для внутрішніх комунікацій, що покращує спілкування шляхом створення стислих і зрозумілих повідомлень.
Tabular
tabular.email
Tabular - це безкодова платформа для створення та редагування електронних листів з інтуїтивним інтерфейсом та перевіреними шаблонами.
SmartrMail
smartrmail.com
Надсилайте кращу електронну пошту за менший час. SmartrMail — це найпростіший спосіб надсилати електронні листи, які приваблюють ваших клієнтів і підвищують продажі. Ми інтегруємося з Shopify, BigCommerce, WooCommerce і Neto. Ми є однією з найбільш рекомендованих програм електронного маркетингу в сфері електронної комерції. Ми маємо понад 130 п’ятизіркових оглядів на Shopify та інших платформах оглядів.
Ungapped
ungapped.com
Інтегруючи основні інструменти маркетингу та продажів, Ungapped прагне зробити повсякденне ведення бізнесу менш безладним і більш цілісним, щоб компанії, що розвиваються, могли створювати виняткові умови для клієнтів для розвитку вашого бізнесу. Повна платформа для розвитку бізнесу з інструментами для електронного маркетингу, опитувань, запрошень, форм реєстрації та текстових повідомлень. Окрім нашої платформи, ми також пропонуємо консультаційні послуги, щоб допомогти вам створити винятковий досвід клієнтів.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro - це гібридна платформа для електронного маркетингу, яка дозволяє створювати кампанії, управляти списками підписників та аналізувати результати.
Customerly
customerly.io
Customerly — платформа для обслуговування клієнтів і автоматизації маркетингу, яка покращує комунікацію між бізнесом і клієнтами.
Mailjet
mailjet.com
Mailjet - це платформа для створення, надсилання та відстеження маркетингових і транзакційних електронних листів, що підтримує інтеграції з різними сервісами.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.
FreshMail
freshmail.com
FreshMail - система для електронного маркетингу, яка допомагає створювати, надсилати та аналізувати електронні кампанії.
Flodesk
flodesk.com
Flodesk - платформа для створення візуально привабливих електронних листів та форм з можливістю автоматизації і сегментації списків.
Emma
myemma.com
Emma - це додаток, що допомагає маркетологам створювати персоналізовані email та SMS кампанії для покращення бізнес-результатів.
Drip
drip.com
Drip — це платформа автоматизації маркетингу для електронної комерції, яка допомагає брендам підвищувати повторні покупки та лояльність клієнтів через електронні кампанії.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.
Maropost
maropost.com
Maropost - це платформа для маркетингу, яка спрощує взаємодію з клієнтами через електронну пошту, SMS та соціальні мережі, забезпечуючи персоналізовані комунікації.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
CleverReach
cleverreach.com
CleverReach - це програмне забезпечення для маркетингу електронної пошти, що забезпечує простий та ефективний зв'язок між бізнесом і клієнтами.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor — це інструмент для електронного маркетингу, що дозволяє створювати та надсилати персоналізовані електронні листи з автоматизацією та аналітикою.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark - це платформа для електронного маркетингу, що допомагає бізнесам створювати, автоматизувати та аналізувати електронні кампанії.
Beefree
beefree.io
Beefree - це платформа для створення електронних листів і цільових сторінок з можливістю перетягування, яка інтегрується з різними постачальниками послуг електронної пошти.
AWeber
aweber.com
AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
Keap
keap.com
Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend - це платформа для маркетингу електронною поштою та SMS, що допомагає електронним магазинам автоматизувати кампанії та взаємодію з клієнтами.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM - це CRM-система, яка допомагає малим і середнім підприємствам керувати продажами та потенційними клієнтами, оптимізуючи процеси і спрощуючи комунікацію.
Privy
privy.com
РОЗШИРЮЙТЕ СВІЙ СПИСОК ЕЛЕКТРОННИХ ПОШТ Створюйте красиві дисплеї з простим у використанні націлюванням на аудиторію та тригерами, створеними для того, щоб люди приєднувалися до вашого списку та купували у вашому магазині. ЗМЕНШУЙТЕ ВИХІД В КОШИКІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦІЛЬОВОГО ЕКСПЛЕЮ Запускайте цільові спливаючі вікна та випадаючі вікна з метою виходу та спеціальними знижками, щоб завершити розпродаж до того, як люди розійдуться. ЗБІЛЬШУЙТЕ ПОВТОРНІ ВІДВІДУВАННЯ ТА ПРОДАЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЧНИХ РОЗМІЩЕНЬ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ Надсилайте електронні листи про залишені кошики, автоматичні відповіді, нагадування про купони та вітальні серії, які повертають людей на ваш сайт, щоб дізнатися більше або зробити покупку. ПЕРЕТВОРЮЙТЕ КОНТАКТИ НА ПРОДАЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗСИЛКИ Скористайтеся редактором електронної пошти Privy, щоб створювати інформаційні бюлетені на основі бренду, які перетворюють ваші контакти на продажі. ЗБІЛЬШИТИ СЕРЕДНЮ ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ Запустіть панель безкоштовної доставки або дисплей перехресних продажів, щоб збільшити середню вартість замовлення. ПРОДАВАЙТЕ БІЛЬШЕ ЗА ДОПОМОГОЮ SMS-МАРКЕТИНГУ Автоматизуйте SMS-кампанії щодо покинутих кошиків, надсилайте широкомовні повідомлення тощо за допомогою Privy Text.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid - це платформа для управління транзакційними та маркетинговими електронними листами, що пропонує інструменти для доставки, аналітики та інтеграції.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - це програмне забезпечення для B2B маркетингу, що забезпечує відстеження взаємодії користувачів та оптимізацію маркетингових кампаній.
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