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Програмне забезпечення для створення шаблонів електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни
Програмне забезпечення для створення шаблонів електронної пошти надає користувачам різноманітні шаблони для створення професійних ділових електронних листів. Ці інструменти зазвичай включають заздалегідь розроблені шаблони, адаптовані для конкретних галузей або тематичні дизайни. Крім того, користувачі мають можливість створювати власні багаторазові шаблони електронної пошти за допомогою зручного редактора HTML із функцією перетягування. Незалежно від того, починаючи з нуля чи використовуючи готові параметри, користувачі можуть легко налаштувати ці шаблони відповідно до своїх бізнес-вимог. Певні рішення також можуть включати функції аналітики, що дозволяє користувачам відстежувати та оцінювати ефективність своїх електронних кампаній.
Запит на новий застосунок
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Flodesk
flodesk.com
Початківці та експерти використовують Flodesk для розвитку свого бізнесу. Створюйте електронні листи та форми, які чудово виглядатимуть на будь-якому пристрої. Спробуйте безкоштовно.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Ісаак Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували в рамках програми акселератора Techstars. Станом на 2017 рік SendGrid зібрав понад 81 мільйон доларів і має офіси в Денвері, Колорадо; Боулдер, Колорадо; Ірвайн, Каліфорнія; Редвуд Сіті, Каліфорнія; і Лондон. Компанія вийшла на біржу з дебютом на Нью-Йоркській фондовій біржі 16 листопада 2017 року. Twilio придбала SendGrid у лютому 2019 року.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — це маркетингова платформа електронної пошти та SMS із набором функцій, створених спеціально для того, щоб допомогти магазинам електронної комерції швидше розвивати свій онлайн-бізнес. Інтеграція одним клацанням миші з основними платформами електронної комерції, готова автоматизація та шаблони електронної пошти, а також відзначена нагородами цілодобова 7/365 підтримка клієнтів у реальному часі дозволяють брендам будь-якого розміру продавати більше — і все це без надмірних витрат. Приєднуйтеся до понад 100 000 брендів електронної комерції, які використовують Omnisend для розвитку свого бізнесу на автопілоті, перетворюючи своїх клієнтів за допомогою швидких у створенні, високорелевантних електронних листів і текстових повідомлень. - Надсилайте інформаційні бюлетені та цільові кампанії. Створюйте красиві, доступні для покупки електронні листи за лічені хвилини за допомогою нашого конструктора електронної пошти з перетягуванням і скиданням і різноманітних готових шаблонів електронної пошти. Додавайте коди купонів, автоматично вибирайте та вставляйте продукти та автоматично повторно надсилайте кампанії тим, хто не відкриває – і все це без виснажливої ручної роботи! - Стимулюйте продажі на автопілоті за допомогою автоматизації електронної комерції. Виграйте (поверніть) програші за допомогою попередньо створених робочих процесів для залишення кошика, вітальних серій, трансакційних електронних листів тощо. Запустіть готові автоматизовані засоби, що приносять прибуток, за лічені хвилини або легко створюйте власні робочі процеси за допомогою нашого редактора автоматизації без кодування, перетягування та скидання. - Покращуйте націлювання за допомогою надійної сегментації. Сегментуйте своїх клієнтів на основі їхньої поведінки при покупці, а також інших властивостей, щоб покращити конверсії за допомогою добре націлених персоналізованих електронних листів і текстових повідомлень. Створіть сегменти для цінних клієнтів, для покупців певних категорій/продуктів або тих, кого потрібно повторно залучити, і персоналізуйте свої повідомлення. - Поєднайте електронну пошту з SMS і іншими каналами. Додайте SMS і push-повідомлення безпосередньо поруч із вашими електронними листами, використовуючи ту саму платформу, і забезпечте постійну багатоканальну взаємодію з клієнтами. Економте час і кошти – більше не потрібно платити за окрему електронну пошту, SMS і push-програми! - Створюйте свої списки електронної пошти та SMS. Збирайте нових підписників за допомогою наших зручних для мобільних пристроїв, повністю настроюваних форм. Виберіть зі спливаючих вікон, вікон реєстрації, цільових сторінок або колеса фортуни, щоб безперешкодно збирати повідомлення електронної пошти та/або SMS. Залучайте своїх відвідувачів за допомогою форм із наміром виходу та покращуйте залучення спливаючих вікон за допомогою параметрів націлювання форм, доступних у Omnisend. - Підтримка 24/7 Ми надаємо вам зіркову підтримку та корисні поради в будь-який час, коли вам це потрібно. Ми доступні 24/7. Почніть використовувати Omnisend безкоштовно, оновіть будь-коли! Omnisend запрошує фрілансерів і агентства приєднатися до партнерської програми Omnisend. Ця програма створена, щоб допомогти фрілансерам і агентствам прискорити свій розвиток, залучити більше клієнтів і отримати найкращу в галузі частку доходу від рекомендованих і керованих облікових записів. Переходь за посиланням та приєднуйся до програми: https://www.omnisend.com/partners/
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бізнесу – від компаній з однією особою до середніх і великих корпорацій. Завдяки спеціальній інтеграції для платформ електронної комерції ви можете просто додавати продукти до своїх інформаційних бюлетенів, просто скопіювавши та вставивши URL-адресу продукту, і Sender автоматично витягне зображення продуктів, описи, ціни тощо. Блогери та інформаційні маркетологи можуть використовувати розширені функції автоматизації Sender, ділитися інформаційними бюлетенями зі своїми підписниками в соціальних мережах і відстежувати результати. Крім того, Sender пропонує багато додаткових функцій, щоб допомогти досягти найкращих маркетингових результатів за допомогою Push-сповіщень для дезактивації, транзакційних і автоматизованих послідовностей електронних листів, інтеграції API та простого у використанні конструктора форм підписки перетягуванням і скиданням. Усі ці функції доступні в усіх планах Sender, включаючи щедрий план БЕЗКОШТОВНО НАЗАВЖДИ, який дозволяє надсилати до 15 000 електронних листів 2 500 передплатникам щомісяця.
Delivra
delivra.com
DeLivra - це платформа маркетингу електронної пошти, яка допомагає маркетологам будь -якої експертизи зачаровує та розвивати свою аудиторію. Маючи понад 20 років неперевершеного успіху клієнтів, Delivra допомагає бізнесу брати участь у змістовних розмовах, які дають відчутні результати. Їх зосередженість на доступних рішеннях допомогла розширити можливості тисяч організацій у галузях промисловості взяти під контроль складну автоматизацію маркетингу та обробку даних. Ваги з вами та надає інструменти, необхідні для досягнення успіху на кожному кроці. Побудований для зайнятих маркетологів, Delivra пропонує повний набір функцій, щоб допомогти командам досягти своїх цілей. Легко будуйте та надсилайте вражаючі маркетингові кампанії електронної пошти з налаштованим редактором перетягування. Автоматизуйте свої комунікації з клієнтами, стратегічно налаштувавши цілу серію електронної пошти, визначаючи, які розсилки надсилаються на основі різноманітних акцій, бездіяльності або часу. Отримайте більше залучення від своєї аудиторії та охоплюйте клієнтів поза їхньою скринькою з експертною сегментацією та SMS -маркетингом. Незалежно від того, чи працюєте ви з B2B, сприяєте некомерційній організації чи плануєте подію, DeLivra надає надійну аналітику та постійну підтримку, щоб заохотити користувачів відточити та вдосконалювати їх стратегію. Інтегруйте з широким спектром CRM, платформ електронною комерцією та інструментами веб-аналітики, щоб все, що вам потрібно, доступне в одному місці. Програмне забезпечення або підключається прямо до поточної техніки, або Delivra створює власну інтеграцію, щоб забезпечити безперебійне.
Zoho Campaigns
zoho.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструментів автоматизації та аналітики в реальному часі.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter збільшує відвідуваність веб-сайту для понад 200 B2B-компаній шляхом автоматизації електронної пошти блогів, новин і RSS, які доставляються за допомогою наявного програмного забезпечення автоматизації маркетингу, такого як Marketo, Pardot або Eloqua.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail — це платформа електронної пошти та багатоканального маркетингу. Ефективно спілкуйтеся з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, Facebook. З нами ви можете зробити це просто й автоматично, але з індивідуальною турботою. Використовуйте наш редактор drag&drop і створюйте красиві адаптивні шаблони або виберіть один із 100 готових шаблонів. Будьте на крок попереду та використовуйте персоналізацію, динамічний вміст, щоб виділятися у вхідних поштових скриньках клієнтів. Використовуйте наші розширені параметри сегментації, щоб налаштувати вміст і реагувати на поведінку ваших клієнтів. Крім того, розширюйте свою базу даних за допомогою форм реєстрації та рекламних оголошень Facebook. Удосконалюйтеся за допомогою вичерпних звітів. Ми пропонуємо дані про OR, CTR, відмову та відмову від підписки або скарги на спам. Крім того, слідкуйте за коефіцієнтом конверсії, доходом, активністю кожного контакту, картою кліків, відкриттями на комп’ютері та мобільному пристрої, поштовими клієнтами та багатьма іншими корисними статистичними даними. Скористайтеся перевагами нашого простого конструктора автоматизації та дозвольте автоматизації працювати на вас. Використовуйте шаблони найпопулярніших автоматизацій - вітальна серія, знижка на першу покупку, автоматизація дня народження, покинутий кошик, винагорода за покупку, завантаження електронної книги тощо. Отримуйте дані прямо зі свого магазину за допомогою інтеграції – ми пропонуємо Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API тощо. Спробуйте електронну пошту з нашою місячною безкоштовною пробною версією, щоб переконатися самі! Ми зробили надсилання інформаційних бюлетенів і спілкування з вашими клієнтами легкими та доступними лише за кілька кроків. Наша підтримка безкоштовна для всіх користувачів. Ми завжди готові до вас за адресою [email protected] Наші платні плани починаються від 5 євро на місяць.
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та продажів працювати разом, щоб залучати, конвертувати, розвивати, залучати та відновлювати Клієнтів і збільшувати їх цінність для Бренду.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу прискорити продажі та максимально утримати клієнтів за допомогою очищених даних, сегментованих аудиторій і персоналізованих автоматизованих кампаній. Ще ніколи не було так просто перетворити дані клієнтів на продажі.
Levitate
levitate.ai
Заснована у 2017 році творцем ShareFile Джессі Ліпсоном, Levitate допомагає малим підприємствам зосередитися на тому, що вони вміють найкраще: налагодженні відносин. Levitate – це маркетинговий інструмент для підтримки зв’язку, розроблений, щоб допомогти малим підприємствам будувати та підтримувати справжні стосунки зі своїми клієнтами. Платформа Levitate дозволяє користувачам надсилати особисті електронні листи у великому обсязі, підтримувати зв’язок із клієнтами за допомогою текстових повідомлень, надсилати опитування, планувати зустрічі, запам’ятовувати ключові факти про їхні контакти та досягати бізнес-цілей за допомогою персоналізованого підходу – і все це завдяки спеціальному маркетинговому тренеру бік.
Nicesender
nicesender.com
Платформа електронного маркетингу. Автоматизація та інтеграція через API. Використовуйте готові шаблони та потужний конструктор для простого макету шаблону електронної пошти.
Dragit
dragit.io
Ми розробляємо професійний конструктор електронної пошти Drag & Drop. За допомогою нашого редактора електронної пошти Dragit будь-яка компанія може миттєво створювати красиві та професійні шаблони електронної пошти. Ви можете використовувати Pro Editor, який призначений для прямого використання як сервіс, або ви можете використовувати версію плагіна, яку можна вбудувати в будь-яку програму SaaS.
Rejoiner
rejoiner.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу для електронної комерції, створене експертами, на яких ви можете розраховувати 24 години на добу, без вихідних. Інші платформи електронної пошти змушують вас робити сам, залучати агентство або наймати більше штатного персоналу. Rejoiner поставляється з експертами з електронної пошти, які працюють із вашою маркетинговою командою. Зменште накладні витрати, виконуйте швидше та зростайте прибутковіше. Маркетинг електронною поштою для електронної комерції — це все, що ми робимо.
Shape Software
setshape.com
Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape Software забезпечує простір для співпраці, щоб ваші команди залишалися злагодженими та ефективними в усьому, що вони роблять, будь то оптимізація каналу продажів, залучення більшої кількості потенційних клієнтів за допомогою маркетингових послідовностей і цифрової реклами, підтримка стосунків із клієнтами, безперебійне спілкування чи відстеження проектів. Почніть збільшувати свій дохід із Shape вже сьогодні.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — це відзначена нагородами багатоканальна платформа автоматизації маркетингу, яка дає рішення для кожного роздрібного продавця: як надіслати правильне повідомлення в потрібний час із потрібним вмістом кожному відвідувачу. Це дає змогу як індивідуальним магазинам, так і корпоративним роздрібним торговцям отримати вигоду від використання платформи великих даних, щоб легко створювати керовані даними автоматизації та персоналізовані кампанії, які реагують на поведінку клієнтів/відвідувачів і зміни каталогу за лічені секунди. Ось чому ContactPigeon допомагає клієнтам, вирішуючи три головні цілі щодо збільшення їхніх продажів: • Збагачена інформація про клієнтів: збір даних про поведінку клієнтів і створення розширеного уніфікованого уявлення про клієнтів • Покращена взаємодія з клієнтами: активація автоматизованих і прогнозованих повідомлень у потрібний момент на шляху клієнта для оптимізації конверсії та утримання продажів. • Багатоканальне охоплення: дозвольте компаніям розробляти захоплюючі кампанії через широкий спектр каналів обміну повідомленнями (наприклад, електронна пошта, SMS, Viber, мобільний зв’язок, push-повідомлення, веб-сайт, Facebook, Google, листівки) на одній платформі.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud — це єдина складна платформа продажів і маркетингу для розумних маркетологів і рекламодавців. Наша платформа забезпечує багатоканальний маркетинг у режимі реального часу та оптимізацію кампаній за допомогою прогнозної аналітики та технологій керування великими даними.
Critical Impact
criticalimpact.com
Застосовуючи інноваційну технологію електронного маркетингу Critical Impact, маркетологи легко надсилають динамічні інформаційні бюлетені, цільові маркетингові повідомлення, опитування та текстові повідомлення (SMS), які справляють значний вплив і отримують ще кращі результати.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro — це гібридна платформа електронного маркетингу для команд цифрового маркетингу. Він інтегрується з кількома постачальниками послуг ретрансляції API доставки електронної пошти та забезпечує доставку кампаній електронної пошти до списку електронних листів для підключення. Ви можете розділити тестові доставки електронної пошти між серверами ретрансляції, виконати очищення списку електронних листів, розігрів електронної пошти та перевірити звіти, відстежувати кліки електронної пошти та відкривати кожну кампанію електронної пошти. Він також має розумний автовідповідач і сегментацію списку електронної пошти. За допомогою EasySendy ви можете запускати різноманітні кампанії для взаємодії зі своїми передплатниками та клієнтами за допомогою автовідповідачів і автоматизованих кампаній крапельної електронної пошти. Ви також можете керувати та залучати своїх підписників у месенджері Facebook. Ви можете додати Web Pop Forms, щоб захоплювати передплатників електронної пошти з вашого веб-сайту, створювати користувацькі сторінки передплатників, створювати шаблони електронних листів за допомогою редактора перетягування, створювати потік автоматизації крапельної електронної пошти, виконувати фільтрацію сегментації передплатників. Підключіть свою програму/веб-сайт через API, Google Analytics, WordPress і Zapier. У співпраці зі своїм брендом середнього бізнесу Aritic EasySendy також пропонує набір розширених функцій автоматизації маркетингу, API доставки електронної пошти для транзакцій і комплексну CRM для малого бізнесу, щоб ефективно керувати своїми клієнтами та командами в додатку EasySendy. Отже, якщо ви створюєте цифрові чи фізичні продукти, надаєте послуги, створюєте програмне забезпечення та продаєте/продаєте онлайн, EasySendy для вас.
Ungapped
ungapped.com
Інтегруючи основні інструменти маркетингу та продажів, Ungapped прагне зробити повсякденне ведення бізнесу менш безладним і більш цілісним, щоб компанії, що розвиваються, могли створювати виняткові умови для клієнтів для розвитку вашого бізнесу. Повна платформа для розвитку бізнесу з інструментами для електронного маркетингу, опитувань, запрошень, форм реєстрації та текстових повідомлень. Окрім нашої платформи, ми також пропонуємо консультаційні послуги, щоб допомогти вам створити винятковий досвід клієнтів.
SmartrMail
smartrmail.com
Надсилайте кращу електронну пошту за менший час. SmartrMail — це найпростіший спосіб надсилати електронні листи, які приваблюють ваших клієнтів і підвищують продажі. Ми інтегруємося з Shopify, BigCommerce, WooCommerce і Neto. Ми є однією з найбільш рекомендованих програм електронного маркетингу в сфері електронної комерції. Ми маємо понад 130 п’ятизіркових оглядів на Shopify та інших платформах оглядів.
Tabular
tabular.email
За допомогою Tabular легко створювати якісні електронні листи, які ідеально виглядатимуть на будь-якій скриньці вхідних повідомлень і на будь-якому пристрої, не бачачи жодного рядка коду. Тисячі маркетологів вже люблять його через i... Показати більше інтуїтивний досвід розробки та простоту використання. Багато перших реакцій полягають у тому, що здається, що вони використовують Canva або Figma, але для дизайну електронної пошти. **Чим це може вам допомогти?** 1. Створюйте електронні листи для свого додатка чи маркетингової кампанії — інтуїтивно зрозуміло 2. Прискорюйте процес створення електронної пошти — швидко створюйте або повторюйте дизайни 3. Створюйте кардинально різні можливості для мобільних читачів електронної пошти — отримуйте повну контроль над швидкістю реагування 4. Скоротіть витрати та час — електронні листи, які ви створюєте з нуля, ідеально виглядатимуть у понад 50 основних клієнтах електронної пошти 5. Співпрацюйте зі своєю командою над створенням електронних листів — створюйте багаторазові командні блоки та структуруйте проекти в командних папках 6. Ваш спеціальний дизайн електронної пошти інструмент — використовуйте його разом із будь-якою платформою електронного маркетингу. Відвідайте наш веб-сайт і спробуйте випадковий електронний лист, щоб відчути інструмент дизайну.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — це єдина внутрішня комунікаційна платформа на базі Smart Brevity® — формули кращої комунікації. Понад 600 організацій використовують штаб-квартиру для планування, написання, надсилання та вимірювання більш ефективних комунікацій сьогодні.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey — це потужне програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке дає змогу своєчасно надсилати оновлення співробітникам через клієнт електронної пошти (Outlook і Gmail) або SMS. ContactMonkey модернізує спосіб зв’язку, спілкування та взаємодії провідних світових організацій зі своїми співробітниками. У світі роботи, який швидко змінюється, наш інструмент полегшує компаніям залучення дистанційних, гібридних і нестаціонарних працівників за допомогою єдиної платформи. Ми допомагаємо командам із внутрішніх комунікацій створювати, надсилати та відстежувати інформаційні бюлетені для співробітників, оновлення через SMS та повідомлення про кризові ситуації з метою підвищення залученості та продуктивності працівників. За допомогою ContactMonkey ви можете надсилати чудові інформаційні бюлетені електронною поштою у форматі HTML або повідомлення про кризові ситуації через SMS, збирати відгуки співробітників і вимірювати аналітику електронної пошти співробітників (частота відкриття, частота кліків, частота читання, eNPS), щоб зрозуміти, що справді зацікавлює ваших співробітників. Дізнайтеся більше про функції ContactMonkey тут: https://www.contactmonkey.com/features/
TOPOL.io
topol.io
Створюйте красиві електронні листи для будь-якого пристрою завдяки нашому редактору перетягування. Легко будувати. Швидке виконання. Більше не потрібні HTML-кодер і графіка. Заощаджуйте години на створенні електронної пошти. Ви... Показати більше Не обов’язково бути графічним дизайнером, кодувальником HTML або фахівцем із обробки електронної пошти. Перетягніть і опустіть – це швидко, легко, інтуїтивно зрозуміло та весело. Вам почне подобатися створювати електронні листи! Або ви можете просто скористатися нашими шаблонами. Красива і чуйна. Більше ніяких проблем із рендерингом на різних клієнтах, навіть Outlook.
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon — це агностична платформа для створення електронної пошти ESP, розроблена, щоб допомогти гнучким маркетинговим командам організуватися, оптимізувати процеси створення електронної пошти та зосередитися на ширшій картині маркетингу електронної пошти в... Показати більше . Редактор шаблонів електронної пошти Chamaileon дає змогу професіоналам із електронної пошти та їхнім командам створювати дивовижні корпоративні електронні листи в масштабі, не торкаючись жодного рядка коду. Його генератор електронної пошти забезпечує сумісність електронної пошти з HTML у більшості поштових клієнтів. Chamaileon забезпечує спрощений процес створення електронної пошти, який базується на ваших користувацьких робочих процесах і механізмах: контроль рівня доступу, організація ресурсів на основі папок і дозволи – усе це вбудовано. Chamaileon пропонує вам команда EDMdesigner.com, чий перший продукт, EDMdesigner, був редактором електронної пошти з функцією перетягування та скидання, що змінив галузь з 2013 року. Chamaileon — це наступне покоління сімейства розробників електронної пошти, яке має на меті звільнити електронну пошту промисловості від трудомісткого кодування електронної пошти.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer надає найпростіший спосіб створити красиві електронні листи та цільові сторінки з мінімальними зусиллями. Наші понад 80 000 користувачів у всьому світі, включно з Airship, Keap, Netflix і Fidelity, створюють адаптивний дизайн, якого не може вистачити їхній аудиторії. Unlayer пропонує 2 різні рішення, які обслуговують різних клієнтів; Studio та Embed. Unlayer Studio: конструктор електронної пошти без коду, який створює приголомшливі електронні листи за лічені хвилини. Зручний редактор перетягування та галерея з понад 1000 HTML-шаблонів електронної пошти роблять створення електронних листів простою справою. А вишня зверху? Усі електронні листи можна легко експортувати до 11 постачальників послуг електронної пошти, включаючи Mailchimp, HubSpot і Campaign Monitor. Unlayer Embed: інструмент для створення електронної пошти та цільової сторінки з низьким кодом, який займає менше 5 хвилин, щоб вставити у вашу програму. Завдяки зручній для розробників інтеграції, розширеним функціям і вичерпній документації його можна використовувати всередині компанії або пропонувати своїм клієнтам. Наша функція в центрі уваги? У редакторі можна створити будь-який інструмент. Компанія Unlayer, заснована в 2016 році в Сан-Франциско, підтримується Y-Combinator.
Publicate
publicate.it
Publicate — це програма SaaS, яка допомагає маркетологам контенту використовувати підібраний вміст для залучення нових потенційних клієнтів і досягнення реальних маркетингових результатів. Створюйте підібрані ресурси вмісту, як-от інформаційні бюлетені електронною поштою, оглядові публікації в блогах, центри ресурсів і фірмові публікації в соціальних мережах, за лічені хвилини, а потім додайте форму для захоплення потенційних клієнтів до будь-якої частини вмісту. Це просто: підбирайте вміст, залучайте потенційних клієнтів.
Fonor
fonor.ai
Організації можуть ефективно використовувати потужність інструментів генерації тексту на базі GPT, враховуючи кілька ключових міркувань. По-перше, важливо розуміти, що GPT — це інструмент, і, як і будь-який інструмент, його потрібно використовувати правильно, щоб отримати бажаний результат. Це означає надання інструменту правильних вхідних даних, щоб він міг генерувати точний і відповідний вміст, який узгоджується з цілями та політикою організації. Щоб досягти цього, організації можуть використовувати такі інструменти, як інтеграція CRM, які надають реальні дані клієнтів, щоб допомогти створювати персоналізовані комунікації, які відповідають індивідуальним потребам клієнтів. Крім того, середовища для спільної роботи, такі як Fonor, можна використовувати для створення та перевірки вмісту, дозволяючи членам команди працювати разом, щоб забезпечити точність результатів і відповідність цілям організації. Важливо зазначити, що хоча GPT може бути потужним інструментом, він не є безпомилковим. Тому вкрай важливо бути обережним і виправляти будь-який вміст, створений інструментом, навіть якщо він містить реальні дані клієнтів. Це особливо важливо в таких галузях, як страхування, де точність і відповідність політикам і нормам є найважливішими. Здійснюючи ці кроки, організації можуть ефективно приборкати звіра, яким є GPT, і використовувати його на свою користь. Інструменти генерації тексту на базі GPT можуть допомогти організаціям створювати персоналізовані комунікації, які відповідають індивідуальним потребам клієнтів і водночас відповідають цілям і політикам організації. Зрештою, ключовим є використання GPT як інструмента для підтримки прийняття рішень людиною, а не покладатися на нього як на єдине джерело інформації.
Maool
maool.com
Maool Email Editor — це простий редактор електронної пошти з ключовими розширеними функціями. Він має всі функції, необхідні для створення візуально привабливого електронного листа. Експортуйте електронні листи до бажаного ESP одним клацанням миші та виведіть свою кампанію на новий рівень. Створюйте електронні листи за найкоротші терміни без програмування. Створення електронних листів за допомогою Maool Email Editor – це дуже весело. Якщо ви починаєте з нуля, розробка електронного листа є складним завданням. Навіть якщо ви використовуєте інструмент для розробки електронної пошти, він забирає значну кількість вашого часу та енергії. Редактор електронної пошти Maool містить функції, які зроблять створення електронної пошти легким для вас. Ми поєднали потужний редактор електронної пошти з можливістю перетягування та попередньо розроблені шаблони електронної пошти та модулі, щоб ви могли створювати ідеальні електронні листи для свого бренду. Він містить усі параметри налаштування для зміни стилів тексту, зображення, фонового зображення, кольору, кольору фону тощо. Редактор електронної пошти Maool містить пакети електронних листів, адаптовані до конкретних галузей. Пакет електронної пошти містить усі шаблони та модулі, необхідні для створення електронної пошти. Попередньо розроблені шаблони та модулі роблять дизайн електронної пошти набагато простішим і ефективнішим за часом. Вам просто потрібно вибрати групу електронних листів, яка найкраще відповідає вашим потребам. Створіть свою електронну пошту так, як хочете. Зробіть його власним, змінивши кольори та шрифти відповідно до стилю вашого бренду. Експортуйте його до свого ESP, і все зроблено. У нас також є експорт електронної пошти одним клацанням миші, який дозволяє експортувати шаблон до бажаного постачальника послуг електронної пошти. Ви можете використовувати експорт HTML, якщо ваш ESP не інтегровано. Не хвилюйтеся, наразі у нас є кілька ESP, і ми додамо більше в майбутньому. Ключові характеристики: - Пакети шаблонів для окремих галузей Ми проаналізували потреби кожної галузі, щоб визначити, які електронні листи найчастіше використовуються та які вимоги є в цій галузі. Ми досліджували сценарії використання в конкретних галузях і розробили комплексний пакет електронних листів для цієї категорії, який відповідає всім потребам цієї галузі. Пакети електронної пошти для певної галузі, створені нами, включають колекцію шаблонів, які зазвичай використовуються та потрібні в цій галузі. Наразі у нас є кілька пакетів електронних листів, і ми продовжуватимемо додавати нові з часом. Будь ласка, залиште свої пропозиції щодо групи електронних листів у коментарях. - Експорт одним клацанням до ESP (постачальник послуг електронної пошти) Ми створили функцію експорту одним клацанням, яка дозволяє експортувати шаблони до esp. Наразі ми підтримуємо експорт одним клацанням миші до Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost та багатьох інших, які з’являться в майбутньому. Не хвилюйтеся, якщо у вас є інший ESP. У нас є експорт HTML, і ви можете використовувати експорт HTML на своєму ESP. - Кодування не потрібне Вам не потрібні знання кодування, щоб створювати електронні листи за допомогою нашого редактора. Ми розробили наш редактор, щоб він був простим і легким у використанні. Ви можете використовувати наш редактор для створення електронних листів для свого бренду. - Безкоштовний план назавжди У нас є безкоштовний план назавжди, який дозволяє вам безкоштовно користуватися Maool Email Editor протягом усього життя.
Miova
miova.io
Внутрішня платформа електронної пошти, яка революційно змінює спосіб спілкування вашого бізнесу. Допомагає вам покращити внутрішні комунікації, підвищити продуктивність і з легкістю досягати ваших цілей.
RenderKu
renderku.com
RenderKu — це платформа дизайну електронної пошти з вбудованим редактором дизайну. Почніть із понад 100 готових шаблонів електронних листів.
Semplates
semplates.io
Semplates — це інноваційна служба шаблонів електронної пошти, яка дозволяє вам і вашій компанії отримати максимальну віддачу від використання Amazon SES — без програмування чи використання терміналу. Наша зручна платформа з редактором перетягування дає змогу створювати та керувати шаблонами для автоматизованих електронних листів, які надсилаються через AWS SES. Завдяки цьому легко створювати красиві, адаптивні та персоналізовані шаблони для трансакційних електронних листів, які відповідають вашому бренду. Безперебійна співпраця є ключовою. Ось чому Semplates дозволяє запрошувати членів команди з продуктів, дизайну та розробки для спільної роботи над шаблонами, оптимізуючи ваш робочий процес. Щоб зручно керувати автоматизацією електронної пошти для різних клієнтів, середовищ або проектів, один обліковий запис Semplates можна підключити до кількох облікових записів або регіонів AWS. Для більшої гнучкості та ефективності ви навіть можете переміщувати шаблони між різними обліковими записами AWS. Хоча Semplates надає лише інтерфейс для зручної простої автоматизації електронної пошти, самі дані розміщуються виключно на AWS, і Semplates не має доступу до них. Це залишає ваш контроль над розташуванням серверів і клієнтськими даними в будь-який час. Таким чином, Semplates є не лише зручним і ефективним інструментом для автоматизації електронної пошти, а й безпечним вибором для компаній, які мають справу з конфіденційними даними клієнтів.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — це CRM № 1, орієнтована на дії, яка допомагає малим і середнім підприємствам контролювати свої продажі. Зосередьтеся на тому, що потрібно зробити далі, стежте за кожним потенційним клієнтом, тримайте команду на одній сторінці та укладайте більше угод, одну дію продажу за раз. Заощаджуйте час і автоматизуйте адміністрування та введення даних. Генеруйте потенційних клієнтів одним кліком будь-де в Інтернеті. Скористайтеся перевагами CRM у дорозі за допомогою мобільних програм для iOS та Android. Створюйте угоди та надсилайте пропозиції менш ніж за 37 секунд. Є запитання? Ми пропонуємо підтримку електронною поштою, телефоном і чатом.
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
Beefree
beefree.io
Заснована в 2014 році компанія Beefree має на меті демократизувати красивий, високопродуктивний дизайн контенту, створюючи інструменти, які звільняють людей для роботи якнайкраще. Компанія пропонує два основні продукти: Beefree, раніше BEE Pro, це стандартний конструктор електронної пошти HTML, який перетворює. Beefree — це набір дизайнів із функцією перетягування, який дає змогу створювати красиві, високоефективні, адаптивні електронні листи та сторінки без знання програмування. Основні переваги: - Прискорення створення електронних листів від кількох днів до хвилин. - Створюйте гарні, професійні електронні листи без знання програмування. - Створюйте адаптивні електронні листи та сторінки, оптимізовані для всіх пристроїв. - Доступ до тисяч безкоштовних професійно розроблених шаблонів. - Забезпечте послідовний брендінг у командах і відділах. - Співпрацюйте без зусиль за допомогою простого у використанні, але потужного інструменту. - Легко інтегруйте з ESP та маркетинговими платформами. Beefree SDK (раніше BEE Plugin) — це набір інструментів для створення вбудованого вмісту для SaaS. SDK містить електронну пошту, конструктори цільових сторінок і спливаючих вікон тощо. Компоненти, API та служби підтримки забезпечують плавну інтеграцію робочого процесу створення вмісту в будь-яку програму SaaS, таку як CRM, програми автоматизації маркетингу, програми Customer Engagement тощо. Розробники унікальним чином поєднують гнучкість дизайну з зручним користуванням і можливістю переходу на ринок лише за кілька тижнів. Основні переваги: • Зменшення витрат на розробку та часу виходу на ринок проектів зі створення контенту • Залишайте користувачів задоволеними, забезпечуючи плавну та інтуїтивно зрозумілу взаємодію з користувачами, адаптовану до їхніх потреб • Збільшення залученості та конверсії, надаючи користувачам більше контролю над своїм вмістом • Зосередьтеся на тому, що має значення найбільше - зростання та успіх клієнтів!
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — це маркетингова платформа електронної пошти, яка має глобальну місію допомогти компаніям у всьому світі налагодити відносини зі своїми клієнтами. * СТВОРЮЙТЕ ЕЛЕКТРОННІ ПОСИЛАННЯ, ЯКІ ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ Користувачі будь-якого рівня кваліфікації можуть створювати кампанії електронною поштою, які принесуть результати. Інтуїтивно зрозумілий конструктор електронних листів без коду в поєднанні з потужністю контенту, створеного штучним інтелектом, полегшує надсилання повідомлень, які резонують із вашою аудиторією. Почніть з нуля або виберіть із великої бібліотеки готових шаблонів. * РОЗШИРЮЙТЕ СВІЙ СПИСОК Створюйте власні цільові сторінки, форми та опитування, щоб розширювати та залучати свій список. Будь-хто може використовувати прості інструменти створення потенційних клієнтів Benchmark Email для залучення нових передплатників. Або підключіться до улюблених інструментів Lead Gen за допомогою Zapier. * ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ ПРОЯВЛЕННЯ Надсилайте своєчасний персоналізований вміст електронної пошти за допомогою автоматизованих робочих процесів у візуальному конструкторі. Активувати електронні листи на основі поведінки чи атрибутів ваших контактів. * ОПТИМІЗУЙТЕ ТА ВИМІРЮЙТЕ УСПІХ Інструменти звітування дають уявлення про найефективніші кампанії, тоді як a/b-тестування забезпечує важіль для покращення ваших ключових показників. Протягом десятиліть Benchmark Email надає підприємствам у всьому світі інтелектуальні інструменти електронного маркетингу, які допомагають їм охопити свою аудиторію.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor від Marigold — це простий інструмент маркетингу електронною поштою, який дає змогу маркетологам надсилати красиві та персоналізовані електронні листи, створюючи надійний канал для збільшення взаємодії з передплатниками та сприяння лояльності читачів і переходів. Красиві шаблони, інструмент перетягування та сегментація на основі взаємодії дозволяють маркетологам надавати цільовий вміст великим спискам передплатників без будь-яких технічних знань.
CleverReach
cleverreach.com
Охоплюйте людей за допомогою професійних інформаційних кампаній: інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення маркетингу електронною поштою від CleverReach® забезпечує пряме та особисте спілкування між компаніями та їхніми клієнтами. З CleverReach® кожен може успішно проводити маркетинг електронною поштою. Завдяки простому налаштуванню, розумним функціям і партнерському сервісу CleverReach® настільки простий у використанні, що як початківці, так і професіонали електронного маркетингу можуть швидко досягти успіху. Інтерфейси відповідних систем, а також засоби автоматизації електронної пошти забезпечують цільовий маркетинг електронною поштою. Крім того, CleverReach®, як німецька компанія, покладається на найвищі технології та стандарти захисту даних і досягає високої доставки електронної пошти - для інформаційних бюлетенів, які надходять безпечно. Як працює CleverReach? CleverReach® обіцяє просте та інтуїтивно зрозуміле використання - для швидкого початку маркетингу електронною поштою. Завдяки захоплюючим порадам і корисним статтям довідкового центру CleverReach® підтримує вас як професійний партнер для маркетингових кампаній електронною поштою. Чи сумісний CleverReach DSGVO? Завдяки CleverReach® користувачі перебувають у безпеці, коли мова йде про захист даних: за допомогою інструмента розсилки електронних листів надсилаються відповідно до DSGVO та юридично безпечно. Усі дані зберігаються виключно на безпечних серверах у Німеччині та ЄС.
Customerly
customerly.io
Надайте своїм клієнтам підтримку, на яку вони заслуговують. Customer дозволяє легко продовжувати пропонувати своїм клієнтам підтримку світового рівня, поки ви розвиваєте та масштабуєте свій бізнес
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дані клієнтів. Долаючи розрізнені дані, Dotdigital оптимізує процес прийняття рішень і прокладає шлях до маркетингової креативності, яка забезпечує залучення клієнтів у великих масштабах. Завдяки потужним можливостям штучного інтелекту Dotdigital дозволяє легко автоматизувати глибоко персоналізовані роботи в Інтернеті, електронній пошті, SMS, WhatsApp, чаті, push-посиланнях, соціальних мережах, рекламі тощо. Dotdigital, якому довіряють понад 4000 брендів у сфері електронної комерції, роздрібної торгівлі, некомерційних організацій, освіти, фінансових послуг та інших, допомагає маркетологам у всьому світі. Компанія Dotdigital, заснована в 1999 році, розташована в Лондоні, зосереджена на розробці надійних, зв’язаних і орієнтованих на майбутнє рішень, які розширюють можливості компаній, одержимих клієнтами. Дізнайтеся більше на dotdigital.com.
Drip
drip.com
Drip — це платформа автоматизації маркетингу, яка допомагає зростаючим брендам електронної комерції стимулювати повторні покупки та лояльність до бренду. Drip надає понад 30 000 маркетологів електронної комерції потужними інструментами для розуміння та реклами своїм клієнтам. Ви перетворите всі свої дані про клієнтів у динамічні сегменти в Drip і залучите клієнтів за допомогою одноразових автоматизованих маркетингових кампаній. Використовуйте автоматизацію Drip, електронні листи та повідомлення на місці, щоб клієнти поверталися за новими покупками. Зекономте кошти, маючи красиво оформлені електронні листи та розширені спливаючі вікна на одній платформі. Спробуйте Drip протягом 14 днів і дізнайтеся, чому ваші улюблені бренди електронної комерції переходять на Drip.
Emma
myemma.com
Emma від Marigold допомагає маркетологам створювати та проводити персоналізовані, цільові кампанії електронною поштою та SMS, які забезпечують реальні бізнес-результати. Незалежно від того, чи є ви командою з одного члена чи глобально розподіленою командою, наші ресурси спрощують створення простих кампаній на основі даних, які об’єднують між собою канали та забезпечують конверсію. Ми також пропонуємо настроювані шаблони (не обмежуючись преміум-акаунтами), практичну підтримку клієнтів і функціональні можливості, створені для масштабування разом з вами. * Плануйте — співпрацюйте між командами, будьте проактивними щодо своїх кампаній і охоплення клієнтів. * Дизайн — наш редактор світового класу та сотні адаптивних шаблонів допоможуть створити привабливі мобільні електронні листи та перевірити ефективні CTA. * Націлюйте та залучайте. Використовуйте сегментацію для створення більш персоналізованих повідомлень на основі того, що ви знаєте про своїх клієнтів, а наші інструменти автоматизації допоможуть вам ефективно створювати та проводити поточні кампанії, які тримають ваш бренд у центрі уваги. * Аналізуйте й оптимізуйте — зрозумійте вплив своїх програм і вдосконалюйтеся з часом за допомогою аналітики в реальному часі, тестування й розуміння, навіть коли ви в дорозі. * Інтеграція — Emma інтегрується з найкращими платформами CRM, електронної комерції та аналітики, щоб ви могли використовувати дані з технологій, які використовуєте найчастіше, для створення обґрунтованого та динамічного креативу.
FreshMail
freshmail.com
FreshMail — це інноваційна система електронного маркетингу, яка дозволяє легко створювати та надсилати онлайн-кампанії. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача дозволяє створювати та налаштовувати красиві інформаційні бюлетені, які привертають увагу та привертають результати. Він також надає потужні інструменти для автоматизації більшої частини вашої роботи та збору інформації про поведінку ваших клієнтів. Відкрийте безкоштовний обліковий запис FreshMail сьогодні та використовуйте можливості електронного маркетингу для вас.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки більш ніж 25-річному досвіду наші клієнти обирають GetResponse за наше зручне рішення, відзначену нагородами цілодобову підтримку клієнтів і потужні інструменти, які виходять за межі маркетингу електронною поштою – з автоматизацією, розширенням списку та додатковими інструментами спілкування, такими як вебінари та прямі трансляції. чати, щоб допомогти компаніям створити свій особистий бренд, продавати свої продукти та послуги та створювати спільноту. Потрібна більш просунута платформа? GetResponse MAX і MAX² — це рішення для вимогливих користувачів, яким потрібні розширені маркетингові функції та надійна підтримка.
Mailjet
mailjet.com
Mailjet — це потужний постачальник послуг електронної пошти, який використовується понад 150 000 компаній у всьому світі для створення, надсилання та відстеження своїх маркетингових і транзакційних електронних листів. Гнучка інфраструктура Mailjet може автоматично масштабуватися для надсилання до 15 мільйонів електронних листів на годину (на користувача) через наш API електронної пошти, навіть у періоди пікового надсилання. Наша власна архітектура базується на низькорівневому оптимізованому коді та стратегії розподіленого кешу, що дозволяє нам досягти максимально швидкої обробки. Mailjet має сертифікат ISO27001 і відповідає GDPR, і ми дуже серйозно ставимося до безпеки та конфіденційності даних. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача Mailjet доступний 5 мовами (англійською, французькою, німецькою, іспанською та італійською) і дозволяє маркетинговим командам створювати, тестувати та надсилати красиві електронні листи. Наш конструктор електронних листів перетягуванням і скиданням допоможе вам миттєво створювати 100% адаптивні електронні листи. Спробуйте зараз безкоштовно: https://www.mailjet.com/demo/. Завдяки розширеному управлінню користувачами та блокуванню вмісту компанії краще контролюють імідж свого бренду та облікові записи. Команда підтримки Mailjet працює цілодобово, щоб відповідати на запитання та вирішувати проблеми клієнтів англійською, французькою, німецькою та іспанською мовами. Корпоративні облікові записи отримують переваги від спеціального менеджера з питань успіху клієнтів, який допомагає їм працювати та отримати від Mailjet усе, що вони хочуть, тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт www.mailjet.com
Maropost
maropost.com
Maropost спрощує взаємодію з клієнтами за допомогою єдиної маркетингової платформи електронної пошти, яка з’єднує компанії з клієнтами на кожному кроці їхнього шляху. Забезпечуючи єдиний погляд клієнта, Maropost створює персоналізований досвід у будь-якому каналі для кращого залучення та збільшення конверсії. Поєднуючи послуги в «білих рукавичках» із передовими технологіями, Maropost полегшує залучення клієнтів.
Mail Butler
mailbutler.io
Це Mailbutler, плагін електронної пошти, який робить вашу папку "Вхідні" розумнішою. Mailbutler надає вам безліч корисних функцій для підвищення продуктивності, до яких ви можете отримати доступ прямо у своїй папці "Вхідні". Він покращує рідні функції поштового клієнта Apple Mail, Gmail або Outlook, пропонуючи розумні функції. Він пропонує помічник електронної пошти на основі штучного інтелекту, який може писати повідомлення за вас, хмарну доставку, щоб ваші заплановані електронні листи можна було надіслати, навіть якщо ваш комп’ютер офлайн, розширене відстеження електронної пошти, яке не потребує схвалення одержувача, і потужну функцію контактів які можуть допомогти вам покращити відносини з клієнтами, серед багатьох інших інтелектуальних функцій для покращення папки "Вхідні". До них належать: • Розумний помічник: помічник електронної пошти на основі штучного інтелекту, який пише, узагальнює та покращує повідомлення, знаходить завдання та контакти та відповідає за вас. • Розумне надсилання пізніше: функція розумного планування, яка допоможе вам оптимізувати час доставки електронної пошти. • Оптимізований для одержувачів планування: пропонує найкращий час для надсилання електронного листа, щоб збільшити шанси на його відкриття. • Відстеження електронної пошти: дізнайтеся, коли, де та як часто відкривався ваш електронний лист або посилання. Для тих, хто використовує електронні адреси iCloud або IMAP, подивіться, хто саме відкрив вашу електронну пошту, коли ви надсилаєте повідомлення кільком одержувачам. Також надсилайте відстежені електронні листи зі свого мобільного телефону. • Відкласти: тимчасово відкладіть менш важливі електронні листи, і вони знову з’являться у вибраний вами час. • Контакти: отримуйте суттєву інформацію про свої контакти, щоб підтримувати максимальне спілкування з клієнтами. • Підписи: красиві та професійні підписи електронної пошти з обширним творчим контролем. • Шаблони: створюйте шаблони повідомлень для підвищення продуктивності та ефективності. •
Privy
privy.com
РОЗШИРЮЙТЕ СВІЙ СПИСОК ЕЛЕКТРОННИХ ПОШТ Створюйте красиві дисплеї з простим у використанні націлюванням на аудиторію та тригерами, створеними для того, щоб люди приєднувалися до вашого списку та купували у вашому магазині. ЗМЕНШУЙТЕ ВИХІД В КОШИКІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦІЛЬОВОГО ЕКСПЛЕЮ Запускайте цільові спливаючі вікна та випадаючі вікна з метою виходу та спеціальними знижками, щоб завершити розпродаж до того, як люди розійдуться. ЗБІЛЬШУЙТЕ ПОВТОРНІ ВІДВІДУВАННЯ ТА ПРОДАЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЧНИХ РОЗМІЩЕНЬ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ Надсилайте електронні листи про залишені кошики, автоматичні відповіді, нагадування про купони та вітальні серії, які повертають людей на ваш сайт, щоб дізнатися більше або зробити покупку. ПЕРЕТВОРЮЙТЕ КОНТАКТИ НА ПРОДАЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗСИЛКИ Скористайтеся редактором електронної пошти Privy, щоб створювати інформаційні бюлетені на основі бренду, які перетворюють ваші контакти на продажі. ЗБІЛЬШИТИ СЕРЕДНЮ ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ Запустіть панель безкоштовної доставки або дисплей перехресних продажів, щоб збільшити середню вартість замовлення. ПРОДАВАЙТЕ БІЛЬШЕ ЗА ДОПОМОГОЮ SMS-МАРКЕТИНГУ Автоматизуйте SMS-кампанії щодо покинутих кошиків, надсилайте широкомовні повідомлення тощо за допомогою Privy Text.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
Stripo
stripo.email
Stripo — це платформа для дизайну електронної пошти. Ми допомагаємо вам створювати високоякісні електронні листи будь-якої складності, включно з AMP, у режимі реального часу та інтерактивним вмістом, удвічі швидше. Вбудовані інструменти для зручного створення електронних листів, інтеграція з понад 60 ESP.
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo — це сучасний інструмент маркетингу електронною поштою, який допомагає створювати та надсилати інтерактивні електронні листи, схожі на додатки, щоб отримати більшу кількість конверсій і рентабельність інвестицій. Він оснащений усіма функціями, які ви бачите в різних ESP, а також інтерактивними електронними листами AMP, щоб отримати кращу рентабельність інвестицій, ніж будь-коли. З Mailmodo ви можете - - Створювати приголомшливі електронні листи без коду - Інтегруватися з понад 1000 інструментами - Сегментувати свою аудиторію за лічені хвилини - Запускати подорожі та автоматизацію - Покращувати доставляемість і кількість відкритих листів і багато іншого.