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Програмне забезпечення для створення шаблонів електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Кабо-Верде
Програмне забезпечення для створення шаблонів електронної пошти надає користувачам різноманітні шаблони для створення професійних ділових електронних листів. Ці інструменти зазвичай включають заздалегідь розроблені шаблони, адаптовані для конкретних галузей або тематичні дизайни. Крім того, користувачі мають можливість створювати власні багаторазові шаблони електронної пошти за допомогою зручного редактора HTML із функцією перетягування. Незалежно від того, починаючи з нуля чи використовуючи готові параметри, користувачі можуть легко налаштувати ці шаблони відповідно до своїх бізнес-вимог. Певні рішення також можуть включати функції аналітики, що дозволяє користувачам відстежувати та оцінювати ефективність своїх електронних кампаній.
Запит на новий застосунок
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
Zoho Campaigns
zoho.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних мереж, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналіз...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам ...
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучи...
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою ...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки біл...
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Ісаак Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували в рамках програми акселератора Techstars. Станом...
Flodesk
flodesk.com
Початківці та експерти використовують Flodesk для розвитку свого бізнесу. Створюйте електронні листи та форми, які чудово виглядатимуть на будь-якому пристрої. Спробуйте безкоштовно.
Mail Butler
mailbutler.io
Це Mailbutler, плагін електронної пошти, який робить вашу папку "Вхідні" розумнішою. Mailbutler надає вам безліч корисних функцій для підвищення продуктивності, до яких ви можете отримати доступ прямо у своїй папці "Вхідні". Він покращує рідні функції поштового клієнта Apple Mail, Gmail або Outlook,...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також с...
Beefree
beefree.io
Заснована в 2014 році компанія Beefree має на меті демократизувати красивий, високопродуктивний дизайн контенту, створюючи інструменти, які звільняють людей для роботи якнайкраще. Компанія пропонує два основні продукти: Beefree, раніше BEE Pro, це стандартний конструктор електронної пошти HTML, який...
Drip
drip.com
Drip — це платформа автоматизації маркетингу, яка допомагає зростаючим брендам електронної комерції стимулювати повторні покупки та лояльність до бренду. Drip надає понад 30 000 маркетологів електронної комерції потужними інструментами для розуміння та реклами своїм клієнтам. Ви перетворите всі свої...
Emma
myemma.com
Emma від Marigold допомагає маркетологам створювати та проводити персоналізовані, цільові кампанії електронною поштою та SMS, які забезпечують реальні бізнес-результати. Незалежно від того, чи є ви командою з одного члена чи глобально розподіленою командою, наші ресурси спрощують створення простих к...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — це маркетингова платформа електронної пошти та SMS із набором функцій, створених спеціально для того, щоб допомогти магазинам електронної комерції швидше розвивати свій онлайн-бізнес. Інтеграція одним клацанням миші з основними платформами електронної комерції, готова автоматизація та шаб...
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в реальному часі, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективн...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — це CRM № 1, орієнтована на дії, яка допомагає малим і середнім підприємствам контролювати свої продажі. Зосередьтеся на тому, що потрібно зробити далі, стежте за кожним потенційним клієнтом, тримайте команду на одній сторінці та укладайте більше угод, одну дію продажу за раз. Заощаджуйт...
Stripo
stripo.email
Stripo — це платформа для дизайну електронної пошти. Ми допомагаємо вам створювати високоякісні електронні листи будь-якої складності, включно з AMP, у режимі реального часу та інтерактивним вмістом, удвічі швидше. Вбудовані інструменти для зручного створення електронних листів, інтеграція з понад 6...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу прискорити продажі та максимально утримати клієнтів за допомогою очищених даних, сегментованих аудиторій і персоналізованих автоматизованих кампаній. Ще ніколи не було так прост...
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro — це гібридна платформа електронного маркетингу для команд цифрового маркетингу. Він інтегрується з кількома постачальниками послуг ретрансляції API доставки електронної пошти та забезпечує доставку кампаній електронної пошти до списку електронних листів для підключення. Ви можете розд...
Customerly
customerly.io
Надайте своїм клієнтам підтримку, на яку вони заслуговують. Customer дозволяє легко продовжувати пропонувати своїм клієнтам підтримку світового рівня, поки ви розвиваєте та масштабуєте свій бізнес
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor від Marigold — це простий інструмент маркетингу електронною поштою, який дає змогу маркетологам надсилати красиві та персоналізовані електронні листи, створюючи надійний канал для збільшення взаємодії з передплатниками та сприяння лояльності читачів і переходів. Красиві шаблони, інс...
Mailjet
mailjet.com
Mailjet — це потужний постачальник послуг електронної пошти, який використовується понад 150 000 компаній у всьому світі для створення, надсилання та відстеження своїх маркетингових і транзакційних електронних листів. Гнучка інфраструктура Mailjet може автоматично масштабуватися для надсилання до 15...
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бі...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дан...
Levitate
levitate.ai
Заснована у 2017 році творцем ShareFile Джессі Ліпсоном, Levitate допомагає малим підприємствам зосередитися на тому, що вони вміють найкраще: налагодженні відносин. Levitate – це маркетинговий інструмент для підтримки зв’язку, розроблений, щоб допомогти малим підприємствам будувати та підтримувати ...
Knak Templates
knak.com
Безкоштовні шаблони електронної пошти. Як маркетологи, ми дуже добре знаємо, з якими проблемами дизайну та програмування ви стикаєтеся під час створення електронних листів. Ось чому ми вирішили роздати всі наші бібліотеки шаблонів електронних листів Marketo та Eloqua безкоштовно. Отримайте доступ д...
Unlayer
unlayer.com
Unlayer надає найпростіший спосіб створити красиві електронні листи та цільові сторінки з мінімальними зусиллями. Наші понад 80 000 користувачів у всьому світі, включно з Airship, Keap, Netflix і Fidelity, створюють адаптивний дизайн, якого не може вистачити їхній аудиторії. Unlayer пропонує 2 різні...
Kartra
home.kartra.com
Kartra — це більше, ніж просто платформа; це партнер у вашій підприємницькій подорожі, надаючи все: від цільових сторінок і веб-сайтів із високою кількістю конверсій до складних маркетингових рішень електронною поштою, сайтів членства тощо. Платформа Kartra створена для стимулювання продажів, пропон...
Shape Software
setshape.com
Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape ...
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — це маркетингова платформа електронної пошти, яка має глобальну місію допомогти компаніям у всьому світі налагодити відносини зі своїми клієнтами. * СТВОРЮЙТЕ ЕЛЕКТРОННІ ПОСИЛАННЯ, ЯКІ ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ Користувачі будь-якого рівня кваліфікації можуть створювати кампанії електронною поштою...
Knak Enterprise
knak.com
Масштабована платформа для створення кампаній для корпоративних маркетингових команд. Knak Enterprise забезпечує ефективну співпрацю між глобальними децентралізованими маркетинговими командами, зберігаючи контроль над брендом. Допоможіть своїм співробітникам створювати красиві електронні листи та ц...
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
Privy
privy.com
РОЗШИРЮЙТЕ СВІЙ СПИСОК ЕЛЕКТРОННИХ ПОШТ Створюйте красиві дисплеї з простим у використанні націлюванням на аудиторію та тригерами, створеними для того, щоб люди приєднувалися до вашого списку та купували у вашому магазині. ЗМЕНШУЙТЕ ВИХІД В КОШИКІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦІЛЬОВОГО ЕКСПЛЕЮ Запускайте цільові сп...
FreshMail
freshmail.com
FreshMail — це інноваційна система електронного маркетингу, яка дозволяє легко створювати та надсилати онлайн-кампанії. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача дозволяє створювати та налаштовувати красиві інформаційні бюлетені, які привертають увагу та привертають результати. Він також нада...
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey — це потужне програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке дає змогу своєчасно надсилати оновлення співробітникам через клієнт електронної пошти (Outlook і Gmail) або SMS. ContactMonkey модернізує спосіб зв’язку, спілкування та взаємодії провідних світових організацій зі своїм...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — це відзначена нагородами багатоканальна платформа автоматизації маркетингу, яка дає рішення для кожного роздрібного продавця: як надіслати правильне повідомлення в потрібний час із потрібним вмістом кожному відвідувачу. Це дає змогу як індивідуальним магазинам, так і корпоративним ро...
Maool
maool.com
Maool Email Editor — це простий редактор електронної пошти з ключовими розширеними функціями. Він має всі функції, необхідні для створення візуально привабливого електронного листа. Експортуйте електронні листи до бажаного ESP одним клацанням миші та виведіть свою кампанію на новий рівень. Створюйте...
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та...
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter збільшує відвідуваність веб-сайту для понад 200 B2B-компаній шляхом автоматизації електронної пошти блогів, новин і RSS, які доставляються за допомогою наявного програмного забезпечення автоматизації маркетингу, такого як Marketo, Pardot або Eloqua.
Moosend
moosend.com
Moosend — це потужне програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу з функціями світового класу, найсучаснішими потоками автоматизації та інструментами для створення потенційних клієнтів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес із першого дня, зберігаючи при цьому відзначений наго...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
CleverReach
cleverreach.com
Охоплюйте людей за допомогою професійних інформаційних кампаній: інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення маркетингу електронною поштою від CleverReach® забезпечує пряме та особисте спілкування між компаніями та їхніми клієнтами. З CleverReach® кожен може успішно проводити маркетинг електронною п...
Maropost
maropost.com
Maropost спрощує взаємодію з клієнтами за допомогою єдиної маркетингової платформи електронної пошти, яка з’єднує компанії з клієнтами на кожному кроці їхнього шляху. Забезпечуючи єдиний погляд клієнта, Maropost створює персоналізований досвід у будь-якому каналі для кращого залучення та збільшення ...
TOPOL.io
topol.io
Створюйте красиві електронні листи для будь-якого пристрою завдяки нашому редактору перетягування. Легко будувати. Швидке виконання. Більше не потрібні HTML-кодер і графіка. Заощаджуйте години на створенні електронної пошти. Ви... Показати більше Не обов’язково бути графічним дизайнером, кодувальник...
SmartrMail
smartrmail.com
Надсилайте кращу електронну пошту за менший час. SmartrMail — це найпростіший спосіб надсилати електронні листи, які приваблюють ваших клієнтів і підвищують продажі. Ми інтегруємося з Shopify, BigCommerce, WooCommerce і Neto. Ми є однією з найбільш рекомендованих програм електронного маркетингу в сф...
Critical Impact
criticalimpact.com
Застосовуючи інноваційну технологію електронного маркетингу Critical Impact, маркетологи легко надсилають динамічні інформаційні бюлетені, цільові маркетингові повідомлення, опитування та текстові повідомлення (SMS), які справляють значний вплив і отримують ще кращі результати.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail — це платформа електронної пошти та багатоканального маркетингу. Ефективно спілкуйтеся з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, Facebook. З нами ви можете зробити це просто й автоматично, але з індивідуальною турботою. Використовуйте наш редактор drag&drop і створюйте красиві адаптив...
Ortto
ortto.com
Ortto — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу на основі штучного інтелекту, призначене для оптимізації маркетингового процесу та оптимізації результатів. Він наповнений функціями, які спрямовані на розширення різних аспектів маркетингу, включаючи маркетинг електронною поштою та SMS,...
Postcards
designmodo.com
Postcards — це інтуїтивно зрозумілий інструмент перетягування, який містить понад 100 компонентів, які допомагають вам швидше, ніж будь-коли раніше, створювати власні електронні листи для ваших підписників. За допомогою Postcards ви можете створювати різні типи електронних листів: рекламні, електрон...
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo — це сучасний інструмент маркетингу електронною поштою, який допомагає створювати та надсилати інтерактивні електронні листи, схожі на додатки, щоб отримати більшу кількість конверсій і рентабельність інвестицій. Він оснащений усіма функціями, які ви бачите в різних ESP, а також інтерактивн...
Delivra
delivra.com
DeLivra - це платформа маркетингу електронної пошти, яка допомагає маркетологам будь -якої експертизи зачаровує та розвивати свою аудиторію. Маючи понад 20 років неперевершеного успіху клієнтів, Delivra допомагає бізнесу брати участь у змістовних розмовах, які дають відчутні результати. Їх зосередже...
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud — це єдина складна платформа продажів і маркетингу для розумних маркетологів і рекламодавців. Наша платформа забезпечує багатоканальний маркетинг у режимі реального часу та оптимізацію кампаній за допомогою прогнозної аналітики та технологій керування великими даними.
Semplates
semplates.io
Semplates — це інноваційна служба шаблонів електронної пошти, яка дозволяє вам і вашій компанії отримати максимальну віддачу від використання Amazon SES — без програмування чи використання терміналу. Наша зручна платформа з редактором перетягування дає змогу створювати та керувати шаблонами для авто...
RenderKu
renderku.com
RenderKu — це платформа дизайну електронної пошти з вбудованим редактором дизайну. Почніть із понад 100 готових шаблонів електронних листів.
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon — це агностична платформа для створення електронної пошти ESP, розроблена, щоб допомогти гнучким маркетинговим командам організуватися, оптимізувати процеси створення електронної пошти та зосередитися на ширшій картині маркетингу електронної пошти в... Показати більше . Редактор шаблонів ...
Tabular
tabular.email
За допомогою Tabular легко створювати якісні електронні листи, які ідеально виглядатимуть на будь-якій скриньці вхідних повідомлень і на будь-якому пристрої, не бачачи жодного рядка коду. Тисячі маркетологів вже люблять його через i... Показати більше інтуїтивний досвід розробки та простоту використ...