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Програмне забезпечення електронної пошти
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Програмне забезпечення електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення електронної пошти дозволяє обмінюватися електронними повідомленнями між користувачами, забезпечуючи підприємствам швидкий і доступний спосіб обміну важливою інформацією та проведення операцій з клієнтами, потенційними покупцями та колегами. Це програмне забезпечення включає веб-клієнти або клієнти електронної пошти для настільних комп’ютерів, які керують електронними листами та форматують їх за допомогою підключення до сервера електронної пошти. Він підтримує різні бізнес-функції, такі як розповсюдження рекламних матеріалів, надсилання інформаційних бюлетенів компанії та обмін деталями реєстрації. Електронна пошта дозволяє безпечно передавати документи, контактну інформацію та інші великі вкладення як усередині компанії, так і зовнішнім сторонам. Це залишається одним із найефективніших методів спілкування, яким користуються працівники всіх відділів. Як правило, система електронної пошти компанії контролюється ІТ-спеціалістами, які блокують спам і небажані повідомлення, забезпечують безпечні внутрішні канали зв’язку та відстежують потенційні загрози безпеці.

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Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

outlook.com

Outlook - це веб-додаток для управління електронною поштою, календарем, контактами та завданнями, що дозволяє організувати цифрові комунікації.

Yahoo Mail

Yahoo Mail

mail.yahoo.com

Yahoo Mail - це сервіс електронної пошти для управління листами, контактами та календарем, доступний в Інтернеті та на мобільних пристроях.

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail - це безпечна служба електронної пошти для бізнесу з вбудованими засобами співпраці та інтеграцією з іншими програмами Zoho.

Titan Email

Titan Email

titan.email

Titan Email - це поштовий додаток для малого бізнесу, що пропонує інструменти для управління електронною поштою, планування та інтеграції з календарями.

Mailfence

Mailfence

mailfence.com

Mailfence - це безпечна служба електронної пошти з функціями шифрування, цифровими підписами та організаційними інструментами для управління листами та документами.

Spike

Spike

spikenow.com

Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.

HEY Email

HEY Email

hey.com

HEY - це система управління електронною поштою, що оптимізує організацію вхідних повідомлень, пропонуючи категорії, фільтрацію та інтеграцію з календарем.

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

DreamHost — це конструктор сайтів для WordPress, який дозволяє легко створювати та редагувати сайти за допомогою функції перетягування та дизайну.

Neo

Neo

neo.space

Neo – це платформа для створення професійних електронних адрес та веб-сайтів, що допомагає малим бізнесам та підприємцям покращити свою онлайн-присутність.

Atmail

Atmail

atmail.com

Atmail — це хмарний сервіс електронної пошти для телекомунікаційних компаній, що дозволяє персоналізувати електронну пошту та знизити відтік користувачів.

Hushmail

Hushmail

hushmail.com

Hushmail - безпечний сервіс електронної пошти з шифруванням та можливістю створення веб-форми, сумісний з HIPAA для охорони здоров'я.

Crazy Domains

Crazy Domains

crazydomains.com

Crazy Domains пропонує доменні імена, хостинг, онлайн-маркетинг та бізнес-продукти для підприємств та осіб по всьому світу.

IceWarp

IceWarp

icewarp.com

IceWarp – платформа для електронної пошти, командного чату, спільної роботи з документами та онлайн-зустрічей в безпечному хмарному середовищі.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada - це постачальник веб-хостингу, що пропонує різні види хостингу, включаючи спільний, VPS та виділений, з цілодобовою підтримкою та зручним управлінням.

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

HostPapa - це платформа веб-хостингу, що пропонує рішення для малих і середніх бізнесів, включаючи управління сайтами, електронну комерцію та підтримку.

CloudyHost

CloudyHost

cloudyhost.com

CloudyHost забезпечує надійні хостинг-рішення та послуги для корпоративних і приватних клієнтів з 2008 року, зокрема реєстрацію доменів і веб-хостинг.

Hostbillo

Hostbillo

hostbillo.com

HostBillo - це платформа для управління хостингом, яка спрощує процеси завдяки інтуїтивному інтерфейсу та інструментам аналітики.

Vodien

Vodien

vodien.com

Vodien пропонує веб-хостинг та доменні послуги в Сінгапурі, забезпечуючи швидкість і безпеку для веб-сайтів, особливо для бізнесу в Азії.

ArkHost

ArkHost

arkhost.com

ArkHost - платформа для хостинг-провайдерів, яка пропонує ефективне управління послугами хостингу, електронною поштою та доменами через зручний інтерфейс.

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