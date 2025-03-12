Програмне забезпечення електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення електронної пошти дозволяє обмінюватися електронними повідомленнями між користувачами, забезпечуючи підприємствам швидкий і доступний спосіб обміну важливою інформацією та проведення операцій з клієнтами, потенційними покупцями та колегами. Це програмне забезпечення включає веб-клієнти або клієнти електронної пошти для настільних комп’ютерів, які керують електронними листами та форматують їх за допомогою підключення до сервера електронної пошти. Він підтримує різні бізнес-функції, такі як розповсюдження рекламних матеріалів, надсилання інформаційних бюлетенів компанії та обмін деталями реєстрації. Електронна пошта дозволяє безпечно передавати документи, контактну інформацію та інші великі вкладення як усередині компанії, так і зовнішнім сторонам. Це залишається одним із найефективніших методів спілкування, яким користуються працівники всіх відділів. Як правило, система електронної пошти компанії контролюється ІТ-спеціалістами, які блокують спам і небажані повідомлення, забезпечують безпечні внутрішні канали зв’язку та відстежують потенційні загрози безпеці.
Запит на новий застосунок
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook - це веб-додаток для управління електронною поштою, календарем, контактами та завданнями, що дозволяє організувати цифрові комунікації.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo Mail - це сервіс електронної пошти для управління листами, контактами та календарем, доступний в Інтернеті та на мобільних пристроях.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail - це безпечна служба електронної пошти для бізнесу з вбудованими засобами співпраці та інтеграцією з іншими програмами Zoho.
Titan Email
titan.email
Titan Email - це поштовий додаток для малого бізнесу, що пропонує інструменти для управління електронною поштою, планування та інтеграції з календарями.
Mailfence
mailfence.com
Mailfence - це безпечна служба електронної пошти з функціями шифрування, цифровими підписами та організаційними інструментами для управління листами та документами.
Spike
spikenow.com
Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.
HEY Email
hey.com
HEY - це система управління електронною поштою, що оптимізує організацію вхідних повідомлень, пропонуючи категорії, фільтрацію та інтеграцію з календарем.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost — це конструктор сайтів для WordPress, який дозволяє легко створювати та редагувати сайти за допомогою функції перетягування та дизайну.
Neo
neo.space
Neo – це платформа для створення професійних електронних адрес та веб-сайтів, що допомагає малим бізнесам та підприємцям покращити свою онлайн-присутність.
Atmail
atmail.com
Atmail — це хмарний сервіс електронної пошти для телекомунікаційних компаній, що дозволяє персоналізувати електронну пошту та знизити відтік користувачів.
Hushmail
hushmail.com
Hushmail - безпечний сервіс електронної пошти з шифруванням та можливістю створення веб-форми, сумісний з HIPAA для охорони здоров'я.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains пропонує доменні імена, хостинг, онлайн-маркетинг та бізнес-продукти для підприємств та осіб по всьому світу.
IceWarp
icewarp.com
IceWarp – платформа для електронної пошти, командного чату, спільної роботи з документами та онлайн-зустрічей в безпечному хмарному середовищі.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada - це постачальник веб-хостингу, що пропонує різні види хостингу, включаючи спільний, VPS та виділений, з цілодобовою підтримкою та зручним управлінням.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa - це платформа веб-хостингу, що пропонує рішення для малих і середніх бізнесів, включаючи управління сайтами, електронну комерцію та підтримку.
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost забезпечує надійні хостинг-рішення та послуги для корпоративних і приватних клієнтів з 2008 року, зокрема реєстрацію доменів і веб-хостинг.
Hostbillo
hostbillo.com
HostBillo - це платформа для управління хостингом, яка спрощує процеси завдяки інтуїтивному інтерфейсу та інструментам аналітики.
Vodien
vodien.com
Vodien пропонує веб-хостинг та доменні послуги в Сінгапурі, забезпечуючи швидкість і безпеку для веб-сайтів, особливо для бізнесу в Азії.
ArkHost
arkhost.com
ArkHost - платформа для хостинг-провайдерів, яка пропонує ефективне управління послугами хостингу, електронною поштою та доменами через зручний інтерфейс.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.