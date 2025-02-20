Програмне забезпечення електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Французькі Південні Території

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення електронної пошти дозволяє обмінюватися електронними повідомленнями між користувачами, забезпечуючи підприємствам швидкий і доступний спосіб обміну важливою інформацією та проведення операцій з клієнтами, потенційними покупцями та колегами. Це програмне забезпечення включає веб-клієнти або клієнти електронної пошти для настільних комп’ютерів, які керують електронними листами та форматують їх за допомогою підключення до сервера електронної пошти. Він підтримує різні бізнес-функції, такі як розповсюдження рекламних матеріалів, надсилання інформаційних бюлетенів компанії та обмін деталями реєстрації. Електронна пошта дозволяє безпечно передавати документи, контактну інформацію та інші великі вкладення як усередині компанії, так і зовнішнім сторонам. Це залишається одним із найефективніших методів спілкування, яким користуються працівники всіх відділів. Як правило, система електронної пошти компанії контролюється ІТ-спеціалістами, які блокують спам і небажані повідомлення, забезпечують безпечні внутрішні канали зв’язку та відстежують потенційні загрози безпеці.
Запит на новий застосунок
Titan Email
titan.email
Titan — це перший орієнтований на клієнта пакет електронної пошти, створений спеціально для професіоналів і власників малого бізнесу, з функціями, розробленими для створення глибших і змістовніших відносин з клієнтами. Завдяки корисним вбудованим інструментам, таким як шаблони електронної пошти, можливість планування надсилання, подальші нагадування тощо, Titan забезпечує роботу з електронною поштою, яка оптимізує продуктивність. Календар, список контактів і сховище Titan пропонують ефективність прямо з папки «Вхідні». Titan можна інтегрувати з веб-хостами, реєстраторами доменів і розробниками веб-сайтів, щоб запропонувати клієнтам повний пакет рішень. Titan Email доступна на пристроях Webmail, iOS та Android. Найкраще для: професіоналів або малих підприємств, яким потрібен комплексний пакет електронної пошти, який забезпечує значущі стосунки з клієнтами.
Hostbillo
hostbillo.com
Нашу колишню компанію Wisesolution, що найшвидше розвивається, засновану в 2010 році, було перейменовано та знову запущено як hostbillo.com. Hostbillo знаходить своє місце серед першокласних і найвпливовіших компаній веб-хостингу. Компанія високо визнана за надання високоякісного, найкращого у своєму класі та гіпермасштабного веб-хостингу по всьому світу. Генеральний директор компанії Акшай Сайні прагне передавати та надавати передові, а також безперебійні послуги клієнтам і замовникам Hostbillo по всьому світу за вражаюче конкурентними цінами. Він має вичерпні знання, неймовірний досвід і участь у індустрії веб-хостингу. Це спонукає його швидко братися за кожне завдання в бізнесі та індустрії хостингу, створювати динамічні технологічні рішення та надавати чудову підтримку. Після ретельного вивчення пан Акшай зрозумів, що забезпечення незмінної якості, найшвидшої швидкості, адекватності вартості та потужної інформаційної безпеки на одній стадії є складним завданням, яке навряд чи жоден веб-хост може виконати. Зберігаючи ці життєво важливі елементи, а також усі потенційні ринкові пастки як головний пріоритет, він вклав свій час, гроші та зусиль у цю приватну фірму «Hostbillo».
ArkHost
arkhost.com
Доступний, надійний, високопродуктивний веб-хостинг із DirectAdmin, інтегрованим у клієнтську область ArkHost, для легкого керування сайтом.
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost надає надійні хмарні рішення, а також додаткові високоякісні послуги за конкурентоспроможними цінами, використовуючи сучасні європейські центри обробки даних для корпоративних клієнтів і приватних клієнтів з 2008 року. Група має локальні сліди в Таллінні, Естонія, і в Тирані, Албанія. Таким чином ми надаємо наші послуги найефективніше та пропонуємо рішення в найкоротші терміни в обох місцях. Досвід і професіоналізм співробітників CloudyHost забезпечують високу якість і швидке надання запитаних послуг, від реєстрації домену і веб-хостингу до повної бізнес-співпраці клієнта.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — це приватний і незалежно фінансований постачальник послуг веб-хостингу, який розпочав роботу в листопаді 2019 року з командою, присвяченою наданню швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу. HostArmada — це більше, ніж просто веб-хостингова компанія. Ми — команда захоплених справами людей, які прагнуть надавати виняткові послуги хостингу нашим клієнтам. Ми зосереджені на наданні швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу, які відповідають унікальним потребам компаній і окремих осіб у всьому світі. У HostArmada ми розуміємо, що кожен бізнес індивідуальний, і тому ми пропонуємо широкий спектр рішень для хостингу, щоб задовольнити потреби компаній будь-якого розміру, від невеликих стартапів до великих підприємств. Наші послуги хостингу включають загальний хостинг, хостинг торгових посередників, VPS-хостинг і виділений CPU VPS, усі вони підтримуються надійною хмарною інфраструктурою, яка забезпечує високу продуктивність і безперебійну роботу вашого веб-сайту. За допомогою HostArmada ви можете вибрати план хостингу, який найкраще відповідає вашим потребам, і збільшити або зменшити його в міру розвитку вашого бізнесу. Наша панель керування спрощує керування обліковим записом хостингу та веб-сайтом, навіть якщо у вас немає технічних знань. Ви можете легко керувати файлами свого веб-сайту, базами даних, доменами та обліковими записами електронної пошти лише кількома клацаннями миші. Ми в HostArmada вважаємо, що підтримка клієнтів так само важлива, як і якість наших послуг хостингу. Ось чому у нас є спеціальна команда підтримки клієнтів, яка доступна цілодобово і без вихідних, щоб допомогти вам із будь-якими запитаннями або проблемами, пов’язаними з хостингом, з якими ви можете зіткнутися. Наша команда добре навчена та обізнана, і ми пишаємося тим, що надаємо швидку та надійну допомогу через різні канали, такі як чат, електронна пошта та телефон. Ми розуміємо, що ціна є вирішальним фактором, коли справа доходить до вибору постачальника веб-хостингу. Тому ми пропонуємо доступні ціни та прозорі рахунки. Ви можете бути впевнені, що немає жодних прихованих комісій чи сюрпризів, коли йдеться про ваш рахунок за хостинг. Крім того, ми пропонуємо безпроблемну 45-денну гарантію повернення грошей, що демонструє наше прагнення задовольнити клієнтів. HostArmada — це надійна та орієнтована на клієнтів веб-хостингова компанія, яка пропонує першокласні послуги веб-хостингу компаніям і окремим особам у всьому світі. Завдяки широкому асортименту рішень для хостингу, зручній панелі керування та винятковій підтримці клієнтів ви можете бути впевнені, що ваш веб-сайт у надійних руках. Ми запрошуємо вас приєднатися до нашої спільноти задоволених клієнтів і відчути різницю на собі.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains надає доменні імена, хостинг, онлайн-маркетинг і бізнес-продукти для 100 000 компаній і окремих осіб у всьому світі.
Neo
neo.space
Neo — це пакет для електронної пошти та розвитку, призначений для прискорення онлайн-розвитку малого бізнесу та підприємців. Понад 15 000 малих підприємств довіряють Neo. Neo — це універсальна платформа бізнес-електронної пошти, де ви отримуєте спеціальну корпоративну адресу електронної пошти ([email protected]), яка відповідає назві вашого бренду, і потужні функції, які допомагають розвивати ваш бренд. Ділова адреса електронної пошти додає довіри до ваших клієнтів і клієнтів вашого бренду, оскільки вона базується на вашому доменному імені. А найкраща частина? Ми допоможемо вам вибрати відповідне доменне ім’я, якщо у вас його ще немає! Ви також отримуєте веб-сайт для зміцнення цифрової присутності вашого бренду, і для цього не потрібно налаштовувати чи кодувати. У Neo є цілий ряд інструментів, а також багатофункціональна веб-пошта, включаючи інтегровані програми «Календар» і «Контакти», маркетинг електронною поштою, планування зустрічей і помічник електронної пошти зі штучним інтелектом, щоб писати та відповідати на будь-яку електронну пошту, сповіщення про прочитання та безліч інших засобів продуктивності та безпеки. особливості. Ідеально підходить для: малих підприємств, підприємців і стартапів, яким потрібен комплексний пакет електронної пошти для ефективної взаємодії з клієнтами та колегами.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa – це приватна компанія зі штаб-квартирою в Берлінгтоні, Онтаріо. HostPapa також має офіси в 11 інших країнах світу. У HostPapa ми вважаємо кожного нашого клієнта частиною нашої родини. Тому наш девіз: «Нехай тато піклується про тебе!» Ми розуміємо, що веб-сайти наших клієнтів є важливими, і що вони повинні мати можливість розраховувати на нас, щоб гарантувати, що їх обслуговування не буде перервано. Ми створили міцну основу, щоб пропонувати рішення для хостингу та хмарні послуги для малого та середнього бізнесу, які є надійними, простими у використанні та орієнтованими на обслуговування клієнтів, і все це за низькою ціною. У HostPapa ми цінуємо наших клієнтів і розуміємо, що вони потребують високого рівня обслуговування. Ми не задоволені, поки не задоволені наші клієнти! З HostPapa ви отримуєте: * Багатофункціональні пакети хостингу * Гарантія повернення грошей * БЕЗКОШТОВНА реєстрація домену * Гарантії безвідмовної роботи * Інтернет-база знань / підтримка * Допомога з використанням інструментів / налаштуванням * Можливості електронної комерції * Безкоштовні програми З HostPapa ви можете покластися на: * Спеціальне обслуговування клієнтів * Якісне обладнання * Максимальний гарантований час безвідмовної роботи * Високофункціональні інструменти для адміністрування * Доступний провідний набір функцій * Безпечне та надійне резервне копіювання * Солідний і чесний діловий партнер
Vodien
vodien.com
Шукаєте хостинг доменів у Сінгапурі? Купуйте домен і послуги хостингу для свого веб-сайту з надійними рішеннями. Розпочніть сьогодні та створіть свою присутність в Інтернеті.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail - це безпечна послуга хостингу електронної пошти для бізнесу. У ньому є вбудована платформа співпраці, яка дозволяє всій організації безперешкодно ділитися та спілкуватися в "Вхідні". Це суміш класичної електронної пошти та сучасних інструментів співпраці, що сприяють використанню коментарів, лайків та обміну. Zoho Mail добре інтегрована з усіма іншими програмами Zoho, а також популярними зовнішніми програмами.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail - це послуга електронної пошти, запущена 8 жовтня 1997 року американською компанією Yahoo!, Тепер дочірня компанія Verizon. Він пропонує чотири різні плани електронної пошти: три для особистого користування (основне, плюс та без оголошення) та інший для підприємств. Станом на січень 2020 року Yahoo! Пошта мала 225 мільйонів користувачів. Користувачі можуть отримати доступ та керувати своїми поштовими скриньками за допомогою інтерфейсу веб -пошти, доступним за допомогою стандартного веб -браузера. Деякі облікові записи також підтримували використання стандартних протоколів пошти (POP3 та SMTP). Починаючи з 2015 року, користувачі також можуть підключати облікові записи електронної пошти Non-yahoo до клієнта веб-пошти. Протягом багатьох років користувачі змогли відкрити облікові записи, використовуючи або "@yahoo.com" "або"@ymail.com ", або національний домен (''@yahoo.fr '' у Франції ''@yahoo.co.uk '' у Сполученому Королівстві, ''@yahoo.it '' в Італії тощо). В даний час Yahoo! Тільки дозволяє користувачам реєструвати облікові записи '@yahoo.com' '.
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка перетворює ваші електронні листи на чат. Це схоже на надто потужну платформу обміну повідомленнями, яка визначає пріоритетність найважливіших повідомлень, тож ви можете зосередитися на найважливіших речах. Використовуйте свою наявну електронну пошту та насолоджуйтеся безладною електронною поштою. Спайк для команд: чіткість спілкування для команд! Spike пропонує комплексний пакет продуктивності для команд. Він поєднує командний чат, електронну пошту, відеозустрічі, інструменти ШІ та документи для спільної роботи в єдину стрічку. Легко спілкуйтеся та співпрацюйте з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів і постачальників, незалежно від того, використовують вони Spike чи ні. Spike — це перша служба бізнес-електронної пошти, розроблена для змістовної командної взаємодії. Підтримуйте послідовність бренду, використовуючи власний домен електронної пошти або купуючи спеціальний домен у Spike. Насолоджуйтесь безпечною, надійною електронною поштою та повідомленнями, які можна архівувати, що забезпечує безперебійне спілкування.
Mailfence
mailfence.com
Mailfence прагне зробити Інтернет безпечнішим. Ось чому ми розробили наше рішення для зашифрованої електронної пошти. Але, на нашу думку, просто пропонувати безпечну та приватну електронну пошту недостатньо. Інакше нашим користувачам доведеться використовувати незахищені рішення, щоб керувати своїми зустрічами, створювати та зберігати свої файли або спілкуватися в онлайн-чаті. Ось чому Mailfence — це набагато більше, ніж безпечна електронна пошта. Mailfence дозволяє організувати своє життя за допомогою потужних інструментів продуктивності, таких як Mailfence Calendar, Mailfence Documents, Mailfence Contacts, Mailfence Groups, Mailfence Chat і Mailfence Polls.
IceWarp
icewarp.com
Єдине правило офісу: офісу немає. Ділова електронна пошта, TeamChat для командної роботи над проектом, спільної роботи над офісними документами в режимі реального часу та онлайн-зустрічей. Усе в нашій безпечній хмарі та за половину звичайної вартості.
Hushmail
hushmail.com
Hushmail – зашифрована електронна пошта та безпечні веб-форми. Наші плани охорони здоров’я налаштовані на відповідність вимогам HIPAA прямо з коробки.
HEY Email
hey.com
Електронна пошта заслуговує на прибирання пилу. Ремонт. Модернізовано для того, як ми сьогодні використовуємо електронні листи. З HEY ми зробили саме це. Це переробка, переосмислення, спрощене, потужне повторне запровадження електронної пошти. Новий початок, таким, яким воно має бути. HEY — це наш любовний лист, який ми надсилаємо вам електронною поштою, і ми надсилаємо його вам через Інтернет, Mac, Windows, Linux, iOS та Android.
DreamHost
dreamhost.com
Потужність WordPress + простота конструктора з перетягуванням. Використовуйте редагування за допомогою перетягування в поєднанні з блоками дизайну, щоб створювати швидше та легше редагувати. Post and Page Builder робить WordPress простим для початківців, але також містить розширені параметри для досвідчених професіоналів, щоб перетворити ваші ідеї на щось реальне без будь-якої додаткової роботи. Функції DreamHost WP Website Builder включають: — Майстер швидкого запуску - 200+ сайтів для початківців на вибір - Конструктор веб-сайтів із функцією перетягування - Рекомендації щодо SEO в реальному часі
Atmail
atmail.com
Ласкаво просимо до Atmail. Наша місія полягає в тому, щоб ви могли залучити та порадувати своїх клієнтів за допомогою гнучкого підходу до обслуговування електронної пошти для задоволення індивідуальних потреб клієнтів. Наша послуга збільшить ваш середній дохід на користувача (ARPU) завдяки бездоганній інтеграції покупок у додатку та зменшить відтік за допомогою простих пропозицій електронної пошти для персонального домену одним клацанням миші. Atmail — це хмарна служба електронної пошти, розроблена спеціально для телекомунікаційних компаній та провайдерів Інтернету. Завдяки нашій керованій загальнодоступній хмарі AWS або, якщо бажаєте, використавши вашу, Atmail має високу масштабованість для багатьох мільйонів облікових записів електронної пошти, надзвичайно безпечний і завжди доступний. Звільніть дорогоцінний час, перевівши електронну пошту з центру витрат на хмарну машину для прибутку та збереження. Маючи понад 20 років досвіду, ми готові приймати ваших клієнтів.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook в Інтернеті (раніше відомий як Exchange Connect, веб -доступ Outlook та веб -додаток Outlook) - це веб -додаток для персонального інформаційного менеджера від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, контактний менеджер та менеджер завдань. Він також включає інтеграцію надбудови, Skype в Інтернеті та сповіщення, а також уніфіковані теми, що охоплюють усі веб-додатки.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.