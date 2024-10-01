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Програмне забезпечення електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Бермудські Острови
Програмне забезпечення електронної пошти дозволяє обмінюватися електронними повідомленнями між користувачами, забезпечуючи підприємствам швидкий і доступний спосіб обміну важливою інформацією та проведення операцій з клієнтами, потенційними покупцями та колегами. Це програмне забезпечення включає веб-клієнти або клієнти електронної пошти для настільних комп’ютерів, які керують електронними листами та форматують їх за допомогою підключення до сервера електронної пошти. Він підтримує різні бізнес-функції, такі як розповсюдження рекламних матеріалів, надсилання інформаційних бюлетенів компанії та обмін деталями реєстрації. Електронна пошта дозволяє безпечно передавати документи, контактну інформацію та інші великі вкладення як усередині компанії, так і зовнішнім сторонам. Це залишається одним із найефективніших методів спілкування, яким користуються працівники всіх відділів. Як правило, система електронної пошти компанії контролюється ІТ-спеціалістами, які блокують спам і небажані повідомлення, забезпечують безпечні внутрішні канали зв’язку та відстежують потенційні загрози безпеці.
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Outlook
microsoft.com
Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, менеджер контактів і диспетчер завдань. Він також включає інтегра...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail — це служба електронної пошти, запущена 8 жовтня 1997 року американською компанією Yahoo!, яка нині є дочірньою компанією Verizon. Він пропонує чотири різні плани електронної пошти: три для особистого користування (базовий, плюс і без реклами) і ще один для бізнесу. Станом на січень 2020...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...
Titan Email
titan.email
Titan — це перший орієнтований на клієнта пакет електронної пошти, створений спеціально для професіоналів і власників малого бізнесу, з функціями, розробленими для створення глибших і змістовніших відносин з клієнтами. Завдяки корисним вбудованим інструментам, таким як шаблони електронної пошти, мож...
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка ...
Mailfence
mailfence.com
Mailfence прагне зробити Інтернет безпечнішим. Ось чому ми розробили наше рішення для зашифрованої електронної пошти. Але, на нашу думку, просто пропонувати безпечну та приватну електронну пошту недостатньо. Інакше нашим користувачам доведеться використовувати незахищені рішення, щоб керувати своїми...
HEY Email
hey.com
Електронна пошта заслуговує на прибирання пилу. Ремонт. Модернізовано для того, як ми сьогодні використовуємо електронні листи. З HEY ми зробили саме це. Це переробка, переосмислення, спрощене, потужне повторне запровадження електронної пошти. Новий початок, таким, яким воно має бути. HEY — це наш л...
DreamHost
dreamhost.com
Потужність WordPress + легкість конструктора з перетягуванням. Використовуйте редагування перетягуванням і скиданням у поєднанні з блоками дизайну, щоб створювати швидше та легше редагувати. Post and Page Builder робить WordPress простим для початківців, але також містить розширені параметри для дос...
Hushmail
hushmail.com
Hushmail – зашифрована електронна пошта та безпечні веб-форми. Наші плани охорони здоров’я налаштовані на відповідність вимогам HIPAA прямо з коробки.
Neo
neo.space
Neo — це пакет для електронної пошти та розвитку, призначений для прискорення онлайн-розвитку малого бізнесу та підприємців. Понад 15 000 малих підприємств довіряють Neo. Neo — це універсальна платформа бізнес-електронної пошти, де ви отримуєте спеціальну корпоративну адресу електронної пошти (yourn...
Atmail
atmail.com
Ласкаво просимо до Atmail. Наша місія полягає в тому, щоб ви могли залучити та порадувати своїх клієнтів за допомогою гнучкого підходу до обслуговування електронної пошти для задоволення індивідуальних потреб клієнтів. Наша послуга збільшить ваш середній дохід на користувача (ARPU) завдяки бездоганн...
IceWarp
icewarp.com
Єдине правило офісу: офісу немає. Ділова електронна пошта, TeamChat для командної роботи над проектом, спільної роботи над офісними документами в режимі реального часу та онлайн-зустрічей. Усе в нашій безпечній хмарі та за половину звичайної вартості.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains надає доменні імена, хостинг, онлайн-маркетинг і бізнес-продукти для 100 000 компаній і окремих осіб у всьому світі.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — це приватний і незалежно фінансований постачальник послуг веб-хостингу, який розпочав роботу в листопаді 2019 року з командою, присвяченою наданню швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу. HostArmada — це більше, ніж просто веб-хостингова компанія. Ми — команда захоплених справ...
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa – це приватна компанія зі штаб-квартирою в Берлінгтоні, Онтаріо. HostPapa також має офіси в 11 інших країнах світу. У HostPapa ми вважаємо кожного нашого клієнта частиною нашої родини. Тому наш девіз: «Нехай тато піклується про тебе!» Ми розуміємо, що веб-сайти наших клієнтів є важливими,...
Vodien
vodien.com
Шукаєте хостинг доменів у Сінгапурі? Купуйте домен і послуги хостингу для свого веб-сайту з надійними рішеннями. Розпочніть сьогодні та створіть свою присутність в Інтернеті.
Hostbillo
hostbillo.com
Нашу колишню компанію Wisesolution, що найшвидше розвивається, засновану в 2010 році, було перейменовано та знову запущено як hostbillo.com. Hostbillo знаходить своє місце серед першокласних і найвпливовіших компаній веб-хостингу. Компанія високо визнана за надання високоякісного, найкращого у своєм...
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost надає надійні хмарні рішення, а також додаткові високоякісні послуги за конкурентоспроможними цінами, використовуючи сучасні європейські центри обробки даних для корпоративних клієнтів і приватних клієнтів з 2008 року. Група має локальні сліди в Таллінні, Естонія, і в Тирані, Албанія. Так...
ArkHost
arkhost.com
Доступний, надійний, високопродуктивний веб-хостинг із DirectAdmin, інтегрованим у клієнтську область ArkHost, для легкого керування сайтом.