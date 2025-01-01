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Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє користувачам збирати електронні підписи на документах, усуваючи потребу в фізичній паперовій роботі. Це програмне забезпечення спрощує процес розповсюдження юридично конфіденційних документів, які вимагають електронних підписів. Організації використовують програмне забезпечення для електронного підпису для надійного шифрування документів, таких як договори купівлі-продажу або документи про працевлаштування, які вимагають підписів клієнтів, співробітників або партнерів. Програмне забезпечення електронного підпису часто інтегрується з різними програмами сторонніх розробників, включаючи програмне забезпечення CRM, системи ERP, пакети управління персоналом та інструменти бухгалтерського обліку. Ця інтеграція полегшує безпроблемне керування пропозиціями, контрактами та взаємодією з постачальниками. Крім того, програмне забезпечення електронного підпису відповідає вбудованим стандартам безпеки, які відповідають як місцевим, так і федеральним юридичним вимогам. Це забезпечує плавний обмін юридичними документами та гарантує легітимність і юридичну дійсність підписів, отриманих за допомогою програмного забезпечення.
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DocuSign
docusign.com
DocuSign - це додаток для безпечного відправлення та підписання документів в електронному вигляді з будь-якого пристрою в будь-який час.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign - це додаток для електронного підпису документів, який інтегрується з популярними платформами та спрощує управління документами.
Zoho Sign
zoho.com
Zoho Sign - це програма для цифрового підпису документів, що забезпечує безпеку та автоматизує робочі процеси підписання через інтеграцію з різними додатками.
DocHub
dochub.com
DocHub дозволяє редагувати, підписувати та розподіляти документи, а також заповнювати форми. Підтримує інтеграцію з Google Workspace.
Signaturely
signaturely.com
Signaturely - безкоштовний додаток для електронного підпису документів онлайн, що спрощує процес їх підписання з будь-якого пристрою.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy - це додаток для електронного підписання документів, доступний на мобільних та настільних пристроях, що забезпечує дотримання правил ESIGN та eIDAS.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — це плагін для електронної пошти, що покращує управління листами, додаючи функції розумного відстеження, планування та автоматизації.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign - це додаток для безпечного онлайн-підписання документів, який спрощує процес запиту та підписання угод.
Foxit eSign
foxit.com
Foxit eSign - це послуга для підписання документів електронними підписами, яка спростить створення, надсилання та управління юридичними угодами.
Nitro
gonitro.com
Nitro - це програма для управління документами, що дозволяє редагувати та підписувати PDF-файли, а також організовувати робочі процеси з документами.
Encyro
encyro.com
Encyro - це платформа для безпечного обміну файлами та електронними підписами між підприємствами та клієнтами, що не вимагає створення облікового запису.
signNow
signnow.com
SignNow - це платформа для створення та управління електронними підписами, що полегшує підписання документів та автоматизацію робочих процесів.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai - платформа для управління бізнесом, що об'єднує документи, управління проектами та взаємодію з клієнтами в єдину систему для фрілансерів і малих підприємств.
WiseStamp
wisestamp.com
WiseStamp - це генератор підписів електронної пошти, що дозволяє створювати професійні та індивідуальні підписи з інтеграцією соціальних медіа.
Xodo Sign
eversign.com
Xodo Sign - платформа для електронних підписів, що дозволяє безпечно підписувати та відправляти документи онлайн з можливістю співпраці в реальному часі.
Formstack
formstack.com
Formstack - хмарний конструктор цифрових форм для автоматизації збору даних у бізнесі, пропонує зручний інтерфейс та інтеграцію з іншими програмами.
SignFree
signfree.io
SignFree - це додаток для електронного підписання документів, який дозволяє швидко підписувати договори безкоштовно та без паперових витрат.
Scrive
scrive.com
Scrive автоматизує процеси підписання угод, пропонуючи електронні підписи та перевірку особи для покращення управління документами.
Concord
concordnow.com
Concord - інструмент для управління контрактами, що дозволяє їх складання, обговорення, підписання та ведення в одному місці.
MySignature
mysignature.io
MySignature - онлайн-генератор підписів електронної пошти, який дозволяє легко створювати професійні підписи для різних поштових клієнтів.
BoldSign
boldsign.com
BoldSign - це додаток для електронних підписів, що дозволяє швидко та безпечно надсилати документи для підписання.
DocuX
docux.ai
DocuX — це платформа для автоматизації управління документами й контрактами, яка включає створення, спільну роботу, електронний підпис та архівування.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse – безкоштовна платформа для електронних підписів, що спрощує створення та управління документами з можливістю разової оплати.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
Signwell
signwell.com
Signwell - це електронний інструмент для підписання документів, що спрощує процес підписання та забезпечує юридичну дійсність елексигнатур.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – це програмне забезпечення для покращення продажів, підтримки та маркетингу, що допомагає перетворювати відвідувачів веб-сайту на клієнтів.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail - це веб-платформа для централізованого створення та управління підписами електронної пошти для будь-якої організації.
Workiro
workiro.com
Workiro - це платформа для управління завданнями, спілкуванням та документами, що включає електронний підпис, для покращення співпраці в командах.
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic дозволяє централізовано керувати підписами електронної пошти співробітників і додавати маркетингові банери для підвищення ефективності електронної пошти.
RSign
rsign.com
RSign - платформа для електронного підпису документів, що дозволяє створювати юридично обов'язкові підписи з високими стандартами безпеки.
SignRequest
signrequest.com
SignRequest - це платформа для електронного підпису документів, що дозволяє легко створювати, надсилати та відстежувати підписи.
Mekari Sign
mekarisign.com
Mekari Sign - це програма для безпечного створення, надсилання та підписання електронних договорів з підтримкою цифрового підпису.
Letsignit
letsignit.com
LetSignit - це інструмент для управління підписами електронної пошти у компаніях, що забезпечує стандартизацію та керування підписами працівників.
emSigner
emsigner.com
emSigner - це платформа для електронного підпису документів, що дозволяє організаціям ефективно підписувати, управляти та автоматизувати робочі процеси.
inSign
getinsign.com
inSign — це програмне забезпечення для електронного підпису, що дозволяє швидко та безпечно підписувати документи без необхідності установки.
Opensense
opensense.com
Opensense дозволяє централізовано керувати підписами електронної пошти на всіх пристроях, підтримуючи Office 365, G-Suite, Salesforce та інші.
GoFormz
goformz.com
GoFormz - це платформа для створення цифрових форм і збору даних, яка працює без підключення до Інтернету та інтегрується з різними програмами.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp - платформа для управління підписами електронної пошти для бізнесу, яка дозволяє створювати, керувати та аналізувати підписи команди.
DocVerify
docverify.com
DocVerify - це додаток для електронного підпису та віддаленої нотаріалізації документів, забезпечуючи безпечне управління юридичними документами онлайн.
Sigsync
sigsync.com
Sigsync — це веб-служба для централізованого управління електронними підписами для Office 365, що дозволяє швидко вносити зміни у підписи компанії.
FuseSign
fusesign.com
FuseSign - інструмент для цифрового підписання документів, спрощує підписання та управління контрактами в професійних сферах.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi - електронна платформа для підписання документів і онлайн-платежів, що забезпечує безпечне управління документами для бізнесу.
eSignly
esignly.com
Esignly - це платформа для електронних підписів, що дозволяє легко та безпечно підписувати документи з будь-якого пристрою у будь-який час.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS – це додаток для електронного підпису, що спростить підписання документів, забезпечуючи безпечний доступ і зручну роботу з файлами.
Signable
signable.co.uk
Signable - це додаток для електронного підпису, який дозволяє швидко підписувати та надсилати документи в безпечному онлайн-середовищі.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.
Secured Signing
securedsigning.com
Secured Signing – це програмне забезпечення для цифрового підписання та онлайн-нотаріату, що допомагає підприємствам електронно підписувати документи.
CocoSign
cocosign.com
CocoSign - платформа для електронних підписів, що дозволяє швидко підписувати, надсилати та управляти документами онлайн.
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO дозволяє централізовано керувати підписами електронної пошти для компаній, забезпечуючи їх оновлення та послідовність в дизайні.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign - це програмне забезпечення для електронного підпису, яке дозволяє надсилати, підписувати та керувати контрактами онлайн.
DottedSign
dottedsign.com
DottedSign - це платформа для безпечного електронного підпису документів на різних пристроях з можливістю відстеження їх статуса.
Exclaimer
exclaimer.com
Вигук дозволяє створювати та керувати професійними підписами електронної пошти, забезпечуючи послідовний брендинг і відповідність вимогам.
Signmee
signmee.com
Signmee - це додаток для онлайн-підписання та управління документами, що спрощує створення, надсилання та контроль підписів.
Dedoco
dedoco.com
Dedoco – платформа для автоматизації управління документами, електронних підписів та оптимізації робочих процесів з інтеграцією в існуючі системи.
WeSign
wesign.com
Wesign - це додаток для електронного підписання документів, що забезпечує безпечне підписання, зберігання та управління документами онлайн.
Agrello
agrello.io
Agrello - це програма для цифрового підпису документів, управління юридичною документацією та безпечної співпраці з партнерами.
GLOSIGN
glosign.co.kr
Glosign - це хмарний сервіс для електронного підпису, який спрощує процес підписання документів для осіб та організацій.
Skribble
skribble.com
Skribble дозволяє легально підписувати будь-які документи електронно, забезпечуючи доступ до різних стандартів електронних підписів.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe забезпечує безпечний обмін документами, електронне підписання та автоматизацію комунікації для бізнесу в різних сферах.
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