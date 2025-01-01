Програмне забезпечення електронного підпису - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє користувачам збирати електронні підписи на документах, усуваючи потребу в фізичній паперовій роботі. Це програмне забезпечення спрощує процес розповсюдження юридично конфіденційних документів, які вимагають електронних підписів. Організації використовують програмне забезпечення для електронного підпису для надійного шифрування документів, таких як договори купівлі-продажу або документи про працевлаштування, які вимагають підписів клієнтів, співробітників або партнерів. Програмне забезпечення електронного підпису часто інтегрується з різними програмами сторонніх розробників, включаючи програмне забезпечення CRM, системи ERP, пакети управління персоналом та інструменти бухгалтерського обліку. Ця інтеграція полегшує безпроблемне керування пропозиціями, контрактами та взаємодією з постачальниками. Крім того, програмне забезпечення електронного підпису відповідає вбудованим стандартам безпеки, які відповідають як місцевим, так і федеральним юридичним вимогам. Це забезпечує плавний обмін юридичними документами та гарантує легітимність і юридичну дійсність підписів, отриманих за допомогою програмного забезпечення.
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DocuSign
docusign.com
DocuSign - це додаток для безпечного відправлення та підписання документів в електронному вигляді з будь-якого пристрою в будь-який час.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign - це додаток для електронного підпису документів, який інтегрується з популярними платформами та спрощує управління документами.
Zoho Sign
zoho.com
Zoho Sign - це програма для цифрового підпису документів, що забезпечує безпеку та автоматизує робочі процеси підписання через інтеграцію з різними додатками.
DocHub
dochub.com
DocHub дозволяє редагувати, підписувати та розподіляти документи, а також заповнювати форми. Підтримує інтеграцію з Google Workspace.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — це плагін для електронної пошти, що покращує управління листами, додаючи функції розумного відстеження, планування та автоматизації.
Foxit eSign
foxit.com
Foxit eSign - це послуга для підписання документів електронними підписами, яка спростить створення, надсилання та управління юридичними угодами.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign - це додаток для безпечного онлайн-підписання документів, який спрощує процес запиту та підписання угод.
Nitro
gonitro.com
Nitro - це програма для управління документами, що дозволяє редагувати та підписувати PDF-файли, а також організовувати робочі процеси з документами.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy - це додаток для електронного підписання документів, доступний на мобільних та настільних пристроях, що забезпечує дотримання правил ESIGN та eIDAS.
Signaturely
signaturely.com
Signaturely - безкоштовний додаток для електронного підпису документів онлайн, що спрощує процес їх підписання з будь-якого пристрою.
Encyro
encyro.com
Encyro - це платформа для безпечного обміну файлами та електронними підписами між підприємствами та клієнтами, що не вимагає створення облікового запису.
signNow
signnow.com
SignNow - це платформа для створення та управління електронними підписами, що полегшує підписання документів та автоматизацію робочих процесів.
Scrive
scrive.com
Scrive автоматизує процеси підписання угод, пропонуючи електронні підписи та перевірку особи для покращення управління документами.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai - платформа для управління бізнесом, що об'єднує документи, управління проектами та взаємодію з клієнтами в єдину систему для фрілансерів і малих підприємств.
Xodo Sign
eversign.com
Xodo Sign - платформа для електронних підписів, що дозволяє безпечно підписувати та відправляти документи онлайн з можливістю співпраці в реальному часі.
Formstack
formstack.com
Formstack - хмарний конструктор цифрових форм для автоматизації збору даних у бізнесі, пропонує зручний інтерфейс та інтеграцію з іншими програмами.
WiseStamp
wisestamp.com
WiseStamp - це генератор підписів електронної пошти, що дозволяє створювати професійні та індивідуальні підписи з інтеграцією соціальних медіа.
SignFree
signfree.io
SignFree - це додаток для електронного підписання документів, який дозволяє швидко підписувати договори безкоштовно та без паперових витрат.
RSign
rsign.com
RSign - платформа для електронного підпису документів, що дозволяє створювати юридично обов'язкові підписи з високими стандартами безпеки.
MySignature
mysignature.io
MySignature - онлайн-генератор підписів електронної пошти, який дозволяє легко створювати професійні підписи для різних поштових клієнтів.
BoldSign
boldsign.com
BoldSign - це додаток для електронних підписів, що дозволяє швидко та безпечно надсилати документи для підписання.
DocuX
docux.ai
DocuX — це платформа для автоматизації управління документами й контрактами, яка включає створення, спільну роботу, електронний підпис та архівування.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse – безкоштовна платформа для електронних підписів, що спрощує створення та управління документами з можливістю разової оплати.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – це програмне забезпечення для покращення продажів, підтримки та маркетингу, що допомагає перетворювати відвідувачів веб-сайту на клієнтів.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS – це додаток для електронного підпису, що спростить підписання документів, забезпечуючи безпечний доступ і зручну роботу з файлами.
Letsignit
letsignit.com
LetSignit - це інструмент для управління підписами електронної пошти у компаніях, що забезпечує стандартизацію та керування підписами працівників.
Opensense
opensense.com
Opensense дозволяє централізовано керувати підписами електронної пошти на всіх пристроях, підтримуючи Office 365, G-Suite, Salesforce та інші.
Signer HQ
signerhq.com
HQ Signer - це цифрова платформа для електронного підписання документів, що забезпечує безпечне зберігання, обмін і відстеження підписаних документів.
Concord
concordnow.com
Concord - інструмент для управління контрактами, що дозволяє їх складання, обговорення, підписання та ведення в одному місці.
Signwell
signwell.com
Signwell - це електронний інструмент для підписання документів, що спрощує процес підписання та забезпечує юридичну дійсність елексигнатур.
Signable
signable.co.uk
Signable - це додаток для електронного підпису, який дозволяє швидко підписувати та надсилати документи в безпечному онлайн-середовищі.
EZsign
ezsign.ca
EZSIGN - цифровий інструмент для управління електронними підписами, який дозволяє створювати, надсилати та відстежувати документи для підпису.
GLOSIGN
glosign.co.kr
Glosign - це хмарний сервіс для електронного підпису, який спрощує процес підписання документів для осіб та організацій.
emSigner
emsigner.com
emSigner - це платформа для електронного підпису документів, що дозволяє організаціям ефективно підписувати, управляти та автоматизувати робочі процеси.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp - платформа для управління підписами електронної пошти для бізнесу, яка дозволяє створювати, керувати та аналізувати підписи команди.
DottedSign
dottedsign.com
DottedSign - це платформа для безпечного електронного підпису документів на різних пристроях з можливістю відстеження їх статуса.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail - це веб-платформа для централізованого створення та управління підписами електронної пошти для будь-якої організації.
inSign
getinsign.com
inSign — це програмне забезпечення для електронного підпису, що дозволяє швидко та безпечно підписувати документи без необхідності установки.
CocoSign
cocosign.com
CocoSign - платформа для електронних підписів, що дозволяє швидко підписувати, надсилати та управляти документами онлайн.
GoFormz
goformz.com
GoFormz - це платформа для створення цифрових форм і збору даних, яка працює без підключення до Інтернету та інтегрується з різними програмами.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe забезпечує безпечний обмін документами, електронне підписання та автоматизацію комунікації для бізнесу в різних сферах.
Exclaimer
exclaimer.com
Вигук дозволяє створювати та керувати професійними підписами електронної пошти, забезпечуючи послідовний брендинг і відповідність вимогам.
GreenSign
greensign.io
GreenSign - додаток для електронного підписання документів, що дає змогу підписувати та відправляти документи дистанційно й безпечно.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
Skribble
skribble.com
Skribble дозволяє легально підписувати будь-які документи електронно, забезпечуючи доступ до різних стандартів електронних підписів.
SignRequest
signrequest.com
SignRequest - це платформа для електронного підпису документів, що дозволяє легко створювати, надсилати та відстежувати підписи.
eSignly
esignly.com
Esignly - це платформа для електронних підписів, що дозволяє легко та безпечно підписувати документи з будь-якого пристрою у будь-який час.
Signority
signority.com
Signority - це платформа для електронного підпису та автоматизації робочих процесів, що дозволяє безпечне управління документами та підписами з будь-якого місця.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign - це програмне забезпечення для електронного підпису, яке дозволяє надсилати, підписувати та керувати контрактами онлайн.
WeSign
wesign.com
Wesign - це додаток для електронного підписання документів, що забезпечує безпечне підписання, зберігання та управління документами онлайн.
GoodSign
goodsign.io
GoodSign - це сервіс електронних підписів без підписки, де ви платите лише за використані підписи. 20% від продажів спрямовується на висадку дерев.
Mekorma
mekorma.com
Mekorma дозволяє підписувати чеки електронно в Acumatica Cloud ERP, спрощуючи процес перевірки та затвердження платежів.
DrySign
drysign.exelatech.com
DrySign - це онлайн-додаток для безпечного підписання, надсилання та зберігання документів, призначений для осіб і підприємств.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI - додаток для створення договорів, переговорів, електронного підпису та зберігання договорів. Допомагає пришвидшити процеси при зменшенні ризиків.
Lightico
lightico.com
Lightico - цифрова платформа для збору документів, електронних підписів та верифікації особи, що спрощує процеси залучення клієнтів у фінансовому секторі.
CINCEL
cincel.digital
CINCEL – платформа для прискорення угод, що пропонує цифрові підписи, сертифікацію, верифікацію особи та управління документами з дотриманням законодавства.
Workiro
workiro.com
Workiro - це платформа для управління завданнями, спілкуванням та документами, що включає електронний підпис, для покращення співпраці в командах.
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic дозволяє централізовано керувати підписами електронної пошти співробітників і додавати маркетингові банери для підвищення ефективності електронної пошти.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi - електронна платформа для підписання документів і онлайн-платежів, що забезпечує безпечне управління документами для бізнесу.
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