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Програмне забезпечення електронного підпису
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Програмне забезпечення електронного підпису - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє користувачам збирати електронні підписи на документах, усуваючи потребу в фізичній паперовій роботі. Це програмне забезпечення спрощує процес розповсюдження юридично конфіденційних документів, які вимагають електронних підписів. Організації використовують програмне забезпечення для електронного підпису для надійного шифрування документів, таких як договори купівлі-продажу або документи про працевлаштування, які вимагають підписів клієнтів, співробітників або партнерів. Програмне забезпечення електронного підпису часто інтегрується з різними програмами сторонніх розробників, включаючи програмне забезпечення CRM, системи ERP, пакети управління персоналом та інструменти бухгалтерського обліку. Ця інтеграція полегшує безпроблемне керування пропозиціями, контрактами та взаємодією з постачальниками. Крім того, програмне забезпечення електронного підпису відповідає вбудованим стандартам безпеки, які відповідають як місцевим, так і федеральним юридичним вимогам. Це забезпечує плавний обмін юридичними документами та гарантує легітимність і юридичну дійсність підписів, отриманих за допомогою програмного забезпечення.

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DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign - це додаток для безпечного відправлення та підписання документів в електронному вигляді з будь-якого пристрою в будь-який час.

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Adobe Acrobat Sign - це додаток для електронного підпису документів, який інтегрується з популярними платформами та спрощує управління документами.

Zoho Sign

Zoho Sign

zoho.com

Zoho Sign - це програма для цифрового підпису документів, що забезпечує безпеку та автоматизує робочі процеси підписання через інтеграцію з різними додатками.

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub дозволяє редагувати, підписувати та розподіляти документи, а також заповнювати форми. Підтримує інтеграцію з Google Workspace.

Signaturely

Signaturely

signaturely.com

Signaturely - безкоштовний додаток для електронного підпису документів онлайн, що спрощує процес їх підписання з будь-якого пристрою.

SignEasy

SignEasy

signeasy.com

SignEasy - це додаток для електронного підписання документів, доступний на мобільних та настільних пристроях, що забезпечує дотримання правил ESIGN та eIDAS.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mail Butler — це плагін для електронної пошти, що покращує управління листами, додаючи функції розумного відстеження, планування та автоматизації.

Dropbox Sign

Dropbox Sign

hellosign.com

Dropbox Sign - це додаток для безпечного онлайн-підписання документів, який спрощує процес запиту та підписання угод.

Foxit eSign

Foxit eSign

foxit.com

Foxit eSign - це послуга для підписання документів електронними підписами, яка спростить створення, надсилання та управління юридичними угодами.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro - це програма для управління документами, що дозволяє редагувати та підписувати PDF-файли, а також організовувати робочі процеси з документами.

Encyro

Encyro

encyro.com

Encyro - це платформа для безпечного обміну файлами та електронними підписами між підприємствами та клієнтами, що не вимагає створення облікового запису.

signNow

signNow

signnow.com

SignNow - це платформа для створення та управління електронними підписами, що полегшує підписання документів та автоматизацію робочих процесів.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai - платформа для управління бізнесом, що об'єднує документи, управління проектами та взаємодію з клієнтами в єдину систему для фрілансерів і малих підприємств.

WiseStamp

WiseStamp

wisestamp.com

WiseStamp - це генератор підписів електронної пошти, що дозволяє створювати професійні та індивідуальні підписи з інтеграцією соціальних медіа.

Xodo Sign

Xodo Sign

eversign.com

Xodo Sign - платформа для електронних підписів, що дозволяє безпечно підписувати та відправляти документи онлайн з можливістю співпраці в реальному часі.

Formstack

Formstack

formstack.com

Formstack - хмарний конструктор цифрових форм для автоматизації збору даних у бізнесі, пропонує зручний інтерфейс та інтеграцію з іншими програмами.

SignFree

SignFree

signfree.io

SignFree - це додаток для електронного підписання документів, який дозволяє швидко підписувати договори безкоштовно та без паперових витрат.

Scrive

Scrive

scrive.com

Scrive автоматизує процеси підписання угод, пропонуючи електронні підписи та перевірку особи для покращення управління документами.

Concord

Concord

concordnow.com

Concord - інструмент для управління контрактами, що дозволяє їх складання, обговорення, підписання та ведення в одному місці.

MySignature

MySignature

mysignature.io

MySignature - онлайн-генератор підписів електронної пошти, який дозволяє легко створювати професійні підписи для різних поштових клієнтів.

BoldSign

BoldSign

boldsign.com

BoldSign - це додаток для електронних підписів, що дозволяє швидко та безпечно надсилати документи для підписання.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.

SignHouse

SignHouse

usesignhouse.com

SignHouse – безкоштовна платформа для електронних підписів, що спрощує створення та управління документами з можливістю разової оплати.

DocuX

DocuX

docux.ai

DocuX — це платформа для автоматизації управління документами й контрактами, яка включає створення, спільну роботу, електронний підпис та архівування.

Signwell

Signwell

signwell.com

Signwell - це електронний інструмент для підписання документів, що спрощує процес підписання та забезпечує юридичну дійсність елексигнатур.

Serviceform

Serviceform

serviceform.com

Serviceform – це програмне забезпечення для покращення продажів, підтримки та маркетингу, що допомагає перетворювати відвідувачів веб-сайту на клієнтів.

StampyMail

StampyMail

stampymail.com

StampyMail - це веб-платформа для централізованого створення та управління підписами електронної пошти для будь-якої організації.

Workiro

Workiro

workiro.com

Workiro - це платформа для управління завданнями, спілкуванням та документами, що включає електронний підпис, для покращення співпраці в командах.

RSign

RSign

rsign.com

RSign - платформа для електронного підпису документів, що дозволяє створювати юридично обов'язкові підписи з високими стандартами безпеки.

Mailtastic

Mailtastic

mailtastic.com

Mailtastic дозволяє централізовано керувати підписами електронної пошти співробітників і додавати маркетингові банери для підвищення ефективності електронної пошти.

Mekari Sign

Mekari Sign

mekarisign.com

Mekari Sign - це програма для безпечного створення, надсилання та підписання електронних договорів з підтримкою цифрового підпису.

SignRequest

SignRequest

signrequest.com

SignRequest - це платформа для електронного підпису документів, що дозволяє легко створювати, надсилати та відстежувати підписи.

NEWOLDSTAMP

NEWOLDSTAMP

newoldstamp.com

Newoldstamp - платформа для управління підписами електронної пошти для бізнесу, яка дозволяє створювати, керувати та аналізувати підписи команди.

emSigner

emSigner

emsigner.com

emSigner - це платформа для електронного підпису документів, що дозволяє організаціям ефективно підписувати, управляти та автоматизувати робочі процеси.

Letsignit

Letsignit

letsignit.com

LetSignit - це інструмент для управління підписами електронної пошти у компаніях, що забезпечує стандартизацію та керування підписами працівників.

inSign

inSign

getinsign.com

inSign — це програмне забезпечення для електронного підпису, що дозволяє швидко та безпечно підписувати документи без необхідності установки.

Opensense

Opensense

opensense.com

Opensense дозволяє централізовано керувати підписами електронної пошти на всіх пристроях, підтримуючи Office 365, G-Suite, Salesforce та інші.

GoFormz

GoFormz

goformz.com

GoFormz - це платформа для створення цифрових форм і збору даних, яка працює без підключення до Інтернету та інтегрується з різними програмами.

eSignly

eSignly

esignly.com

Esignly - це платформа для електронних підписів, що дозволяє легко та безпечно підписувати документи з будь-якого пристрою у будь-який час.

DocVerify

DocVerify

docverify.com

DocVerify - це додаток для електронного підпису та віддаленої нотаріалізації документів, забезпечуючи безпечне управління юридичними документами онлайн.

Sigsync

Sigsync

sigsync.com

Sigsync — це веб-служба для централізованого управління електронними підписами для Office 365, що дозволяє швидко вносити зміни у підписи компанії.

FuseSign

FuseSign

fusesign.com

FuseSign - інструмент для цифрового підписання документів, спрощує підписання та управління контрактами в професійних сферах.

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi - електронна платформа для підписання документів і онлайн-платежів, що забезпечує безпечне управління документами для бізнесу.

SIGN.PLUS

SIGN.PLUS

sign.plus

SIGN.PLUS – це додаток для електронного підпису, що спростить підписання документів, забезпечуючи безпечний доступ і зручну роботу з файлами.

Signable

Signable

signable.co.uk

Signable - це додаток для електронного підпису, який дозволяє швидко підписувати та надсилати документи в безпечному онлайн-середовищі.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.

Secured Signing

Secured Signing

securedsigning.com

Secured Signing – це програмне забезпечення для цифрового підписання та онлайн-нотаріату, що допомагає підприємствам електронно підписувати документи.

SIGNandGO

SIGNandGO

signandgo.io

SIGNandGO дозволяє централізовано керувати підписами електронної пошти для компаній, забезпечуючи їх оновлення та послідовність в дизайні.

Legalesign

Legalesign

legalesign.com

Legalesign - це програмне забезпечення для електронного підпису, яке дозволяє надсилати, підписувати та керувати контрактами онлайн.

CocoSign

CocoSign

cocosign.com

CocoSign - платформа для електронних підписів, що дозволяє швидко підписувати, надсилати та управляти документами онлайн.

DottedSign

DottedSign

dottedsign.com

DottedSign - це платформа для безпечного електронного підпису документів на різних пристроях з можливістю відстеження їх статуса.

Exclaimer

Exclaimer

exclaimer.com

Вигук дозволяє створювати та керувати професійними підписами електронної пошти, забезпечуючи послідовний брендинг і відповідність вимогам.

Signmee

Signmee

signmee.com

Signmee - це додаток для онлайн-підписання та управління документами, що спрощує створення, надсилання та контроль підписів.

Dedoco

Dedoco

dedoco.com

Dedoco – платформа для автоматизації управління документами, електронних підписів та оптимізації робочих процесів з інтеграцією в існуючі системи.

WeSign

WeSign

wesign.com

Wesign - це додаток для електронного підписання документів, що забезпечує безпечне підписання, зберігання та управління документами онлайн.

Agrello

Agrello

agrello.io

Agrello - це програма для цифрового підпису документів, управління юридичною документацією та безпечної співпраці з партнерами.

GLOSIGN

GLOSIGN

glosign.co.kr

Glosign - це хмарний сервіс для електронного підпису, який спрощує процес підписання документів для осіб та організацій.

Skribble

Skribble

skribble.com

Skribble дозволяє легально підписувати будь-які документи електронно, забезпечуючи доступ до різних стандартів електронних підписів.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe забезпечує безпечний обмін документами, електронне підписання та автоматизацію комунікації для бізнесу в різних сферах.

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