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Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє користувачам збирати електронні підписи на документах, усуваючи потребу в фізичній паперовій роботі. Це програмне забезпечення спрощує процес розповсюдження юридично конфіденційних документів, які вимагають електронних підписів. Організації використовують програмне забезпечення для електронного підпису для надійного шифрування документів, таких як договори купівлі-продажу або документи про працевлаштування, які вимагають підписів клієнтів, співробітників або партнерів. Програмне забезпечення електронного підпису часто інтегрується з різними програмами сторонніх розробників, включаючи програмне забезпечення CRM, системи ERP, пакети управління персоналом та інструменти бухгалтерського обліку. Ця інтеграція полегшує безпроблемне керування пропозиціями, контрактами та взаємодією з постачальниками. Крім того, програмне забезпечення електронного підпису відповідає вбудованим стандартам безпеки, які відповідають як місцевим, так і федеральним юридичним вимогам. Це забезпечує плавний обмін юридичними документами та гарантує легітимність і юридичну дійсність підписів, отриманих за допомогою програмного забезпечення.
Запит на новий застосунок
SignFree
signfree.io
SignFree - це додаток для електронного підписання документів, який дозволяє швидко підписувати договори безкоштовно та без паперових витрат.
Mekorma
mekorma.com
Ви втомилися від великої купи чеків, які щотижня чекають на перегляд і підпис? Заощаджуйте час і зусилля з електронними підписами Mekorma. Переглядайте платежі та оцифровані зображення рахунків у своїй системі Acumatica Cloud ERP. Натиснувши одну кнопку, ви можете затвердити те, що готове до виходу – чеки будуть надруковані з відповідним підписом, ручка не потрібна.
FuseSign
fusesign.com
FuseSign - інструмент для цифрового підписання документів, спрощує підписання та управління контрактами в професійних сферах.
Dedoco
dedoco.com
Dedoco — це платформа довіри даних для цифрових робочих процесів, що забезпечує зв’язок доказів і перевірку документів, комунікацій і систем. Його місія полягає у створенні непохитної довіри до бренду та процесів наших клієнтів
ZorroSign
zorrosign.com
БЕЗПЕКА ВАШОГО БІЗНЕСУ БУКВАЛЬНО НА КОНЕЦІ. Коли безпека є критично важливою, вашому бізнесу потрібні безпечні цифрові підписи, транзакції та документація. Лише одне комплексне рішення побудовано на блокчейні — за допомогою ZorroSign ви можете Block It DownTM
WeSign
wesign.com
Інші типи електронних підписів, які вважаються дійсними Окрім цифрового підпису та електронного підпису, існують інші види електронного підпису, які стають широко поширеними.
Signmee
signmee.com
Signmee - це додаток для онлайн-підписання та управління документами, що спрощує створення, надсилання та контроль підписів.
Autenti
autenti.com
Електронна підпис Autenti-це безпечна електронна підписка для компаній. Економте час та гроші, підписавши договори та інші документи в Інтернеті на своєму смартфоні, планшеті чи ноутбуці.
Mekari Sign
mekarisign.com
Mekari Sign - це програма для безпечного створення, надсилання та підписання електронних договорів з підтримкою цифрового підпису.
DrySign
drysign.exelatech.com
Зробіть крок у безпечне та стійке майбутнє з цифровими підписами DrySign Онлайн-рішення цифрового підпису від DrySign дає змогу вам і вашим клієнтам завантажувати, підписувати, ділитися та архівувати документи будь-де, будь-коли та на будь-якому пристрої.
Workiro
workiro.com
Workiro - це платформа для управління завданнями, спілкуванням та документами, що включає електронний підпис, для покращення співпраці в командах.
OKdokument
okdokument.com
Найшвидший електронний підпис для компаній і фрілансерів Підписуйте документи в Інтернеті, інтегруйте електронні підписи, оцифровуйте свій паперовий порядок денний і дистанційно запитуйте підписи у своїх клієнтів і партнерів.
Encyro
encyro.com
Encyro - це платформа для безпечного обміну файлами та електронними підписами між підприємствами та клієнтами, що не вимагає створення облікового запису.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst - це платформа для зберігання, обміну та управління документами, що забезпечує безпечний доступ до конфіденційної інформації.
Signable
signable.co.uk
Signable - це додаток для електронного підпису, який дозволяє швидко підписувати та надсилати документи в безпечному онлайн-середовищі.
Agrello
agrello.io
Працюйте розумніше з Agrello. Почніть свій шлях до цифрової трансформації разом з нами! Незалежно від того, чи потрібно вам час від часу підписувати цифрові документи чи потрібно керувати всією юридичною документацією вашої компанії, ми тут, щоб допомогти. // Почніть без стресу та навчання Занадто часто нові інструменти потребують нових навичок і навчання. З Агрелло не так. Просто скористайтеся своїм улюбленим інструментом і завантажте готові до підписання документи в Agrello. Після додавання всіх підписантів і глядачів ми подбаємо про решту. Ми будемо інформувати вас про процес підписання, щоб ви тим часом могли зосередитися на інших речах! // Інтуїтивно зрозуміла інформаційна панель для вашої зручності Іноді для збору всіх необхідних підписів потрібно більше часу. Інформаційна панель документів Agrello розроблена, щоб надати вам чіткий і миттєвий зворотний зв’язок щодо того, які угоди потребують трохи поштовху, а які успішно завершено. Ви дійсно повинні подивитись, що ви будете робити з усім цим додатковим часом! // Масове створення, динамічні шаблони Ми робимо все від нас залежне, щоб допомогти вам усунути деякі з цих набридливих, повторюваних завдань. Шаблони для повторюваних контрактів, збір відсутніх даних за допомогою форм і навіть автоматизація повного процесу підпису шляхом підключення вашої CRM та інших інструментів - це лише деякі функції, які дозволяють вам зосередитися на більш нагальних справах. // Безпечна співпраця Надсилання конфіденційних документів електронною поштою туди й назад становить серйозний ризик для безпеки. Екосистема Agrello створена для безпечної співпраці. Запрошуйте своїх партнерів, завантажуйте чернетки, переглядайте та підписуйте документи разом зі своїми партнерами, знаючи, що ваша робота завжди безпечна. //Юридична обов’язковість у всьому світі Світ цифрових підписів з кожним днем стає все складнішим. На щастя, ви можете використовувати свій національний електронний ідентифікатор або міжнародно визнаний вдосконалений електронний підпис Agrello (AdES).
DocVerify
docverify.com
DocVerify - це додаток для електронного підпису та віддаленої нотаріалізації документів, забезпечуючи безпечне управління юридичними документами онлайн.
Signority
signority.com
Signority - це платформа для електронного підпису та автоматизації робочих процесів, що дозволяє безпечне управління документами та підписами з будь-якого місця.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.
Secured Signing
securedsigning.com
Secured Signing – це програмне забезпечення для цифрового підписання та онлайн-нотаріату, що допомагає підприємствам електронно підписувати документи.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign - це програмне забезпечення для електронного підпису, яке дозволяє надсилати, підписувати та керувати контрактами онлайн.
CocoSign
cocosign.com
CocoSign - платформа для електронних підписів, що дозволяє швидко підписувати, надсилати та управляти документами онлайн.
Signer HQ
signerhq.com
Спростіть процес підписання контракту за допомогою Signer HQ і витрачайте менше часу на гонитву за signatures.es
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Віртуальний кабінет - це повністю інтегрована система управління документами з повним контролем версій та аудитом, щоб забезпечити спокій для тих, хто бажає знищити свою документацію та створити офіс без паперу, дотримуючись стандартів юридичної прийнятності. Віртуальний шафа забезпечує безпечний магазин документів з багатьма додатковими пошуковими засобами, що дозволяють легко знайти ваш документ. Він повністю інтегрується з системами Back Office і має можливість просто зв’язувати всі форми електронних файлів назад до запису клієнта. Він надає можливості маршрутизації для відсканованих документів через користувача в лотках, що дозволяє розподілити відсканованих даних навколо вашої організації та має ексклюзивні можливості віддаленого сканування для тих, хто бажає сканувати, використовуючи розміщення або тонкі клієнтські рішення. Віртуальний кабінет дозволяє вашій компанії контролювати всі документи, ділитися інформацією, забезпечити надійно продуктивність та архів з миттєвою рентабельністю інвестицій
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — це веб-платформа для створення, керування та відображення підписів електронної пошти для будь-якої організації централізованим, швидким та інтуїтивно зрозумілим способом з будь-якого ПК чи мобільного пристрою. Інтегрується з будь-яким рішенням електронної пошти (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exchange). Крім того, це інструмент продажів, комунікації та маркетингу. Це дозволяє додавати динамічний вміст до підписів, автоматично розгортаючи різні банери для перенаправлення трафіку на лендінг, ринок або електронну комерцію. Крім того, він вимірює вплив кампаній у реальному часі.
Sigsync
sigsync.com
Службу підпису електронної пошти Sigsync найкраще описати лише трьома словами. Це централізована веб-служба підпису для Office 365, яка поширюється на всю компанію. Термін «централізоване» означає, що вона дозволяє створювати й керувати всіма підписами електронної пошти для вашої компанії в одному місці. Підпис для всієї компанії дає змогу запровадити зміни або оновлення підпису за лічені хвилини. Оскільки це веб-сервіс, він не залежить від платформи та працює на всіх пристроях без будь-яких складних установок.
Emailee
emailee.io
Emailee — це передова платформа SaaS, розроблена спеціально для солопідприємців і фрілансерів, які прагнуть посилити свій особистий бренд і збільшити кількість потенційних клієнтів за допомогою електронної пошти.
GoatSign
goatsign.io
GoatSign — це безкоштовне та просте онлайн-рішення для підпису, яке дозволяє легко отримати підпис і рухатися далі. З GoatSign немає складних робочих процесів для навігації – лише простий, безпроблемний процес підпису, який економить ваш час і енергію.
Crossware
crossware365.com
Шукаєте потужний інструмент, який дозволить вам додавати узгоджені та сумісні підписи, застереження та брендинг до кожного електронного листа, який залишає вашу компанію? Наш відзначений нагородами інструмент Crossware Mail Signature (для Microsoft 365, Microsoft Exchange і HCL Domino) — це рішення для вас. Елегантні, сумісні та персоналізовані підписи автоматично додаються до кожного електронного листа незалежно від того, з якого пристрою ви надсилаєте. Створити свій ідеальний підпис легко за допомогою простого візуального редактора з функцією перетягування або перейдіть на створення свого підпису в HTML за допомогою нашого редактора вихідного коду. Наш інструмент підпису постійно вдосконалюється з метою забезпечення динамічності та розумності підписів. Це означає контекстно-залежну та адаптовану до унікальних вимог вашої компанії. Ви можете створювати та застосовувати правила, які контролюють, коли, де та як застосовуються ваші підписи за допомогою нашого простого конструктора правил. Швидко створюйте правила для застосування підписів або блоків підписів (меншої частини вашого підпису) на основі полів Active Directory, адрес одержувачів, дат тощо. Якщо вам потрібне дуже спеціальне або складне правило, ви також можете написати правила на C#. Crossware Mail Signature дозволяє контролювати, хто може редагувати кожен підпис або блок підпису, напр. ви можете дозволити лише маркетинговій команді редагувати розділ рекламного банера, а юридичній команді редагувати юридичну відмову від відповідальності, захищаючи ваш підпис від небажаних змін. Crossware Mail Signature розроблено з нуля, щоб забезпечити високий рівень безпеки. Ми не зберігаємо та не копіюємо ваші електронні листи та безпечно обробляємо їх у центрах обробки даних Microsoft Azure. Для додаткової безпеки ви також можете вказати центр обробки даних Microsoft за вашим вибором під час налаштування Crossware Mail Signature. Особливості: - Додавайте логотипи, графіку, рекламні банери, піктограми соціальних мереж, поля Active Directory, застереження та текст до верхніх і нижніх колонтитулів електронної пошти. - Застосовуйте свої підписи, коли, де та як забажаєте за допомогою ефективних правил. - Підписи на кожному пристрої та поштовому клієнті. - Контролюйте кожну частину свого підпису за допомогою окремо керованих блоків. - Візуальний / HTML-редактор коду - Попередній перегляд підписів у режимі реального часу на основі одержувачів і відправників. - Переглядайте підписи в Outlook і переглядайте свої підписи в Надісланих. - Інтелектуальна та динамічна програма для підпису - Виберіть свій центр обробки даних Microsoft для розгортання - Редагуйте будь-де та будь-коли за допомогою нашого браузерного редактора Дізнайтеся, що робить нас провідним у світі рішенням для підпису - розпочніть безкоштовну пробну версію зараз!
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic дозволяє централізовано керувати електронними підписами ваших співробітників і розширювати їх маркетинговими банерами, щоб перетворити щоденний трафік електронної пошти на потужний маркетинговий канал. Mailtastic користується довірою клієнтів будь-якого розміру в усьому світі, включно з компаніями зі списку Fortune 500+, що дозволяє використовувати весь маркетинговий потенціал своїх електронних підписів, розширюючи таким чином свої маркетингові ініціативи та з’єднуючи нових потенційних клієнтів. Забронюйте демо-версію сьогодні, щоб дізнатися, як ви можете почати отримувати прибуток за допомогою маркетингу електронних підписів.
Letsignit
letsignit.com
LetSignit - це інструмент для управління підписами електронної пошти у компаніях, що забезпечує стандартизацію та керування підписами працівників.
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO дозволяє централізовано керувати підписами електронної пошти для компаній, забезпечуючи їх оновлення та послідовність в дизайні.
MySignature
mysignature.io
MySignature - онлайн-генератор підписів електронної пошти, який дозволяє легко створювати професійні підписи для різних поштових клієнтів.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse – безкоштовна платформа для електронних підписів, що спрощує створення та управління документами з можливістю разової оплати.
EZsign
ezsign.ca
Спробуйте eZsign БЕЗКОШТОВНО. Гнучкі тарифні плани. Безпека найвищого рівня. Розроблено для канадських компаній.
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
Zoopsign
zoopsign.com
Спростіть керування контрактами, покращте безпеку та оптимізуйте робочі процеси за допомогою рішень електронного підпису Zoop Sign і відстеження документів. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз
Signulu
signulu.com
Signulu — це програмне забезпечення для електронного підпису, яке спрощує підписання документів для підприємств будь-якого розміру. Легко, безпечно та законно.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS – це додаток для електронного підпису, що спростить підписання документів, забезпечуючи безпечний доступ і зручну роботу з файлами.
KONSIGN
konsign.com
Konsign-це провідне програмне забезпечення для електронних підписів, яке впорядковує процеси підписання документів із його швидким, безпечним та зручним для користувачем рішенням. Переживайте зручність Konsign, підписавшись на безкоштовну пробну версію сьогодні. На додаток до електронних сигналів, Konsign пропонує розширені можливості управління документами та безшовну інтеграцію з популярними хмарними службами зберігання, такими як Google Drive. Це дозволяє без особливих зусиль організовувати, отримувати доступ та ділитися документами з будь -якого пристрою, забезпечуючи плавні робочі процеси. Інноваційний підхід Konsign економить час, гроші та ресурси, сприяючи без паперу. Ця передова платформа дозволяє вам доопрацювати документи лише за кілька клацань, що дозволяє зосередитись на більш критичних завданнях. Konsign не тільки спрощує підписання документів, але й демонструє прихильність до стійкості за рахунок зменшення споживання паперу та сприяння екологічно чистим практикам. Виберіть Konsign для ефективних бізнес -операцій та більш зеленого майбутнього.
inSign
getinsign.com
Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє швидко та легко підписувати документи. inSign підтримує розширені (AES) і кваліфіковані електронні підписи (QES) відповідно до eIDAS і ZertES. Підпис є юридично надійним і піддається доказуванню. Підпис можливий у веб-переглядачі або за допомогою програми – інсталяція не потрібна. Інші популярні функції inSign: - Редактор форм - Надбудова Word - Індивідуальна конфігурація - Шаблони документів - Звіт про аудит - REST-API - І багато іншого...
GreenSign
greensign.io
Електронні підписи дозволяють безпечно підписувати та надсилати документи з будь-якого місця та в будь-який час. Це усуває потребу друкувати, сканувати та надсилати документи поштою, заощаджуючи ваш час і клопоти. GreenSign пропонує різні способи інтеграції, щоб допомогти відділам вести бізнес швидше з меншим ризиком, меншими витратами та кращим досвідом для клієнтів і співробітників. Рішення GreenSign включає динамічні безкодові потужні веб-форми, інтеграцію API та інтеграцію з програмами та CRM.
GoodSign
goodsign.io
Електронні підписи. Підписка не потрібна. Перше рішення цифрового підпису, де ви платите лише за те, що використовуєте. Немає обмежень щодо документів, функцій чи користувачів. Ми також виконуємо місію посадити 1 мільйон дерев у всьому світі, щоб допомогти стримати глобальне потепління. Це фінансується за рахунок продажів GoodSign. 20% від кожного продажу йде на посадку дерев!
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — це рішення всіх ваших проблем, коли мова йде про перевірку документів та електронного підпису. VeriDoc Sign використовує запатентовану технологію перевірки, розроблену VeriDoc Global протягом багатьох років. Він надає рішення електронного підпису, захищені блокчейном, для організацій по всьому світу. VeriDoc Sign пропонує рішення для електронних підписів і документів деяким провідним компаніям як у державному, так і в приватному секторах. Наша технологія перевірки блокчейну запатентована в більш ніж 90 країнах світу, допомагаючи організаціям отримати найкраще рішення електронного підпису за розумною ціною. Ми прагнемо надавати найкращі послуги нашим клієнтам, зокрема, організації можуть заощадити дорогоцінний час, усуваючи непотрібні години очікування. З VeriDoc Sign ваша організація матиме підвищену ефективність і продуктивність. Переваги рішень електронного підпису VeriDoc дозволяють безкінечним користувачам мати доступ для перевірки важливих документів і надсилання їх необхідним людям. Ви не помилитеся з інструментами VeriDoc Sign, які надають вам перевагу перевіряти мітки часу та хеші для документів з електронним підписом у блокчейні. Просто відскануйте QR-код своїм мобільним телефоном, і ви побачите оригінальний документ на сторінці підтвердження. Інші функції VeriDoc Sign, які ви просто не можете пропустити: Контроль доступу Законно допустимий Захищений від несправностей блокчейн-безпека Доступний
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp - платформа для управління підписами електронної пошти для бізнесу, яка дозволяє створювати, керувати та аналізувати підписи команди.
Xodo Sign
eversign.com
Xodo Sign - платформа для електронних підписів, що дозволяє безпечно підписувати та відправляти документи онлайн з можливістю співпраці в реальному часі.
Zoho Sign
zoho.com
Zoho Sign - це програма для цифрового підпису документів, що забезпечує безпеку та автоматизує робочі процеси підписання через інтеграцію з різними додатками.
WiseStamp
wisestamp.com
WiseStamp - це генератор підписів електронної пошти, що дозволяє створювати професійні та індивідуальні підписи з інтеграцією соціальних медіа.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
Skribble
skribble.com
За допомогою Scribble ви можете легально підписати будь-який документ в електронному вигляді. Різні документи, різні юридичні вимоги – у Skribble ви отримуєте доступ до всіх доступних стандартів електронного підпису з одного джерела, і ви готові до будь-якої ситуації.
SignRequest
signrequest.com
SignRequest - це платформа для електронного підпису документів, що дозволяє легко створювати, надсилати та відстежувати підписи.
signNow
signnow.com
SignNow - це платформа для створення та управління електронними підписами, що полегшує підписання документів та автоматизацію робочих процесів.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy - це додаток для електронного підписання документів, доступний на мобільних та настільних пристроях, що забезпечує дотримання правил ESIGN та eIDAS.
Signaturely
signaturely.com
Signaturely - безкоштовний додаток для електронного підпису документів онлайн, що спрощує процес їх підписання з будь-якого пристрою.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi - електронна платформа для підписання документів і онлайн-платежів, що забезпечує безпечне управління документами для бізнесу.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign - це додаток для електронного підпису документів, який інтегрується з популярними платформами та спрощує управління документами.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe забезпечує безпечний обмін документами, електронне підписання та автоматизацію комунікації для бізнесу в різних сферах.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign - це додаток для безпечного онлайн-підписання документів, який спрощує процес запиту та підписання угод.
Formstack
formstack.com
Formstack - хмарний конструктор цифрових форм для автоматизації збору даних у бізнесі, пропонує зручний інтерфейс та інтеграцію з іншими програмами.
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