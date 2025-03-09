Crossware

crossware365.com

Шукаєте потужний інструмент, який дозволить вам додавати узгоджені та сумісні підписи, застереження та брендинг до кожного електронного листа, який залишає вашу компанію? Наш відзначений нагородами інструмент Crossware Mail Signature (для Microsoft 365, Microsoft Exchange і HCL Domino) — це рішення для вас. Елегантні, сумісні та персоналізовані підписи автоматично додаються до кожного електронного листа незалежно від того, з якого пристрою ви надсилаєте. Створити свій ідеальний підпис легко за допомогою простого візуального редактора з функцією перетягування або перейдіть на створення свого підпису в HTML за допомогою нашого редактора вихідного коду. Наш інструмент підпису постійно вдосконалюється з метою забезпечення динамічності та розумності підписів. Це означає контекстно-залежну та адаптовану до унікальних вимог вашої компанії. Ви можете створювати та застосовувати правила, які контролюють, коли, де та як застосовуються ваші підписи за допомогою нашого простого конструктора правил. Швидко створюйте правила для застосування підписів або блоків підписів (меншої частини вашого підпису) на основі полів Active Directory, адрес одержувачів, дат тощо. Якщо вам потрібне дуже спеціальне або складне правило, ви також можете написати правила на C#. Crossware Mail Signature дозволяє контролювати, хто може редагувати кожен підпис або блок підпису, напр. ви можете дозволити лише маркетинговій команді редагувати розділ рекламного банера, а юридичній команді редагувати юридичну відмову від відповідальності, захищаючи ваш підпис від небажаних змін. Crossware Mail Signature розроблено з нуля, щоб забезпечити високий рівень безпеки. Ми не зберігаємо та не копіюємо ваші електронні листи та безпечно обробляємо їх у центрах обробки даних Microsoft Azure. Для додаткової безпеки ви також можете вказати центр обробки даних Microsoft за вашим вибором під час налаштування Crossware Mail Signature. Особливості: - Додавайте логотипи, графіку, рекламні банери, піктограми соціальних мереж, поля Active Directory, застереження та текст до верхніх і нижніх колонтитулів електронної пошти. - Застосовуйте свої підписи, коли, де та як забажаєте за допомогою ефективних правил. - Підписи на кожному пристрої та поштовому клієнті. - Контролюйте кожну частину свого підпису за допомогою окремо керованих блоків. - Візуальний / HTML-редактор коду - Попередній перегляд підписів у режимі реального часу на основі одержувачів і відправників. - Переглядайте підписи в Outlook і переглядайте свої підписи в Надісланих. - Інтелектуальна та динамічна програма для підпису - Виберіть свій центр обробки даних Microsoft для розгортання - Редагуйте будь-де та будь-коли за допомогою нашого браузерного редактора Дізнайтеся, що робить нас провідним у світі рішенням для підпису - розпочніть безкоштовну пробну версію зараз!