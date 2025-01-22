Програмне забезпечення електронного підпису - Найпопулярніші застосунки - Росія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє користувачам збирати електронні підписи на документах, усуваючи потребу в фізичній паперовій роботі. Це програмне забезпечення спрощує процес розповсюдження юридично конфіденційних документів, які вимагають електронних підписів. Організації використовують програмне забезпечення для електронного підпису для надійного шифрування документів, таких як договори купівлі-продажу або документи про працевлаштування, які вимагають підписів клієнтів, співробітників або партнерів. Програмне забезпечення електронного підпису часто інтегрується з різними програмами сторонніх розробників, включаючи програмне забезпечення CRM, системи ERP, пакети управління персоналом та інструменти бухгалтерського обліку. Ця інтеграція полегшує безпроблемне керування пропозиціями, контрактами та взаємодією з постачальниками. Крім того, програмне забезпечення електронного підпису відповідає вбудованим стандартам безпеки, які відповідають як місцевим, так і федеральним юридичним вимогам. Це забезпечує плавний обмін юридичними документами та гарантує легітимність і юридичну дійсність підписів, отриманих за допомогою програмного забезпечення.
Запит на новий застосунок
DocHub
dochub.com
DocHub дає змогу будь-кому спростити редагування, підписання, розповсюдження документів, а також заповнення форм. DocHub також пропонує дуже популярну інтеграцію з Google Workspace, яка дозволяє користувачам імпортувати, експортувати, змінювати та підписувати документи безпосередньо з програм Google. Запущений у 2014 році DocHub користується довірою понад 83,3 мільйона користувачів. Збереження в хмарі та безпечні робочі процеси в режимі реального часу забезпечують актуальність та безпеку понад 500 мільйонів документів в рамках єдиного, простого у використанні рішення.
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — це світовий спосіб для компаній і окремих осіб безпечно надсилати та підписувати угоди практично з будь-якого місця, у будь-який час, майже з будь-якого пристрою. Програма Docusign проста у використанні, включає необмежену кількість безкоштовних підписів для всіх сторін і їй довіряють мільйони людей у всьому світі. Незважаючи на те, що електронний підпис змінив спосіб виконання контракту в багатьох організаціях, життєвим циклом до та після підпису часто керують за допомогою ручних процесів, електронних таблиць і електронних листів, що сповільнює темп ведення бізнесу, підвищує ризик і розчаровує клієнтів і співробітників. Docusign CLM (Contract Lifecycle Management) дозволяє організаціям оптимізувати життєвий цикл угоди, перетворюючи аналогові ручні процеси в цифровий автоматизований робочий процес. Кінцевим результатом є пришвидшення темпів ведення бізнесу, підвищення комплаєнсу та більш ефективні співробітники. Основні характеристики: центральне сховище, розширений пошук і пошук, контроль версій, бібліотека положень, співпраця з внутрішніми та зовнішніми сторонами, редлайнінг, прості та розширені робочі процеси, тегування, мобільний доступ, багатоплатформна інтеграція (включаючи тісну інтеграцію з Salesforce).
signNow
signnow.com
Електронний підпис, який масштабується разом із вашим робочим процесом. Створюйте та масштабуйте робочі процеси електронного підпису за допомогою signNow, частини airSlate Business Cloud. Підписуйте та відправляйте документи на підпис, формуйте угоди, укладайте договори, приймайте платежі та автоматизуйте бізнес-процеси.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — це хмарне рішення для електронного підпису та заповнення документів або підписання документів із телефону, планшета чи комп’ютера. Підписи, створені за допомогою SignEasy, відповідають Закону ESIGN, а також eIDAS і Європейській директиві (EC/1999/93).
Zoho Sign
zoho.com
Цифровий підпис ділових документів онлайн із повною безпекою та надійністю за допомогою програмного забезпечення електронного підпису Zoho. Автоматизуйте свої транзакції за допомогою простих робочих процесів електронного підпису документів. Zoho Sign легко інтегрується з програмами Zoho, включаючи Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms та іншими сторонніми програмами, такими як Office 365, G Suite і Microsoft Teams.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (раніше HelloSign) — це інтуїтивно зрозумілий спосіб безпечно підписувати та запитувати підписи в Інтернеті. Додайте юридично дійсні підписи до будь-якої угоди — від листів із пропозиціями про наймання до кредитів, договорів купівлі-продажу та NDA. Відзначений нагородами інтерфейс користувача, надійні засоби керування адміністратором, відстеження документів і безпека корпоративного рівня, які є більш безпечними, ніж ручка та папір, усе це вже стандартно. Швидше підписуйте. Dropbox Sign допомагає компаніям підписувати контракти в середньому на 80% швидше, ніж традиційні паперові контракти, для підписання та повернення яких потрібно в середньому 15 днів. Збільште кількість завершених документів. Завдяки таким функціям, як відстеження, автоматичні нагадування та мобільний підпис, Dropbox Sign підвищив рівень завершення документів на 96%. Швидко надсилайте угоди. Відзначений нагородами інтуїтивно зрозумілий інтерфейс у поєднанні з такими функціями, як шаблони та перевірка даних, означає, що Dropbox є швидким і легким для надсилання угод на підпис. Працюйте з інструментами, які вам подобаються. Dropbox Sign повністю інтегрується з такими програмами, як Salesforce, Slack, Oracle, HubSpot CRM, Microsoft Word, тому ви можете надсилати документи на підпис безпосередньо з ваших улюблених інструментів. Автоматично реєструйте та зберігайте угоди. Автоматично зберігайте підписані документи та будь-коли знаходьте їх у бажаному хмарному сховищі, будь то Google Drive, Dropbox, Evernote, Box, OneDrive або SharePoint. Зробіть кожну угоду прийнятною в суді. Кожна угода Dropbox Sign супроводжується журналом аудиту, прийнятним судом, який захищає всі сторони та зменшує витрати на відновлення та судові проблеми. Тримайте все в безпеці. Усі ваші документи зберігаються конфіденційними за допомогою шифрування як під час передачі, так і під час зберігання. Додайте глибшу функціональність. Dropbox Sign API вбудовує надійні функції електронного підпису безпосередньо у ваш додаток, робочий процес або веб-сайт. Такі функції, як вбудований підпис, власне брендування та вбудовані шаблони, створюють справді безпроблемний досвід підписання в продукті. Винятковий досвід розробників і спеціальна команда підтримки API означають, що ви отримуєте безпечний, надійний і багатофункціональний підпис із середнім часом впровадження, який у 2 рази швидший, ніж у середньому по галузі.
Signaturely
signaturely.com
Signaturely — це безкоштовне програмне забезпечення для електронного підпису, яке дозволяє підписувати документи онлайн. Працюйте розумніше та швидше, переходячи в епоху цифрових технологій за допомогою електронних підписів. Підписувати документи вручну, сканувати їх і надсилати електронною поштою – це головний біль, погодьтеся? Signaturely усуває головний біль і переносить вас у цифрову епоху.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Трансформуйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для електронного підпису, який також включає потужність Adobe Acrobat в одному пакеті.
ValidSign
validsign.eu
Наш електронний підпис було впроваджено в рамках різноманітних процесів більш ніж 3000 організаціями по всьому світу. ValidSign — це корпоративне рішення, що означає, що ви можете використовувати ValidSign у всіх різних відділах вашої організації для підпису різних документів. ValidSign працює на більш ніж 30 різних ринках і має досвід на кожному з них. Наприклад, саме в цей момент член правління американського університету підписує рішення про заснування з ValidSign. У той же час бухгалтер в Нідерландах підписує податкову декларацію. Ми тут, щоб обслуговувати кожну організацію, яка хоче прискорити бізнес, спростити підписання та покращити обслуговування клієнтів!
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp — це маркетингова платформа для керування підписами електронної пошти, яка ідеально підходить для підприємств середнього розміру, підприємств і команд. Швидке та просте налаштування підпису для всіх співробітників компанії, що не потребує залучення технічних або дизайнерських команд. Повна інтеграція з основними клієнтами електронної пошти та пристроями, включаючи смартфони. Оптимізуйте підписи бренду в усіх електронних листах компанії. За допомогою Newoldstamp ви можете: створювати інтерактивний підпис електронної пошти, який відповідає вимогам брендингу; керувати всіма підписами електронної пошти вашої команди в одному місці; запускати банерні кампанії підписів електронної пошти; відстежувати ефективність підпису електронної пошти; налаштовувати існуючі шаблони підписів; створювати різні шаблони підписів електронної пошти для кожного відділу; основні функції: розширена електронна пошта; редактор і генератор підписів Інтеграції G Suite, Exchange, Microsoft 365 Централізоване керування підписами Керування банерами підписів Аналітика підписів Сумісність із основними клієнтами електронної пошти Зручність для мобільних пристроїв
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse — це безкоштовне, сучасне та просте рішення електронного підпису. Окрім безкоштовного тарифного плану, ми пропонуємо довічну угоду, яка відрізняє нас від понад 90% інших програм електронного підпису. Замість того, щоб сплачувати щомісячну плату за застарілу програму, як-от DocuSign, ви можете заплатити один раз назавжди за SignHouse і приєднатися до спільноти людей, схожих на вас.
Concord
concordnow.com
Concord — це єдиний інструмент, який вам потрібен для всіх ваших контрактів. Витрачайте менше часу на жонглювання між програмами, редакторами та інструментами електронного підпису та заощаджуйте гроші. Понад 500 000 компаній довіряють свої контракти Concord. З Concord ви можете: * Створюйте, обговорюйте, підписуйте та керуйте кожним контрактом у вашій організації — усе в одному місці * Працюйте так, як хочете — у Concord, Word або Google Docs — Співпрацюйте з усіма — своїми командами, клієнтами та постачальниками * Почніть роботу за хвилини, а не за місяці Основні функції, які пропонує Concord: * Робочі процеси умовного схвалення, щоб кожен контракт переглядався потрібною особою (і тільки цією особою) * Приватні коментарі та версії для більш ефективних переговорів щодо контракту * Бібліотека пунктів для всіх попередньо схвалених пунктів для додавання до контрактів за потреби * Шаблони для спрощення процесу складання контракту * Необмежені безкоштовні електронні підписи * Необмежені контракти
BoldSign
boldsign.com
BoldSign — це сучасна програма електронного підпису, яка дозволяє швидко, просто, безпечно та економічно ефективно надсилати документи для юридично зобов’язуючого підпису. Для тих, хто хоче інтегрувати цифрові підписи у власні програми, його простий у використанні API розроблено спеціально. Спираючись на 20-річний досвід Syncfusion у наданні потужних API для розробників, BoldSign використовує глибокий досвід компанії в цій області, щоб запропонувати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, широкий спектр можливостей налаштування, а також відданість технічній підтримці та постійній еволюції продукту, що поступається іншим немає. 5 ПРИЧИН, ЧОМУ ПІДПРИЄМСТВА ВИБИРАЮТЬ BoldSign: * Прозорі ціни, які можна масштабувати, із великими обмеженнями плану. Повна інформація на https://www.boldsign.com/pricing/. * Увага до дизайну інтерфейсу користувача, який створює зручну взаємодію з користувачем. * Швидкий час відповіді на великі документи. * Розроблено з нуля для справжнього вбудовування в програми - на відміну від інших рішень у просторі. * Створений Syncfusion, він використовує наш десятирічний досвід у наданні API корпоративного рівня, які допомагають розробникам створювати елегантні та потужні програми. BoldSign ДОПОМАГАЄ ОРГАНІЗАЦІЯМ: * Швидко та плавно укладайте угоди, одержуючи документи для юридично обов’язкового підпису за лічені хвилини. * Витрачайте більше часу на важливі речі, оскільки користувачі витрачають менше часу на погоню та реєстрацію. * Вчасно підписуйте документи завдяки ефективному відстеженню та подальшій обробці. * Дозвольте командам бути найкращими, надаючи менеджерам бачення статусів процесів. * Підтримувати існуючі робочі процеси. * Збільште продуктивність, усуваючи необхідність перемикатися між програмами. * Підвищте послідовність і точність за допомогою спеціальних шаблонів. * Підвищуйте впевненість і комфорт підписувачів за допомогою спеціального бренду та особистих повідомлень. * Забезпечити дотримання законів і правил. * Будьте готові до того, що буде далі, завдяки моделі ціноутворення BoldSign, зручній для масштабування. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ * Створено для складних робочих процесів. * Корисні вказівки на кожному кроці, створюючи безперебійний досвід підписання. * Автоматичні нагадування для ефективного, безпроблемного подальшого виконання. * Юридично відповідає вимогам США (ESIGN) і міжнародних (eIDAS) законів про електронний підпис. * Безпека корпоративного рівня - 256-бітні стандарти шифрування AES. * Попередньо налаштовані шаблони. * Можливості спеціального шаблону. * Налаштуйте власні дозволи, щоб визначити, хто може переглядати певний документ / клас документів. * Можливість продемонструвати власні дозволи. * Спеціальне подання дозволяє адміністратору команди контролювати документи команди. * Масові посилання дозволяють кільком людям окремо підписувати ідентичний документ протягом певного періоду часу. * Керуйте кількома брендами з одного облікового запису та вибирайте бренд на рівні документа. * Деякі користувачі можуть роздрукувати та підписати, якщо потрібно. * Відстеження статусів документів за допомогою панелі керування.
SignFree
signfree.io
SignFree — це ваше стандартне рішення для електронного підпису, розроблене для швидкого та безпечного підпису документів. За допомогою SignFree ви можете підписувати необмежену кількість документів менш ніж за 30 секунд, і все це безкоштовно. Попрощайтеся з паперовими відходами та скористайтеся швидшим і екологічнішим способом управління своїми угодами. Приєднуйтесь до нас, щоб спростити підписи та зробити внесок у більш стійке майбутнє. Зареєструйтеся сьогодні та скористайтеся простими електронними підписами SignFree.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — це рішення електронного підпису, призначене для пришвидшення робочих процесів. Він простий у використанні, безпечний і надійний на різних платформах.
Crossware
crossware365.com
Шукаєте потужний інструмент, який дозволить вам додавати узгоджені та сумісні підписи, застереження та брендинг до кожного електронного листа, який залишає вашу компанію? Наш відзначений нагородами інструмент Crossware Mail Signature (для Microsoft 365, Microsoft Exchange і HCL Domino) — це рішення для вас. Елегантні, сумісні та персоналізовані підписи автоматично додаються до кожного електронного листа незалежно від того, з якого пристрою ви надсилаєте. Створити свій ідеальний підпис легко за допомогою простого візуального редактора з функцією перетягування або перейдіть на створення свого підпису в HTML за допомогою нашого редактора вихідного коду. Наш інструмент підпису постійно вдосконалюється з метою забезпечення динамічності та розумності підписів. Це означає контекстно-залежну та адаптовану до унікальних вимог вашої компанії. Ви можете створювати та застосовувати правила, які контролюють, коли, де та як застосовуються ваші підписи за допомогою нашого простого конструктора правил. Швидко створюйте правила для застосування підписів або блоків підписів (меншої частини вашого підпису) на основі полів Active Directory, адрес одержувачів, дат тощо. Якщо вам потрібне дуже спеціальне або складне правило, ви також можете написати правила на C#. Crossware Mail Signature дозволяє контролювати, хто може редагувати кожен підпис або блок підпису, напр. ви можете дозволити лише маркетинговій команді редагувати розділ рекламного банера, а юридичній команді редагувати юридичну відмову від відповідальності, захищаючи ваш підпис від небажаних змін. Crossware Mail Signature розроблено з нуля, щоб забезпечити високий рівень безпеки. Ми не зберігаємо та не копіюємо ваші електронні листи та безпечно обробляємо їх у центрах обробки даних Microsoft Azure. Для додаткової безпеки ви також можете вказати центр обробки даних Microsoft за вашим вибором під час налаштування Crossware Mail Signature. Особливості: - Додавайте логотипи, графіку, рекламні банери, піктограми соціальних мереж, поля Active Directory, застереження та текст до верхніх і нижніх колонтитулів електронної пошти. - Застосовуйте свої підписи, коли, де та як забажаєте за допомогою ефективних правил. - Підписи на кожному пристрої та поштовому клієнті. - Контролюйте кожну частину свого підпису за допомогою окремо керованих блоків. - Візуальний / HTML-редактор коду - Попередній перегляд підписів у режимі реального часу на основі одержувачів і відправників. - Переглядайте підписи в Outlook і переглядайте свої підписи в Надісланих. - Інтелектуальна та динамічна програма для підпису - Виберіть свій центр обробки даних Microsoft для розгортання - Редагуйте будь-де та будь-коли за допомогою нашого браузерного редактора Дізнайтеся, що робить нас провідним у світі рішенням для підпису - розпочніть безкоштовну пробну версію зараз!
Xodo Sign
eversign.com
Юридичні електронні підписи на роботі, вдома чи в дорозі. Безпечно затверджуйте, доставляйте та підписуйте документи онлайн. Раніше вічний знак.
GoatSign
goatsign.io
GoatSign — це безкоштовне та просте онлайн-рішення для підпису, яке дозволяє легко отримати підпис і рухатися далі. З GoatSign немає складних робочих процесів для навігації – лише простий, безпроблемний процес підпису, який економить ваш час і енергію.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe допомагає захистити й автоматизувати спілкування з клієнтами, підписувати та обмінюватися документами, а також підвищити відповідність вимогам. Захищаємо документи та автоматизуємо документообіг. Ми допомагаємо організаціям оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані з особистими даними, контрактами, грошима та ідентифікацією, заощаджуючи до 90% часу: від потужного електронного підпису, гнучкої системи електронних форм до настроюваних клієнтських порталів. Відділи кадрів використовують нас для залучення працівників і розповсюдження платіжних відомостей. Відділи продажів використовують нас для адаптації клієнтів. Фірми професійних послуг використовують нас для підписання контрактів, збору даних і обміну документами зі своїми клієнтами. Школи використовують нас для автоматизації процесів вступу.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інтегровану, просту у використанні платформу. Від контрактів, пропозицій і управління проектами до виставлення рахунків клієнтам, відстеження доходів і управління ресурсами. Управління проектами Призначайте проекти та завдання своїй команді, визначайте пріоритети свого тижня та точно спостерігайте за прогресом ваших проектів. Встановіть бюджет проекту та уникайте неочікуваних витрат. Перегляд Kanban, вбудований таймер для легкого виставлення рахунків і співпраця із зовнішніми партнерами для ефективної роботи. Відстеження робочого часу команди Отримуйте миттєвий звіт про відстежені години вашої команди за допомогою точних табелів і миттєво дивіться, хто перевищив робочі місця. Слідкуйте за використанням вашого бізнесу та отримуйте чіткі відомості про ефективність і прибутковість вашої команди. Заздалегідь плануйте свої ресурси, щоб ваші проекти відповідали плану та бюджету. CRM Керуйте своїми клієнтами та їхніми проектами в одному місці. Створюйте унікальні профілі клієнтів із усіма своїми нотатками, контактами, тарифами та тегами. Запросіть своїх клієнтів на свій фірмовий портал клієнтів, де вони зможуть отримати доступ до проектів, документів і посилань, якими ви з ними поділилися.
WeSign
wesign.com
Інші типи електронних підписів, які вважаються дійсними Окрім цифрового підпису та електронного підпису, існують інші види електронного підпису, які стають широко поширеними.
GoodSign
goodsign.io
Електронні підписи. Підписка не потрібна. Перше рішення цифрового підпису, де ви платите лише за те, що використовуєте. Немає обмежень щодо документів, функцій чи користувачів. Ми також виконуємо місію посадити 1 мільйон дерев у всьому світі, щоб допомогти стримати глобальне потепління. Це фінансується за рахунок продажів GoodSign. 20% від кожного продажу йде на посадку дерев!
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — це рішення всіх ваших проблем, коли мова йде про перевірку документів та електронного підпису. VeriDoc Sign використовує запатентовану технологію перевірки, розроблену VeriDoc Global протягом багатьох років. Він надає рішення електронного підпису, захищені блокчейном, для організацій по всьому світу. VeriDoc Sign пропонує рішення для електронних підписів і документів деяким провідним компаніям як у державному, так і в приватному секторах. Наша технологія перевірки блокчейну запатентована в більш ніж 90 країнах світу, допомагаючи організаціям отримати найкраще рішення електронного підпису за розумною ціною. Ми прагнемо надавати найкращі послуги нашим клієнтам, зокрема, організації можуть заощадити дорогоцінний час, усуваючи непотрібні години очікування. З VeriDoc Sign ваша організація матиме підвищену ефективність і продуктивність. Переваги рішень електронного підпису VeriDoc дозволяють безкінечним користувачам мати доступ для перевірки важливих документів і надсилання їх необхідним людям. Ви не помилитеся з інструментами VeriDoc Sign, які надають вам перевагу перевіряти мітки часу та хеші для документів з електронним підписом у блокчейні. Просто відскануйте QR-код своїм мобільним телефоном, і ви побачите оригінальний документ на сторінці підтвердження. Інші функції VeriDoc Sign, які ви просто не можете пропустити: Контроль доступу Законно допустимий Захищений від несправностей блокчейн-безпека Доступний
OKdokument
okdokument.com
Найшвидший електронний підпис для компаній і фрілансерів Підписуйте документи в Інтернеті, інтегруйте електронні підписи, оцифровуйте свій паперовий порядок денний і дистанційно запитуйте підписи у своїх клієнтів і партнерів.
Mekorma
mekorma.com
Ви втомилися від великої купи чеків, які щотижня чекають на перегляд і підпис? Заощаджуйте час і зусилля з електронними підписами Mekorma. Переглядайте платежі та оцифровані зображення рахунків у своїй системі Acumatica Cloud ERP. Натиснувши одну кнопку, ви можете затвердити те, що готове до виходу – чеки будуть надруковані з відповідним підписом, ручка не потрібна.
FuseSign
fusesign.com
Доступний, безпечний і простий у використанні інструмент цифрового підпису. FuseSign розроблено для сфери професійних послуг. Надсилайте документи на підпис і отримуйте їх за лічені хвилини, а не за дні. Він є юридично обов’язковим і може використовуватися для широкого кола документів. Спробуйте FuseSign безкоштовно протягом 14 днів і дізнайтеся, чому FuseSign є єдиним інструментом цифрового підпису, який вам коли-небудь знадобиться.
Dedoco
dedoco.com
Dedoco — це платформа довіри даних для цифрових робочих процесів, що забезпечує зв’язок доказів і перевірку документів, комунікацій і систем. Його місія полягає у створенні непохитної довіри до бренду та процесів наших клієнтів
ZorroSign
zorrosign.com
БЕЗПЕКА ВАШОГО БІЗНЕСУ БУКВАЛЬНО НА КОНЕЦІ. Коли безпека є критично важливою, вашому бізнесу потрібні безпечні цифрові підписи, транзакції та документація. Лише одне комплексне рішення побудовано на блокчейні — за допомогою ZorroSign ви можете Block It DownTM
inSign
getinsign.com
Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє швидко та легко підписувати документи. inSign підтримує розширені (AES) і кваліфіковані електронні підписи (QES) відповідно до eIDAS і ZertES. Підпис є юридично надійним і піддається доказуванню. Підпис можливий у веб-переглядачі або за допомогою програми – інсталяція не потрібна. Інші популярні функції inSign: - Редактор форм - Надбудова Word - Індивідуальна конфігурація - Шаблони документів - Звіт про аудит - REST-API - І багато іншого...
Signmee
signmee.com
Форми угод онлайн для швидшого підписання Онлайн-конструктор форм, поштова програма та електронний підпис із папкою «Вхідні» для кожного
Autenti
autenti.com
Електронний підпис Autenti - це безпечний електронний підпис для компаній. Економте час і гроші, підписуючи договори та інші документи онлайн на своєму смартфоні, планшеті чи ноутбуці.
Mekari Sign
mekarisign.com
Укладайте угоди швидше за допомогою безпечного та інтегрованого програмного забезпечення для підписання контрактів Створюйте, надсилайте та підписуйте контракти на одній єдиній платформі. Виконуйте всі угоди швидше та безпечніше за допомогою сертифікованого цифрового підпису та офіційного eMeterai Peruri.
DrySign
drysign.exelatech.com
Зробіть крок у безпечне та стійке майбутнє з цифровими підписами DrySign Онлайн-рішення цифрового підпису від DrySign дає змогу вам і вашим клієнтам завантажувати, підписувати, ділитися та архівувати документи будь-де, будь-коли та на будь-якому пристрої.
Workiro
workiro.com
Програма наступного покоління, яка унікальним чином поєднує в собі можливості керування завданнями, спілкуванням і документами, включно з електронним підписом, допомагаючи вам виконувати будь-яку роботу з будь-ким кращим чином.
eSignly
esignly.com
Esignly — це провідне рішення електронного підпису на ринку, яке дозволяє легко, ефективно та безпечно підписувати електронні документи. Компанії будь-якого розміру та галузі, доступні будь-коли, будь-де та на будь-якому пристрої, замінюють ручні методи підпису на паперових носіях електронними підписами Esignly.
Encyro
encyro.com
Encyro дозволяє надсилати безпечні файли на будь-яку електронну адресу. Не витрачайте час на запрошення клієнтів, налаштування спільних папок або налаштування дозволів. Отримуйте захищені повідомлення та файли від клієнтів, не вимагаючи входу. Encyro є єдиним постачальником електронних підписів, який дозволяє намалювати свій підпис на телефоні під час перегляду документа для підписання на комп’ютері (шляхом сканування QR-коду). Запитуйте електронні підписи з розширеним захистом, включаючи коди доступу на основі текстових повідомлень і параметри входу. Продемонструйте свій бренд на власній сторінці завантаження. Збільште свою видимість серед клієнтів, дозволивши їм використовувати свій безкоштовний обліковий запис Encyro для безпечного спілкування з іншими. Захищайте дані клієнтів і дотримуйтесь HIPAA, GLBA, FINRA, IRS, GDPR та інших нормативних вимог щодо конфіденційності даних клієнтів. Використовуйте Encyro у своєму браузері або з Microsoft Outlook (за допомогою безкоштовної надбудови Encyro Outlook).
Signer HQ
signerhq.com
Спростіть процес підписання контракту за допомогою Signer HQ і витрачайте менше часу на гонитву за signatures.es
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — це веб-платформа для створення, керування та відображення підписів електронної пошти для будь-якої організації централізованим, швидким та інтуїтивно зрозумілим способом з будь-якого ПК чи мобільного пристрою. Інтегрується з будь-яким рішенням електронної пошти (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exchange). Крім того, це інструмент продажів, комунікації та маркетингу. Це дозволяє додавати динамічний вміст до підписів, автоматично розгортаючи різні банери для перенаправлення трафіку на лендінг, ринок або електронну комерцію. Крім того, він вимірює вплив кампаній у реальному часі.
Sigsync
sigsync.com
Службу підпису електронної пошти Sigsync найкраще описати лише трьома словами. Це централізована веб-служба підпису для Office 365, яка поширюється на всю компанію. Термін «централізоване» означає, що вона дозволяє створювати й керувати всіма підписами електронної пошти для вашої компанії в одному місці. Підпис для всієї компанії дає змогу запровадити зміни або оновлення підпису за лічені хвилини. Оскільки це веб-сервіс, він не залежить від платформи та працює на всіх пристроях без будь-яких складних установок.
Emailee
emailee.io
Emailee — це передова платформа SaaS, розроблена спеціально для солопідприємців і фрілансерів, які прагнуть посилити свій особистий бренд і збільшити кількість потенційних клієнтів за допомогою електронної пошти.
Signwell
signwell.com
SignWell (раніше Docsketch). Настільки легко підписуйте документи, щоб скоротити час виконання вдвічі. SignWell — це інструмент електронного підпису для юридично обов’язкових електронних підписів і швидшого підписання документів.
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic дозволяє централізовано керувати електронними підписами ваших співробітників і розширювати їх маркетинговими банерами, щоб перетворити щоденний трафік електронної пошти на потужний маркетинговий канал. Mailtastic користується довірою клієнтів будь-якого розміру в усьому світі, включно з компаніями зі списку Fortune 500+, що дозволяє використовувати весь маркетинговий потенціал своїх електронних підписів, розширюючи таким чином свої маркетингові ініціативи та з’єднуючи нових потенційних клієнтів. Забронюйте демо-версію сьогодні, щоб дізнатися, як ви можете почати отримувати прибуток за допомогою маркетингу електронних підписів.
Letsignit
letsignit.com
З 98% задоволеністю клієнтів і понад 1 000 000 користувачів у всьому світі, Letsignit є потужним рішенням, яке допомагає маркетинговим та ІТ-командам оптимізувати підписи електронної пошти співробітників для досягнення узгодженості бренду, стимулювання залучення потенційних клієнтів і підвищення залученості співробітників. Ми є золотим партнером Microsoft понад 10 років і забезпечуємо найвищі світові стандарти ІТ-безпеки завдяки сертифікації ISO/IEC 27001:2017 і ISO/IEC 27018:2019. За допомогою нашого найкращого у своєму класі дизайнера drag & drop ви можете швидко створювати налаштовані підписи з націленими маркетинговими банерами, які можна відстежувати – рекламуйте події, спілкуйтеся в соціальних мережах, плануйте зустрічі… варіанти безмежні! Ви можете створювати та призначати підписи для певних людей, відділів, регіонів/мов або дочірніх компаній. Оскільки він підключається до вашого активного каталогу, його легко оновити та розгорнути. Наша глобальна команда в Північній Америці та Європі пропонує підтримку клієнтів англійською, французькою та іспанською мовами 24 години на добу, 5 днів на тиждень.
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO забезпечує централізоване керування підписами електронної пошти для вашої компанії. Фірмовий банер, розроблений за допомогою SIGNandGO, підвищує впізнаваність бренду. Завдяки індивідуальному дизайну підпису ви отримуєте цифрові візитні картки, які відображають ідентичність вашого бренду. З SIGNandGO, рішенням для підпису електронної пошти, підписи набувають більш професійного вигляду. SIGNandGO допоможе вам централізовано організувати керування корпоративною електронною поштою та спростить контроль відділу кадрів. Таким чином, підписи співробітників завжди актуальні та мають ідеальний дизайн. Пропонує розширене хмарне керування підписами підприємства на базі OWA та забезпечує сумісність із підписом електронної пошти Office 365. Таким чином ви отримаєте просте керування корпоративною електронною поштою, а всі ваші підписи стануть бездоганними.
MySignature
mysignature.io
MySignature — це онлайн-генератор підписів електронної пошти, який допомагає створювати професійні та візуально привабливі підписи електронної пошти для Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365 і керування підписами електронної пошти для Google Workspace. Технічна підготовка не потрібна. Крім того, насолоджуйтеся відстеженням відкриття електронної пошти та кліків без обмежень за допомогою розширення MySignature для Gmail.
GreenSign
greensign.io
Електронні підписи дозволяють безпечно підписувати та надсилати документи з будь-якого місця та в будь-який час. Це усуває потребу друкувати, сканувати та надсилати документи поштою, заощаджуючи ваш час і клопоти. GreenSign пропонує різні способи інтеграції, щоб допомогти відділам вести бізнес швидше з меншим ризиком, меншими витратами та кращим досвідом для клієнтів і співробітників. Рішення GreenSign включає динамічні безкодові потужні веб-форми, інтеграцію API та інтеграцію з програмами та CRM.
EZsign
ezsign.ca
Спробуйте eZsign БЕЗКОШТОВНО. Гнучкі тарифні плани. Безпека найвищого рівня. Розроблено для канадських компаній.
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
Zoopsign
zoopsign.com
Спростіть керування контрактами, покращте безпеку та оптимізуйте робочі процеси за допомогою рішень електронного підпису Zoop Sign і відстеження документів. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз
Signulu
signulu.com
Signulu — це програмне забезпечення для електронного підпису, яке спрощує підписання документів для підприємств будь-якого розміру. Легко, безпечно та законно.
DottedSign
dottedsign.com
Підписуйте документи онлайн за допомогою DottedSign в Інтернеті, на пристроях iOS і Android у законний спосіб. Зробіть свій перший електронний підпис сьогодні!
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN — це провідне програмне забезпечення для електронного підпису, яке оптимізує процеси підписання документів за допомогою швидкого, безпечного та зручного рішення. Відчуйте зручність KONSIGN, підписавшись на безкоштовну пробну версію сьогодні. Окрім електронних підписів, KONSIGN пропонує розширені можливості керування документами та повну інтеграцію з популярними хмарними службами зберігання даних, такими як Google Drive. Це дозволяє легко впорядковувати документи, отримувати доступ до них і ділитися ними з будь-якого пристрою, забезпечуючи плавний робочий процес. Інноваційний підхід Konsign економить час, гроші та ресурси, сприяючи безпаперовому середовищу. Ця передова платформа дає змогу завершувати роботу з документами лише кількома клацаннями миші, дозволяючи вам зосередитися на більш важливих завданнях. Konsign не лише спрощує підписання документів, але й демонструє прихильність до сталого розвитку, зменшуючи споживання паперу та сприяючи екологічним практикам. Виберіть KONSIGN для ефективного ведення бізнесу та більш екологічного майбутнього.
Signable
signable.co.uk
Програмне забезпечення електронного підпису від Signable допомагає надсилати юридично зобов’язуючі та безпечні онлайн-документи за лічені секунди. Почніть з електронних підписів сьогодні!
fast4sign
fast4sign.com.br
Найбезпечніший електронний і цифровий підпис у Бразилії. Ефективно спростіть свої процеси завдяки легкому та швидкому підпису з будь-якого місця
Pergamin
pergam.in
Pergamin — це онлайн-інструмент, який дозволяє створювати, редагувати, підписувати, зберігати та архівувати юридичні документи, наприклад контракти. Завдяки Pergamin ваша компанія заощадить час і папір. Pergamin об’єднує весь процес роботи з контрактами в одному місці на інтуїтивно зрозумілій онлайн-платформі. Ви можете плавно переходити між різними етапами керування документами. Наш інструмент для створення шаблонів дозволяє створити правову базу. За допомогою Pergamin ви можете помістити всю політику в логічну структуру. Завдяки цьому ви та ваш відділ кадрів, продажів, юристів та адміністрування можете зосередитися на тому, що важливо для вашої компанії.
Contractify
contractify.io
Contractify — це програмне забезпечення для керування контрактами, яке спрощує процес електронного підписання, керування та автоматизації контрактів онлайн. Це дозволяє командам ефективно співпрацювати та пропонує різноманітні функції, призначені для юридичних команд, фінансових команд і бізнес-лідерів. Програмне забезпечення полегшує створення контрактів, узгодження та оцифрування, а також робочі процеси затвердження та електронний підпис із підтримкою трьох типів електронних підписів. Він також надає можливості керування після підписання, включаючи вилучення критично важливих даних із PDF-файлів контракту за допомогою технології ШІ та створення графіків контракту. Contractify пропонує зручний помічник для редагування, який поєднує технологію штучного інтелекту з досвідом користувача, щоб легко створювати контракти та автоматизувати юридичні проекти за допомогою настроюваних ігор. Він дозволяє співпрацювати з колегами з різних відділів і пропонує велику бібліотеку стандартних шаблонів ділових контрактів. Програмне забезпечення підтримує цифрові підписи завдяки інтеграції з провідними постачальниками, такими як DocuSign і Connective, що дозволяє користувачам безпечно та швидко підписувати контракти онлайн. Він також спрощує процеси затвердження за допомогою автоматизованих робочих процесів і сприяє співпраці між внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами. Інтелектуальний аналітик контрактних даних Contractify на ім’я Ада може отримувати дані контрактів із PDF-файлів і забезпечувати автоматичні подальші завдання для ефективного керування контрактами. Програмне забезпечення пропонує персоналізовані демонстрації та високо оцінене лідерами галузі за можливості інтелектуального керування контрактами. Ціни починаються від 147 євро на місяць, а компанія надає підтримку клієнтів і має представництва в Бельгії, Нідерландах і Франції.
emSigner
emsigner.com
emSigner — це рішення для електронного підпису документів, яке дозволяє окремим особам і організаціям підписувати документи цифровим способом. Перетворіть свій робочий процес за допомогою передових рішень eSignature від emSigner.
DocuX
docux.ai
Переведіть свої документи та контракти на автопілот. DocuX — це єдина платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє вам керувати повним життєвим циклом ваших документів і контрактів — від створення та співпраці до електронного підпису та довгострокового архівування. Виконуйте роботу за лічені хвилини замість годин завдяки нашому інтелектуальному робочому простору, який автоматично розставляє пріоритети для ваших документів і збирає необхідні схвалення та електронні підписи для вас. Вибирайте з понад 500 вбудованих, перевірених законом шаблонів угод, форм, контрактів, політик тощо. (Вартістю понад 50 тисяч доларів США, доступний для всіх платних планів без додаткових витрат.) DocuX за умовчанням пропонує всім користувачам безпеку банківського рівня. Ви можете інтегрувати свої поточні інструменти та платформи з DocuX лише за кілька кліків. Команди, які використовують DocuX, повідомляють про підвищення продуктивності на 80%, зниження витрат на 70% і пришвидшення угод у 10 разів. Замовте демонстрацію, щоб побачити, як ви можете повернути контроль над своїми документами та контрактами, максимально підвищити ефективність і мінімізувати витрати на підписку.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI — це створення контрактів, переговори, електронний підпис і сховище контрактів. Використовуйте Advocat AI, щоб швидше укладати контракти, одночасно зменшуючи ризики.
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