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Програмне забезпечення електронного підпису - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє користувачам збирати електронні підписи на документах, усуваючи потребу в фізичній паперовій роботі. Це програмне забезпечення спрощує процес розповсюдження юридично конфіденційних документів, які вимагають електронних підписів. Організації використовують програмне забезпечення для електронного підпису для надійного шифрування документів, таких як договори купівлі-продажу або документи про працевлаштування, які вимагають підписів клієнтів, співробітників або партнерів. Програмне забезпечення електронного підпису часто інтегрується з різними програмами сторонніх розробників, включаючи програмне забезпечення CRM, системи ERP, пакети управління персоналом та інструменти бухгалтерського обліку. Ця інтеграція полегшує безпроблемне керування пропозиціями, контрактами та взаємодією з постачальниками. Крім того, програмне забезпечення електронного підпису відповідає вбудованим стандартам безпеки, які відповідають як місцевим, так і федеральним юридичним вимогам. Це забезпечує плавний обмін юридичними документами та гарантує легітимність і юридичну дійсність підписів, отриманих за допомогою програмного забезпечення.
Запит на новий застосунок
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — це світовий спосіб для компаній і окремих осіб безпечно надсилати та підписувати угоди практично з будь-якого місця, у будь-який час, майже з будь-якого пристрою. Програма Docusign проста у використанні, включає необмежену кількість безкоштовних підписів для всіх сторін і їй довіряють мільйони людей у всьому світі. Незважаючи на те, що електронний підпис змінив спосіб виконання контракту в багатьох організаціях, життєвим циклом до та після підпису часто керують за допомогою ручних процесів, електронних таблиць і електронних листів, що сповільнює темп ведення бізнесу, підвищує ризик і розчаровує клієнтів і співробітників. Docusign CLM (Contract Lifecycle Management) дозволяє організаціям оптимізувати життєвий цикл угоди, перетворюючи аналогові ручні процеси в цифровий автоматизований робочий процес. Кінцевим результатом є пришвидшення темпів ведення бізнесу, підвищення комплаєнсу та більш ефективні співробітники. Основні характеристики: центральне сховище, розширений пошук і пошук, контроль версій, бібліотека положень, співпраця з внутрішніми та зовнішніми сторонами, редлайнінг, прості та розширені робочі процеси, тегування, мобільний доступ, багатоплатформна інтеграція (включаючи тісну інтеграцію з Salesforce).
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Трансформуйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для електронного підпису, який також включає потужність Adobe Acrobat в одному пакеті.
Zoho Sign
zoho.com
Цифровий підпис ділових документів онлайн із повною безпекою та надійністю за допомогою програмного забезпечення електронного підпису Zoho. Автоматизуйте свої транзакції за допомогою простих робочих процесів електронного підпису документів. Zoho Sign легко інтегрується з програмами Zoho, включаючи Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms та іншими сторонніми програмами, такими як Office 365, G Suite і Microsoft Teams.
DocHub
dochub.com
DocHub дає змогу будь-кому спростити редагування, підписання, розповсюдження документів, а також заповнення форм. DocHub також пропонує дуже популярну інтеграцію з Google Workspace, яка дозволяє користувачам імпортувати, експортувати, змінювати та підписувати документи безпосередньо з програм Google. Запущений у 2014 році DocHub користується довірою понад 83,3 мільйона користувачів. Збереження в хмарі та безпечні робочі процеси в режимі реального часу забезпечують актуальність та безпеку понад 500 мільйонів документів в рамках єдиного, простого у використанні рішення.
Signaturely
signaturely.com
Signaturely — це безкоштовне програмне забезпечення для електронного підпису, яке дозволяє підписувати документи онлайн. Працюйте розумніше та швидше, переходячи в епоху цифрових технологій за допомогою електронних підписів. Підписувати документи вручну, сканувати їх і надсилати електронною поштою – це головний біль, погодьтеся? Signaturely усуває головний біль і переносить вас у цифрову епоху.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (раніше HelloSign) — це інтуїтивно зрозумілий спосіб безпечно підписувати та запитувати підписи в Інтернеті. Додайте юридично дійсні підписи до будь-якої угоди — від листів із пропозиціями про наймання до кредитів, договорів купівлі-продажу та NDA. Відзначений нагородами інтерфейс користувача, надійні засоби керування адміністратором, відстеження документів і безпека корпоративного рівня, які є більш безпечними, ніж ручка та папір, усе це вже стандартно. Швидше підписуйте. Dropbox Sign допомагає компаніям підписувати контракти в середньому на 80% швидше, ніж традиційні паперові контракти, для підписання та повернення яких потрібно в середньому 15 днів. Збільште кількість завершених документів. Завдяки таким функціям, як відстеження, автоматичні нагадування та мобільний підпис, Dropbox Sign підвищив рівень завершення документів на 96%. Швидко надсилайте угоди. Відзначений нагородами інтуїтивно зрозумілий інтерфейс у поєднанні з такими функціями, як шаблони та перевірка даних, означає, що Dropbox є швидким і легким для надсилання угод на підпис. Працюйте з інструментами, які вам подобаються. Dropbox Sign повністю інтегрується з такими програмами, як Salesforce, Slack, Oracle, HubSpot CRM, Microsoft Word, тому ви можете надсилати документи на підпис безпосередньо з ваших улюблених інструментів. Автоматично реєструйте та зберігайте угоди. Автоматично зберігайте підписані документи та будь-коли знаходьте їх у бажаному хмарному сховищі, будь то Google Drive, Dropbox, Evernote, Box, OneDrive або SharePoint. Зробіть кожну угоду прийнятною в суді. Кожна угода Dropbox Sign супроводжується журналом аудиту, прийнятним судом, який захищає всі сторони та зменшує витрати на відновлення та судові проблеми. Тримайте все в безпеці. Усі ваші документи зберігаються конфіденційними за допомогою шифрування як під час передачі, так і під час зберігання. Додайте глибшу функціональність. Dropbox Sign API вбудовує надійні функції електронного підпису безпосередньо у ваш додаток, робочий процес або веб-сайт. Такі функції, як вбудований підпис, власне брендування та вбудовані шаблони, створюють справді безпроблемний досвід підписання в продукті. Винятковий досвід розробників і спеціальна команда підтримки API означають, що ви отримуєте безпечний, надійний і багатофункціональний підпис із середнім часом впровадження, який у 2 рази швидший, ніж у середньому по галузі.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — це хмарне рішення для електронного підпису та заповнення документів або підписання документів із телефону, планшета чи комп’ютера. Підписи, створені за допомогою SignEasy, відповідають Закону ESIGN, а також eIDAS і Європейській директиві (EC/1999/93).
Mail Butler
mailbutler.io
Це Mailbutler, плагін електронної пошти, який робить вашу папку "Вхідні" розумнішою. Mailbutler надає вам безліч корисних функцій для підвищення продуктивності, до яких ви можете отримати доступ прямо у своїй папці "Вхідні". Він покращує рідні функції поштового клієнта Apple Mail, Gmail або Outlook, пропонуючи розумні функції. Він пропонує помічник електронної пошти на основі штучного інтелекту, який може писати повідомлення за вас, хмарну доставку, щоб ваші заплановані електронні листи можна було надіслати, навіть якщо ваш комп’ютер офлайн, розширене відстеження електронної пошти, яке не потребує схвалення одержувача, і потужну функцію контактів які можуть допомогти вам покращити відносини з клієнтами, серед багатьох інших інтелектуальних функцій для покращення папки "Вхідні". До них належать: • Розумний помічник: помічник електронної пошти на основі штучного інтелекту, який пише, узагальнює та покращує повідомлення, знаходить завдання та контакти та відповідає за вас. • Розумне надсилання пізніше: функція розумного планування, яка допоможе вам оптимізувати час доставки електронної пошти. • Оптимізований для одержувачів планування: пропонує найкращий час для надсилання електронного листа, щоб збільшити шанси на його відкриття. • Відстеження електронної пошти: дізнайтеся, коли, де та як часто відкривався ваш електронний лист або посилання. Для тих, хто використовує електронні адреси iCloud або IMAP, подивіться, хто саме відкрив вашу електронну пошту, коли ви надсилаєте повідомлення кільком одержувачам. Також надсилайте відстежені електронні листи зі свого мобільного телефону. • Відкласти: тимчасово відкладіть менш важливі електронні листи, і вони знову з’являться у вибраний вами час. • Контакти: отримуйте суттєву інформацію про свої контакти, щоб підтримувати максимальне спілкування з клієнтами. • Підписи: красиві та професійні підписи електронної пошти з обширним творчим контролем. • Шаблони: створюйте шаблони повідомлень для підвищення продуктивності та ефективності. •
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інтегровану, просту у використанні платформу. Від контрактів, пропозицій і управління проектами до виставлення рахунків клієнтам, відстеження доходів і управління ресурсами. Управління проектами Призначайте проекти та завдання своїй команді, визначайте пріоритети свого тижня та точно спостерігайте за прогресом ваших проектів. Встановіть бюджет проекту та уникайте неочікуваних витрат. Перегляд Kanban, вбудований таймер для легкого виставлення рахунків і співпраця із зовнішніми партнерами для ефективної роботи. Відстеження робочого часу команди Отримуйте миттєвий звіт про відстежені години вашої команди за допомогою точних табелів і миттєво дивіться, хто перевищив робочі місця. Слідкуйте за використанням вашого бізнесу та отримуйте чіткі відомості про ефективність і прибутковість вашої команди. Заздалегідь плануйте свої ресурси, щоб ваші проекти відповідали плану та бюджету. CRM Керуйте своїми клієнтами та їхніми проектами в одному місці. Створюйте унікальні профілі клієнтів із усіма своїми нотатками, контактами, тарифами та тегами. Запросіть своїх клієнтів на свій фірмовий портал клієнтів, де вони зможуть отримати доступ до проектів, документів і посилань, якими ви з ними поділилися.
Foxit eSign
foxit.com
Foxit використовується понад 650 мільйонами користувачів і продається більш ніж 425 000 клієнтів, починаючи від малого та середнього бізнесу до глобальних компаній, розташованих у більш ніж 200 країнах світу. Foxit eSign — це юридично обов’язковий сервіс електронного підпису для підготовки та збору важливих підписаних документів. Він надає повне рішення електронного підпису – завантажте документ, створіть шаблон, додайте одержувачів і надішліть. Foxit eSign автоматизує робочий процес, забезпечуючи безперебійний процес, що дозволяє користувачеві надсилати, підписувати, відстежувати та керувати процесами підпису за допомогою браузера. Після завершення у вас є захищений від підробки архів офіційно підписаного документа. Незалежно від того, чи з Інтернету, чи з мобільного, генерувати угоди та надсилати їх для електронного підпису швидко й легко. Лише деякі з корисних функцій, доступних у програмному забезпеченні Foxit eSign, включають: • Багаторазові шаблони для економії часу • Масове підписання та надсилання • Журнали аудиту та сертифікати про проходження • Додавання фотографій, водійських прав тощо безпосередньо до документів • Особисте підписання • Створюйте посилання на документи електронною поштою для легкого доступу та підпису • Для інтеграції електронних підписів безпосередньо на веб-сайти доступна онлайн-форма/код для вбудовування • Використовуйте API eSign Genie REST для інтеграції з вашим веб-сайтом або програмою • Легка інтеграція з Google Drive, Dropbox тощо • Excel звітність • Сповіщення про відмову електронної пошти • Підпис 11 різними мовами
Nitro
gonitro.com
Nitro є світовим лідером SaaS у сфері програмного забезпечення PDF, керування документами та електронних підписів. Платформа продуктивності Nitro включає в себе потужні інструменти PDF, цифрові робочі процеси, надійний електронний підпис і можливості перевірки особи. Його провідний у галузі бізнес-аналітичний і аналітичний продукт вимірює рентабельність інвестицій і кількісно оцінює зусилля щодо сталого розвитку, і все це підтримується кращою в своєму класі командою підтримки успіху клієнтів і управління змінами. Маючи понад 3 мільйони ліцензованих користувачів і понад 13 000 бізнес-клієнтів у 157 країнах, Nitro пишається тим, що обслуговує 68% Fortune 500.
Encyro
encyro.com
Encyro дозволяє надсилати безпечні файли на будь-яку електронну адресу. Не витрачайте час на запрошення клієнтів, налаштування спільних папок або налаштування дозволів. Отримуйте захищені повідомлення та файли від клієнтів, не вимагаючи входу. Encyro є єдиним постачальником електронних підписів, який дозволяє намалювати свій підпис на телефоні під час перегляду документа для підписання на комп’ютері (шляхом сканування QR-коду). Запитуйте електронні підписи з розширеним захистом, включаючи коди доступу на основі текстових повідомлень і параметри входу. Продемонструйте свій бренд на власній сторінці завантаження. Збільште свою видимість серед клієнтів, дозволивши їм використовувати свій безкоштовний обліковий запис Encyro для безпечного спілкування з іншими. Захищайте дані клієнтів і дотримуйтесь HIPAA, GLBA, FINRA, IRS, GDPR та інших нормативних вимог щодо конфіденційності даних клієнтів. Використовуйте Encyro у своєму браузері або з Microsoft Outlook (за допомогою безкоштовної надбудови Encyro Outlook).
signNow
signnow.com
Електронний підпис, який масштабується разом із вашим робочим процесом. Створюйте та масштабуйте робочі процеси електронного підпису за допомогою signNow, частини airSlate Business Cloud. Підписуйте та відправляйте документи на підпис, формуйте угоди, укладайте договори, приймайте платежі та автоматизуйте бізнес-процеси.
WiseStamp
wisestamp.com
Створюйте красиві персоналізовані підписи електронної пошти за допомогою нашого відзначеного нагородами генератора підписів. Легко створюйте та редагуйте свій електронний підпис - це БЕЗКОШТОВНО
Formstack
formstack.com
Formstack Forms — це хмарне рішення, яке допомагає компаніям автоматизувати процеси створення цифрових форм і збору даних для опитувань, потенційних клієнтів, реєстрацій тощо. Основні функції включають маршрутизацію даних, завантаження файлів, шифрування даних, збір платежів і аналітику форм. Formstack Forms, розроблений для компаній будь-якого розміру, дозволяє користувачам співпрацювати з командами, щоб підтверджувати, відхиляти та коментувати дані, надіслані через форми. Завдяки конструктору форм із функцією перетягування Formstack Forms дає змогу користувачам у різних організаціях створювати фірмові форми, опитування та робочі процеси без необхідності знати код. Для більш технічних користувачів Formstack Forms пропонує відкритий API, який дозволяє користувачам і стороннім програмам програмно отримувати доступ до ресурсів Formstack. Formstack дозволяє інтегруватися з різноманітними програмами сторонніх розробників, такими як Mailchimp, Salesforce, PayPal, Amazon S3, PowerAutomate тощо. Formstack доступний за місячною передплатою, а підтримку розширюють за допомогою документації та інших онлайн-засобів.
Xodo Sign
eversign.com
Юридичні електронні підписи на роботі, вдома чи в дорозі. Безпечно затверджуйте, доставляйте та підписуйте документи онлайн. Раніше вічний знак.
Concord
concordnow.com
Concord — це єдиний інструмент, який вам потрібен для всіх ваших контрактів. Витрачайте менше часу на жонглювання між програмами, редакторами та інструментами електронного підпису та заощаджуйте гроші. Понад 500 000 компаній довіряють свої контракти Concord. З Concord ви можете: * Створюйте, обговорюйте, підписуйте та керуйте кожним контрактом у вашій організації — усе в одному місці * Працюйте так, як хочете — у Concord, Word або Google Docs — Співпрацюйте з усіма — своїми командами, клієнтами та постачальниками * Почніть роботу за хвилини, а не за місяці Основні функції, які пропонує Concord: * Робочі процеси умовного схвалення, щоб кожен контракт переглядався потрібною особою (і тільки цією особою) * Приватні коментарі та версії для більш ефективних переговорів щодо контракту * Бібліотека пунктів для всіх попередньо схвалених пунктів для додавання до контрактів за потреби * Шаблони для спрощення процесу складання контракту * Необмежені безкоштовні електронні підписи * Необмежені контракти
SignFree
signfree.io
SignFree — це ваше стандартне рішення для електронного підпису, розроблене для швидкого та безпечного підпису документів. За допомогою SignFree ви можете підписувати необмежену кількість документів менш ніж за 30 секунд, і все це безкоштовно. Попрощайтеся з паперовими відходами та скористайтеся швидшим і екологічнішим способом управління своїми угодами. Приєднуйтесь до нас, щоб спростити підписи та зробити внесок у більш стійке майбутнє. Зареєструйтеся сьогодні та скористайтеся простими електронними підписами SignFree.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
Skribble
skribble.com
За допомогою Scribble ви можете легально підписати будь-який документ в електронному вигляді. Різні документи, різні юридичні вимоги – у Skribble ви отримуєте доступ до всіх доступних стандартів електронного підпису з одного джерела, і ви готові до будь-якої ситуації.
MySignature
mysignature.io
MySignature — це онлайн-генератор підписів електронної пошти, який допомагає створювати професійні та візуально привабливі підписи електронної пошти для Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365 і керування підписами електронної пошти для Google Workspace. Технічна підготовка не потрібна. Крім того, насолоджуйтеся відстеженням відкриття електронної пошти та кліків без обмежень за допомогою розширення MySignature для Gmail.
Scrive
scrive.com
Scrive автоматизує бізнес-процеси на основі угод за допомогою електронних підписів і рішень для перевірки особи. Заснована в 2010 році в Стокгольмі, Scrive швидко стала лідером ринку електронних знаків у Північних країнах і продовжує розширюватися в Європі. Простота використання та надійні заходи безпеки є ключовими причинами, чому організації будь-якого розміру, включно з підприємствами в жорстко регульованих галузях, покладаються на рішення Scrive для підвищення внутрішньої ефективності, відповідності вимогам і задоволеності клієнтів. eSign, платформа для підписання угод Scrive, доступна одразу з тарифними планами та пакетами функцій, які підходять для будь-якого бізнесу, або як інтеграція API. Основні переваги включають: - Підписуйте на будь-якому пристрої - Виключайте дорогі завдання вручну - Скорочуйте час виконання - Автентифікуйте підписувачів за допомогою eID - Створено для безпеки та відповідності - Відстежуйте та контролюйте статус ваших угод - Детальний журнал аудиту/юридичні докази - Цілісність документів захищена блокчейн
BoldSign
boldsign.com
BoldSign — це сучасна програма електронного підпису, яка дозволяє швидко, просто, безпечно та економічно ефективно надсилати документи для юридично зобов’язуючого підпису. Для тих, хто хоче інтегрувати цифрові підписи у власні програми, його простий у використанні API розроблено спеціально. Спираючись на 20-річний досвід Syncfusion у наданні потужних API для розробників, BoldSign використовує глибокий досвід компанії в цій області, щоб запропонувати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, широкий спектр можливостей налаштування, а також відданість технічній підтримці та постійній еволюції продукту, що поступається іншим немає. 5 ПРИЧИН, ЧОМУ ПІДПРИЄМСТВА ВИБИРАЮТЬ BoldSign: * Прозорі ціни, які можна масштабувати, із великими обмеженнями плану. Повна інформація на https://www.boldsign.com/pricing/. * Увага до дизайну інтерфейсу користувача, який створює зручну взаємодію з користувачем. * Швидкий час відповіді на великі документи. * Розроблено з нуля для справжнього вбудовування в програми - на відміну від інших рішень у просторі. * Створений Syncfusion, він використовує наш десятирічний досвід у наданні API корпоративного рівня, які допомагають розробникам створювати елегантні та потужні програми. BoldSign ДОПОМАГАЄ ОРГАНІЗАЦІЯМ: * Швидко та плавно укладайте угоди, одержуючи документи для юридично обов’язкового підпису за лічені хвилини. * Витрачайте більше часу на важливі речі, оскільки користувачі витрачають менше часу на погоню та реєстрацію. * Вчасно підписуйте документи завдяки ефективному відстеженню та подальшій обробці. * Дозвольте командам бути найкращими, надаючи менеджерам бачення статусів процесів. * Підтримувати існуючі робочі процеси. * Збільште продуктивність, усуваючи необхідність перемикатися між програмами. * Підвищте послідовність і точність за допомогою спеціальних шаблонів. * Підвищуйте впевненість і комфорт підписувачів за допомогою спеціального бренду та особистих повідомлень. * Забезпечити дотримання законів і правил. * Будьте готові до того, що буде далі, завдяки моделі ціноутворення BoldSign, зручній для масштабування. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ * Створено для складних робочих процесів. * Корисні вказівки на кожному кроці, створюючи безперебійний досвід підписання. * Автоматичні нагадування для ефективного, безпроблемного подальшого виконання. * Юридично відповідає вимогам США (ESIGN) і міжнародних (eIDAS) законів про електронний підпис. * Безпека корпоративного рівня - 256-бітні стандарти шифрування AES. * Попередньо налаштовані шаблони. * Можливості спеціального шаблону. * Налаштуйте власні дозволи, щоб визначити, хто може переглядати певний документ / клас документів. * Можливість продемонструвати власні дозволи. * Спеціальне подання дозволяє адміністратору команди контролювати документи команди. * Масові посилання дозволяють кільком людям окремо підписувати ідентичний документ протягом певного періоду часу. * Керуйте кількома брендами з одного облікового запису та вибирайте бренд на рівні документа. * Деякі користувачі можуть роздрукувати та підписати, якщо потрібно. * Відстеження статусів документів за допомогою панелі керування.
SignRequest
signrequest.com
Підпишіть самі або отримайте підпис на документах. Легко, безпечно, юридично обов’язковий і безкоштовний.
Signwell
signwell.com
SignWell (раніше Docsketch). Настільки легко підписуйте документи, щоб скоротити час виконання вдвічі. SignWell — це інструмент електронного підпису для юридично обов’язкових електронних підписів і швидшого підписання документів.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp — це маркетингова платформа для керування підписами електронної пошти, яка ідеально підходить для підприємств середнього розміру, підприємств і команд. Швидке та просте налаштування підпису для всіх співробітників компанії, що не потребує залучення технічних або дизайнерських команд. Повна інтеграція з основними клієнтами електронної пошти та пристроями, включаючи смартфони. Оптимізуйте підписи бренду в усіх електронних листах компанії. За допомогою Newoldstamp ви можете: створювати інтерактивний підпис електронної пошти, який відповідає вимогам брендингу; керувати всіма підписами електронної пошти вашої команди в одному місці; запускати банерні кампанії підписів електронної пошти; відстежувати ефективність підпису електронної пошти; налаштовувати існуючі шаблони підписів; створювати різні шаблони підписів електронної пошти для кожного відділу; основні функції: розширена електронна пошта; редактор і генератор підписів Інтеграції G Suite, Exchange, Microsoft 365 Централізоване керування підписами Керування банерами підписів Аналітика підписів Сумісність із основними клієнтами електронної пошти Зручність для мобільних пристроїв
Sertifi
sertifi.net
Sertifi пропонує найшвидший і найбезпечніший спосіб закрити бізнес, починаючи від юридично зобов’язуючих електронних підписів і закінчуючи безпечним збором онлайн-платежів і безпечним онлайн-авторизацією кредитної картки. Тисячі компаній у всьому світі довіряють Sertifi, щоб швидше закрити бізнес, швидко визнати дохід, підвищити безпеку та відповідність вимогам, а також відмовитися від паперових документів.
Workiro
workiro.com
Програма наступного покоління, яка унікальним чином поєднує в собі можливості керування завданнями, спілкуванням і документами, включно з електронним підписом, допомагаючи вам виконувати будь-яку роботу з будь-ким кращим чином.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — це веб-платформа для створення, керування та відображення підписів електронної пошти для будь-якої організації централізованим, швидким та інтуїтивно зрозумілим способом з будь-якого ПК чи мобільного пристрою. Інтегрується з будь-яким рішенням електронної пошти (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exchange). Крім того, це інструмент продажів, комунікації та маркетингу. Це дозволяє додавати динамічний вміст до підписів, автоматично розгортаючи різні банери для перенаправлення трафіку на лендінг, ринок або електронну комерцію. Крім того, він вимірює вплив кампаній у реальному часі.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse — це безкоштовне, сучасне та просте рішення електронного підпису. Окрім безкоштовного тарифного плану, ми пропонуємо довічну угоду, яка відрізняє нас від понад 90% інших програм електронного підпису. Замість того, щоб сплачувати щомісячну плату за застарілу програму, як-от DocuSign, ви можете заплатити один раз назавжди за SignHouse і приєднатися до спільноти людей, схожих на вас.
eSignly
esignly.com
Esignly — це провідне рішення електронного підпису на ринку, яке дозволяє легко, ефективно та безпечно підписувати електронні документи. Компанії будь-якого розміру та галузі, доступні будь-коли, будь-де та на будь-якому пристрої, замінюють ручні методи підпису на паперових носіях електронними підписами Esignly.
emSigner
emsigner.com
emSigner — це рішення для електронного підпису документів, яке дозволяє окремим особам і організаціям підписувати документи цифровим способом. Перетворіть свій робочий процес за допомогою передових рішень eSignature від emSigner.
DocuX
docux.ai
Переведіть свої документи та контракти на автопілот. DocuX — це єдина платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє вам керувати повним життєвим циклом ваших документів і контрактів — від створення та співпраці до електронного підпису та довгострокового архівування. Виконуйте роботу за лічені хвилини замість годин завдяки нашому інтелектуальному робочому простору, який автоматично розставляє пріоритети для ваших документів і збирає необхідні схвалення та електронні підписи для вас. Вибирайте з понад 500 вбудованих, перевірених законом шаблонів угод, форм, контрактів, політик тощо. (Вартістю понад 50 тисяч доларів США, доступний для всіх платних планів без додаткових витрат.) DocuX за умовчанням пропонує всім користувачам безпеку банківського рівня. Ви можете інтегрувати свої поточні інструменти та платформи з DocuX лише за кілька кліків. Команди, які використовують DocuX, повідомляють про підвищення продуктивності на 80%, зниження витрат на 70% і пришвидшення угод у 10 разів. Замовте демонстрацію, щоб побачити, як ви можете повернути контроль над своїми документами та контрактами, максимально підвищити ефективність і мінімізувати витрати на підписку.
DottedSign
dottedsign.com
Підписуйте документи онлайн за допомогою DottedSign в Інтернеті, на пристроях iOS і Android у законний спосіб. Зробіть свій перший електронний підпис сьогодні!
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic дозволяє централізовано керувати електронними підписами ваших співробітників і розширювати їх маркетинговими банерами, щоб перетворити щоденний трафік електронної пошти на потужний маркетинговий канал. Mailtastic користується довірою клієнтів будь-якого розміру в усьому світі, включно з компаніями зі списку Fortune 500+, що дозволяє використовувати весь маркетинговий потенціал своїх електронних підписів, розширюючи таким чином свої маркетингові ініціативи та з’єднуючи нових потенційних клієнтів. Забронюйте демо-версію сьогодні, щоб дізнатися, як ви можете почати отримувати прибуток за допомогою маркетингу електронних підписів.
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — це рішення електронного підпису, призначене для пришвидшення робочих процесів. Він простий у використанні, безпечний і надійний на різних платформах.
inSign
getinsign.com
Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє швидко та легко підписувати документи. inSign підтримує розширені (AES) і кваліфіковані електронні підписи (QES) відповідно до eIDAS і ZertES. Підпис є юридично надійним і піддається доказуванню. Підпис можливий у веб-переглядачі або за допомогою програми – інсталяція не потрібна. Інші популярні функції inSign: - Редактор форм - Надбудова Word - Індивідуальна конфігурація - Шаблони документів - Звіт про аудит - REST-API - І багато іншого...
Exclaimer
exclaimer.com
Створюйте професійні підписи електронної пошти та керуйте ними. Наш асортимент рішень для керування підписами електронної пошти полегшує розробку та керування підписами електронної пошти вашої організації.
Signable
signable.co.uk
Програмне забезпечення електронного підпису від Signable допомагає надсилати юридично зобов’язуючі та безпечні онлайн-документи за лічені секунди. Почніть з електронних підписів сьогодні!
DocVerify
docverify.com
DocVerify просуває підписи та нотаріальне засвідчення в епоху цифрових технологій за допомогою надійного рішення eSign і дистанційного онлайн-нотаріального засвідчення (RON). Тепер ви можете безпечно підписувати, керувати та зберігати юридично обов’язкові документи в надійному онлайн-середовищі. Схвалений і сертифікований інструмент електронного нотаріуса DocVerify не потребує завантаження програмного забезпечення чи покупки обладнання. Доступ до цього електронного нотаріального засвідчення доступний через Інтернет і стандартний браузер. Прискоріть час виконання, скоротіть витрати та продовжуйте транзакції з надійною платформою DocVerify. Для контрактів та інших ділових документів інструменти електронного підпису DocVerify пропонують безліч варіантів. Програмне забезпечення для цифрового підпису може спростити отримання підписів або інтегрувати його в існуючі системи вашої компанії. DocVerify пропонує Black Knight, провідна в галузі технологій, даних і аналітична компанія, яка підтримує іпотечну індустрію протягом 60 років.
Signority
signority.com
Signority — це інструмент електронного підпису та автоматизації документообігу, який замінює процес «друк-підпис-сканування». Компанія Signority, заснована в 2010 році, відповідає вимогам HIPAA і є провідним постачальником електронних підписів у секторах охорони здоров’я, персоналу, некомерційних організацій і освіти Північної Америки. Завдяки функціям, що економлять час, як-от шаблони, масове підписання та групове підписання, ви можете зосередитися на тому, що вам потрібно зробити. Наша передова в галузі підтримка орієнтована на людину, а не на ботів. Таким чином, ви можете поговорити з живою людиною, коли вам потрібна допомога в поспіху. І, оскільки Signority дуже простий у використанні, адаптація проста і може бути виконана протягом дня. Крім того, якщо вашій команді потрібне навчання, його зазвичай можна запланувати протягом 10 робочих днів.
Contractify
contractify.io
Contractify — це програмне забезпечення для керування контрактами, яке спрощує процес електронного підписання, керування та автоматизації контрактів онлайн. Це дозволяє командам ефективно співпрацювати та пропонує різноманітні функції, призначені для юридичних команд, фінансових команд і бізнес-лідерів. Програмне забезпечення полегшує створення контрактів, узгодження та оцифрування, а також робочі процеси затвердження та електронний підпис із підтримкою трьох типів електронних підписів. Він також надає можливості керування після підписання, включаючи вилучення критично важливих даних із PDF-файлів контракту за допомогою технології ШІ та створення графіків контракту. Contractify пропонує зручний помічник для редагування, який поєднує технологію штучного інтелекту з досвідом користувача, щоб легко створювати контракти та автоматизувати юридичні проекти за допомогою настроюваних ігор. Він дозволяє співпрацювати з колегами з різних відділів і пропонує велику бібліотеку стандартних шаблонів ділових контрактів. Програмне забезпечення підтримує цифрові підписи завдяки інтеграції з провідними постачальниками, такими як DocuSign і Connective, що дозволяє користувачам безпечно та швидко підписувати контракти онлайн. Він також спрощує процеси затвердження за допомогою автоматизованих робочих процесів і сприяє співпраці між внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами. Інтелектуальний аналітик контрактних даних Contractify на ім’я Ада може отримувати дані контрактів із PDF-файлів і забезпечувати автоматичні подальші завдання для ефективного керування контрактами. Програмне забезпечення пропонує персоналізовані демонстрації та високо оцінене лідерами галузі за можливості інтелектуального керування контрактами. Ціни починаються від 147 євро на місяць, а компанія надає підтримку клієнтів і має представництва в Бельгії, Нідерландах і Франції.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягається шляхом поєднання інструментів для створення потенційних клієнтів, аналітики для визначення поведінки відвідувачів веб-сайту та CRM, щоб забезпечити єдине рішення для конверсії веб-сайту та керування клієнтами. Наше бачення полягає в тому, щоб бути провідною компанією в усьому світі, яка зосереджена на розширенні меж онлайн-залучення потенційних клієнтів і спілкування. Ми хочемо бути єдиним програмним забезпеченням, яке потрібне вашому бізнесу для продажів, підтримки та маркетингу. Serviceform – фінська компанія SaaS. Ми прагнемо розвивати найкращі інструменти для генерації потенційних клієнтів і інструменти аналітики. Ми хочемо дозволити власникам бізнесу приймати обґрунтовані рішення та передбачувано розвивати свій бізнес. Щодо нашої технології, ми надаємо комплексну програмну платформу, яка допомагає компаніям спростити продажі, маркетинг і процес підтримки клієнтів. • Лише 6 інструментів для перетворення веб-сайтів, які вам знадобляться: чат-бот, чат у реальному часі, динамічна форма, цільова сторінка для розмови, чат-бот для взаємодії, спливаюче вікно та плаваюча панель. • Інструменти керування: Flex xRM, планувальник зустрічей Ourly, аналітика веб-сайту та банер із файлами cookie. • Інструменти комунікації: Соціальна скринька вхідних повідомлень, конструктор кампаній електронною поштою та SMS.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe допомагає захистити й автоматизувати спілкування з клієнтами, підписувати та обмінюватися документами, а також підвищити відповідність вимогам. Захищаємо документи та автоматизуємо документообіг. Ми допомагаємо організаціям оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані з особистими даними, контрактами, грошима та ідентифікацією, заощаджуючи до 90% часу: від потужного електронного підпису, гнучкої системи електронних форм до настроюваних клієнтських порталів. Відділи кадрів використовують нас для залучення працівників і розповсюдження платіжних відомостей. Відділи продажів використовують нас для адаптації клієнтів. Фірми професійних послуг використовують нас для підписання контрактів, збору даних і обміну документами зі своїми клієнтами. Школи використовують нас для автоматизації процесів вступу.
Sigsync
sigsync.com
Службу підпису електронної пошти Sigsync найкраще описати лише трьома словами. Це централізована веб-служба підпису для Office 365, яка поширюється на всю компанію. Термін «централізоване» означає, що вона дозволяє створювати й керувати всіма підписами електронної пошти для вашої компанії в одному місці. Підпис для всієї компанії дає змогу запровадити зміни або оновлення підпису за лічені хвилини. Оскільки це веб-сервіс, він не залежить від платформи та працює на всіх пристроях без будь-яких складних установок.
Letsignit
letsignit.com
З 98% задоволеністю клієнтів і понад 1 000 000 користувачів у всьому світі, Letsignit є потужним рішенням, яке допомагає маркетинговим та ІТ-командам оптимізувати підписи електронної пошти співробітників для досягнення узгодженості бренду, стимулювання залучення потенційних клієнтів і підвищення залученості співробітників. Ми є золотим партнером Microsoft понад 10 років і забезпечуємо найвищі світові стандарти ІТ-безпеки завдяки сертифікації ISO/IEC 27001:2017 і ISO/IEC 27018:2019. За допомогою нашого найкращого у своєму класі дизайнера drag & drop ви можете швидко створювати налаштовані підписи з націленими маркетинговими банерами, які можна відстежувати – рекламуйте події, спілкуйтеся в соціальних мережах, плануйте зустрічі… варіанти безмежні! Ви можете створювати та призначати підписи для певних людей, відділів, регіонів/мов або дочірніх компаній. Оскільки він підключається до вашого активного каталогу, його легко оновити та розгорнути. Наша глобальна команда в Північній Америці та Європі пропонує підтримку клієнтів англійською, французькою та іспанською мовами 24 години на добу, 5 днів на тиждень.
FuseSign
fusesign.com
Доступний, безпечний і простий у використанні інструмент цифрового підпису. FuseSign розроблено для сфери професійних послуг. Надсилайте документи на підпис і отримуйте їх за лічені хвилини, а не за дні. Він є юридично обов’язковим і може використовуватися для широкого кола документів. Спробуйте FuseSign безкоштовно протягом 14 днів і дізнайтеся, чому FuseSign є єдиним інструментом цифрового підпису, який вам коли-небудь знадобиться.
Mekari Sign
mekarisign.com
Укладайте угоди швидше за допомогою безпечного та інтегрованого програмного забезпечення для підписання контрактів Створюйте, надсилайте та підписуйте контракти на одній єдиній платформі. Виконуйте всі угоди швидше та безпечніше за допомогою сертифікованого цифрового підпису та офіційного eMeterai Peruri.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst — це простий спосіб керувати бізнес-формами та документами на одній простій безпечній онлайн-платформі. DocuFirst — це набагато більше, ніж просто рішення електронного підпису! Ми дозволяємо компаніям збирати та зберігати дані, необхідні для заповнення форм, а також надаємо надійні можливості керування документами.
Secured Signing
securedsigning.com
Secured Signing — це програмне забезпечення для цифрового підпису та віддаленого онлайн-нотаріуса, яке допомагає компаніям підписувати документи в електронному вигляді. Це безпечний, зручний і економічно ефективний спосіб підписування документів, який відповідає низці галузевих норм у всьому світі. Заснована в 2010 році зі штаб-квартирою в Окленді, Нова Зеландія, ми пропонуємо низку функцій, зокрема: Цифрові підписи: Захищений підпис використовує надійну технологію цифрового підпису (PKI), яка забезпечує автентичність і цілісність документів. Дистанційне онлайн-нотаріальне засвідчення: Secured Signing пропонує дистанційні онлайн-нотаріальні послуги, які дозволяють підписувати та нотаріально завіряти документи в електронному вигляді. Відстеження документів: безпечне підписання відстежує статус усіх підписаних документів, тож ви можете легко побачити, хто підписав і коли. Нагадування: Secured Signing може надсилати нагадування підписантам, якщо вони не підписали документ до певної дати. Звітування: Secured Signing надає докладні звіти про всі підписані документи, щоб ви могли відстежувати свою діяльність щодо підписання та дотримання вимог. Захищений підпис — це хороший варіант для компаній будь-якого розміру, яким потрібно підписувати документи в електронному вигляді. Це безпечний, зручний і економічно ефективний спосіб підписування документів, який відповідає низці галузевих норм. Ось деякі переваги використання захищеного підпису: Безпека: захищений підпис використовує технологію надійного цифрового підпису (PKI), яка забезпечує автентичність і цілісність документів. Це робить його безпечним і надійним способом електронного підпису документів. Зручність: захищений підпис дозволяє легко підписувати документи в електронному вигляді. Ви можете підписувати документи будь-де та будь-коли, якщо у вас є підключення до Інтернету. Відповідність: відповідає ряду галузевих норм, зокрема HIPAA, GDPR і MISMO. Це робить його безпечним і надійним способом підписання документів для підприємств у регульованих галузях. Економічність: комісії за налаштування немає, і ви платите лише за ті функції, які вам потрібні. Захищений підпис полегшує інтеграцію з кількома сторонніми системами, такими як Bullhorn, Microsoft Outlook, Gmail, RecruitOnline, JobAdder, FastTrack360 тощо. Інші функції включають сповіщення електронною поштою, шаблони, централізовану інформаційну панель, спеціальне брендування, звітування та нагадування. Спеціальна для користувача технологія цифрового підпису X509 PKI, яка лежить в основі Secured Signing, забезпечує автентичність підписантів і документів. Підпис закріплює печатку документа, тому будь-яка зміна робить підпис недійсним. Дотримання Закону Нової Зеландії про електронні транзакції 2002 року та відповідного міжнародного законодавства гарантує дійсність і юридичну силу в усьому світі. Організації, які використовують Secure Signing, отримують значне скорочення витрат, швидкий оборот повних і точних документів, короткий і ефективний бізнес-процес і виключно задоволених клієнтів.
GoFormz
goformz.com
GoFormz — це платформа для створення цифрових форм і збору даних, яка використовується командами будь-якої галузі та розміру. Використовуючи конструктор онлайн-форм GoFormz, команди можуть або оцифрувати існуючі форми, або створити нові з нуля – код не потрібен. GoFormz — це єдине рішення для цифрових форм, яке дає змогу користувачам створювати цифрову версію існуючої форми, дозволяючи будь-якому користувачеві (незалежно від його технічного рівня) легко створювати цифрові та онлайн-форми, які відповідають їхнім унікальним бізнес-потребам. Форми можна легко оснастити різноманітними потужними полями та функціями, включаючи електронні підписи, вкладення файлів, таблиці, контрольні списки, миттєві обчислення, обов’язкові поля та багато іншого. Ваші цифрові форми можна заповнювати на мобільних пристроях, таких як телефони та планшети, а також онлайн з комп’ютера. Мобільні програми GoFormz повністю функціонують в автономному режимі, що дозволяє користувачам безперервно продовжувати роботу, незалежно від того, наскільки віддалено вони знаходяться. Ви можете ділитися формами з особами за межами вашої організації, дозволяючи їм заповнювати їх і заповнювати форми, навіть без входу в GoFormz. GoFormz також може автоматизувати рутинні завдання та робочі процеси, як-от надсилання заповнених форм призначеним контактам, оновлення підключених баз даних і інформаційних панелей, а також завантаження форм до інтегрованих систем. Автоматизуючи ці завдання, підприємства можуть швидко й ефективно впроваджувати спрощені процеси затвердження документів, авторизації, нарахування заробітної плати, забезпечення якості та численні інші дії. Ваші цифрові форми також можна безпосередньо інтегрувати з іншими вашими бізнес-додатками, такими як Salesforce, Google Suite, Microsoft 365, Procore, Box тощо. Заповнені цифрові форми та зібрані дані можна миттєво завантажувати у відповідні інструменти та записи в підключених системах, а дані навіть можна повертати назад у ваші цифрові форми, що призводить до покращення зв’язку, підвищення ефективності роботи та підвищення видимості. Відзначена нагородами команда підтримки клієнтів GoFormz готова допомогти, коли вам це потрібно. GoFormz також пропонує безкоштовний сертифікаційний курс, який дає змогу користувачам швидко освоїти основи платформи та отримати сертифікат GoFormz.
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO забезпечує централізоване керування підписами електронної пошти для вашої компанії. Фірмовий банер, розроблений за допомогою SIGNandGO, підвищує впізнаваність бренду. Завдяки індивідуальному дизайну підпису ви отримуєте цифрові візитні картки, які відображають ідентичність вашого бренду. З SIGNandGO, рішенням для підпису електронної пошти, підписи набувають більш професійного вигляду. SIGNandGO допоможе вам централізовано організувати керування корпоративною електронною поштою та спростить контроль відділу кадрів. Таким чином, підписи співробітників завжди актуальні та мають ідеальний дизайн. Пропонує розширене хмарне керування підписами підприємства на базі OWA та забезпечує сумісність із підписом електронної пошти Office 365. Таким чином ви отримаєте просте керування корпоративною електронною поштою, а всі ваші підписи стануть бездоганними.
Zoopsign
zoopsign.com
Спростіть керування контрактами, покращте безпеку та оптимізуйте робочі процеси за допомогою рішень електронного підпису Zoop Sign і відстеження документів. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — це рішення всіх ваших проблем, коли мова йде про перевірку документів та електронного підпису. VeriDoc Sign використовує запатентовану технологію перевірки, розроблену VeriDoc Global протягом багатьох років. Він надає рішення електронного підпису, захищені блокчейном, для організацій по всьому світу. VeriDoc Sign пропонує рішення для електронних підписів і документів деяким провідним компаніям як у державному, так і в приватному секторах. Наша технологія перевірки блокчейну запатентована в більш ніж 90 країнах по всьому світу, допомагаючи організаціям отримати найкраще рішення електронного підпису за розумною ціною. Ми прагнемо надавати найкращі послуги нашим клієнтам, зокрема, організації можуть заощадити дорогоцінний час, усуваючи непотрібні години очікування. З VeriDoc Sign ваша організація матиме підвищену ефективність і продуктивність. Переваги рішень електронного підпису VeriDoc дозволяють безкінечним користувачам мати доступ для перевірки важливих документів і надсилання їх необхідним людям. Ви не помилитеся з інструментами VeriDoc Sign, які надають вам перевагу перевіряти мітки часу та хеші для документів з електронним підписом у блокчейні. Просто відскануйте QR-код своїм мобільним телефоном, і ви побачите оригінальний документ на сторінці підтвердження. Інші функції VeriDoc Sign, які ви просто не можете пропустити: Контроль доступу Законно допустимий Захист блокчейну від несанкціонованого доступу Доступний
WeSign
wesign.com
Інші типи електронних підписів, які вважаються дійсними Окрім цифрового підпису та електронного підпису, існують інші види електронного підпису, які стають широко поширеними.
Signmee
signmee.com
Форми угод онлайн для швидшого підписання Онлайн-конструктор форм, поштова програма та електронний підпис із папкою «Вхідні» для кожного
Agrello
agrello.io
Працюйте розумніше з Agrello. Почніть свій шлях до цифрової трансформації разом з нами! Незалежно від того, чи потрібно вам час від часу підписувати цифрові документи чи потрібно керувати всією юридичною документацією вашої компанії, ми тут, щоб допомогти. // Почніть без стресу та навчання Занадто часто нові інструменти потребують нових навичок і навчання. З Агрелло не так. Просто скористайтеся своїм улюбленим інструментом і завантажте готові до підписання документи в Agrello. Після додавання всіх підписантів і глядачів ми подбаємо про решту. Ми будемо інформувати вас про процес підписання, щоб ви тим часом могли зосередитися на інших речах! // Інтуїтивно зрозуміла інформаційна панель для вашої зручності Іноді для збору всіх необхідних підписів потрібно більше часу. Інформаційна панель документів Agrello розроблена, щоб надати вам чіткий і миттєвий зворотний зв’язок щодо того, які угоди потребують трохи поштовху, а які успішно завершено. Ви дійсно повинні подивитись, що ви будете робити з усім цим додатковим часом! // Масове створення, динамічні шаблони Ми робимо все від нас залежне, щоб допомогти вам усунути деякі з цих набридливих, повторюваних завдань. Шаблони для повторюваних контрактів, збір відсутніх даних за допомогою форм і навіть автоматизація повного процесу підпису шляхом підключення вашої CRM та інших інструментів - це лише деякі функції, які дозволяють вам зосередитися на більш нагальних справах. // Безпечна співпраця Надсилання конфіденційних документів електронною поштою туди й назад становить серйозний ризик для безпеки. Екосистема Agrello створена для безпечної співпраці. Запрошуйте своїх партнерів, завантажуйте чернетки, переглядайте та підписуйте документи разом зі своїми партнерами, знаючи, що ваша робота завжди безпечна. //Юридична обов’язковість у всьому світі Світ цифрових підписів з кожним днем стає все складнішим. На щастя, ви можете використовувати свій національний електронний ідентифікатор або міжнародно визнаний вдосконалений електронний підпис Agrello (AdES).
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієнтами. Ми підтримуємо вашу щоденну діяльність, інтегруючись із Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 тощо. Наша місія полягає в тому, щоб надати компаніям будь-якого розміру рішення та послуги корпоративного рівня, які відповідають їм там, де вони знаходяться на шляху їхнього зростання. Результат? Зручна, масштабована, надійна платформа, якою ваша команда та клієнти справді отримають задоволення. Наші команди розробки продукту та служби підтримки клієнтів оперативно реагують, а це означає, що у вас є люди, які інвестували в те, щоб ви отримали максимум від SuiteFiles. За допомогою SuiteFiles ваші потреби в управлінні документами задовольняються, а навантаження на ІТ-технології звільняється, що дозволяє збільшити кількість оплачуваних годин і зміцнити відносини з вашими клієнтами. Завдяки 1000+ компаніям, які надають професійні послуги, які покращують свій бізнес за допомогою SuiteFiles (і коефіцієнт поновлення 99,6%), ми — очевидний вибір для вас. Розділіть ваші операції за допомогою повноцінних рішень для робочого процесу та широкомасштабних інтеграцій, які з’єднують вас із провідними галузевими програмами. Комплексні функції та функції SuiteFiles були розроблені для команд із 10 до 500 осіб з урахуванням задоволення ваших співробітників. Протягом багатьох років ми вдосконалювали наше програмне забезпечення для ваших наскрізних процесів за допомогою інтеграції, автоматизації, підпису й керування електронною поштою, усуваючи стрибки додатків і численні плати за підписку, які вам знадобилися б. Ми поєднуємо легкий обмін третіми сторонами з найсучаснішою безпекою, не позбавляючи вас права власності на дані. Ми спростили складність організації, централізації та використання інформації, яка потрібна вашій фірмі щодня. Ви повинні витрачати свій робочий час на обслуговування клієнтів і розвиток свого бізнесу, а не на боротьбу з файлами. Отже, ми розробили SuiteFiles із швидкою повною міграцією даних і адаптацією, щоб ваша команда почала працювати всього за два дні. Крім того, наш інтелектуальний інтерфейс простий у використанні та постійно вдосконалюється. Усуваючи непотрібні рухи вперед і назад, затримки процесів, накладні витрати на співпрацю та перемикання між кількома інструментами, ми заощаджуємо час. Наші клієнти повідомляють про економію 5 годин на тиждень на одного працівника. Це 6 ½ FTE тижнів на одного співробітника на рік!