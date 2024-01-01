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Програмне забезпечення електронного підпису - Найпопулярніші застосунки - Бутан
Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє користувачам збирати електронні підписи на документах, усуваючи потребу в фізичній паперовій роботі. Це програмне забезпечення спрощує процес розповсюдження юридично конфіденційних документів, які вимагають електронних підписів. Організації використовують програмне забезпечення для електронного підпису для надійного шифрування документів, таких як договори купівлі-продажу або документи про працевлаштування, які вимагають підписів клієнтів, співробітників або партнерів. Програмне забезпечення електронного підпису часто інтегрується з різними програмами сторонніх розробників, включаючи програмне забезпечення CRM, системи ERP, пакети управління персоналом та інструменти бухгалтерського обліку. Ця інтеграція полегшує безпроблемне керування пропозиціями, контрактами та взаємодією з постачальниками. Крім того, програмне забезпечення електронного підпису відповідає вбудованим стандартам безпеки, які відповідають як місцевим, так і федеральним юридичним вимогам. Це забезпечує плавний обмін юридичними документами та гарантує легітимність і юридичну дійсність підписів, отриманих за допомогою програмного забезпечення.
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DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — це спосіб №1 у світі для компаній і окремих осіб безпечно надсилати та підписувати угоди практично з будь-якого місця, у будь-який час, майже з будь-якого пристрою. Програма Docusign проста у використанні, включає необмежену кількість безкоштовних підписів для всіх сторін і їй ...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Трансформуйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для е...
Zoho Sign
zoho.com
Цифровий підпис ділових документів онлайн із повною безпекою та надійністю за допомогою програмного забезпечення електронного підпису Zoho. Автоматизуйте свої транзакції за допомогою простих робочих процесів електронного підпису документів. Zoho Sign легко інтегрується з програмами Zoho, включаючи Z...
DocHub
dochub.com
DocHub дає змогу будь-кому спростити редагування, підписання, розповсюдження документів, а також заповнення форм. DocHub також пропонує дуже популярну інтеграцію з Google Workspace, яка дозволяє користувачам імпортувати, експортувати, змінювати та підписувати документи безпосередньо з програм Google...
Signaturely
signaturely.com
Signaturely — це безкоштовне програмне забезпечення для електронного підпису, яке дозволяє підписувати документи онлайн. Працюйте розумніше та швидше, переходячи в епоху цифрових технологій за допомогою електронних підписів. Підписувати документи вручну, сканувати їх і надсилати електронною поштою –...
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (раніше HelloSign) — це інтуїтивно зрозумілий спосіб безпечно підписувати та запитувати підписи в Інтернеті. Додайте юридично дійсні підписи до будь-якої угоди — від листів із пропозиціями про наймання до кредитів, договорів купівлі-продажу та NDA. Відзначений нагородами інтерфейс корис...
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — це хмарне рішення для електронного підпису та заповнення документів або підписання документів із телефону, планшета чи комп’ютера. Підписи, створені за допомогою SignEasy, відповідають Закону ESIGN, а також eIDAS і Європейській директиві (EC/1999/93).
Mail Butler
mailbutler.io
Це Mailbutler, плагін електронної пошти, який робить вашу папку "Вхідні" розумнішою. Mailbutler надає вам безліч корисних функцій для підвищення продуктивності, до яких ви можете отримати доступ прямо у своїй папці "Вхідні". Він покращує рідні функції поштового клієнта Apple Mail, Gmail або Outlook,...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інт...
Foxit eSign
foxit.com
Foxit використовується понад 650 мільйонами користувачів і продається більш ніж 425 000 клієнтів, починаючи від малого та середнього бізнесу до глобальних компаній, розташованих у більш ніж 200 країнах світу. Foxit eSign — це юридично обов’язковий сервіс електронного підпису для підготовки та збору ...
WiseStamp
wisestamp.com
Створюйте красиві персоналізовані підписи електронної пошти за допомогою нашого відзначеного нагородами генератора підписів. Легко створюйте та редагуйте свій електронний підпис - це БЕЗКОШТОВНО
signNow
signnow.com
Електронний підпис, який масштабується разом із вашим робочим процесом. Створюйте та масштабуйте робочі процеси електронного підпису за допомогою signNow, частини airSlate Business Cloud. Підписуйте та відправляйте документи на підпис, формуйте угоди, укладайте договори, приймайте платежі та автома...
Encyro
encyro.com
Encyro дозволяє надсилати безпечні файли на будь-яку електронну адресу. Не витрачайте час на запрошення клієнтів, налаштування спільних папок або налаштування дозволів. Отримуйте захищені повідомлення та файли від клієнтів, не вимагаючи входу. Encyro є єдиним постачальником електронних підписів, яки...
Nitro
gonitro.com
Nitro є світовим лідером SaaS у сфері програмного забезпечення PDF, керування документами та електронних підписів. Платформа продуктивності Nitro включає в себе потужні інструменти PDF, цифрові робочі процеси, надійний електронний підпис і можливості перевірки особи. Його провідний у галузі бізнес-а...
Formstack
formstack.com
Formstack Sign (раніше InsureSign) — це найпростіший, найшвидший і найбезпечніший спосіб підписати будь-який документ електронним підписом. Formstack Sign (раніше InsureSign), якому довіряють тисячі компаній різного розміру, дозволяє вашим клієнтам легко підписувати ваші документи зі своїх ноутбуків...
Xodo Sign
eversign.com
Юридичні електронні підписи на роботі, вдома чи в дорозі. Безпечно затверджуйте, доставляйте та підписуйте документи онлайн. Раніше вічний знак.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. ...
Concord
concordnow.com
Concord — це єдиний інструмент, який вам потрібен для всіх ваших контрактів. Витрачайте менше часу на жонглювання між програмами, редакторами та інструментами електронного підпису та заощаджуйте гроші. Понад 500 000 компаній довіряють свої контракти Concord. За допомогою Concord ви можете: - Створюв...
SignFree
signfree.io
SignFree — це ваше стандартне рішення для електронного підпису, розроблене для швидкого та безпечного підпису документів. За допомогою SignFree ви можете підписувати необмежену кількість документів менш ніж за 30 секунд, і все це безкоштовно. Попрощайтеся з паперовими відходами та скористайтеся швид...
Skribble
skribble.com
За допомогою Scribble ви можете легально підписати будь-який документ в електронному вигляді. Різні документи, різні юридичні вимоги – у Skribble ви отримуєте доступ до всіх доступних стандартів електронного підпису з одного джерела, і ви готові до будь-якої ситуації.
MySignature
mysignature.io
MySignature — це онлайн-генератор підписів електронної пошти, який допомагає створювати професійні та візуально привабливі підписи електронної пошти для Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365 і керування підписами електронної пошти для Google Workspace. Технічна підготовка не потрібна. ...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign — це сучасна програма електронного підпису, яка дозволяє швидко, просто, безпечно та економічно ефективно надсилати документи для юридично зобов’язуючого підпису. Для тих, хто хоче інтегрувати цифрові підписи у власні програми, його простий у використанні API розроблено спеціально. Спираючи...
SignRequest
signrequest.com
Підпишіть самі або отримайте підпис на документах. Легко, безпечно, юридично обов’язковий і безкоштовний.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi пропонує найшвидший і найбезпечніший спосіб закрити бізнес, починаючи від юридично зобов’язуючих електронних підписів і закінчуючи безпечним збором онлайн-платежів і безпечним онлайн-авторизацією кредитної картки. Тисячі компаній у всьому світі довіряють Sertifi, щоб швидше закрити бізнес, ш...
eSignly
esignly.com
Esignly — це провідне рішення електронного підпису на ринку, яке дозволяє легко, ефективно та безпечно підписувати електронні документи. Компанії будь-якого розміру та галузі, доступні будь-коли, будь-де та на будь-якому пристрої, замінюють ручні методи підпису на паперових носіях електронними підпи...
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp — це маркетингова платформа для керування підписами електронної пошти, яка ідеально підходить для підприємств середнього розміру, підприємств і команд. Швидке та просте налаштування підпису для всіх співробітників компанії, що не потребує залучення технічних або дизайнерських команд. Пов...
Signwell
signwell.com
SignWell (раніше Docsketch). Настільки легко підписуйте документи, щоб скоротити час виконання вдвічі. SignWell — це інструмент електронного підпису для юридично обов’язкових електронних підписів і швидшого підписання документів.
DottedSign
dottedsign.com
Підписуйте документи онлайн за допомогою DottedSign в Інтернеті, на пристроях iOS і Android у законний спосіб. Зробіть свій перший електронний підпис сьогодні!
Workiro
workiro.com
Програма наступного покоління, яка унікальним чином поєднує в собі можливості керування завданнями, спілкуванням і документами, включно з електронним підписом, допомагаючи вам виконувати будь-яку роботу з будь-ким кращим чином.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — це веб-платформа для створення, керування та відображення підписів електронної пошти для будь-якої організації централізованим, швидким та інтуїтивно зрозумілим способом з будь-якого ПК чи мобільного пристрою. Інтегрується з будь-яким рішенням електронної пошти (Microsoft 365, Google Wo...
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic дозволяє централізовано керувати електронними підписами ваших співробітників і розширювати їх маркетинговими банерами, щоб перетворити щоденний трафік електронної пошти на потужний маркетинговий канал. Mailtastic користується довірою клієнтів будь-якого розміру в усьому світі, включно з к...
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — це рішення електронного підпису, призначене для пришвидшення робочих процесів. Він простий у використанні, безпечний і надійний на різних платформах.
Exclaimer
exclaimer.com
Створюйте професійні підписи електронної пошти та керуйте ними. Наш асортимент рішень для керування підписами електронної пошти полегшує розробку та керування підписами електронної пошти вашої організації.
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
Signority
signority.com
Signority — це інструмент електронного підпису та автоматизації документообігу, який замінює процес «друк-підпис-сканування». Компанія Signority, заснована в 2010 році, відповідає вимогам HIPAA і є провідним постачальником електронних підписів у секторах охорони здоров’я, персоналу, некомерційних ор...
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse — це безкоштовне, сучасне та просте рішення електронного підпису. Окрім безкоштовного тарифного плану, ми пропонуємо довічну угоду, яка відрізняє нас від понад 90% інших програм електронного підпису. Замість того, щоб сплачувати щомісячну плату за застарілу програму, як-от DocuSign, ви мож...
Scrive
scrive.com
Scrive автоматизує бізнес-процеси на основі угод за допомогою електронних підписів і рішень для перевірки особи. Заснована в 2010 році в Стокгольмі, Scrive швидко стала лідером ринку електронних знаків у Північних країнах і продовжує розширюватися в Європі. Простота використання та надійні заходи бе...
Contractify
contractify.io
Contractify — це програмне забезпечення для керування контрактами, яке спрощує процес електронного підписання, керування та автоматизації контрактів онлайн. Це дозволяє командам ефективно співпрацювати та пропонує різноманітні функції, призначені для юридичних команд, фінансових команд і бізнес-ліде...
emSigner
emsigner.com
emSigner — це рішення для електронного підпису документів, яке дозволяє окремим особам і організаціям підписувати документи цифровим способом. Перетворіть свій робочий процес за допомогою передових рішень eSignature від emSigner.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe допомагає захистити й автоматизувати спілкування з клієнтами, підписувати та обмінюватися документами, а також підвищити відповідність вимогам. Захищаємо документи та автоматизуємо документообіг. Ми допомагаємо організаціям оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані з особистими даними, контр...
inSign
getinsign.com
Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє швидко та легко підписувати документи. inSign підтримує розширені (AES) і кваліфіковані електронні підписи (QES) відповідно до eIDAS і ZertES. Підпис є юридично надійним і піддається доказуванню. Підпис можливий у веб-переглядачі або за допомогою ...
FuseSign
fusesign.com
Доступний, безпечний і простий у використанні інструмент цифрового підпису. FuseSign розроблено для сфери професійних послуг. Надсилайте документи на підпис і отримуйте їх за лічені хвилини, а не за дні. Він є юридично обов’язковим і може використовуватися для широкого кола документів. Спробуйте Fus...
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst — це простий спосіб керувати бізнес-формами та документами на одній простій безпечній онлайн-платформі. DocuFirst — це набагато більше, ніж просто рішення електронного підпису! Ми дозволяємо компаніям збирати та зберігати дані, необхідні для заповнення форм, а також надаємо надійні можливо...
Signable
signable.co.uk
Програмне забезпечення електронного підпису від Signable допомагає надсилати юридично зобов’язуючі та безпечні онлайн-документи за лічені секунди. Почніть з електронних підписів сьогодні!
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — це рішення всіх ваших проблем, коли мова йде про перевірку документів та електронного підпису. VeriDoc Sign використовує запатентовану технологію перевірки, розроблену VeriDoc Global протягом багатьох років. Він надає рішення електронного підпису, захищені блокчейном, для організацій ...
WeSign
wesign.com
Інші типи електронних підписів, які вважаються дійсними Окрім цифрового підпису та електронного підпису, існують інші види електронного підпису, які стають широко поширеними.
Mekari Sign
mekarisign.com
Укладайте угоди швидше за допомогою безпечного та інтегрованого програмного забезпечення для підписання контрактів Створюйте, надсилайте та підписуйте контракти на одній єдиній платформі. Виконуйте всі угоди швидше та безпечніше за допомогою сертифікованого цифрового підпису та офіційного eMeterai ...
Agrello
agrello.io
Працюйте розумніше з Agrello. Почніть свій шлях до цифрової трансформації разом з нами! Незалежно від того, чи потрібно вам час від часу підписувати цифрові документи чи потрібно керувати всією юридичною документацією вашої компанії, ми тут, щоб допомогти. // Почніть без стресу та навчання Занадто ч...
DocVerify
docverify.com
DocVerify просуває підписи та нотаріальне засвідчення в епоху цифрових технологій за допомогою надійного рішення eSign і дистанційного онлайн-нотаріального засвідчення (RON). Тепер ви можете безпечно підписувати, керувати та зберігати юридично обов’язкові документи в надійному онлайн-середовищі. Схв...
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієн...
CocoSign
cocosign.com
Простіше, швидше та безпечніше рішення електронного підпису для малого та середнього бізнесу та професіоналів Швидко та без зусиль підписуйте, надсилайте, відстежуйте та збирайте електронні підписи за допомогою надійного та юридично обов’язкового програмного забезпечення eSign від CocoSign.
DocuX
docux.ai
Переведіть свої документи та контракти на автопілот. DocuX — це єдина платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє вам керувати повним життєвим циклом ваших документів і контрактів — від створення та співпраці до електронного підпису та довгострокового архівування. Виконуйте роботу за лічені х...
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягаєт...
BlueInk
blueink.com
eSign із Blueink: де якість поєднується з економічною ефективністю. Попрощайтеся з високими витратами на електронний підпис. Виберіть безпечні, доступні та зручні для підпису рішення електронного підпису Blueink.
airSlate
airslate.com
airSlate WorkFlow, найбільша платформа автоматизації документообігу, пропонує технологію без коду, вбудовані параметри інтеграції та сотні ботів, які дають змогу командам оцифровувати робочі процеси будь-якої складності.
Sigsync
sigsync.com
Службу підпису електронної пошти Sigsync найкраще описати лише трьома словами. Це централізована веб-служба підпису для Office 365, яка поширюється на всю компанію. Термін «централізоване» означає, що вона дозволяє створювати й керувати всіма підписами електронної пошти для вашої компанії в одному м...
Signer HQ
signerhq.com
Спростіть процес підписання контракту за допомогою Signer HQ і витрачайте менше часу на гонитву за signatures.es
Zoopsign
zoopsign.com
Спростіть керування контрактами, покращте безпеку та оптимізуйте робочі процеси за допомогою рішень електронного підпису Zoop Sign і відстеження документів. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз
Signmee
signmee.com
Форми угод онлайн для швидшого підписання Онлайн-конструктор форм, поштова програма та електронний підпис із папкою «Вхідні» для кожного