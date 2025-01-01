Служби електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

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Послуги електронної пошти стосуються онлайн-платформ або програм, які полегшують надсилання, отримання та організацію електронних повідомлень. Ці служби дозволяють користувачам ефективно та безпечно спілкуватися за допомогою обміну цифровими повідомленнями, вкладеннями та іншим мультимедійним вмістом. Служби електронної пошти часто включають такі функції, як організація папки "Вхідні", фільтрування спаму та можливість створювати контакти та керувати ними. Служби електронної пошти для особистого чи професійного використання відіграють вирішальну роль у сучасній комунікації, пропонуючи надійний і широко поширений засіб залишатися на зв’язку в сучасну цифрову епоху.
Запит на новий застосунок
Gmail
google.com
Gmail - безкоштовний сервіс електронної пошти від Google, що дозволяє надсилати, отримувати та організовувати листи з інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook - це веб-додаток для управління електронною поштою, календарем, контактами та завданнями, що дозволяє організувати цифрові комунікації.
Proton Mail
proton.me
Proton Mail - безпечна електронна пошта з шифруванням кінця до кінця, що захищає конфіденційність користувачів відповідно до швейцарського законодавства.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo Mail - це сервіс електронної пошти для управління листами, контактами та календарем, доступний в Інтернеті та на мобільних пристроях.
Outlook Business
microsoft.com
Outlook Business - це веб-додаток для управління електронною поштою, календарем та контактами, з підтримкою спільної роботи та безпеки даних.
iCloud Mail
icloud.com
iCloud Mail дозволяє надсилати, отримувати та організовувати електронну пошту на пристроях Apple та Windows, забезпечуючи безпечний доступ та управління листами.
Disroot Mail
disroot.org
Disroot Mail - це безкоштовний сервіс електронної пошти з безпечним зберіганням та шифруванням, що підтримує IMAP, POP3 та веб-інтерфейс.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail - це платна служба електронної пошти з інструментами для управління повідомленнями, календарями та контактами з акцентом на конфіденційність та безпеку.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail - це безпечна служба електронної пошти для бізнесу з вбудованими засобами співпраці та інтеграцією з іншими програмами Zoho.
Yandex Mail
mail.yandex.com
Yandex Mail — це сервіс електронної пошти з захистом від спаму, сортуванням листів, можливістю створення адрес з доменом, а також 10 ГБ хмари на Yandex.Disk.
Titan Email
titan.email
Titan Email - це поштовий додаток для малого бізнесу, що пропонує інструменти для управління електронною поштою, планування та інтеграції з календарями.
Mail.ru
mail.ru
Пошта Mail.ru — безкоштовний сервіс електронної пошти з необмеженим обсягом, захистом від спаму, мобільним додатком і доступом до новин та інших сервісів.
IONOS Webmail
ionos.com
IONOS Webmail — це електронна пошта з простим інтерфейсом, безпекою, інтеграцією з іншими сервісами та підтримкою на мобільних пристроях.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Hostinger Webmail - це сервіс електронної пошти для створення адрес з власним доменом, що підтримує IMAP та POP3 для доступу на різних пристроях.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Aruba.it Webmail - це веб-сервіс для управління електронною поштою, календарем та контактами через браузер з можливістю налаштування та безпеки.
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ邮箱 - це універсальний додаток для електронної пошти, що забезпечує надійні послуги спілкування та управління листами з підтримкою вкладень і інших функцій.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail - безкоштовна електронна пошта, що дозволяє надсилати, отримувати та організовувати листи з зручним інтерфейсом і підтримкою декількох облікових записів.
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediffmail - це сервіс електронної пошти, що дозволяє надсилати, отримувати та організовувати електронні листи з кількох облікових записів через один інтерфейс.
mail.com
mail.com
Додаток mail.com поєднує електронну пошту та хмарне сховище, пропонуючи доступ до поштової скриньки та документів у безпечному середовищі.
OnMail
onmail.com
OnMail - сервіс електронної пошти, що дозволяє контролювати вашу скриньку, захищати конфіденційність і синхронізувати облікові записи з інших платформ.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Infomaniak Mail - безпечна послуга електронної пошти для бізнесу та приватних осіб з акцентом на конфіденційність та захист даних.
Temp Mail
temp-mail.org
Temp Mail надає тимчасові адреси електронної пошти для уникнення спаму та захисту конфіденційності, без складної реєстрації.
Tuta
tuta.com
Tuta – це безпечна служба електронної пошти, що пропонує шифрування листів, календарів та контактів для захисту особистих даних користувачів.
BT Email
email.bt.com
Додаток BT електронної пошти спрощує управління електронною поштою, дозволяючи користувачам надсилати, отримувати та організовувати листи з кількох облікових записів.
阿里邮箱
mail.aliyun.com
阿里邮箱 - це сервіс електронної пошти для бізнесу з функціями безпеки, підтримкою кількох облікових записів та інтеграцією з хмарними додатками.
Clean Email
clean.email
Clean Email допомагає впорядкувати вхідні листи, зменшити спам та автоматизувати управління електронною поштою для більшої ефективності.
163网易免费邮
mail.163.com
Додаток 163 网易免费邮 пропонує послуги електронної пошти з можливістю управління кількома обліковими записами та захистом від спаму.
STRATO
strato.de
STRATO — це платформа для веб-хостингу, електронної пошти та створення сайтів, що надає користувачам зручні інструменти для управління онлайн-присутністю.
Burner Mail
burnermail.io
Burner Mail дозволяє генерувати тимчасові адреси електронної пошти для реєстрації на сайтах, захищаючи вашу особисту пошту від спаму.
Libero Mail
libero.it
Libero Mail - це додаток для управління електронною поштою, що дозволяє легко надсилати й отримувати листи на різних пристроях і організовувати пошту.
HEY Email
hey.com
HEY - це система управління електронною поштою, що оптимізує організацію вхідних повідомлень, пропонуючи категорії, фільтрацію та інтеграцію з календарем.
네이버 메일
mail.naver.com
Naver Mail - це мобільний додаток для електронної пошти, що дозволяє користувачам зручно керувати своїми листами на мобільних пристроях.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Yahoo!メール - це безкоштовний сервіс електронної пошти з великим обсягом скриньки, фільтрами спаму та можливістю підключення кількох облікових записів.
Daum Mail
daum.net
Daum Mail дозволяє одночасно читати та писати листи. Можна зменшити вікно редагування та повернутися до нього в будь-який час.
mailbox.org
mailbox.org
Mailbox.org — безпечний сервіс електронної пошти з хмарним зберіганням, організаційними інструментами та підтримкою приватності.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra – це платформа для електронної пошти та співпраці, яка включає управління поштою, календар, контакти та задачі з підтримкою безпечних протоколів.
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Webmail Vivaldi – це сервіс електронної пошти, що дозволяє надсилати, отримувати та організовувати листи, забезпечуючи доступ через веб-інтерфейс.
Neo
neo.space
Neo – це платформа для створення професійних електронних адрес та веб-сайтів, що допомагає малим бізнесам та підприємцям покращити свою онлайн-присутність.
Kanban Mail
kanbanmail.app
Kanban Mail – це додаток, який організує електронні листи в систему Kanban, полегшуючи управління завданнями та покращуючи командну співпрацю.
Atmail
atmail.com
Atmail — це хмарний сервіс електронної пошти для телекомунікаційних компаній, що дозволяє персоналізувати електронну пошту та знизити відтік користувачів.
Pobox
pobox.com
Pobox — це сервіс електронної пошти з можливістю створення поштової скриньки, налаштування спам-фільтрів та пересилання на кілька адрес.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail - це додаток для управління електронною поштою, який дозволяє надсилати, отримувати та організовувати листи з безпечним доступом.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
Viettel Mail - додаток для управління електронною поштою з функціями надсилання, отримання листів і організації скриньок на різних пристроях.
Paced Email
paced.email
Paced Email — це інструмент для управління електронною поштою, який допомагає зменшити завантаження поштової скриньки та захистити вашу конфіденційність.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
Webmail Dinahosting - це сервіс для управління професійною електронною поштою, що підтримує доступ з різних пристроїв та забезпечує безпеку і співпрацю.
netclusive Webmail
netclusive.de
NetClusive WebMail - веб-клієнт електронної пошти для безпечного керування обліковими записами з підтримкою декількох акаунтів та надійного пошуку.
Soverin
soverin.net
Soverin — це безпечна електронна пошта на вашому домені, яка захищає вашу конфіденційність та пропонує зручне управління повідомленнями.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce - інструмент для валідації електронних адрес, очищення бази даних та оцінки репутації для підвищення ефективності email-маркетингу.
Bouncify
bouncify.io
Bouncify – це інструмент для перевірки електронної пошти, який допомагає очищати списки та покращувати доставку, знижуючи відскорення.
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