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Служби електронної пошти
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Служби електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

Послуги електронної пошти стосуються онлайн-платформ або програм, які полегшують надсилання, отримання та організацію електронних повідомлень. Ці служби дозволяють користувачам ефективно та безпечно спілкуватися за допомогою обміну цифровими повідомленнями, вкладеннями та іншим мультимедійним вмістом. Служби електронної пошти часто включають такі функції, як організація папки "Вхідні", фільтрування спаму та можливість створювати контакти та керувати ними. Служби електронної пошти для особистого чи професійного використання відіграють вирішальну роль у сучасній комунікації, пропонуючи надійний і широко поширений засіб залишатися на зв’язку в сучасну цифрову епоху.

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Gmail

Gmail

google.com

Gmail - безкоштовний сервіс електронної пошти від Google, що дозволяє надсилати, отримувати та організовувати листи з інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу.

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

outlook.com

Outlook - це веб-додаток для управління електронною поштою, календарем, контактами та завданнями, що дозволяє організувати цифрові комунікації.

Proton Mail

Proton Mail

proton.me

Proton Mail - безпечна електронна пошта з шифруванням кінця до кінця, що захищає конфіденційність користувачів відповідно до швейцарського законодавства.

Yahoo Mail

Yahoo Mail

mail.yahoo.com

Yahoo Mail - це сервіс електронної пошти для управління листами, контактами та календарем, доступний в Інтернеті та на мобільних пристроях.

Outlook Business

Outlook Business

microsoft.com

Outlook Business - це веб-додаток для управління електронною поштою, календарем та контактами, з підтримкою спільної роботи та безпеки даних.

iCloud Mail

iCloud Mail

icloud.com

iCloud Mail дозволяє надсилати, отримувати та організовувати електронну пошту на пристроях Apple та Windows, забезпечуючи безпечний доступ та управління листами.

Disroot Mail

Disroot Mail

disroot.org

Disroot Mail - це безкоштовний сервіс електронної пошти з безпечним зберіганням та шифруванням, що підтримує IMAP, POP3 та веб-інтерфейс.

Fastmail

Fastmail

fastmail.com

Fastmail - це платна служба електронної пошти з інструментами для управління повідомленнями, календарями та контактами з акцентом на конфіденційність та безпеку.

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail - це безпечна служба електронної пошти для бізнесу з вбудованими засобами співпраці та інтеграцією з іншими програмами Zoho.

Yandex Mail

Yandex Mail

mail.yandex.com

Yandex Mail — це сервіс електронної пошти з захистом від спаму, сортуванням листів, можливістю створення адрес з доменом, а також 10 ГБ хмари на Yandex.Disk.

Titan Email

Titan Email

titan.email

Titan Email - це поштовий додаток для малого бізнесу, що пропонує інструменти для управління електронною поштою, планування та інтеграції з календарями.

IONOS Webmail

IONOS Webmail

ionos.com

IONOS Webmail — це електронна пошта з простим інтерфейсом, безпекою, інтеграцією з іншими сервісами та підтримкою на мобільних пристроях.

Mail.ru

Mail.ru

mail.ru

Пошта Mail.ru — безкоштовний сервіс електронної пошти з необмеженим обсягом, захистом від спаму, мобільним додатком і доступом до новин та інших сервісів.

Hostinger Webmail

Hostinger Webmail

webmail.hostinger.com

Hostinger Webmail - це сервіс електронної пошти для створення адрес з власним доменом, що підтримує IMAP та POP3 для доступу на різних пристроях.

Aruba.it Webmail

Aruba.it Webmail

webmail.aruba.it

Aruba.it Webmail - це веб-сервіс для управління електронною поштою, календарем та контактами через браузер з можливістю налаштування та безпеки.

QQ邮箱

QQ邮箱

mail.qq.com

QQ邮箱 - це універсальний додаток для електронної пошти, що забезпечує надійні послуги спілкування та управління листами з підтримкою вкладень і інших функцій.

AOL Mail

AOL Mail

mail.aol.com

AOL Mail - безкоштовна електронна пошта, що дозволяє надсилати, отримувати та організовувати листи з зручним інтерфейсом і підтримкою декількох облікових записів.

Rediffmail

Rediffmail

mail.rediff.com

Rediffmail - це сервіс електронної пошти, що дозволяє надсилати, отримувати та організовувати електронні листи з кількох облікових записів через один інтерфейс.

mail.com

mail.com

mail.com

Додаток mail.com поєднує електронну пошту та хмарне сховище, пропонуючи доступ до поштової скриньки та документів у безпечному середовищі.

OnMail

OnMail

onmail.com

OnMail - сервіс електронної пошти, що дозволяє контролювати вашу скриньку, захищати конфіденційність і синхронізувати облікові записи з інших платформ.

Infomaniak Mail

Infomaniak Mail

infomaniak.com

Infomaniak Mail - безпечна послуга електронної пошти для бізнесу та приватних осіб з акцентом на конфіденційність та захист даних.

Temp Mail

Temp Mail

temp-mail.org

Temp Mail надає тимчасові адреси електронної пошти для уникнення спаму та захисту конфіденційності, без складної реєстрації.

Tuta

Tuta

tuta.com

Tuta – це безпечна служба електронної пошти, що пропонує шифрування листів, календарів та контактів для захисту особистих даних користувачів.

BT Email

BT Email

email.bt.com

Додаток BT електронної пошти спрощує управління електронною поштою, дозволяючи користувачам надсилати, отримувати та організовувати листи з кількох облікових записів.

阿里邮箱

阿里邮箱

mail.aliyun.com

阿里邮箱 - це сервіс електронної пошти для бізнесу з функціями безпеки, підтримкою кількох облікових записів та інтеграцією з хмарними додатками.

Clean Email

Clean Email

clean.email

Clean Email допомагає впорядкувати вхідні листи, зменшити спам та автоматизувати управління електронною поштою для більшої ефективності.

163网易免费邮

163网易免费邮

mail.163.com

Додаток 163 网易免费邮 пропонує послуги електронної пошти з можливістю управління кількома обліковими записами та захистом від спаму.

STRATO

STRATO

strato.de

STRATO — це платформа для веб-хостингу, електронної пошти та створення сайтів, що надає користувачам зручні інструменти для управління онлайн-присутністю.

Burner Mail

Burner Mail

burnermail.io

Burner Mail дозволяє генерувати тимчасові адреси електронної пошти для реєстрації на сайтах, захищаючи вашу особисту пошту від спаму.

Libero Mail

Libero Mail

libero.it

Libero Mail - це додаток для управління електронною поштою, що дозволяє легко надсилати й отримувати листи на різних пристроях і організовувати пошту.

HEY Email

HEY Email

hey.com

HEY - це система управління електронною поштою, що оптимізує організацію вхідних повідомлень, пропонуючи категорії, фільтрацію та інтеграцію з календарем.

네이버 메일

네이버 메일

mail.naver.com

Naver Mail - це мобільний додаток для електронної пошти, що дозволяє користувачам зручно керувати своїми листами на мобільних пристроях.

Yahoo!メール

Yahoo!メール

yahoo.co.jp

Yahoo!メール - це безкоштовний сервіс електронної пошти з великим обсягом скриньки, фільтрами спаму та можливістю підключення кількох облікових записів.

Daum Mail

Daum Mail

daum.net

Daum Mail дозволяє одночасно читати та писати листи. Можна зменшити вікно редагування та повернутися до нього в будь-який час.

mailbox.org

mailbox.org

mailbox.org

Mailbox.org — безпечний сервіс електронної пошти з хмарним зберіганням, організаційними інструментами та підтримкою приватності.

Zimbra

Zimbra

zimbra.com

Zimbra – це платформа для електронної пошти та співпраці, яка включає управління поштою, календар, контакти та задачі з підтримкою безпечних протоколів.

Vivaldi Webmail

Vivaldi Webmail

vivaldi.com

Webmail Vivaldi – це сервіс електронної пошти, що дозволяє надсилати, отримувати та організовувати листи, забезпечуючи доступ через веб-інтерфейс.

Neo

Neo

neo.space

Neo – це платформа для створення професійних електронних адрес та веб-сайтів, що допомагає малим бізнесам та підприємцям покращити свою онлайн-присутність.

Kanban Mail

Kanban Mail

kanbanmail.app

Kanban Mail – це додаток, який організує електронні листи в систему Kanban, полегшуючи управління завданнями та покращуючи командну співпрацю.

Atmail

Atmail

atmail.com

Atmail — це хмарний сервіс електронної пошти для телекомунікаційних компаній, що дозволяє персоналізувати електронну пошту та знизити відтік користувачів.

Pobox

Pobox

pobox.com

Pobox — це сервіс електронної пошти з можливістю створення поштової скриньки, налаштування спам-фільтрів та пересилання на кілька адрес.

UOL Mail

UOL Mail

email.uol.com.br

UOL Mail - це додаток для управління електронною поштою, який дозволяє надсилати, отримувати та організовувати листи з безпечним доступом.

Viettel Mail

Viettel Mail

mail.viettel.com.vn

Viettel Mail - додаток для управління електронною поштою з функціями надсилання, отримання листів і організації скриньок на різних пристроях.

Paced Email

Paced Email

paced.email

Paced Email — це інструмент для управління електронною поштою, який допомагає зменшити завантаження поштової скриньки та захистити вашу конфіденційність.

Dinahosting Webmail

Dinahosting Webmail

dinahosting.com

Webmail Dinahosting - це сервіс для управління професійною електронною поштою, що підтримує доступ з різних пристроїв та забезпечує безпеку і співпрацю.

netclusive Webmail

netclusive Webmail

netclusive.de

NetClusive WebMail - веб-клієнт електронної пошти для безпечного керування обліковими записами з підтримкою декількох акаунтів та надійного пошуку.

Soverin

Soverin

soverin.net

Soverin — це безпечна електронна пошта на вашому домені, яка захищає вашу конфіденційність та пропонує зручне управління повідомленнями.

No2bounce

No2bounce

no2bounce.com

No2bounce - інструмент для валідації електронних адрес, очищення бази даних та оцінки репутації для підвищення ефективності email-маркетингу.

Bouncify

Bouncify

bouncify.io

Bouncify – це інструмент для перевірки електронної пошти, який допомагає очищати списки та покращувати доставку, знижуючи відскорення.

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