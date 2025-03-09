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Служби електронної пошти
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Служби електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

Послуги електронної пошти стосуються онлайн-платформ або програм, які полегшують надсилання, отримання та організацію електронних повідомлень. Ці служби дозволяють користувачам ефективно та безпечно спілкуватися за допомогою обміну цифровими повідомленнями, вкладеннями та іншим мультимедійним вмістом. Служби електронної пошти часто включають такі функції, як організація папки "Вхідні", фільтрування спаму та можливість створювати контакти та керувати ними. Служби електронної пошти для особистого чи професійного використання відіграють вирішальну роль у сучасній комунікації, пропонуючи надійний і широко поширений засіб залишатися на зв’язку в сучасну цифрову епоху.

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Gmail

Gmail

google.com

Gmail - безкоштовний сервіс електронної пошти від Google, що дозволяє надсилати, отримувати та організовувати листи з інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу.

Mail.ru

Mail.ru

mail.ru

Mail mail.ru - це найбільша безкоштовна пошта, швидкий та зручний інтерфейс, необмежений том коробки, надійний захист від спаму та вірусів, мобільна версія та додаток для смартфонів. Доступ до IMAP, SMS -сповіщень, інтерфейс різними мовами та теми розсилки. Також на Mail.Ru: Новини, пошук в Інтернеті, Авто, спорт, ігри, знайомства, погода, робота.

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

outlook.com

Outlook - це веб-додаток для управління електронною поштою, календарем, контактами та завданнями, що дозволяє організувати цифрові комунікації.

Yandex Mail

Yandex Mail

mail.yandex.com

Yandex Mail — це сервіс електронної пошти з захистом від спаму, сортуванням листів, можливістю створення адрес з доменом, а також 10 ГБ хмари на Yandex.Disk.

iCloud Mail

iCloud Mail

icloud.com

iCloud Mail дозволяє надсилати, отримувати та організовувати електронну пошту на пристроях Apple та Windows, забезпечуючи безпечний доступ та управління листами.

QQ邮箱

QQ邮箱

mail.qq.com

QQ邮箱 - це універсальний додаток для електронної пошти, що забезпечує надійні послуги спілкування та управління листами з підтримкою вкладень і інших функцій.

Proton Mail

Proton Mail

proton.me

Proton Mail - безпечна електронна пошта з шифруванням кінця до кінця, що захищає конфіденційність користувачів відповідно до швейцарського законодавства.

STRATO

STRATO

strato.de

STRATO — це платформа для веб-хостингу, електронної пошти та створення сайтів, що надає користувачам зручні інструменти для управління онлайн-присутністю.

BT Email

BT Email

email.bt.com

Додаток BT електронної пошти спрощує управління електронною поштою, дозволяючи користувачам надсилати, отримувати та організовувати листи з кількох облікових записів.

Titan Email

Titan Email

titan.email

Titan Email - це поштовий додаток для малого бізнесу, що пропонує інструменти для управління електронною поштою, планування та інтеграції з календарями.

Rediffmail

Rediffmail

mail.rediff.com

Rediffmail - це сервіс електронної пошти, що дозволяє надсилати, отримувати та організовувати електронні листи з кількох облікових записів через один інтерфейс.

OnMail

OnMail

onmail.com

OnMail - сервіс електронної пошти, що дозволяє контролювати вашу скриньку, захищати конфіденційність і синхронізувати облікові записи з інших платформ.

네이버 메일

네이버 메일

mail.naver.com

Naver Mail - це мобільний додаток для електронної пошти, що дозволяє користувачам зручно керувати своїми листами на мобільних пристроях.

Zimbra

Zimbra

zimbra.com

Zimbra – це платформа для електронної пошти та співпраці, яка включає управління поштою, календар, контакти та задачі з підтримкою безпечних протоколів.

阿里邮箱

阿里邮箱

mail.aliyun.com

阿里邮箱 - це сервіс електронної пошти для бізнесу з функціями безпеки, підтримкою кількох облікових записів та інтеграцією з хмарними додатками.

mail.com

mail.com

mail.com

Додаток mail.com поєднує електронну пошту та хмарне сховище, пропонуючи доступ до поштової скриньки та документів у безпечному середовищі.

IONOS Webmail

IONOS Webmail

ionos.com

IONOS Webmail — це електронна пошта з простим інтерфейсом, безпекою, інтеграцією з іншими сервісами та підтримкою на мобільних пристроях.

mailbox.org

mailbox.org

mailbox.org

Mailbox.org — безпечний сервіс електронної пошти з хмарним зберіганням, організаційними інструментами та підтримкою приватності.

Hostinger Webmail

Hostinger Webmail

webmail.hostinger.com

Hostinger Webmail - це сервіс електронної пошти для створення адрес з власним доменом, що підтримує IMAP та POP3 для доступу на різних пристроях.

Infomaniak Mail

Infomaniak Mail

infomaniak.com

Infomaniak Mail - безпечна послуга електронної пошти для бізнесу та приватних осіб з акцентом на конфіденційність та захист даних.

HEY Email

HEY Email

hey.com

HEY - це система управління електронною поштою, що оптимізує організацію вхідних повідомлень, пропонуючи категорії, фільтрацію та інтеграцію з календарем.

Clean Email

Clean Email

clean.email

Clean Email допомагає впорядкувати вхідні листи, зменшити спам та автоматизувати управління електронною поштою для більшої ефективності.

Burner Mail

Burner Mail

burnermail.io

Burner Mail дозволяє генерувати тимчасові адреси електронної пошти для реєстрації на сайтах, захищаючи вашу особисту пошту від спаму.

Yahoo Mail

Yahoo Mail

mail.yahoo.com

Yahoo Mail - це сервіс електронної пошти для управління листами, контактами та календарем, доступний в Інтернеті та на мобільних пристроях.

Viettel Mail

Viettel Mail

mail.viettel.com.vn

Доступ до служби електронної пошти Viettel.

Neo

Neo

neo.space

Neo — це пакет для електронної пошти та розвитку, призначений для прискорення онлайн-розвитку малого бізнесу та підприємців. Понад 15 000 малих підприємств довіряють Neo. Neo — це універсальна платформа бізнес-електронної пошти, де ви отримуєте спеціальну корпоративну адресу електронної пошти ([email protected]), яка відповідає назві вашого бренду, і потужні функції, які допомагають розвивати ваш бренд. Ділова адреса електронної пошти додає довіри до ваших клієнтів і клієнтів вашого бренду, оскільки вона базується на вашому доменному імені. А найкраща частина? Ми допоможемо вам вибрати відповідне доменне ім’я, якщо у вас його ще немає! Ви також отримуєте веб-сайт для зміцнення цифрової присутності вашого бренду, і для цього не потрібно налаштовувати чи кодувати. У Neo є цілий ряд інструментів, а також багатофункціональна веб-пошта, включаючи інтегровані програми «Календар» і «Контакти», маркетинг електронною поштою, планування зустрічей і помічник електронної пошти зі штучним інтелектом, щоб писати та відповідати на будь-яку електронну пошту, сповіщення про прочитання та безліч інших засобів продуктивності та безпеки. особливості. Ідеально підходить для: малих підприємств, підприємців і стартапів, яким потрібен комплексний пакет електронної пошти для ефективної взаємодії з клієнтами та колегами.

Vivaldi Webmail

Vivaldi Webmail

vivaldi.com

Webmail Vivaldi – це сервіс електронної пошти, що дозволяє надсилати, отримувати та організовувати листи, забезпечуючи доступ через веб-інтерфейс.

Yahoo!メール

Yahoo!メール

yahoo.co.jp

Yahoo!メール - це безкоштовний сервіс електронної пошти з великим обсягом скриньки, фільтрами спаму та можливістю підключення кількох облікових записів.

163网易免费邮

163网易免费邮

mail.163.com

Додаток 163 网易免费邮 пропонує послуги електронної пошти з можливістю управління кількома обліковими записами та захистом від спаму.

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail - це безпечна служба електронної пошти для бізнесу з вбудованими засобами співпраці та інтеграцією з іншими програмами Zoho.

Fastmail

Fastmail

fastmail.com

Fastmail - це платна служба електронної пошти з інструментами для управління повідомленнями, календарями та контактами з акцентом на конфіденційність та безпеку.

UOL Mail

UOL Mail

email.uol.com.br

UOL Mail — це ефективна програма для керування електронною поштою UOL.

Dinahosting Webmail

Dinahosting Webmail

dinahosting.com

ПРОФЕСІЙНА ПОШТА З ВАШИМ ВЛАСНИМ ДОМЕНОМ. - Налаштуйте адресу електронної пошти та виділіть свій бренд - Хостинг веб-пошти: ваше середовище для співпраці. ПРОФЕСІЙНА ЕЛЕКТРОННА ПОШТА З ВАШИМ ВЛАСНИМ ДОМЕНОМ - Персоналізуйте свою адресу електронної пошти та виділіть свій бренд - Динахостинг веб-пошти: ваше середовище для співпраці.

No2bounce

No2bounce

no2bounce.com

No2bounce допомагає вам підтримувати належну систему перевірки електронної пошти, оцінку електронної пошти на основі ШІ та високий рівень доставки. Підтримуйте чисту базу даних електронної пошти, щоб легко зв’язатися з ідеальними потенційними клієнтами. Очистіть свої списки електронної пошти та покращте свої маркетингові кампанії електронною поштою за допомогою нашого інструменту перевірки електронної пошти. Усі надіслані електронні листи зберігаються в кеші, щоб за потреби їх можна було повторно оцінити. Знаходьте точні листи, перевіряйте дані електронної пошти, очищуйте базу даних електронної пошти та отримуйте оцінку репутації електронної пошти за допомогою no2bounce.

Bouncify

Bouncify

bouncify.io

Bouncify — це дуже швидкий і економічно ефективний інструмент масової перевірки електронної пошти. Маркетологи електронної пошти в США, Великій Британії та Європі користуються нашою службою очищення списку розсилки, щоб зменшити показники відмов.

Pobox

Pobox

pobox.com

Pobox — це служба електронної пошти для людей, які люблять свою електронну пошту. Отримайте поштову скриньку, настроювані фільтри спаму, пересилання на кілька адрес тощо у вашому власному домені чи одному з наших.

Tuta

Tuta

tuta.com

Tuta – це безпечна служба електронної пошти, що пропонує шифрування листів, календарів та контактів для захисту особистих даних користувачів.

AOL Mail

AOL Mail

mail.aol.com

AOL Mail - безкоштовна електронна пошта, що дозволяє надсилати, отримувати та організовувати листи з зручним інтерфейсом і підтримкою декількох облікових записів.

Temp Mail

Temp Mail

temp-mail.org

Temp Mail надає тимчасові адреси електронної пошти для уникнення спаму та захисту конфіденційності, без складної реєстрації.

Aruba.it Webmail

Aruba.it Webmail

webmail.aruba.it

Aruba.it Webmail - це веб-сервіс для управління електронною поштою, календарем та контактами через браузер з можливістю налаштування та безпеки.

Soverin

Soverin

soverin.net

Приватна поштова скринька, яка справді ваша. За ціною капучіно на місяць ми пропонуємо вам безпечну поштову скриньку на вашому власному домені. Ваша електронна пошта безпечна і не продається для реклами.

Atmail

Atmail

atmail.com

Ласкаво просимо до Atmail. Наша місія полягає в тому, щоб ви могли залучити та порадувати своїх клієнтів за допомогою гнучкого підходу до обслуговування електронної пошти для задоволення індивідуальних потреб клієнтів. Наша послуга збільшить ваш середній дохід на користувача (ARPU) завдяки бездоганній інтеграції покупок у додатку та зменшить відтік за допомогою простих пропозицій електронної пошти для персонального домену одним клацанням миші. Atmail — це хмарна служба електронної пошти, розроблена спеціально для телекомунікаційних компаній та провайдерів Інтернету. Завдяки нашій керованій загальнодоступній хмарі AWS або, якщо бажаєте, використавши вашу, Atmail має високу масштабованість для багатьох мільйонів облікових записів електронної пошти, надзвичайно безпечний і завжди доступний. Звільніть дорогоцінний час, перевівши електронну пошту з центру витрат на хмарну машину для прибутку та збереження. Маючи понад 20 років досвіду, ми готові приймати ваших клієнтів.

Paced Email

Paced Email

paced.email

Paced Email – це британський інструмент підвищення продуктивності, який займає перш за все конфіденційність. Ми допомагаємо вам створити більш спокійну скриньку вхідних повідомлень електронної пошти, забезпечуючи додатковий захист конфіденційності та ідентифікації. Використовуйте персоналізовані або анонімні адреси електронної пошти, щоб відгородити себе від повідомлень, доки вони вам не знадобляться. Розбийте за день, тиждень або місяць у зручні дайджести. Можна також використовувати як надзвичайно ефективний постачальник електронної пошти для запису одним клацанням миші. Створюйте одноразові адреси електронної пошти у своєму браузері за допомогою нашого аддона, сумісного з Safari, Chrome і Firefox.

netclusive Webmail

netclusive Webmail

netclusive.de

Зашифроване резервне копіювання даних за допомогою netclusive Cloud Backup гарантує максимальну безпеку. 2 ГБ абсолютно безкоштовно!

Outlook Business

Outlook Business

microsoft.com

Outlook Business - це веб-додаток для управління електронною поштою, календарем та контактами, з підтримкою спільної роботи та безпеки даних.

Daum Mail

Daum Mail

daum.net

Читати і писати одночасно. Переглядаючи електронні листи, відповідайте швидко з одного екрана. Ви можете тимчасово відкласти електронний лист, який пишете, натиснувши кнопку «згорнути», і знову відкрити його з будь-якого місця, щоб надіслати електронний лист.

Disroot Mail

Disroot Mail

disroot.org

Disroot Mail - це безкоштовний сервіс електронної пошти з безпечним зберіганням та шифруванням, що підтримує IMAP, POP3 та веб-інтерфейс.

Libero Mail

Libero Mail

libero.it

Libero Mail - це додаток для управління електронною поштою, що дозволяє легко надсилати й отримувати листи на різних пристроях і організовувати пошту.

Kanban Mail

Kanban Mail

kanbanmail.app

Витрачайте менше часу на електронну пошту. Переглядайте свої електронні листи швидше, ніж будь-коли раніше, упорядковуйте папку "Вхідні" та ніколи не втрачайте розмову.

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Служби електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан - WebCatalog