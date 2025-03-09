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Послуги електронної пошти стосуються онлайн-платформ або програм, які полегшують надсилання, отримання та організацію електронних повідомлень. Ці служби дозволяють користувачам ефективно та безпечно спілкуватися за допомогою обміну цифровими повідомленнями, вкладеннями та іншим мультимедійним вмістом. Служби електронної пошти часто включають такі функції, як організація папки "Вхідні", фільтрування спаму та можливість створювати контакти та керувати ними. Служби електронної пошти для особистого чи професійного використання відіграють вирішальну роль у сучасній комунікації, пропонуючи надійний і широко поширений засіб залишатися на зв’язку в сучасну цифрову епоху.
Запит на новий застосунок
Gmail
google.com
Gmail - безкоштовний сервіс електронної пошти від Google, що дозволяє надсилати, отримувати та організовувати листи з інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу.
Mail.ru
mail.ru
Mail mail.ru - це найбільша безкоштовна пошта, швидкий та зручний інтерфейс, необмежений том коробки, надійний захист від спаму та вірусів, мобільна версія та додаток для смартфонів. Доступ до IMAP, SMS -сповіщень, інтерфейс різними мовами та теми розсилки. Також на Mail.Ru: Новини, пошук в Інтернеті, Авто, спорт, ігри, знайомства, погода, робота.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook - це веб-додаток для управління електронною поштою, календарем, контактами та завданнями, що дозволяє організувати цифрові комунікації.
Yandex Mail
mail.yandex.com
Yandex Mail — це сервіс електронної пошти з захистом від спаму, сортуванням листів, можливістю створення адрес з доменом, а також 10 ГБ хмари на Yandex.Disk.
iCloud Mail
icloud.com
iCloud Mail дозволяє надсилати, отримувати та організовувати електронну пошту на пристроях Apple та Windows, забезпечуючи безпечний доступ та управління листами.
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ邮箱 - це універсальний додаток для електронної пошти, що забезпечує надійні послуги спілкування та управління листами з підтримкою вкладень і інших функцій.
Proton Mail
proton.me
Proton Mail - безпечна електронна пошта з шифруванням кінця до кінця, що захищає конфіденційність користувачів відповідно до швейцарського законодавства.
STRATO
strato.de
STRATO — це платформа для веб-хостингу, електронної пошти та створення сайтів, що надає користувачам зручні інструменти для управління онлайн-присутністю.
BT Email
email.bt.com
Додаток BT електронної пошти спрощує управління електронною поштою, дозволяючи користувачам надсилати, отримувати та організовувати листи з кількох облікових записів.
Titan Email
titan.email
Titan Email - це поштовий додаток для малого бізнесу, що пропонує інструменти для управління електронною поштою, планування та інтеграції з календарями.
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediffmail - це сервіс електронної пошти, що дозволяє надсилати, отримувати та організовувати електронні листи з кількох облікових записів через один інтерфейс.
OnMail
onmail.com
OnMail - сервіс електронної пошти, що дозволяє контролювати вашу скриньку, захищати конфіденційність і синхронізувати облікові записи з інших платформ.
네이버 메일
mail.naver.com
Naver Mail - це мобільний додаток для електронної пошти, що дозволяє користувачам зручно керувати своїми листами на мобільних пристроях.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra – це платформа для електронної пошти та співпраці, яка включає управління поштою, календар, контакти та задачі з підтримкою безпечних протоколів.
阿里邮箱
mail.aliyun.com
阿里邮箱 - це сервіс електронної пошти для бізнесу з функціями безпеки, підтримкою кількох облікових записів та інтеграцією з хмарними додатками.
mail.com
mail.com
Додаток mail.com поєднує електронну пошту та хмарне сховище, пропонуючи доступ до поштової скриньки та документів у безпечному середовищі.
IONOS Webmail
ionos.com
IONOS Webmail — це електронна пошта з простим інтерфейсом, безпекою, інтеграцією з іншими сервісами та підтримкою на мобільних пристроях.
mailbox.org
mailbox.org
Mailbox.org — безпечний сервіс електронної пошти з хмарним зберіганням, організаційними інструментами та підтримкою приватності.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Hostinger Webmail - це сервіс електронної пошти для створення адрес з власним доменом, що підтримує IMAP та POP3 для доступу на різних пристроях.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Infomaniak Mail - безпечна послуга електронної пошти для бізнесу та приватних осіб з акцентом на конфіденційність та захист даних.
HEY Email
hey.com
HEY - це система управління електронною поштою, що оптимізує організацію вхідних повідомлень, пропонуючи категорії, фільтрацію та інтеграцію з календарем.
Clean Email
clean.email
Clean Email допомагає впорядкувати вхідні листи, зменшити спам та автоматизувати управління електронною поштою для більшої ефективності.
Burner Mail
burnermail.io
Burner Mail дозволяє генерувати тимчасові адреси електронної пошти для реєстрації на сайтах, захищаючи вашу особисту пошту від спаму.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo Mail - це сервіс електронної пошти для управління листами, контактами та календарем, доступний в Інтернеті та на мобільних пристроях.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
Доступ до служби електронної пошти Viettel.
Neo
neo.space
Neo — це пакет для електронної пошти та розвитку, призначений для прискорення онлайн-розвитку малого бізнесу та підприємців. Понад 15 000 малих підприємств довіряють Neo. Neo — це універсальна платформа бізнес-електронної пошти, де ви отримуєте спеціальну корпоративну адресу електронної пошти ([email protected]), яка відповідає назві вашого бренду, і потужні функції, які допомагають розвивати ваш бренд. Ділова адреса електронної пошти додає довіри до ваших клієнтів і клієнтів вашого бренду, оскільки вона базується на вашому доменному імені. А найкраща частина? Ми допоможемо вам вибрати відповідне доменне ім’я, якщо у вас його ще немає! Ви також отримуєте веб-сайт для зміцнення цифрової присутності вашого бренду, і для цього не потрібно налаштовувати чи кодувати. У Neo є цілий ряд інструментів, а також багатофункціональна веб-пошта, включаючи інтегровані програми «Календар» і «Контакти», маркетинг електронною поштою, планування зустрічей і помічник електронної пошти зі штучним інтелектом, щоб писати та відповідати на будь-яку електронну пошту, сповіщення про прочитання та безліч інших засобів продуктивності та безпеки. особливості. Ідеально підходить для: малих підприємств, підприємців і стартапів, яким потрібен комплексний пакет електронної пошти для ефективної взаємодії з клієнтами та колегами.
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Webmail Vivaldi – це сервіс електронної пошти, що дозволяє надсилати, отримувати та організовувати листи, забезпечуючи доступ через веб-інтерфейс.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Yahoo!メール - це безкоштовний сервіс електронної пошти з великим обсягом скриньки, фільтрами спаму та можливістю підключення кількох облікових записів.
163网易免费邮
mail.163.com
Додаток 163 网易免费邮 пропонує послуги електронної пошти з можливістю управління кількома обліковими записами та захистом від спаму.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail - це безпечна служба електронної пошти для бізнесу з вбудованими засобами співпраці та інтеграцією з іншими програмами Zoho.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail - це платна служба електронної пошти з інструментами для управління повідомленнями, календарями та контактами з акцентом на конфіденційність та безпеку.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail — це ефективна програма для керування електронною поштою UOL.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
ПРОФЕСІЙНА ПОШТА З ВАШИМ ВЛАСНИМ ДОМЕНОМ. - Налаштуйте адресу електронної пошти та виділіть свій бренд - Хостинг веб-пошти: ваше середовище для співпраці. ПРОФЕСІЙНА ЕЛЕКТРОННА ПОШТА З ВАШИМ ВЛАСНИМ ДОМЕНОМ - Персоналізуйте свою адресу електронної пошти та виділіть свій бренд - Динахостинг веб-пошти: ваше середовище для співпраці.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce допомагає вам підтримувати належну систему перевірки електронної пошти, оцінку електронної пошти на основі ШІ та високий рівень доставки. Підтримуйте чисту базу даних електронної пошти, щоб легко зв’язатися з ідеальними потенційними клієнтами. Очистіть свої списки електронної пошти та покращте свої маркетингові кампанії електронною поштою за допомогою нашого інструменту перевірки електронної пошти. Усі надіслані електронні листи зберігаються в кеші, щоб за потреби їх можна було повторно оцінити. Знаходьте точні листи, перевіряйте дані електронної пошти, очищуйте базу даних електронної пошти та отримуйте оцінку репутації електронної пошти за допомогою no2bounce.
Bouncify
bouncify.io
Bouncify — це дуже швидкий і економічно ефективний інструмент масової перевірки електронної пошти. Маркетологи електронної пошти в США, Великій Британії та Європі користуються нашою службою очищення списку розсилки, щоб зменшити показники відмов.
Pobox
pobox.com
Pobox — це служба електронної пошти для людей, які люблять свою електронну пошту. Отримайте поштову скриньку, настроювані фільтри спаму, пересилання на кілька адрес тощо у вашому власному домені чи одному з наших.
Tuta
tuta.com
Tuta – це безпечна служба електронної пошти, що пропонує шифрування листів, календарів та контактів для захисту особистих даних користувачів.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail - безкоштовна електронна пошта, що дозволяє надсилати, отримувати та організовувати листи з зручним інтерфейсом і підтримкою декількох облікових записів.
Temp Mail
temp-mail.org
Temp Mail надає тимчасові адреси електронної пошти для уникнення спаму та захисту конфіденційності, без складної реєстрації.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Aruba.it Webmail - це веб-сервіс для управління електронною поштою, календарем та контактами через браузер з можливістю налаштування та безпеки.
Soverin
soverin.net
Приватна поштова скринька, яка справді ваша. За ціною капучіно на місяць ми пропонуємо вам безпечну поштову скриньку на вашому власному домені. Ваша електронна пошта безпечна і не продається для реклами.
Atmail
atmail.com
Ласкаво просимо до Atmail. Наша місія полягає в тому, щоб ви могли залучити та порадувати своїх клієнтів за допомогою гнучкого підходу до обслуговування електронної пошти для задоволення індивідуальних потреб клієнтів. Наша послуга збільшить ваш середній дохід на користувача (ARPU) завдяки бездоганній інтеграції покупок у додатку та зменшить відтік за допомогою простих пропозицій електронної пошти для персонального домену одним клацанням миші. Atmail — це хмарна служба електронної пошти, розроблена спеціально для телекомунікаційних компаній та провайдерів Інтернету. Завдяки нашій керованій загальнодоступній хмарі AWS або, якщо бажаєте, використавши вашу, Atmail має високу масштабованість для багатьох мільйонів облікових записів електронної пошти, надзвичайно безпечний і завжди доступний. Звільніть дорогоцінний час, перевівши електронну пошту з центру витрат на хмарну машину для прибутку та збереження. Маючи понад 20 років досвіду, ми готові приймати ваших клієнтів.
Paced Email
paced.email
Paced Email – це британський інструмент підвищення продуктивності, який займає перш за все конфіденційність. Ми допомагаємо вам створити більш спокійну скриньку вхідних повідомлень електронної пошти, забезпечуючи додатковий захист конфіденційності та ідентифікації. Використовуйте персоналізовані або анонімні адреси електронної пошти, щоб відгородити себе від повідомлень, доки вони вам не знадобляться. Розбийте за день, тиждень або місяць у зручні дайджести. Можна також використовувати як надзвичайно ефективний постачальник електронної пошти для запису одним клацанням миші. Створюйте одноразові адреси електронної пошти у своєму браузері за допомогою нашого аддона, сумісного з Safari, Chrome і Firefox.
netclusive Webmail
netclusive.de
Зашифроване резервне копіювання даних за допомогою netclusive Cloud Backup гарантує максимальну безпеку. 2 ГБ абсолютно безкоштовно!
Outlook Business
microsoft.com
Outlook Business - це веб-додаток для управління електронною поштою, календарем та контактами, з підтримкою спільної роботи та безпеки даних.
Daum Mail
daum.net
Читати і писати одночасно. Переглядаючи електронні листи, відповідайте швидко з одного екрана. Ви можете тимчасово відкласти електронний лист, який пишете, натиснувши кнопку «згорнути», і знову відкрити його з будь-якого місця, щоб надіслати електронний лист.
Disroot Mail
disroot.org
Disroot Mail - це безкоштовний сервіс електронної пошти з безпечним зберіганням та шифруванням, що підтримує IMAP, POP3 та веб-інтерфейс.
Libero Mail
libero.it
Libero Mail - це додаток для управління електронною поштою, що дозволяє легко надсилати й отримувати листи на різних пристроях і організовувати пошту.
Kanban Mail
kanbanmail.app
Витрачайте менше часу на електронну пошту. Переглядайте свої електронні листи швидше, ніж будь-коли раніше, упорядковуйте папку "Вхідні" та ніколи не втрачайте розмову.
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