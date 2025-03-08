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Послуги електронної пошти стосуються онлайн-платформ або програм, які полегшують надсилання, отримання та організацію електронних повідомлень. Ці служби дозволяють користувачам ефективно та безпечно спілкуватися за допомогою обміну цифровими повідомленнями, вкладеннями та іншим мультимедійним вмістом. Служби електронної пошти часто включають такі функції, як організація папки "Вхідні", фільтрування спаму та можливість створювати контакти та керувати ними. Служби електронної пошти для особистого чи професійного використання відіграють вирішальну роль у сучасній комунікації, пропонуючи надійний і широко поширений засіб залишатися на зв’язку в сучасну цифрову епоху.
Запит на новий застосунок
Gmail
google.com
Gmail - це безкоштовна сервіс електронної пошти, розроблена Google. Користувачі можуть отримати доступ до Gmail в Інтернеті та за допомогою сторонніх програм, які синхронізують вміст електронної пошти за допомогою протоколів POP або IMAP. Gmail розпочався як обмежений бета -реліз 1 квітня 2004 року та закінчив фазу тестування 7 липня 2009 року. При запуску Gmail мав початкову пропозицію для зберігання одного гігабайту на одного користувача, значно більшу суму, ніж конкуренти, пропоновані на той час. Сьогодні послуга постачається з 15 гігабайтами зберігання. Користувачі можуть отримувати електронні листи до 50 мегабайт, включаючи вкладення, в той час як вони можуть надсилати електронні листи до 25 мегабайт. Для надсилання великих файлів користувачі можуть вставити файли з Google Drive у повідомлення. Gmail має інтерфейс, орієнтований на пошук, та "перегляд розмови", схожий на Інтернет-форум. Сервіс помітна серед розробників веб -сайтів для його раннього прийняття AJAX. Поштові сервери Google автоматично сканують електронні листи для декількох цілей, у тому числі для фільтрації спаму та зловмисного програмного забезпечення, а також додавання реклами, що чутливі до контексту, поруч із електронними листами. Цю рекламну практику суттєво критикується адвокатами конфіденційності через занепокоєння щодо необмеженого збереження даних, простоти моніторингу третіх сторін, користувачів інших постачальників електронної пошти, які не погодилися з політикою після надсилання електронних листів на адреси Gmail та потенціал змін Google змінити Його політика щодо подальшого зниження конфіденційності шляхом поєднання інформації з іншим використанням даних Google. Компанія була предметом позовів щодо питань. Google заявив, що користувачі електронної пошти повинні "обов'язково очікувати", що їх електронні листи підлягають автоматизованій обробці та стверджують, що послуга утримується від відображення оголошень поруч із потенційно конфіденційними повідомленнями, такими як ті, що згадують расу, релігію, сексуальну орієнтацію, здоров'я чи фінансову звітність . У червні 2017 року Google оголосив про кінець використання контекстного вмісту Gmail для рекламних цілей, покладаючись на дані, зібрані від використання інших служб.
Proton Mail
proton.me
Protonmail - це найбільший у світі безпечний сервіс електронної пошти, розроблений вченими CERN та MIT. Ми відкриті та захищені законом про конфіденційність швейцарців.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook в Інтернеті (раніше відомий як Exchange Connect, веб -доступ Outlook та веб -додаток Outlook) - це веб -додаток для персонального інформаційного менеджера від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, контактний менеджер та менеджер завдань. Він також включає інтеграцію надбудови, Skype в Інтернеті та сповіщення, а також уніфіковані теми, що охоплюють усі веб-додатки.
iCloud Mail
icloud.com
За допомогою свого облікового запису iCloud Mail ви можете надсилати, отримувати та організовувати електронну пошту. Коли ви налаштовуєте свої пристрої для iCloud Mail, ви також можете отримати доступ до свого облікового запису пошти iCloud за допомогою програми Mail на вашому iPhone, iPad, iPod Touch або Mac Computer, або за допомогою Microsoft Outlook на комп'ютері Windows. Незалежно від того, який пристрій ви використовуєте, зміни оновлюються скрізь. ВАЖЛИВО: Якщо ваш ідентифікатор Apple не закінчується @icloud.com, @me.com або @mac.com, ви повинні налаштувати електронну адресу @icloud.com, перш ніж ви зможете використовувати пошту на iCloud.com.
163网易免费邮
mail.163.com
Безкоштовна поштова скринька NetEase 163 - перший бренд китайських поштових скриньок. Ємність автоматично подвоюється, підтримується вкладення 50 МБ, а також безкоштовна послуга супер вкладення 3G надається під час відкриття номера мобільного телефону та електронної пошти. Підтримує різне клієнтське програмне забезпечення для надсилання та отримання, а рівень перехоплення спаму перевищує 98%.
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft Outlook для передплатників Microsoft 365 (Office 365). Outlook в Інтернеті (раніше відомий як Exchange Connect, веб -доступ Outlook та веб -додаток Outlook) - це веб -додаток для персонального інформаційного менеджера від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, контактний менеджер та менеджер завдань. Він також включає інтеграцію надбудови, Skype в Інтернеті та сповіщення, а також уніфіковані теми, що охоплюють усі веб-додатки. Outlook в Інтернеті доступний для абонентів Office 365 та Exchange Online, і він включений до локального сервера Exchange, щоб дозволити користувачам підключитися до своїх облікових записів електронної пошти через веб-браузер, не вимагаючи встановлення Microsoft Outlook або інших клієнтів електронної пошти .
Fastmail
fastmail.com
Fastmail - це послуга електронної пошти, яка пропонує платні рахунки електронної пошти для фізичних осіб та організацій. Він надається 36 мовами для клієнтів у всьому світі компанією Fastmail Pty Ltd, що знаходиться в Мельбурні, штат Вікторія, Австралія. Компанія була придбана програмним забезпеченням Opera в 2010 приватна незалежна компанія. Основні його сервери розташовані в Нью -Йорку та Амстердамі; Попереднє місце резервного копіювання в Ісландії замінюється розташуванням сервера в Амстердамі.
mail.com
mail.com
Додаток Mail.com Mail та Cloud пропонує захищені поштові та хмарні сховища в одному додатку електронної пошти. Цей додаток Secure Mail приносить всю швидкість та зручність вхідної скриньки електронної пошти та хмарного сховища, забезпечуючи 24/7 доступ до поштової скриньки та хмари. Електронна пошта Користувачі можуть перевірити свої електронні листи, відповісти на повідомлення та керувати своєю поштовою скринькою, папками електронної пошти та контактами, все це зі своїх смартфонів. Один захищений додаток Mail дозволяє отримати кілька облікових записів та адреси електронної пошти. Програма Mail.com Secure Mail для Android пропонує мобільність для вхідних електронної пошти. Хмара До хмари Mail.com можна отримати доступ в Інтернеті в поштовій скриньці, що дозволяє користувачам зберігати не лише електронні листи у вхідній скриньці програми Secure Mail, а й в Інтернеті хмарні документи та фотографії. Користувачі можуть активувати автоматичні резервні копії фотографій, щоб зберегти свої спогади в безпеці. Особливості програми Mail.com Secure Cloud & Mail: * Шифрування електронною поштою та технології безпеки (TLS, SSL) * Функції поштової скриньки, як режим повноекрану та прищипування до збільшення * Повідомлення електронною поштою (необов’язково) * Синхронізувати з адресою смартфонів (необов’язково) * Шпилька, відбиток пальців або безпека блокування обличчя * Безпечний обліковий запис пошти включає 2 Гб безкоштовну онлайн -хмару * Створіть обліковий запис електронної пошти безпосередньо в додатку * Завантажте фотографії та документи зі смартфона в хмару * Надішліть електронною поштою та ділитися фотографіями з хмари * Збережіть вкладення електронної пошти та надсилайте документи з хмарного зберігання * Поштова програма та поштова скринька веб -пошти автоматично синхронізуються * Понад 100 доменів, щоб налаштувати безкоштовну електронну адресу, наприклад, @email.com
Disroot Mail
disroot.org
Безкоштовні та безпечні облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта IMAP або через веб-інтерфейс. Disroot надає захищені облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта або через веб-інтерфейс. Зв’язок між вами та поштовим сервером зашифровано за допомогою SSL, що забезпечує максимальну конфіденційність. Крім того, усі електронні листи, які надсилаються з нашого сервера, також зашифровані (TLS), якщо сервер електронної пошти одержувачів це підтримує. Це означає, що електронні листи більше не надсилаються як традиційні «листівки», а насправді вкладаються в «конверт». Тим не менш, ми закликаємо вас завжди бути обережними під час спілкування електронною поштою та використовувати наскрізне шифрування GPG, щоб забезпечити максимальну конфіденційність вашого листування.
HEY Email
hey.com
Електронна пошта заслуговує на прибирання пилу. Ремонт. Модернізовано для того, як ми сьогодні використовуємо електронні листи. З HEY ми зробили саме це. Це переробка, переосмислення, спрощене, потужне повторне запровадження електронної пошти. Новий початок, таким, яким воно має бути. HEY — це наш любовний лист, який ми надсилаємо вам електронною поштою, і ми надсилаємо його вам через Інтернет, Mac, Windows, Linux, iOS та Android.
Yandex Mail
mail.yandex.com
Отримайте yandex.mail: безпечний захист від вірусів та спаму, сортування пошти, виділення електронної пошти від реальних людей, безкоштовно 10 ГБ хмарного сховища на yandex.disk, красиві теми.
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Сервіс електронної пошти від Vivaldi.
Rediffmail
mail.rediff.com
Служба електронної пошти від Rediff. Rediff.com (стилізований як rediff.com) - це індійська новина, інформація, розваги та веб -портал. Він був заснований у 1996 році.
Soverin
soverin.net
Приватна поштова скринька, яка справді ваша. За ціною капучіно на місяць ми пропонуємо вам безпечну поштову скриньку на вашому власному домені. Ваша електронна пошта безпечна і не продається для реклами.
STRATO
strato.de
Відкрийте для себе світ продукції STRATO та почніть роботу онлайн! Хостинг, хмарне сховище, конструктор веб-сайтів і веб-магазин тепер можна протестувати безкоштовно!
Temp Mail
temp-mail.org
Зберігайте спам від своєї пошти та будьте в безпеці - просто скористайтеся одноразовою тимчасовою електронною адресою! Захистіть свою особисту адресу електронної пошти від спаму з Temp-Mail.
Titan Email
titan.email
Titan-це перший набір електронної пошти, орієнтований на клієнтів, створений спеціально для професіоналів та власників малого бізнесу, з функціями, розробленими для забезпечення більш глибоких, більш значущих стосунків з клієнтами. Завдяки корисним вбудованим інструментам, такими як шаблони електронної пошти, можливість планувати надсилання, подальші нагадування та інше, Titan надає досвід електронної пошти, який впорядковує продуктивність. Календар Титана, список контактів та зберігання пропонують ефективність праворуч у вхідній скриньці. Titan можна інтегрувати з веб-хостами, реєстраторами доменів та будівельниками веб-сайтів, щоб запропонувати клієнтам повноцінне рішення. Електронна пошта Titan доступна на пристроях WebMail, iOS та Android. Найкраще для: професіоналів або малих підприємств, які шукають комплексний набір електронної пошти, який дозволяє забезпечити значущі відносини з клієнтами.
Tuta
tuta.com
Tuta — це найбезпечніша служба електронної пошти у світі, проста у використанні та конфіденційна за своєю конструкцією. Ви отримуєте повністю зашифровані календарі та контакти з усіма нашими особистими та діловими обліковими записами електронної пошти. Раніше Tutanota.
Pobox
pobox.com
Pobox — це служба електронної пошти для людей, які люблять свою електронну пошту. Отримайте поштову скриньку, настроювані фільтри спаму, пересилання на кілька адрес тощо у вашому власному домені чи одному з наших.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
Доступ до служби електронної пошти Viettel.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
ПРОФЕСІЙНА ПОШТА З ВАШИМ ВЛАСНИМ ДОМЕНОМ. - Налаштуйте адресу електронної пошти та виділіть свій бренд - Хостинг веб-пошти: ваше середовище для співпраці. ПРОФЕСІЙНА ЕЛЕКТРОННА ПОШТА З ВАШИМ ВЛАСНИМ ДОМЕНОМ - Персоналізуйте свою адресу електронної пошти та виділіть свій бренд - Динахостинг веб-пошти: ваше середовище для співпраці.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Служба електронної пошти Yahoo! JAPAN. Є поштова скринька великого об’єму та функції захисту від спаму. Yahoo Mail (безкоштовно) можна зручно використовувати на комп’ютерах, смартфонах і мобільних телефонах.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra надає серверне та клієнтське програмне забезпечення з відкритим кодом для обміну повідомленнями та співпраці. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://www.zimbra.com.
Bouncify
bouncify.io
Bouncify — це дуже швидкий і економічно ефективний інструмент масової перевірки електронної пошти. Маркетологи електронної пошти в США, Великій Британії та Європі користуються нашою службою очищення списку розсилки, щоб зменшити показники відмов.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail - це безпечна послуга хостингу електронної пошти для бізнесу. У ньому є вбудована платформа співпраці, яка дозволяє всій організації безперешкодно ділитися та спілкуватися в "Вхідні". Це суміш класичної електронної пошти та сучасних інструментів співпраці, що сприяють використанню коментарів, лайків та обміну. Zoho Mail добре інтегрована з усіма іншими програмами Zoho, а також популярними зовнішніми програмами.
Neo
neo.space
Neo — це пакет для електронної пошти та розвитку, призначений для прискорення онлайн-розвитку малого бізнесу та підприємців. Понад 15 000 малих підприємств довіряють Neo. Neo — це універсальна платформа бізнес-електронної пошти, де ви отримуєте спеціальну корпоративну адресу електронної пошти ([email protected]), яка відповідає назві вашого бренду, і потужні функції, які допомагають розвивати ваш бренд. Ділова адреса електронної пошти додає довіри до ваших клієнтів і клієнтів вашого бренду, оскільки вона базується на вашому доменному імені. А найкраща частина? Ми допоможемо вам вибрати відповідне доменне ім’я, якщо у вас його ще немає! Ви також отримуєте веб-сайт для зміцнення цифрової присутності вашого бренду, і для цього не потрібно налаштовувати чи кодувати. У Neo є цілий ряд інструментів, а також багатофункціональна веб-пошта, включаючи інтегровані програми «Календар» і «Контакти», маркетинг електронною поштою, планування зустрічей і помічник електронної пошти зі штучним інтелектом, щоб писати та відповідати на будь-яку електронну пошту, сповіщення про прочитання та безліч інших засобів продуктивності та безпеки. особливості. Ідеально підходить для: малих підприємств, підприємців і стартапів, яким потрібен комплексний пакет електронної пошти для ефективної взаємодії з клієнтами та колегами.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce допомагає вам підтримувати належну систему перевірки електронної пошти, оцінку електронної пошти на основі ШІ та високий рівень доставки. Підтримуйте чисту базу даних електронної пошти, щоб легко зв’язатися з ідеальними потенційними клієнтами. Очистіть свої списки електронної пошти та покращте свої маркетингові кампанії електронною поштою за допомогою нашого інструменту перевірки електронної пошти. Усі надіслані електронні листи зберігаються в кеші, щоб за потреби їх можна було повторно оцінити. Знаходьте точні листи, перевіряйте дані електронної пошти, очищуйте базу даних електронної пошти та отримуйте оцінку репутації електронної пошти за допомогою no2bounce.
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ Email надає ефективні, стабільні та зручні послуги електронної пошти сотням мільйонів користувачів. Ви можете використовувати його на веб -сторінках комп'ютера, клієнтів iOS/iPad та клієнтів Android, надсилати 3G супер великі вкладення через електронну пошту та пережити спеціальні функції станцій передачі файлів, календарів, блокноти, пляшки з дрейфу тощо QQ електронною поштою, завжди контактуйте.
阿里邮箱
mail.aliyun.com
-Алі електронна пошта, вироблена Alibaba. Зробіть інструменти професійної офісної співпраці. -Один з найдавніших постачальників послуг з корпоративних електронних листів Китаю, що має 20 років професійного досвіду роботи з корпоративною електронною поштою, що обслуговує понад 10 000 000 корпоративних користувачів.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail — це ефективна програма для керування електронною поштою UOL.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Захищені поштові облікові записи для компаній. Тисячі малих і середніх підприємств та приватних осіб керують своєю веб-поштою через infomaniak
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail - це послуга електронної пошти, запущена 8 жовтня 1997 року американською компанією Yahoo!, Тепер дочірня компанія Verizon. Він пропонує чотири різні плани електронної пошти: три для особистого користування (основне, плюс та без оголошення) та інший для підприємств. Станом на січень 2020 року Yahoo! Пошта мала 225 мільйонів користувачів. Користувачі можуть отримати доступ та керувати своїми поштовими скриньками за допомогою інтерфейсу веб -пошти, доступним за допомогою стандартного веб -браузера. Деякі облікові записи також підтримували використання стандартних протоколів пошти (POP3 та SMTP). Починаючи з 2015 року, користувачі також можуть підключати облікові записи електронної пошти Non-yahoo до клієнта веб-пошти. Протягом багатьох років користувачі змогли відкрити облікові записи, використовуючи або "@yahoo.com" "або"@ymail.com ", або національний домен (''@yahoo.fr '' у Франції ''@yahoo.co.uk '' у Сполученому Королівстві, ''@yahoo.it '' в Італії тощо). В даний час Yahoo! Тільки дозволяє користувачам реєструвати облікові записи '@yahoo.com' '.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail — це безкоштовна веб-служба електронної пошти, що надається AOL, підрозділом Yahoo.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Отримайте доступ до веб-пошти зі свого браузера. Окрім перевірки електронної пошти, ви можете керувати зустрічами у своєму календарі, контактах і списку справ!
Atmail
atmail.com
Ласкаво просимо до Atmail. Наша місія полягає в тому, щоб ви могли залучити та порадувати своїх клієнтів за допомогою гнучкого підходу до обслуговування електронної пошти для задоволення індивідуальних потреб клієнтів. Наша послуга збільшить ваш середній дохід на користувача (ARPU) завдяки бездоганній інтеграції покупок у додатку та зменшить відтік за допомогою простих пропозицій електронної пошти для персонального домену одним клацанням миші. Atmail — це хмарна служба електронної пошти, розроблена спеціально для телекомунікаційних компаній та провайдерів Інтернету. Завдяки нашій керованій загальнодоступній хмарі AWS або, якщо бажаєте, використавши вашу, Atmail має високу масштабованість для багатьох мільйонів облікових записів електронної пошти, надзвичайно безпечний і завжди доступний. Звільніть дорогоцінний час, перевівши електронну пошту з центру витрат на хмарну машину для прибутку та збереження. Маючи понад 20 років досвіду, ми готові приймати ваших клієнтів.
BT Email
email.bt.com
Без проблем електронною поштою-додаток має чіткий, зручний для користувачів інтерфейс, який дозволяє легко надсилати, читати та організовувати електронну пошту.
Burner Mail
burnermail.io
Адреси електронної пошти для запису в один клік, які можна використовувати під час реєстрації на веб-сайтах, щоб захистити свою особистість і запобігти продажу чи розсиланню вашої особистої електронної адреси.
Clean Email
clean.email
Очистіть свою скриньку електронних листів, які вам не потрібні. Потім тримайте його в чистоті. Чиста електронна пошта допомагає вам керувати вашою поштовою скринькою, перевантаженою непрочитаними та небажаними електронними листами більш ефективно - зберігаючи свої дані в безпеці та поважати свою конфіденційність. Очистіть електронні листи за допомогою нашого додатка для очищення поштової пошти електронною поштою.
Daum Mail
daum.net
Читати і писати одночасно. Переглядаючи електронні листи, відповідайте швидко з одного екрана. Ви можете тимчасово відкласти електронний лист, який пишете, натиснувши кнопку «згорнути», і знову відкрити його з будь-якого місця, щоб надіслати електронний лист.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Зробіть свій бізнес особливим за допомогою професійної електронної пошти Hostinger на основі домену.
Paced Email
paced.email
Paced Email – це британський інструмент підвищення продуктивності, який займає перш за все конфіденційність. Ми допомагаємо вам створити більш спокійну скриньку вхідних повідомлень електронної пошти, забезпечуючи додатковий захист конфіденційності та ідентифікації. Використовуйте персоналізовані або анонімні адреси електронної пошти, щоб відгородити себе від повідомлень, доки вони вам не знадобляться. Розбийте за день, тиждень або місяць у зручні дайджести. Можна також використовувати як надзвичайно ефективний постачальник електронної пошти для запису одним клацанням миші. Створюйте одноразові адреси електронної пошти у своєму браузері за допомогою нашого аддона, сумісного з Safari, Chrome і Firefox.
IONOS Webmail
ionos.com
Створіть свій бренд за допомогою професійної електронної пошти Щоразу, коли ви натискаєте «Надіслати», звертайтесь від свого імені — це включає домен, пам’ять понад 2 ГБ тощо.
Kanban Mail
kanbanmail.app
Витрачайте менше часу на електронну пошту. Переглядайте свої електронні листи швидше, ніж будь-коли раніше, упорядковуйте папку "Вхідні" та ніколи не втрачайте розмову.
Libero Mail
libero.it
Libero.it (Libero Mail)
Mail.ru
mail.ru
Mail mail.ru - це найбільша безкоштовна пошта, швидкий та зручний інтерфейс, необмежений том коробки, надійний захист від спаму та вірусів, мобільна версія та додаток для смартфонів. Доступ до IMAP, SMS -сповіщень, інтерфейс різними мовами та теми розсилки. Також на Mail.Ru: Новини, пошук в Інтернеті, Авто, спорт, ігри, знайомства, погода, робота.
mailbox.org
mailbox.org
mailbox.org ► безпечна електронна скринька без реклами ✓ Онлайн-офіс і хмарне сховище ✓ 100% екологічна електроенергія ✓ Розташування сервера в Німеччині ✓ від 1 євро на місяць ✓ Спробуйте зараз безкоштовно!
네이버 메일
mail.naver.com
Перевірте URL-адресу та позначку замка в адресному рядку для безпечного входу! Naver Mail
netclusive Webmail
netclusive.de
Зашифроване резервне копіювання даних за допомогою netclusive Cloud Backup гарантує максимальну безпеку. 2 ГБ абсолютно безкоштовно!
OnMail
onmail.com
Onmail, нова служба електронної пошти від Edison Mail. Попрощайтеся з нескінченним потоком спаму та нав'язливою рекламою. За допомогою Onmail ви можете нарешті повернути свою поштову скриньку та відчути справді безпечний та безшовний досвід електронної пошти. Onmail також сумісна з усіма вашими наявними електронними послугами, включаючи Gmail, Outlook, Yahoo Mail, Hotmail тощо. * Візьміть під контроль свою поштову скриньку: ви вибираєте, хто входить у вашу поштову скриньку, маючи повний контроль, незалежно від того, хто має вашу адресу. Сила вибору - справжня свобода. Оголосити незалежність від небажаної пошти. Від піонерів однієї TAP скасовано підписку. * Просунута технологія анти-трекінгу: досвід вбудованої технології проти відстеження, яка автоматично захищає ваші повідомлення від Снупів та шпигунських пікселів. Ваша конфіденційність має значення, і Onmail гарантує, що ваші електронні листи захищені від сторонніх очей. * Безшовний перехід та модернізація: ніколи не було так просто переключити послуги електронної пошти. Onmail пропонує можливість безперешкодно принести існуючі облікові записи електронної пошти, включаючи Gmail, Yahoo Mail, Outlook тощо, з вами та модернізувати їх. Насолоджуйтесь перевагами інноваційних функцій Onmail, зберігаючи свої знайомі адреси електронної пошти. * Сумісність між платформами: доступ до своїх електронних листів безперешкодно по всіх ваших пристроях. Onmail доступна для Android, iOS та Web, що дозволяє вам залишатися на зв’язку незалежно від того, де ви знаходитесь. Синхронізуйте свою поштову скриньку, чернетки та контакти без зусиль, забезпечуючи безперебійний досвід електронної пошти на всіх платформах. * Побудований на контролі, конфіденційності та простоті: Onmail побудований на основних принципах контролю, конфіденційності та простоти. Це дає можливість вам досягти більше за допомогою електронної пошти. Попрощайтеся з захаращеними вхідними скриньками та трудомістким управлінням електронною поштою. Onmail призначений для впорядкування вашого досвіду електронної пошти, даючи вам більше часу на те, що найбільше важливо. * Передова експертиза електронної пошти: Onmail-це найрозумніша та єдина сервіс електронної пошти, що забезпечує безперебійний перехід до сучасної папки "Вхідні". Наша команда експертів електронної пошти створила інтуїтивний інтерфейс та потужні функції для підвищення продуктивності. Скоротіть час, який ви проводите електронною поштою навпіл за допомогою послуги електронної пошти, зробленої з обережністю фактичними експертами електронної пошти. * Конфіденційність за дизайном: конфіденційність лежить в основі обіцянки Onmail для наших користувачів. Ваша особиста інформація, наприклад, ваше ім’я чи електронна адреса, ніколи не ділиться. Ми надаємо пріоритет безпеці та конфіденційності ваших даних. Крім того, Onmail дає вам можливість відмовитися від участі в нашому анонімізованому дослідженні тенденцій Едісона через меню налаштувань. Досвід майбутнього електронної пошти за допомогою Onmail. Візьміть на себе відповідальність за свою поштову скриньку, захистіть свою конфіденційність та спростіть управління електронною поштою. Приєднуйтесь до революції електронних служб, які справді надають пріоритет ваш контроль та безпеку. Отримайте руки на додаток електронної пошти Onmail для Android вже сьогодні!
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