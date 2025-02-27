Служби електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Туніс

OnMail

onmail.com

Onmail, нова служба електронної пошти від Edison Mail. Попрощайтеся з нескінченним потоком спаму та нав'язливою рекламою. За допомогою Onmail ви можете нарешті повернути свою поштову скриньку та відчути справді безпечний та безшовний досвід електронної пошти. Onmail також сумісна з усіма вашими наявними електронними послугами, включаючи Gmail, Outlook, Yahoo Mail, Hotmail тощо. * Візьміть під контроль свою поштову скриньку: ви вибираєте, хто входить у вашу поштову скриньку, маючи повний контроль, незалежно від того, хто має вашу адресу. Сила вибору - справжня свобода. Оголосити незалежність від небажаної пошти. Від піонерів однієї TAP скасовано підписку. * Просунута технологія анти-трекінгу: досвід вбудованої технології проти відстеження, яка автоматично захищає ваші повідомлення від Снупів та шпигунських пікселів. Ваша конфіденційність має значення, і Onmail гарантує, що ваші електронні листи захищені від сторонніх очей. * Безшовний перехід та модернізація: ніколи не було так просто переключити послуги електронної пошти. Onmail пропонує можливість безперешкодно принести існуючі облікові записи електронної пошти, включаючи Gmail, Yahoo Mail, Outlook тощо, з вами та модернізувати їх. Насолоджуйтесь перевагами інноваційних функцій Onmail, зберігаючи свої знайомі адреси електронної пошти. * Сумісність між платформами: доступ до своїх електронних листів безперешкодно по всіх ваших пристроях. Onmail доступна для Android, iOS та Web, що дозволяє вам залишатися на зв’язку незалежно від того, де ви знаходитесь. Синхронізуйте свою поштову скриньку, чернетки та контакти без зусиль, забезпечуючи безперебійний досвід електронної пошти на всіх платформах. * Побудований на контролі, конфіденційності та простоті: Onmail побудований на основних принципах контролю, конфіденційності та простоти. Це дає можливість вам досягти більше за допомогою електронної пошти. Попрощайтеся з захаращеними вхідними скриньками та трудомістким управлінням електронною поштою. Onmail призначений для впорядкування вашого досвіду електронної пошти, даючи вам більше часу на те, що найбільше важливо. * Передова експертиза електронної пошти: Onmail-це найрозумніша та єдина сервіс електронної пошти, що забезпечує безперебійний перехід до сучасної папки "Вхідні". Наша команда експертів електронної пошти створила інтуїтивний інтерфейс та потужні функції для підвищення продуктивності. Скоротіть час, який ви проводите електронною поштою навпіл за допомогою послуги електронної пошти, зробленої з обережністю фактичними експертами електронної пошти. * Конфіденційність за дизайном: конфіденційність лежить в основі обіцянки Onmail для наших користувачів. Ваша особиста інформація, наприклад, ваше ім’я чи електронна адреса, ніколи не ділиться. Ми надаємо пріоритет безпеці та конфіденційності ваших даних. Крім того, Onmail дає вам можливість відмовитися від участі в нашому анонімізованому дослідженні тенденцій Едісона через меню налаштувань. Досвід майбутнього електронної пошти за допомогою Onmail. Візьміть на себе відповідальність за свою поштову скриньку, захистіть свою конфіденційність та спростіть управління електронною поштою. Приєднуйтесь до революції електронних служб, які справді надають пріоритет ваш контроль та безпеку. Отримайте руки на додаток електронної пошти Onmail для Android вже сьогодні!