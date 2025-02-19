Служби електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Чад

Gmail

google.com

Gmail - це безкоштовна сервіс електронної пошти, розроблена Google. Користувачі можуть отримати доступ до Gmail в Інтернеті та за допомогою сторонніх програм, які синхронізують вміст електронної пошти за допомогою протоколів POP або IMAP. Gmail розпочався як обмежений бета -реліз 1 квітня 2004 року та закінчив фазу тестування 7 липня 2009 року. При запуску Gmail мав початкову пропозицію для зберігання одного гігабайту на одного користувача, значно більшу суму, ніж конкуренти, пропоновані на той час. Сьогодні послуга постачається з 15 гігабайтами зберігання. Користувачі можуть отримувати електронні листи до 50 мегабайт, включаючи вкладення, в той час як вони можуть надсилати електронні листи до 25 мегабайт. Для надсилання великих файлів користувачі можуть вставити файли з Google Drive у повідомлення. Gmail має інтерфейс, орієнтований на пошук, та "перегляд розмови", схожий на Інтернет-форум. Сервіс помітна серед розробників веб -сайтів для його раннього прийняття AJAX. Поштові сервери Google автоматично сканують електронні листи для декількох цілей, у тому числі для фільтрації спаму та зловмисного програмного забезпечення, а також додавання реклами, що чутливі до контексту, поруч із електронними листами. Цю рекламну практику суттєво критикується адвокатами конфіденційності через занепокоєння щодо необмеженого збереження даних, простоти моніторингу третіх сторін, користувачів інших постачальників електронної пошти, які не погодилися з політикою після надсилання електронних листів на адреси Gmail та потенціал змін Google змінити Його політика щодо подальшого зниження конфіденційності шляхом поєднання інформації з іншим використанням даних Google. Компанія була предметом позовів щодо питань. Google заявив, що користувачі електронної пошти повинні "обов'язково очікувати", що їх електронні листи підлягають автоматизованій обробці та стверджують, що послуга утримується від відображення оголошень поруч із потенційно конфіденційними повідомленнями, такими як ті, що згадують расу, релігію, сексуальну орієнтацію, здоров'я чи фінансову звітність . У червні 2017 року Google оголосив про кінець використання контекстного вмісту Gmail для рекламних цілей, покладаючись на дані, зібрані від використання інших служб.