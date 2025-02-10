Служби електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Сенегал

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Послуги електронної пошти стосуються онлайн-платформ або програм, які полегшують надсилання, отримання та організацію електронних повідомлень. Ці служби дозволяють користувачам ефективно та безпечно спілкуватися за допомогою обміну цифровими повідомленнями, вкладеннями та іншим мультимедійним вмістом. Служби електронної пошти часто включають такі функції, як організація папки "Вхідні", фільтрування спаму та можливість створювати контакти та керувати ними. Служби електронної пошти для особистого чи професійного використання відіграють вирішальну роль у сучасній комунікації, пропонуючи надійний і широко поширений засіб залишатися на зв’язку в сучасну цифрову епоху.
Запит на новий застосунок
Gmail
google.com
Gmail – це безкоштовна служба електронної пошти, розроблена Google. Користувачі можуть отримати доступ до Gmail в Інтернеті та за допомогою програм сторонніх розробників, які синхронізують вміст електронної пошти через протоколи POP або IMAP. Gmail розпочався як обмежена бета-версія 1 квітня 2004 року та завершив свою фазу тестування 7 липня 2009 року. На момент запуску Gmail пропонував початкову ємність пам’яті в один гігабайт на користувача, що значно більше, ніж на той час пропонували конкуренти. Сьогодні послуга поставляється з 15 гігабайтами пам’яті. Користувачі можуть отримувати електронні листи розміром до 50 мегабайт разом із вкладеннями, а надсилати електронні листи розміром до 25 мегабайт. Щоб надіслати файли більшого розміру, користувачі можуть вставити в повідомлення файли з Google Drive. Gmail має орієнтований на пошук інтерфейс і «перегляд розмови», схожий на Інтернет-форум. Сервіс відомий серед розробників веб-сайтів своїм раннім впровадженням Ajax. Поштові сервери Google автоматично сканують електронні листи з різними цілями, зокрема для фільтрації спаму та зловмисного програмного забезпечення, а також для додавання контекстно-залежної реклами поруч із електронними листами. Цю рекламну практику значно критикували прихильники конфіденційності через занепокоєння щодо необмеженого зберігання даних, простоти моніторингу третіми сторонами, того, що користувачі інших постачальників електронної пошти не погоджуються з політикою під час надсилання електронних листів на адреси Gmail, а також через можливість Google змінити свою політику щодо подальшого зниження конфіденційності шляхом поєднання інформації з іншими даними Google. Компанія була предметом судових позовів щодо проблем. Google заявив, що користувачі електронної пошти повинні «обов’язково очікувати», що їхні електронні листи підлягатимуть автоматизованій обробці, і стверджує, що сервіс утримується від показу реклами поруч із потенційно конфіденційними повідомленнями, такими як згадки про расу, релігію, сексуальну орієнтацію, стан здоров’я чи фінансові звіти. . У червні 2017 року Google оголосив про припинення використання контекстного вмісту Gmail для рекламних цілей, натомість покладаючись на дані, зібрані під час використання інших своїх служб. До 2018 року Gmail мав 1,5 мільярда активних користувачів у всьому світі.
Titan Email
titan.email
Titan — це перший орієнтований на клієнта пакет електронної пошти, створений спеціально для професіоналів і власників малого бізнесу, з функціями, розробленими для створення глибших і змістовніших відносин з клієнтами. Завдяки корисним вбудованим інструментам, таким як шаблони електронної пошти, можливість планування надсилання, подальші нагадування тощо, Titan забезпечує роботу з електронною поштою, яка оптимізує продуктивність. Календар, список контактів і сховище Titan пропонують ефективність прямо з папки «Вхідні». Titan можна інтегрувати з веб-хостами, реєстраторами доменів і розробниками веб-сайтів, щоб запропонувати клієнтам повний пакет рішень. Titan Email доступна на пристроях Webmail, iOS та Android. Найкраще для: професіоналів або малих підприємств, яким потрібен комплексний пакет електронної пошти, який забезпечує значущі стосунки з клієнтами.
Outlook
outlook.com
Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, менеджер контактів і диспетчер завдань. Він також включає інтеграцію надбудов, Skype в Інтернеті та сповіщення, а також уніфіковані теми, які охоплюють усі веб-програми.
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft Outlook для передплатників Microsoft 365 (Office 365). Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, менеджер контактів і диспетчер завдань. Він також включає інтеграцію надбудов, Skype в Інтернеті та сповіщення, а також уніфіковані теми, які охоплюють усі веб-програми. Інтернет-версія Outlook доступна для абонентів Office 365 і Exchange Online і входить до складу локального сервера Exchange, щоб користувачі могли підключатися до своїх облікових записів електронної пошти через веб-браузер, не вимагаючи встановлення Microsoft Outlook або інших клієнтів електронної пошти. .
iCloud Mail
icloud.com
За допомогою облікового запису iCloud Mail ви можете надсилати, отримувати та впорядковувати електронні листи. Коли ви налаштовуєте свої пристрої для роботи з iCloud Mail, ви також можете отримати доступ до свого облікового запису iCloud Mail за допомогою програми Mail на вашому iPhone, iPad, iPod touch чи комп’ютері Mac або за допомогою Microsoft Outlook на комп’ютері з ОС Windows. Незалежно від того, який пристрій ви використовуєте, зміни оновлюються всюди. Важливо: якщо ваш Apple ID не закінчується на @icloud.com, @me.com або @mac.com, ви повинні налаштувати адресу електронної пошти @icloud.com, перш ніж використовувати Mail на iCloud.com.
163网易免费邮
mail.163.com
Безкоштовна поштова скринька NetEase 163 - перший бренд китайських поштових скриньок. Ємність автоматично подвоюється, підтримується вкладення 50 МБ, а також безкоштовна послуга супер вкладення 3G надається під час відкриття номера мобільного телефону та електронної пошти. Підтримує різне клієнтське програмне забезпечення для надсилання та отримання, а рівень перехоплення спаму перевищує 98%.
阿里邮箱
mail.aliyun.com
-Alibaba Mailbox, виробництва Alibaba. Створіть професійний інструмент для офісної співпраці. -Один із перших постачальників послуг корпоративної електронної пошти в Китаї з 20-річним досвідом професійної корпоративної електронної пошти, який обслуговує понад 10 000 000 корпоративних користувачів.
Proton Mail
proton.me
ProtonMail — найбільший у світі безпечний сервіс електронної пошти, розроблений вченими CERN і MIT. Ми маємо відкритий код і захищені швейцарським законом про конфіденційність.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Захищені поштові облікові записи для компаній. Тисячі малих і середніх підприємств та приватних осіб керують своєю веб-поштою через infomaniak
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Зробіть свій бізнес особливим за допомогою професійної електронної пошти Hostinger на основі домену.
mail.com
mail.com
Надсилайте електронні листи, як це має бути: ✔ Безкоштовно, просто та безпечно ✔ Керуйте кількома обліковими записами електронної пошти в одному місці з будь-якого пристрою ✔ Зареєструйтеся сьогодні!
Temp Mail
temp-mail.org
Захистіть свою пошту від спаму та будьте в безпеці – просто використовуйте одноразову тимчасову електронну адресу! Захистіть свою особисту електронну адресу від спаму за допомогою Temp-mail.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail — це безкоштовна веб-служба електронної пошти, що надається AOL, підрозділом Yahoo.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail — це служба електронної пошти, запущена 8 жовтня 1997 року американською компанією Yahoo!, яка нині є дочірньою компанією Verizon. Він пропонує чотири різні плани електронної пошти: три для особистого користування (базовий, плюс і без реклами) і ще один для бізнесу. Станом на січень 2020 року Yahoo! У Mail було 225 мільйонів користувачів. Користувачі можуть отримувати доступ до своїх поштових скриньок і керувати ними за допомогою інтерфейсу веб-пошти, доступного за допомогою стандартного веб-браузера. Деякі облікові записи також підтримували використання стандартних поштових протоколів (POP3 і SMTP). З 2015 року користувачі також можуть підключати облікові записи електронної пошти, які не належать Yahoo, до клієнта веб-пошти. Протягом багатьох років користувачі могли відкривати облікові записи за допомогою ''@yahoo.com'' або "@ymail.com", або національного домен (''@yahoo.fr'' у Франції, ''@yahoo.co.uk'' у Великій Британії, ''@yahoo.it'' в Італії тощо). Зараз Yahoo! дозволяє користувачам лише реєструвати облікові записи ''@yahoo.com''.
STRATO
strato.de
Відкрийте для себе світ продукції STRATO та почніть роботу онлайн! Хостинг, хмарне сховище, конструктор веб-сайтів і веб-магазин тепер можна протестувати безкоштовно!
Soverin
soverin.net
Приватна поштова скринька, яка справді ваша. За ціною капучіно на місяць ми пропонуємо вам безпечну поштову скриньку на вашому власному домені. Ваша електронна пошта безпечна і не продається для реклами.
Tuta
tuta.com
Tuta — це найбезпечніша служба електронної пошти у світі, проста у використанні та конфіденційна за своєю конструкцією. Ви отримуєте повністю зашифровані календарі та контакти з усіма нашими особистими та діловими обліковими записами електронної пошти. Раніше Tutanota.
Neo
neo.space
Neo — це пакет для електронної пошти та розвитку, призначений для прискорення онлайн-розвитку малого бізнесу та підприємців. Понад 15 000 малих підприємств довіряють Neo. Neo — це універсальна платформа бізнес-електронної пошти, де ви отримуєте спеціальну корпоративну адресу електронної пошти ([email protected]), яка відповідає назві вашого бренду, і потужні функції, які допомагають розвивати ваш бренд. Ділова адреса електронної пошти додає довіри до ваших клієнтів і клієнтів вашого бренду, оскільки вона базується на вашому доменному імені. А найкраща частина? Ми допоможемо вам вибрати відповідне доменне ім’я, якщо у вас його ще немає! Ви також отримуєте веб-сайт для зміцнення цифрової присутності вашого бренду, і для цього не потрібно налаштовувати чи кодувати. У Neo є цілий ряд інструментів, а також багатофункціональна веб-пошта, включаючи інтегровані програми «Календар» і «Контакти», маркетинг електронною поштою, планування зустрічей і помічник електронної пошти зі штучним інтелектом, щоб писати та відповідати на будь-яку електронну пошту, сповіщення про прочитання та безліч інших засобів продуктивності та безпеки. особливості. Ідеально підходить для: малих підприємств, підприємців і стартапів, яким потрібен комплексний пакет електронної пошти для ефективної взаємодії з клієнтами та колегами.
Rediffmail
mail.rediff.com
Сервіс електронної пошти від Rediff. Rediff.com (стилізований як rediff.com) — індійський новинний, інформаційний, розважальний і торговий веб-портал. Він був заснований в 1996 році.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
Доступ до служби електронної пошти Viettel.
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Сервіс електронної пошти від Vivaldi.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Служба електронної пошти Yahoo! JAPAN. Є поштова скринька великого об’єму та функції захисту від спаму. Yahoo Mail (безкоштовно) можна зручно використовувати на комп’ютерах, смартфонах і мобільних телефонах.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra надає серверне та клієнтське програмне забезпечення з відкритим кодом для обміну повідомленнями та співпраці. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://www.zimbra.com.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню коментарів, ставок "подобається" та обміну. Zoho Mail добре інтегрована з усіма іншими програмами Zoho, а також з популярними зовнішніми програмами.
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ Mailbox забезпечує ефективні, стабільні та зручні служби електронної пошти для сотень мільйонів користувачів. Ви можете використовувати його на комп’ютерних веб-сторінках, клієнтах iOS/iPad і Android для надсилання великих вкладень 3G електронною поштою та використання спеціальних функцій, таких як станція передачі файлів, календар, блокнот і дрейф-пляшка. QQ електронна пошта, залишайтеся на зв'язку.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail — це ефективна програма для керування електронною поштою UOL.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
ПРОФЕСІЙНА ПОШТА З ВАШИМ ВЛАСНИМ ДОМЕНОМ. - Налаштуйте адресу електронної пошти та виділіть свій бренд - Хостинг веб-пошти: ваше середовище для співпраці. ПРОФЕСІЙНА ЕЛЕКТРОННА ПОШТА З ВАШИМ ВЛАСНИМ ДОМЕНОМ - Персоналізуйте свою адресу електронної пошти та виділіть свій бренд - Динахостинг веб-пошти: ваше середовище для співпраці.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce допомагає вам підтримувати належну систему перевірки електронної пошти, оцінку електронної пошти на основі ШІ та високий рівень доставки. Підтримуйте чисту базу даних електронної пошти, щоб легко зв’язатися з ідеальними потенційними клієнтами. Очистіть свої списки електронної пошти та покращте свої маркетингові кампанії електронною поштою за допомогою нашого інструменту перевірки електронної пошти. Усі надіслані електронні листи зберігаються в кеші, щоб за потреби їх можна було повторно оцінити. Знаходьте точні листи, перевіряйте дані електронної пошти, очищуйте базу даних електронної пошти та отримуйте оцінку репутації електронної пошти за допомогою no2bounce.
Bouncify
bouncify.io
Bouncify — це дуже швидкий і економічно ефективний інструмент масової перевірки електронної пошти. Маркетологи електронної пошти в США, Великій Британії та Європі користуються нашою службою очищення списку розсилки, щоб зменшити показники відмов.
Pobox
pobox.com
Pobox — це служба електронної пошти для людей, які люблять свою електронну пошту. Отримайте поштову скриньку, настроювані фільтри спаму, пересилання на кілька адрес тощо у вашому власному домені чи одному з наших.
HEY Email
hey.com
Електронна пошта заслуговує на прибирання пилу. Ремонт. Модернізовано для того, як ми сьогодні використовуємо електронні листи. З HEY ми зробили саме це. Це переробка, переосмислення, спрощене, потужне повторне запровадження електронної пошти. Новий початок, таким, яким воно має бути. HEY — це наш любовний лист, який ми надсилаємо вам електронною поштою, і ми надсилаємо його вам через Інтернет, Mac, Windows, Linux, iOS та Android.
Yandex Mail
mail.yandex.com
Отримайте Яндекс.Пошту: надійний захист від вірусів і спаму, сортування листів, виділення листів від реальних людей, безкоштовні 10 ГБ хмарного сховища на Яндекс.Діску, красиві теми.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail — це служба електронної пошти, яка пропонує платні облікові записи електронної пошти для окремих осіб і організацій. Компанія Fastmail Pty Ltd, розташована в Мельбурні, штат Вікторія, Австралія, надає її 36 мовами клієнтам у всьому світі. Компанію придбала Opera Software у 2010 році. 26 вересня 2013 року Fastmail оголосила, що відокремилася від Opera і стала приватна незалежна компанія. Його основні сервери розташовані в Нью-Йорку та Амстердамі; попереднє місце резервного копіювання в Ісландії замінюється розташуванням сервера в Амстердамі.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Отримайте доступ до веб-пошти зі свого браузера. Окрім перевірки електронної пошти, ви можете керувати зустрічами у своєму календарі, контактах і списку справ!
Atmail
atmail.com
Ласкаво просимо до Atmail. Наша місія полягає в тому, щоб ви могли залучити та порадувати своїх клієнтів за допомогою гнучкого підходу до обслуговування електронної пошти для задоволення індивідуальних потреб клієнтів. Наша послуга збільшить ваш середній дохід на користувача (ARPU) завдяки бездоганній інтеграції покупок у додатку та зменшить відтік за допомогою простих пропозицій електронної пошти для персонального домену одним клацанням миші. Atmail — це хмарна служба електронної пошти, розроблена спеціально для телекомунікаційних компаній та провайдерів Інтернету. Завдяки нашій керованій загальнодоступній хмарі AWS або, якщо бажаєте, використавши вашу, Atmail має високу масштабованість для багатьох мільйонів облікових записів електронної пошти, надзвичайно безпечний і завжди доступний. Звільніть дорогоцінний час, перевівши електронну пошту з центру витрат на хмарну машину для прибутку та збереження. Маючи понад 20 років досвіду, ми готові приймати ваших клієнтів.
BT Email
email.bt.com
Безпроблемне надсилання електронної пошти - програма має зрозумілий, зручний інтерфейс, який дозволяє легко надсилати, читати та впорядковувати вашу електронну пошту.
Burner Mail
burnermail.io
Адреси електронної пошти для запису в один клік, які можна використовувати під час реєстрації на веб-сайтах, щоб захистити свою особистість і запобігти продажу чи розсиланню вашої особистої електронної адреси.
Clean Email
clean.email
Очистіть папку "Вхідні" від непотрібних електронних листів. Потім тримайте його в чистоті. Clean Email допомагає ефективніше керувати своєю поштовою скринькою, перевантаженою непрочитаними та небажаними листами, зберігаючи при цьому ваші дані в безпеці та поважаючи вашу конфіденційність. Очищуйте електронні листи за допомогою програми очищення вхідних повідомлень.
Daum Mail
daum.net
Читати і писати одночасно. Переглядаючи електронні листи, відповідайте швидко з одного екрана. Ви можете тимчасово відкласти електронний лист, який пишете, натиснувши кнопку «згорнути», і знову відкрити його з будь-якого місця, щоб надіслати електронний лист.
Disroot Mail
disroot.org
Безкоштовні та безпечні облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта IMAP або через веб-інтерфейс. Disroot надає захищені облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта або через веб-інтерфейс. Зв’язок між вами та поштовим сервером зашифровано за допомогою SSL, що забезпечує максимальну конфіденційність. Крім того, усі електронні листи, які надсилаються з нашого сервера, також зашифровані (TLS), якщо сервер електронної пошти одержувачів це підтримує. Це означає, що електронні листи більше не надсилаються як традиційні «листівки», а насправді вкладаються в «конверт». Тим не менш, ми закликаємо вас завжди бути обережними під час спілкування електронною поштою та використовувати наскрізне шифрування GPG, щоб забезпечити максимальну конфіденційність вашого листування.
Paced Email
paced.email
Paced Email – це британський інструмент підвищення продуктивності, який займає перш за все конфіденційність. Ми допомагаємо вам створити більш спокійну скриньку вхідних повідомлень електронної пошти, забезпечуючи додатковий захист конфіденційності та ідентифікації. Використовуйте персоналізовані або анонімні адреси електронної пошти, щоб відгородити себе від повідомлень, доки вони вам не знадобляться. Розбийте за день, тиждень або місяць у зручні дайджести. Можна також використовувати як надзвичайно ефективний постачальник електронної пошти для запису одним клацанням миші. Створюйте одноразові адреси електронної пошти у своєму браузері за допомогою нашого аддона, сумісного з Safari, Chrome і Firefox.
IONOS Webmail
ionos.com
Створіть свій бренд за допомогою професійної електронної пошти Щоразу, коли ви натискаєте «Надіслати», звертайтесь від свого імені — це включає домен, пам’ять понад 2 ГБ тощо.
Kanban Mail
kanbanmail.app
Витрачайте менше часу на електронну пошту. Переглядайте свої електронні листи швидше, ніж будь-коли раніше, упорядковуйте папку "Вхідні" та ніколи не втрачайте розмову.
Libero Mail
libero.it
Libero.it (Libero Mail)
Mail.ru
mail.ru
Пошта Mail.ru - найбільша безкоштовна пошта, швидкий та зручний інтерфейс, необмежений обсяг скриньки, надійний захист від спаму та вірусів, мобільна версія та програми для смартфонів. Доступ по IMAP, SMS-повідомлення, інтерфейс різними мовами та теми оформлення Пошти. Також на Mail.ru: новини, пошук в інтернеті, авто, спорт, ігри, знайомства, погода, робота.
mailbox.org
mailbox.org
mailbox.org ► безпечна електронна скринька без реклами ✓ Онлайн-офіс і хмарне сховище ✓ 100% екологічна електроенергія ✓ Розташування сервера в Німеччині ✓ від 1 євро на місяць ✓ Спробуйте зараз безкоштовно!
네이버 메일
mail.naver.com
Перевірте URL-адресу та позначку замка в адресному рядку для безпечного входу! Naver Mail
netclusive Webmail
netclusive.de
Зашифроване резервне копіювання даних за допомогою netclusive Cloud Backup гарантує максимальну безпеку. 2 ГБ абсолютно безкоштовно!
OnMail
onmail.com
OnMail, нова служба електронної пошти від Edison Mail.
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