Служби електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Катар

Gmail

google.com

Gmail – це безкоштовна служба електронної пошти, розроблена Google. Користувачі можуть отримати доступ до Gmail в Інтернеті та за допомогою програм сторонніх розробників, які синхронізують вміст електронної пошти через протоколи POP або IMAP. Gmail розпочався як обмежена бета-версія 1 квітня 2004 року та завершив свою фазу тестування 7 липня 2009 року. На момент запуску Gmail пропонував початкову ємність пам’яті в один гігабайт на користувача, що значно більше, ніж на той час пропонували конкуренти. Сьогодні послуга поставляється з 15 гігабайтами пам’яті. Користувачі можуть отримувати електронні листи розміром до 50 мегабайт разом із вкладеннями, а надсилати електронні листи розміром до 25 мегабайт. Щоб надіслати файли більшого розміру, користувачі можуть вставити в повідомлення файли з Google Drive. Gmail має орієнтований на пошук інтерфейс і «перегляд розмови», схожий на Інтернет-форум. Сервіс відомий серед розробників веб-сайтів своїм раннім впровадженням Ajax. Поштові сервери Google автоматично сканують електронні листи з різними цілями, зокрема для фільтрації спаму та зловмисного програмного забезпечення, а також для додавання контекстно-залежної реклами поруч із електронними листами. Цю рекламну практику значно критикували прихильники конфіденційності через занепокоєння щодо необмеженого зберігання даних, простоти моніторингу третіми сторонами, того, що користувачі інших постачальників електронної пошти не погоджуються з політикою під час надсилання електронних листів на адреси Gmail, а також через можливість Google змінити свою політику щодо подальшого зниження конфіденційності шляхом поєднання інформації з іншими даними Google. Компанія була предметом судових позовів щодо проблем. Google заявив, що користувачі електронної пошти повинні «обов’язково очікувати», що їхні електронні листи підлягатимуть автоматизованій обробці, і стверджує, що сервіс утримується від показу реклами поруч із потенційно конфіденційними повідомленнями, такими як згадки про расу, релігію, сексуальну орієнтацію, стан здоров’я чи фінансові звіти. . У червні 2017 року Google оголосив про припинення використання контекстного вмісту Gmail для рекламних цілей, натомість покладаючись на дані, зібрані під час використання інших своїх служб. До 2018 року Gmail мав 1,5 мільярда активних користувачів у всьому світі.