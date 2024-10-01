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Служби електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Чехія
Послуги електронної пошти стосуються онлайн-платформ або програм, які полегшують надсилання, отримання та організацію електронних повідомлень. Ці служби дозволяють користувачам ефективно та безпечно спілкуватися за допомогою обміну цифровими повідомленнями, вкладеннями та іншим мультимедійним вмістом. Служби електронної пошти часто включають такі функції, як організація папки "Вхідні", фільтрування спаму та можливість створювати контакти та керувати ними. Служби електронної пошти для особистого чи професійного використання відіграють вирішальну роль у сучасній комунікації, пропонуючи надійний і широко поширений засіб залишатися на зв’язку в сучасну цифрову епоху.
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Gmail
google.com
Gmail – це безкоштовна служба електронної пошти, розроблена Google. Користувачі можуть отримати доступ до Gmail в Інтернеті та за допомогою програм сторонніх розробників, які синхронізують вміст електронної пошти через протоколи POP або IMAP. Gmail розпочався як обмежена бета-версія 1 квітня 2004 ро...
Proton Mail
proton.me
ProtonMail — найбільший у світі безпечний сервіс електронної пошти, розроблений вченими CERN і MIT. Ми маємо відкритий код і захищені швейцарським законом про конфіденційність.
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft Outlook для передплатників Microsoft 365 (Office 365). Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря,...
Outlook
microsoft.com
Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, менеджер контактів і диспетчер завдань. Він також включає інтегра...
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail — це безкоштовна веб-служба електронної пошти, що надається AOL, підрозділом Yahoo.
iCloud Mail
icloud.com
За допомогою облікового запису iCloud Mail ви можете надсилати, отримувати та впорядковувати електронні листи. Коли ви налаштовуєте свої пристрої для роботи з iCloud Mail, ви також можете отримати доступ до свого облікового запису iCloud Mail за допомогою програми Mail на вашому iPhone, iPad, iPod t...
Disroot Mail
disroot.org
Безкоштовні та безпечні облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта IMAP або через веб-інтерфейс. Disroot надає захищені облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта або через веб-інтерфейс. Зв’язок між вами та поштовим сервером зашифровано за допомогою SSL,...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail — це служба електронної пошти, запущена 8 жовтня 1997 року американською компанією Yahoo!, яка нині є дочірньою компанією Verizon. Він пропонує чотири різні плани електронної пошти: три для особистого користування (базовий, плюс і без реклами) і ще один для бізнесу. Станом на січень 2020...
Fastmail
fastmail.com
Fastmail — це служба електронної пошти, яка пропонує платні облікові записи електронної пошти для окремих осіб і організацій. Компанія Fastmail Pty Ltd, розташована в Мельбурні, штат Вікторія, Австралія, надає її 36 мовами клієнтам у всьому світі. Компанію придбала Opera Software у 2010 році. 26 вер...
Tuta
tuta.com
Tuta — це найбезпечніша служба електронної пошти у світі, проста у використанні та конфіденційна за своєю конструкцією. Ви отримуєте повністю зашифровані календарі та контакти з усіма нашими особистими та діловими обліковими записами електронної пошти. Раніше Tutanota.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...
Yandex Mail
mail.yandex.com
Отримайте Яндекс.Пошту: надійний захист від вірусів і спаму, сортування листів, виділення листів від реальних людей, безкоштовні 10 ГБ хмарного сховища на Яндекс.Діску, красиві теми.
Titan Email
titan.email
Titan — це перший орієнтований на клієнта пакет електронної пошти, створений спеціально для професіоналів і власників малого бізнесу, з функціями, розробленими для створення глибших і змістовніших відносин з клієнтами. Завдяки корисним вбудованим інструментам, таким як шаблони електронної пошти, мож...
mail.com
mail.com
Надсилайте електронні листи, як це має бути: ✔ Безкоштовно, просто та безпечно ✔ Керуйте кількома обліковими записами електронної пошти в одному місці з будь-якого пристрою ✔ Зареєструйтеся сьогодні!
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Отримайте доступ до веб-пошти зі свого браузера. Окрім перевірки електронної пошти, ви можете керувати зустрічами у своєму календарі, контактах і списку справ!
Temp Mail
temp-mail.org
Захистіть свою пошту від спаму та будьте в безпеці – просто використовуйте одноразову тимчасову електронну адресу! Захистіть свою особисту електронну адресу від спаму за допомогою Temp-mail.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Захищені поштові облікові записи для компаній. Тисячі малих і середніх підприємств та приватних осіб керують своєю веб-поштою через infomaniak
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ Mailbox забезпечує ефективні, стабільні та зручні служби електронної пошти для сотень мільйонів користувачів. Ви можете використовувати його на комп’ютерних веб-сторінках, клієнтах iOS/iPad і Android для надсилання великих вкладень 3G електронною поштою та використання спеціальних функцій, таких ...
HEY Email
hey.com
Електронна пошта заслуговує на прибирання пилу. Ремонт. Модернізовано для того, як ми сьогодні використовуємо електронні листи. З HEY ми зробили саме це. Це переробка, переосмислення, спрощене, потужне повторне запровадження електронної пошти. Новий початок, таким, яким воно має бути. HEY — це наш л...
네이버 메일
mail.naver.com
Перевірте URL-адресу та позначку замка в адресному рядку для безпечного входу! Naver Mail
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Зробіть свій бізнес особливим за допомогою професійної електронної пошти Hostinger на основі домену.
Rediffmail
mail.rediff.com
Сервіс електронної пошти від Rediff. Rediff.com (стилізований як rediff.com) — індійський новинний, інформаційний, розважальний і торговий веб-портал. Він був заснований в 1996 році.
OnMail
onmail.com
OnMail, нова служба електронної пошти від Edison Mail.
IONOS Webmail
ionos.com
Створіть свій бренд за допомогою професійної електронної пошти Щоразу, коли ви натискаєте «Надіслати», звертайтесь від свого імені — це включає домен, пам’ять понад 2 ГБ тощо.
Mail.ru
mail.ru
Пошта Mail.ru - найбільша безкоштовна пошта, швидкий та зручний інтерфейс, необмежений обсяг скриньки, надійний захист від спаму та вірусів, мобільна версія та програми для смартфонів. Доступ по IMAP, SMS-повідомлення, інтерфейс різними мовами та теми оформлення Пошти. Також на Mail.ru: новини, пошу...
BT Email
email.bt.com
Безпроблемне надсилання електронної пошти - програма має зрозумілий, зручний інтерфейс, який дозволяє легко надсилати, читати та впорядковувати вашу електронну пошту.
STRATO
strato.de
Відкрийте для себе світ продукції STRATO та почніть роботу онлайн! Хостинг, хмарне сховище, конструктор веб-сайтів і веб-магазин тепер можна протестувати безкоштовно!
Burner Mail
burnermail.io
Адреси електронної пошти для запису в один клік, які можна використовувати під час реєстрації на веб-сайтах, щоб захистити свою особистість і запобігти продажу чи розсиланню вашої особистої електронної адреси.
Clean Email
clean.email
Очистіть папку "Вхідні" від непотрібних електронних листів. Потім тримайте його в чистоті. Clean Email допомагає ефективніше керувати своєю поштовою скринькою, перевантаженою непрочитаними та небажаними листами, зберігаючи при цьому ваші дані в безпеці та поважаючи вашу конфіденційність. Очищуйте е...
Zimbra
zimbra.com
Zimbra надає серверне та клієнтське програмне забезпечення з відкритим кодом для обміну повідомленнями та співпраці. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://www.zimbra.com.
mailbox.org
mailbox.org
mailbox.org ► безпечна електронна скринька без реклами ✓ Онлайн-офіс і хмарне сховище ✓ 100% екологічна електроенергія ✓ Розташування сервера в Німеччині ✓ від 1 євро на місяць ✓ Спробуйте зараз безкоштовно!
阿里邮箱
mail.aliyun.com
-Alibaba Mailbox, виробництва Alibaba. Створіть професійний інструмент для офісної співпраці. -Один із перших постачальників послуг корпоративної електронної пошти в Китаї з 20-річним досвідом професійної корпоративної електронної пошти, який обслуговує понад 10 000 000 корпоративних користувачів.
Daum Mail
daum.net
Читати і писати одночасно. Переглядаючи електронні листи, відповідайте швидко з одного екрана. Ви можете тимчасово відкласти електронний лист, який пишете, натиснувши кнопку «згорнути», і знову відкрити його з будь-якого місця, щоб надіслати електронний лист.
163网易免费邮
mail.163.com
Безкоштовна поштова скринька NetEase 163 - перший бренд китайських поштових скриньок. Ємність автоматично подвоюється, підтримується вкладення 50 МБ, а також безкоштовна послуга супер вкладення 3G надається під час відкриття номера мобільного телефону та електронної пошти. Підтримує різне клієнтське...
Libero Mail
libero.it
Libero.it (Libero Mail)
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Служба електронної пошти Yahoo! JAPAN. Є поштова скринька великого об’єму та функції захисту від спаму. Yahoo Mail (безкоштовно) можна зручно використовувати на комп’ютерах, смартфонах і мобільних телефонах.
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Сервіс електронної пошти від Vivaldi.
Paced Email
paced.email
Paced Email – це британський інструмент підвищення продуктивності, який займає перш за все конфіденційність. Ми допомагаємо вам створити більш спокійну скриньку вхідних повідомлень електронної пошти, забезпечуючи додатковий захист конфіденційності та ідентифікації. Використовуйте персоналізовані або...
Kanban Mail
kanbanmail.app
Витрачайте менше часу на електронну пошту. Переглядайте свої електронні листи швидше, ніж будь-коли раніше, упорядковуйте папку "Вхідні" та ніколи не втрачайте розмову.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail — це ефективна програма для керування електронною поштою UOL.
Atmail
atmail.com
Ласкаво просимо до Atmail. Наша місія полягає в тому, щоб ви могли залучити та порадувати своїх клієнтів за допомогою гнучкого підходу до обслуговування електронної пошти для задоволення індивідуальних потреб клієнтів. Наша послуга збільшить ваш середній дохід на користувача (ARPU) завдяки бездоганн...
Neo
neo.space
Neo — це пакет для електронної пошти та розвитку, призначений для прискорення онлайн-розвитку малого бізнесу та підприємців. Понад 15 000 малих підприємств довіряють Neo. Neo — це універсальна платформа бізнес-електронної пошти, де ви отримуєте спеціальну корпоративну адресу електронної пошти (yourn...
Soverin
soverin.net
Приватна поштова скринька, яка справді ваша. За ціною капучіно на місяць ми пропонуємо вам безпечну поштову скриньку на вашому власному домені. Ваша електронна пошта безпечна і не продається для реклами.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
ПРОФЕСІЙНА ПОШТА З ВАШИМ ВЛАСНИМ ДОМЕНОМ. - Налаштуйте адресу електронної пошти та виділіть свій бренд - Хостинг веб-пошти: ваше середовище для співпраці. ПРОФЕСІЙНА ЕЛЕКТРОННА ПОШТА З ВАШИМ ВЛАСНИМ ДОМЕНОМ - Персоналізуйте свою адресу електронної пошти та виділіть свій бренд - Динахостинг веб-пошт...
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
Доступ до служби електронної пошти Viettel.
Pobox
pobox.com
Pobox — це служба електронної пошти для людей, які люблять свою електронну пошту. Отримайте поштову скриньку, настроювані фільтри спаму, пересилання на кілька адрес тощо у вашому власному домені чи одному з наших.
netclusive Webmail
netclusive.de
Зашифроване резервне копіювання даних за допомогою netclusive Cloud Backup гарантує максимальну безпеку. 2 ГБ абсолютно безкоштовно!
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce допомагає вам підтримувати належну систему перевірки електронної пошти, оцінку електронної пошти на основі ШІ та високий рівень доставки. Підтримуйте чисту базу даних електронної пошти, щоб легко зв’язатися з ідеальними потенційними клієнтами. Очистіть свої списки електронної пошти та покр...
Bouncify
bouncify.io
Bouncify — це дуже швидкий і економічно ефективний інструмент масової перевірки електронної пошти. Маркетологи електронної пошти в США, Великій Британії та Європі користуються нашою службою очищення списку розсилки, щоб зменшити показники відмов.