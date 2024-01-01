Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Категорії

Служби електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Острів Буве

Послуги електронної пошти стосуються онлайн-платформ або програм, які полегшують надсилання, отримання та організацію електронних повідомлень. Ці служби дозволяють користувачам ефективно та безпечно спілкуватися за допомогою обміну цифровими повідомленнями, вкладеннями та іншим мультимедійним вмістом. Служби електронної пошти часто включають такі функції, як організація папки "Вхідні", фільтрування спаму та можливість створювати контакти та керувати ними. Служби електронної пошти для особистого чи професійного використання відіграють вирішальну роль у сучасній комунікації, пропонуючи надійний і широко поширений засіб залишатися на зв’язку в сучасну цифрову епоху.

Запит на новий застосунок


Gmail

Gmail

google.com

Gmail – це безкоштовна служба електронної пошти, розроблена Google. Користувачі можуть отримати доступ до Gmail в Інтернеті та за допомогою програм сторонніх розробників, які синхронізують вміст електронної пошти через протоколи POP або IMAP. Gmail розпочався як обмежена бета-версія 1 квітня 2004 ро...

Outlook

Outlook

microsoft.com

Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, менеджер контактів і диспетчер завдань. Він також включає інтегра...

Proton Mail

Proton Mail

proton.me

ProtonMail — найбільший у світі безпечний сервіс електронної пошти, розроблений вченими CERN і MIT. Ми маємо відкритий код і захищені швейцарським законом про конфіденційність.

Yahoo Mail

Yahoo Mail

mail.yahoo.com

Yahoo! Mail — це служба електронної пошти, запущена 8 жовтня 1997 року американською компанією Yahoo!, яка нині є дочірньою компанією Verizon. Він пропонує чотири різні плани електронної пошти: три для особистого користування (базовий, плюс і без реклами) і ще один для бізнесу. Станом на січень 2020...

Outlook Business

Outlook Business

microsoft.com

Microsoft Outlook для передплатників Microsoft 365 (Office 365). Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря,...

iCloud Mail

iCloud Mail

icloud.com

За допомогою облікового запису iCloud Mail ви можете надсилати, отримувати та впорядковувати електронні листи. Коли ви налаштовуєте свої пристрої для роботи з iCloud Mail, ви також можете отримати доступ до свого облікового запису iCloud Mail за допомогою програми Mail на вашому iPhone, iPad, iPod t...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...

Fastmail

Fastmail

fastmail.com

Fastmail — це служба електронної пошти, яка пропонує платні облікові записи електронної пошти для окремих осіб і організацій. Компанія Fastmail Pty Ltd, розташована в Мельбурні, штат Вікторія, Австралія, надає її 36 мовами клієнтам у всьому світі. Компанію придбала Opera Software у 2010 році. 26 вер...

Titan Email

Titan Email

titan.email

Titan — це перший орієнтований на клієнта пакет електронної пошти, створений спеціально для професіоналів і власників малого бізнесу, з функціями, розробленими для створення глибших і змістовніших відносин з клієнтами. Завдяки корисним вбудованим інструментам, таким як шаблони електронної пошти, мож...

Yandex Mail

Yandex Mail

mail.yandex.com

Отримайте Яндекс.Пошту: надійний захист від вірусів і спаму, сортування листів, виділення листів від реальних людей, безкоштовні 10 ГБ хмарного сховища на Яндекс.Діску, красиві теми.

Disroot Mail

Disroot Mail

disroot.org

Безкоштовні та безпечні облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта IMAP або через веб-інтерфейс. Disroot надає захищені облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта або через веб-інтерфейс. Зв’язок між вами та поштовим сервером зашифровано за допомогою SSL,...

mail.com

mail.com

mail.com

Надсилайте електронні листи, як це має бути: ✔ Безкоштовно, просто та безпечно ✔ Керуйте кількома обліковими записами електронної пошти в одному місці з будь-якого пристрою ✔ Зареєструйтеся сьогодні!

Hostinger Webmail

Hostinger Webmail

webmail.hostinger.com

Зробіть свій бізнес особливим за допомогою професійної електронної пошти Hostinger на основі домену.

Rediffmail

Rediffmail

mail.rediff.com

Сервіс електронної пошти від Rediff. Rediff.com (стилізований як rediff.com) — індійський новинний, інформаційний, розважальний і торговий веб-портал. Він був заснований в 1996 році.

OnMail

OnMail

onmail.com

OnMail, нова служба електронної пошти від Edison Mail.

AOL Mail

AOL Mail

mail.aol.com

AOL Mail — це безкоштовна веб-служба електронної пошти, що надається AOL, підрозділом Yahoo.

IONOS Webmail

IONOS Webmail

ionos.com

Створіть свій бренд за допомогою професійної електронної пошти Щоразу, коли ви натискаєте «Надіслати», звертайтесь від свого імені — це включає домен, пам’ять понад 2 ГБ тощо.

Mail.ru

Mail.ru

mail.ru

Пошта Mail.ru - найбільша безкоштовна пошта, швидкий та зручний інтерфейс, необмежений обсяг скриньки, надійний захист від спаму та вірусів, мобільна версія та програми для смартфонів. Доступ по IMAP, SMS-повідомлення, інтерфейс різними мовами та теми оформлення Пошти. Також на Mail.ru: новини, пошу...

Tuta

Tuta

tuta.com

Tuta — це найбезпечніша служба електронної пошти у світі, проста у використанні та конфіденційна за своєю конструкцією. Ви отримуєте повністю зашифровані календарі та контакти з усіма нашими особистими та діловими обліковими записами електронної пошти. Раніше Tutanota.

Temp Mail

Temp Mail

temp-mail.org

Захистіть свою пошту від спаму та будьте в безпеці – просто використовуйте одноразову тимчасову електронну адресу! Захистіть свою особисту електронну адресу від спаму за допомогою Temp-mail.

Aruba.it Webmail

Aruba.it Webmail

webmail.aruba.it

Отримайте доступ до веб-пошти зі свого браузера. Окрім перевірки електронної пошти, ви можете керувати зустрічами у своєму календарі, контактах і списку справ!

Infomaniak Mail

Infomaniak Mail

infomaniak.com

Захищені поштові облікові записи для компаній. Тисячі малих і середніх підприємств та приватних осіб керують своєю веб-поштою через infomaniak

QQ邮箱

QQ邮箱

mail.qq.com

QQ Mailbox забезпечує ефективні, стабільні та зручні служби електронної пошти для сотень мільйонів користувачів. Ви можете використовувати його на комп’ютерних веб-сторінках, клієнтах iOS/iPad і Android для надсилання великих вкладень 3G електронною поштою та використання спеціальних функцій, таких ...

BT Email

BT Email

email.bt.com

Безпроблемне надсилання електронної пошти - програма має зрозумілий, зручний інтерфейс, який дозволяє легко надсилати, читати та впорядковувати вашу електронну пошту.

HEY Email

HEY Email

hey.com

Електронна пошта заслуговує на прибирання пилу. Ремонт. Модернізовано для того, як ми сьогодні використовуємо електронні листи. З HEY ми зробили саме це. Це переробка, переосмислення, спрощене, потужне повторне запровадження електронної пошти. Новий початок, таким, яким воно має бути. HEY — це наш л...

STRATO

STRATO

strato.de

Відкрийте для себе світ продукції STRATO та почніть роботу онлайн! Хостинг, хмарне сховище, конструктор веб-сайтів і веб-магазин тепер можна протестувати безкоштовно!

Burner Mail

Burner Mail

burnermail.io

Адреси електронної пошти для запису в один клік, які можна використовувати під час реєстрації на веб-сайтах, щоб захистити свою особистість і запобігти продажу чи розсиланню вашої особистої електронної адреси.

Clean Email

Clean Email

clean.email

Очистіть папку "Вхідні" від непотрібних електронних листів. Потім тримайте його в чистоті. Clean Email допомагає ефективніше керувати своєю поштовою скринькою, перевантаженою непрочитаними та небажаними листами, зберігаючи при цьому ваші дані в безпеці та поважаючи вашу конфіденційність. Очищуйте е...

네이버 메일

네이버 메일

mail.naver.com

Перевірте URL-адресу та позначку замка в адресному рядку для безпечного входу! Naver Mail

Zimbra

Zimbra

zimbra.com

Zimbra надає серверне та клієнтське програмне забезпечення з відкритим кодом для обміну повідомленнями та співпраці. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://www.zimbra.com.

mailbox.org

mailbox.org

mailbox.org

mailbox.org ► безпечна електронна скринька без реклами ✓ Онлайн-офіс і хмарне сховище ✓ 100% екологічна електроенергія ✓ Розташування сервера в Німеччині ✓ від 1 євро на місяць ✓ Спробуйте зараз безкоштовно!

Daum Mail

Daum Mail

daum.net

Читати і писати одночасно. Переглядаючи електронні листи, відповідайте швидко з одного екрана. Ви можете тимчасово відкласти електронний лист, який пишете, натиснувши кнопку «згорнути», і знову відкрити його з будь-якого місця, щоб надіслати електронний лист.

阿里邮箱

阿里邮箱

mail.aliyun.com

-Alibaba Mailbox, виробництва Alibaba. Створіть професійний інструмент для офісної співпраці. -Один із перших постачальників послуг корпоративної електронної пошти в Китаї з 20-річним досвідом професійної корпоративної електронної пошти, який обслуговує понад 10 000 000 корпоративних користувачів.

163网易免费邮

163网易免费邮

mail.163.com

Безкоштовна поштова скринька NetEase 163 - перший бренд китайських поштових скриньок. Ємність автоматично подвоюється, підтримується вкладення 50 МБ, а також безкоштовна послуга супер вкладення 3G надається під час відкриття номера мобільного телефону та електронної пошти. Підтримує різне клієнтське...

Libero Mail

Libero Mail

libero.it

Libero.it (Libero Mail)

Yahoo!メール

Yahoo!メール

yahoo.co.jp

Служба електронної пошти Yahoo! JAPAN. Є поштова скринька великого об’єму та функції захисту від спаму. Yahoo Mail (безкоштовно) можна зручно використовувати на комп’ютерах, смартфонах і мобільних телефонах.

Vivaldi Webmail

Vivaldi Webmail

vivaldi.com

Сервіс електронної пошти від Vivaldi.

Paced Email

Paced Email

paced.email

Paced Email – це британський інструмент підвищення продуктивності, який займає перш за все конфіденційність. Ми допомагаємо вам створити більш спокійну скриньку вхідних повідомлень електронної пошти, забезпечуючи додатковий захист конфіденційності та ідентифікації. Використовуйте персоналізовані або...

Kanban Mail

Kanban Mail

kanbanmail.app

Витрачайте менше часу на електронну пошту. Переглядайте свої електронні листи швидше, ніж будь-коли раніше, упорядковуйте папку "Вхідні" та ніколи не втрачайте розмову.

UOL Mail

UOL Mail

email.uol.com.br

UOL Mail — це ефективна програма для керування електронною поштою UOL.

Neo

Neo

neo.space

Neo — це пакет для електронної пошти та розвитку, призначений для прискорення онлайн-розвитку малого бізнесу та підприємців. Понад 15 000 малих підприємств довіряють Neo. Neo — це універсальна платформа бізнес-електронної пошти, де ви отримуєте спеціальну корпоративну адресу електронної пошти (yourn...

Soverin

Soverin

soverin.net

Приватна поштова скринька, яка справді ваша. За ціною капучіно на місяць ми пропонуємо вам безпечну поштову скриньку на вашому власному домені. Ваша електронна пошта безпечна і не продається для реклами.

Atmail

Atmail

atmail.com

Ласкаво просимо до Atmail. Наша місія полягає в тому, щоб ви могли залучити та порадувати своїх клієнтів за допомогою гнучкого підходу до обслуговування електронної пошти для задоволення індивідуальних потреб клієнтів. Наша послуга збільшить ваш середній дохід на користувача (ARPU) завдяки бездоганн...

Dinahosting Webmail

Dinahosting Webmail

dinahosting.com

ПРОФЕСІЙНА ПОШТА З ВАШИМ ВЛАСНИМ ДОМЕНОМ. - Налаштуйте адресу електронної пошти та виділіть свій бренд - Хостинг веб-пошти: ваше середовище для співпраці. ПРОФЕСІЙНА ЕЛЕКТРОННА ПОШТА З ВАШИМ ВЛАСНИМ ДОМЕНОМ - Персоналізуйте свою адресу електронної пошти та виділіть свій бренд - Динахостинг веб-пошт...

Viettel Mail

Viettel Mail

mail.viettel.com.vn

Доступ до служби електронної пошти Viettel.

Pobox

Pobox

pobox.com

Pobox — це служба електронної пошти для людей, які люблять свою електронну пошту. Отримайте поштову скриньку, настроювані фільтри спаму, пересилання на кілька адрес тощо у вашому власному домені чи одному з наших.

netclusive Webmail

netclusive Webmail

netclusive.de

Зашифроване резервне копіювання даних за допомогою netclusive Cloud Backup гарантує максимальну безпеку. 2 ГБ абсолютно безкоштовно!

No2bounce

No2bounce

no2bounce.com

No2bounce допомагає вам підтримувати належну систему перевірки електронної пошти, оцінку електронної пошти на основі ШІ та високий рівень доставки. Підтримуйте чисту базу даних електронної пошти, щоб легко зв’язатися з ідеальними потенційними клієнтами. Очистіть свої списки електронної пошти та покр...

Bouncify

Bouncify

bouncify.io

Bouncify — це дуже швидкий і економічно ефективний інструмент масової перевірки електронної пошти. Маркетологи електронної пошти в США, Великій Британії та Європі користуються нашою службою очищення списку розсилки, щоб зменшити показники відмов.

Переглянути

Desktop

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності