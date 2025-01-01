Програмне забезпечення електронного маркетингу - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою є важливим інструментом для компаній, щоб створювати та контролювати свої списки електронних адрес, сегментуючи їх для цільових кампаній електронної пошти, одночасно відстежуючи взаємодію з підписниками. Ці інструменти дозволяють створювати налаштовані електронні листи, використовуючи HTML і CSS або зручні редактори WYSIWYG. Інтеграція з програмним забезпеченням для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) покращує прогнозні можливості платформи. Маркетинг електронною поштою є типовою функцією інструментів автоматизації маркетингу. На відміну від комплексних рішень автоматизації, що охоплюють різні канали, ці продукти зосереджені саме на електронному маркетингу. Для детального вивчення можливостей електронного маркетингу в продуктах автоматизації маркетингу покупці можуть звернутися до сторінки категорії «Автоматизація маркетингу».
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive - це CRM для управління продажами, що допомагає командам ефективно відстежувати і керувати угодами та потенційними клієнтами.
Square
squareup.com
Square-це додаток для обробки платежів, управління запасами та аналітики продажів, призначений для малого бізнесу.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Zoho Campaigns
zoho.com
Zoho Campaigns - це програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати, надсилати та відстежувати електронні кампанії.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.
AWeber
aweber.com
AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash – це хмарна платформа для управління бізнесом з інтегрованими інструментами для клієнтських порталів, управління проектами та CRM.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions - це програмне забезпечення для управління підписками та виставлення рахунків з інтеграцією платіжних шлюзів.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales - це платформа CRM для управління продажами, яка автоматизує завдання, оцінює потенціал свинців і оптимізує взаємодію з клієнтами.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
Kit
kit.com
Kit (ConvertKit) — це платформа для маркетингу електронної пошти, яка допомагає творцям управляти кампаніями та автоматизувати процеси взаємодії з абонентами.
Systeme
systeme.io
Systeme.io - платформа для інтернет-маркетингу, що пропонує інструменти для створення воронок продажів, електронного маркетингу, побудови веб-сайтів та хостингу курсів.
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz – платформа для автоматизованого залучення клієнтів через різні канали, яка допомагає бізнесам перетворювати потенційних клієнтів на покупців.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid - це платформа для управління транзакційними та маркетинговими електронними листами, що пропонує інструменти для доставки, аналітики та інтеграції.
AdRoll
adroll.com
AdRoll - платформа для ретаргетингу, яка допомагає бізнесам оптимізувати рекламу на різних каналах та аналізувати результати кампаній.
Success.ai
success.ai
Success.ai — платформа для автоматизації холодних електронних листів, що надає інструменти для управління лівими, відправки листів та аналізу кампаній.
Rasa.io
rasa.io
Rasa.io – платформа для автоматизації інформаційних бюлетенів, що персоналізує контент для підписників, враховуючи їх інтереси.
Podia
podia.com
Podia - це платформа для продажу онлайн-курсів, цифрових продуктів і управління спільнотами, що об'єднує інструменти для створення сайтів та електронного маркетингу.
EcoSend
ecosend.io
EcoSend - екологічно стійка платформа для маркетингу електронної пошти, що допомагає створювати кампанії, компенсуючи вуглецеві викиди шляхом посадки дерев.
SendFox
sendfox.com
SendFox - платформа для створення електронних кампаній, автоматизації та цільових сторінок, що допомагає покращити маркетинг електронної пошти.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend - це платформа для бізнесу, яка дозволяє надсилати SMS, email, голосові повідомлення і факси, з підтримкою інтеграцій та автоматизації.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це платформа для спілкування з клієнтами, яка об'єднує інструменти для підтримки, маркетингу та продажів у різних каналах.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro - це гібридна платформа для електронного маркетингу, яка дозволяє створювати кампанії, управляти списками підписників та аналізувати результати.
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus - це інструмент для маркетингу електронної пошти, що дозволяє створювати кампанії, автоматизувати процеси і аналізувати ефективність розсилок.
Customerly
customerly.io
Customerly — платформа для обслуговування клієнтів і автоматизації маркетингу, яка покращує комунікацію між бізнесом і клієнтами.
Sender
sender.net
Sender – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє ефективно автоматизувати кампанії, створювати розсилки та аналізувати результати.
Transpond
transpond.io
Transpond - платформа для управління підписниками, створення шаблонів, автоматизації email-розсилок та відстеження кампаній.
Campaigner
campaigner.com
Campamer – це платформа для маркетингу електронної пошти, яка допомагає створювати, автоматизувати та аналізувати електронні кампанії.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge - платформа для автоматизованого розсилання електронних листів із персоналізацією та управлінням кампаніями для підвищення ефективності продажів.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo - платформа аналітики та CRM для ecommerce, що допомагає оптимізувати продажі, утримувати клієнтів та автоматизувати маркетинг.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt - це інструмент автоматизації продажів, інтегрований з Gmail, що допомагає управлінню контактами, потенційними клієнтами та продажами.
Litmus
litmus.com
Litmus дозволяє маркетологам створювати, тестувати та аналізувати електронні листи, забезпечуючи їхній якісний відправлення та персоналізацію.
Levitate
levitate.ai
Levitate - це інструмент для малого бізнесу, що допомагає підтримувати стосунки з клієнтами через персоналізовані електронні листи, SMS і автоматизацію комунікацій.
Markate
markate.com
Markate – це CRM-додаток для управління бізнесом і автоматизації маркетингу, призначений для малих та середніх сервісних підприємств.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy - це AI-додаток для створення електронних листів, що допомагає маркетологам генерувати зміст для кампаній, перевіряти спам та аналізувати конкурентів.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol – платформа для email-маркетингу з конструювальником спливаючих вікон, що допомагає збирати електронні адреси та покращувати конверсії на веб-сайтах.
Mailmeteor
mailmeteor.com
Mailmeteor – це інструмент для надсилання персоналізованих масових електронних листів з Gmail, з можливістю відстеження результатів та управління кампаніями.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email - платформа для електронного маркетингу з API та SMTP-реле для надсилання листів і управління кампаніями.
Big Mailer
bigmailer.io
Big Mailer - доступна платформа для email-маркетингу, що підтримує масові, автоматизовані та транзакційні кампанії. Безкоштовно до 1000 контактів.
GoSquared
gosquared.com
GoSquared - перша у світі сталевий платформ для електронного маркетингу, що дозволяє надсилати ефективні email-кампанії та зростати в аудиторії.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark - це платформа для електронного маркетингу, що допомагає бізнесам створювати, автоматизувати та аналізувати електронні кампанії.
MadMail
madmail.allapps.io
MadMail — додаток для простого маркетингу електронною поштою, що дозволяє створювати кампанії, сегментувати аудиторію та аналізувати результати.
INBOX
useinbox.com
INBOX — це інструмент для email-маркетингу, що дозволяє створювати та аналізувати кампанії, безкоштовний з необмеженим кредитом.
Glue Up
glueup.com
Glue Up – це платформа CRM для управління громадами через події, членства та цифрові інструменти в одному місці.
Flexmail
flexmail.be
Flexmail - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє створювати, надсилати та аналізувати електронні листи, оптимізуючи комунікацію з аудиторією.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks - платформа для спільного управління електронною поштою, що покращує командну співпрацю та організацію роботи через спільні вхідні скриньки.
Sendy
sendy.co
Sendy - це платформа для самостійного управління email-розсилками, яка дозволяє надсилати трековані листи через Amazon SES за низькою ціною.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor — це інструмент для електронного маркетингу, що дозволяє створювати та надсилати персоналізовані електронні листи з автоматизацією та аналітикою.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo - це хмарна платформа бізнес-додатків для управління продажами, маркетингом, бухгалтерією та підтримкою клієнтів, доступна за однією ціною.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore - це платформа маркетингу роздрібної торгівлі, що допомагає створювати дані на основі кампанії для покращення взаємодії з клієнтами.
MailUp
mailup.com
MailUp - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє створювати, автоматизувати та відстежувати кампанії електронних листів, SMS і повідомлень.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok — це веб-платформа для маркетингу, що пропонує інструменти для створення сайтів, угод, аналітики та автоматизації процесів без коду.
Infobip
infobip.com
Infobip - це інфраструктура для відправки електронної пошти, що забезпечує високу доставленість повідомлень та підтримує інтеграцію з різними мовами програмування.
Xeno
getxeno.com
Xeno - це CRM на основі ШІ, що допомагає рітейлерам та брендам збільшити повторні продажі на 11% через персоналізовані маркетингові кампанії.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.