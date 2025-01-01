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Програмне забезпечення електронного маркетингу
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Програмне забезпечення електронного маркетингу - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою є важливим інструментом для компаній, щоб створювати та контролювати свої списки електронних адрес, сегментуючи їх для цільових кампаній електронної пошти, одночасно відстежуючи взаємодію з підписниками. Ці інструменти дозволяють створювати налаштовані електронні листи, використовуючи HTML і CSS або зручні редактори WYSIWYG. Інтеграція з програмним забезпеченням для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) покращує прогнозні можливості платформи. Маркетинг електронною поштою є типовою функцією інструментів автоматизації маркетингу. На відміну від комплексних рішень автоматизації, що охоплюють різні канали, ці продукти зосереджені саме на електронному маркетингу. Для детального вивчення можливостей електронного маркетингу в продуктах автоматизації маркетингу покупці можуть звернутися до сторінки категорії «Автоматизація маркетингу».

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive - це CRM для управління продажами, що допомагає командам ефективно відстежувати і керувати угодами та потенційними клієнтами.

Square

Square

squareup.com

Square-це додаток для обробки платежів, управління запасами та аналітики продажів, призначений для малого бізнесу.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Zoho Campaigns - це програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати, надсилати та відстежувати електронні кампанії.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash – це хмарна платформа для управління бізнесом з інтегрованими інструментами для клієнтських порталів, управління проектами та CRM.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Subscriptions - це програмне забезпечення для управління підписками та виставлення рахунків з інтеграцією платіжних шлюзів.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales - це платформа CRM для управління продажами, яка автоматизує завдання, оцінює потенціал свинців і оптимізує взаємодію з клієнтами.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.

Kit

Kit

kit.com

Kit (ConvertKit) — це платформа для маркетингу електронної пошти, яка допомагає творцям управляти кампаніями та автоматизувати процеси взаємодії з абонентами.

Systeme

Systeme

systeme.io

Systeme.io - платформа для інтернет-маркетингу, що пропонує інструменти для створення воронок продажів, електронного маркетингу, побудови веб-сайтів та хостингу курсів.

SendBuzz

SendBuzz

sendbuzz.io

SendBuzz – платформа для автоматизованого залучення клієнтів через різні канали, яка допомагає бізнесам перетворювати потенційних клієнтів на покупців.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid - це платформа для управління транзакційними та маркетинговими електронними листами, що пропонує інструменти для доставки, аналітики та інтеграції.

AdRoll

AdRoll

adroll.com

AdRoll - платформа для ретаргетингу, яка допомагає бізнесам оптимізувати рекламу на різних каналах та аналізувати результати кампаній.

Success.ai

Success.ai

success.ai

Success.ai — платформа для автоматизації холодних електронних листів, що надає інструменти для управління лівими, відправки листів та аналізу кампаній.

Rasa.io

Rasa.io

rasa.io

Rasa.io – платформа для автоматизації інформаційних бюлетенів, що персоналізує контент для підписників, враховуючи їх інтереси.

Podia

Podia

podia.com

Podia - це платформа для продажу онлайн-курсів, цифрових продуктів і управління спільнотами, що об'єднує інструменти для створення сайтів та електронного маркетингу.

EcoSend

EcoSend

ecosend.io

EcoSend - екологічно стійка платформа для маркетингу електронної пошти, що допомагає створювати кампанії, компенсуючи вуглецеві викиди шляхом посадки дерев.

SendFox

SendFox

sendfox.com

SendFox - платформа для створення електронних кампаній, автоматизації та цільових сторінок, що допомагає покращити маркетинг електронної пошти.

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

ClickSend - це платформа для бізнесу, яка дозволяє надсилати SMS, email, голосові повідомлення і факси, з підтримкою інтеграцій та автоматизації.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch — це платформа для спілкування з клієнтами, яка об'єднує інструменти для підтримки, маркетингу та продажів у різних каналах.

EasySendy Pro

EasySendy Pro

easysendy.com

EasySendy Pro - це гібридна платформа для електронного маркетингу, яка дозволяє створювати кампанії, управляти списками підписників та аналізувати результати.

EmailOctopus

EmailOctopus

emailoctopus.com

EmailOctopus - це інструмент для маркетингу електронної пошти, що дозволяє створювати кампанії, автоматизувати процеси і аналізувати ефективність розсилок.

Customerly

Customerly

customerly.io

Customerly — платформа для обслуговування клієнтів і автоматизації маркетингу, яка покращує комунікацію між бізнесом і клієнтами.

Sender

Sender

sender.net

Sender – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє ефективно автоматизувати кампанії, створювати розсилки та аналізувати результати.

Transpond

Transpond

transpond.io

Transpond - платформа для управління підписниками, створення шаблонів, автоматизації email-розсилок та відстеження кампаній.

Campaigner

Campaigner

campaigner.com

Campamer – це платформа для маркетингу електронної пошти, яка допомагає створювати, автоматизувати та аналізувати електронні кампанії.

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Salesforge - платформа для автоматизованого розсилання електронних листів із персоналізацією та управлінням кампаніями для підвищення ефективності продажів.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo - платформа аналітики та CRM для ecommerce, що допомагає оптимізувати продажі, утримувати клієнтів та автоматизувати маркетинг.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt - це інструмент автоматизації продажів, інтегрований з Gmail, що допомагає управлінню контактами, потенційними клієнтами та продажами.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus дозволяє маркетологам створювати, тестувати та аналізувати електронні листи, забезпечуючи їхній якісний відправлення та персоналізацію.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Levitate - це інструмент для малого бізнесу, що допомагає підтримувати стосунки з клієнтами через персоналізовані електронні листи, SMS і автоматизацію комунікацій.

Markate

Markate

markate.com

Markate – це CRM-додаток для управління бізнесом і автоматизації маркетингу, призначений для малих та середніх сервісних підприємств.

Hoppy Copy

Hoppy Copy

hoppycopy.co

Hoppy Copy - це AI-додаток для створення електронних листів, що допомагає маркетологам генерувати зміст для кампаній, перевіряти спам та аналізувати конкурентів.

Getsitecontrol

Getsitecontrol

getsitecontrol.com

Getsitecontrol – платформа для email-маркетингу з конструювальником спливаючих вікон, що допомагає збирати електронні адреси та покращувати конверсії на веб-сайтах.

Mailmeteor

Mailmeteor

mailmeteor.com

Mailmeteor – це інструмент для надсилання персоналізованих масових електронних листів з Gmail, з можливістю відстеження результатів та управління кампаніями.

Elastic Email

Elastic Email

elasticemail.com

Elastic Email - платформа для електронного маркетингу з API та SMTP-реле для надсилання листів і управління кампаніями.

Big Mailer

Big Mailer

bigmailer.io

Big Mailer - доступна платформа для email-маркетингу, що підтримує масові, автоматизовані та транзакційні кампанії. Безкоштовно до 1000 контактів.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

GoSquared - перша у світі сталевий платформ для електронного маркетингу, що дозволяє надсилати ефективні email-кампанії та зростати в аудиторії.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Benchmark - це платформа для електронного маркетингу, що допомагає бізнесам створювати, автоматизувати та аналізувати електронні кампанії.

MadMail

MadMail

madmail.allapps.io

MadMail — додаток для простого маркетингу електронною поштою, що дозволяє створювати кампанії, сегментувати аудиторію та аналізувати результати.

INBOX

INBOX

useinbox.com

INBOX — це інструмент для email-маркетингу, що дозволяє створювати та аналізувати кампанії, безкоштовний з необмеженим кредитом.

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up – це платформа CRM для управління громадами через події, членства та цифрові інструменти в одному місці.

Flexmail

Flexmail

flexmail.be

Flexmail - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє створювати, надсилати та аналізувати електронні листи, оптимізуючи комунікацію з аудиторією.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Helpmonks - платформа для спільного управління електронною поштою, що покращує командну співпрацю та організацію роботи через спільні вхідні скриньки.

Sendy

Sendy

sendy.co

Sendy - це платформа для самостійного управління email-розсилками, яка дозволяє надсилати трековані листи через Amazon SES за низькою ціною.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Campaign Monitor — це інструмент для електронного маркетингу, що дозволяє створювати та надсилати персоналізовані електронні листи з автоматизацією та аналітикою.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Apptivo - це хмарна платформа бізнес-додатків для управління продажами, маркетингом, бухгалтерією та підтримкою клієнтів, доступна за однією ціною.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore - це платформа маркетингу роздрібної торгівлі, що допомагає створювати дані на основі кампанії для покращення взаємодії з клієнтами.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє створювати, автоматизувати та відстежувати кампанії електронних листів, SMS і повідомлень.

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok — це веб-платформа для маркетингу, що пропонує інструменти для створення сайтів, угод, аналітики та автоматизації процесів без коду.

Infobip

Infobip

infobip.com

Infobip - це інфраструктура для відправки електронної пошти, що забезпечує високу доставленість повідомлень та підтримує інтеграцію з різними мовами програмування.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno - це CRM на основі ШІ, що допомагає рітейлерам та брендам збільшити повторні продажі на 11% через персоналізовані маркетингові кампанії.

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