W3rocks

w3rocks.com

W3rocks пропонує вам набір продуктів, які ви можете використовувати для свого маркетингу, щоб розвивати свою компанію, знаходити потенційних клієнтів, надсилати електронні листи, створювати чат-бота, залучати відвідувачів до написання відгуків, запобігати фальшивим електронним листам на вашому сайті, відображати соціальні сповіщення на вашому сайті. і багато іншого. Набір маркетингових продуктів і продуктів для генерування потенційних клієнтів: пакет містить кілька інструментів для генерування потенційних клієнтів, які можна використовувати для розвитку вашої компанії. Залучайте більше потенційних клієнтів і клієнтів: усі інструменти орієнтовані на залучення нових потенційних клієнтів і клієнтів до вашої компанії, щоб сприяти її розвитку. Необмежений доступ до всіх продуктів: пропонуйте необмежений доступ до всього програмного забезпечення без обмежень, більше не платіть за потенційний клієнт. Що включено? Програмне забезпечення для збагачення даних для пошуку електронної пошти нових потенційних клієнтів: знайдіть потенційних клієнтів зі списку компаній. Ви зможете отримати потенційних клієнтів зі списку компаній або доменів. Програмне забезпечення ідеально підходить для компаній B2B, Sales і Growth Hackers. Найкраще програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів. Ідеально підходить для залучення потенційних клієнтів за допомогою холодної електронної пошти. Знайдіть ділову електронну пошту та інформацію про потенційних клієнтів. Експорт веде безпосередньо до Excel із бізнес-даними. Екстракт електронної пошти, телефону та соціальних мереж зі списку веб-сайтів: ви можете завантажити список доменів і витягти електронні листи, URL-адреси соціальних мереж, імена користувачів із Facebook, LinkedIn, Twitter тощо, а також номери телефонів на всіх сторінках кожного веб-сайту. Звіт доступний для завантаження у форматі Excel після вилучення всіх електронних листів.