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Програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою є важливим інструментом для компаній, щоб створювати та контролювати свої списки електронних адрес, сегментуючи їх для цільових кампаній електронної пошти, одночасно відстежуючи взаємодію з підписниками. Ці інструменти дозволяють створювати налаштовані електронні листи, використовуючи HTML і CSS або зручні редактори WYSIWYG. Інтеграція з програмним забезпеченням для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) покращує прогнозні можливості платформи. Маркетинг електронною поштою є типовою функцією інструментів автоматизації маркетингу. На відміну від комплексних рішень автоматизації, що охоплюють різні канали, ці продукти зосереджені саме на електронному маркетингу. Для детального вивчення можливостей електронного маркетингу в продуктах автоматизації маркетингу покупці можуть звернутися до сторінки категорії «Автоматизація маркетингу».
Запит на новий застосунок
Sendloop
sendloop.com
Sendloop – це маркетинговий інструмент, який автоматизує маркетинг електронною поштою, щоб допомогти малому бізнесу розвиватися. Жодного складного електронного маркетингу. Sendloop — найпростіший сервіс електронного маркетингу. Налаштуйте свій обліковий запис за лічені секунди та почніть надсилати чудові електронні листи всього за кілька хвилин.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM — це програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу, яке забезпечує функціональність телефонії та єдине CRM на ринку, яке надає телефонну систему віртуальної АТС як стандартний модуль для всіх нових клієнтів.
Venntive
venntive.com
Venntive пропонує інтегровану платформу маркетингу, продажів і успіху клієнтів.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимізує CRM і маркетингові інструменти, щоб створити одну потужну платформу, яка допоможе вам розвивати свій бізнес. Як платформа автоматизації маркетингу з Beetle Eye ви можете: * Автоматизуйте маркетингові кампанії електронною поштою * Створюйте персоналізовані шаблони електронної пошти * Спліт-тестування A/B * Розміщуйте ресурси кампанії * Керуйте підписками на електронну пошту * Робіть, розгортайте та аналізуйте опитування * Відстежуйте залучення клієнтів Деякі з функцій Beetle Eye CRM: * Сукупні джерела потенційних клієнтів * Керуйте потенційними клієнтами та кваліфікуйте їх * Створення списків потенційних клієнтів і сегментів 8 Надсилайте ініційовані відповіді продавців * Запис розширених даних потенційних клієнтів * Використовуйте спеціальне моделювання даних
Mailmeteor
mailmeteor.com
Mailmeteor – це інструмент для надсилання персоналізованих масових електронних листів з Gmail, з можливістю відстеження результатів та управління кампаніями.
Selzy
selzy.com
Selzy — це екосистема простих у використанні інструментів автоматизації маркетингу, які допомагають розвиватися малому та середньому бізнесу. Запускайте кампанії електронною поштою менш ніж за 15 хвилин, не потребуючи навичок html/дизайну з редактором Selzy, що використовує функцію перетягування. Створюйте блоки електронної пошти (верхні та нижні колонтитули) і зберігайте їх, щоб пізніше підключити до будь-якого шаблону. Використовуйте понад 140 цільових шаблонів, спеціальні таймери зворотного відліку, отримуйте доступ до понад 800 тисяч зображень і GIF-файлів. Розширюйте свою аудиторію з легкістю. Використовуйте вбудовані форми реєстрації або спливаючі вікна для легкого створення списку розсилки. Автоматизуйте свої кампанії. Використовуйте 12+ цілеспрямованих автоматизованих шаблонів послідовності або створюйте свій з нуля кількома кліками. Максимально використовуйте свою аудиторію за допомогою понад 70 критеріїв сегментації. Підключіть Selzy до будь-якого інструменту через Albato. Використовуйте пряму інтеграцію з WooCommerce, Shopify, Salesforce, Hubspot, Wordpress і багато іншого. Генеруйте потенційних клієнтів безпосередньо з Facebook завдяки повній інтеграції з Facebook Lead Ads. Отримайте доступ до понад 150 навчальних посібників і понад 100 інструкцій: від налаштування кампанії до ознайомлення із загальними прикладами маркетингу електронною поштою, кейсами та стратегіями.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge - платформа для автоматизованого розсилання електронних листів із персоналізацією та управлінням кампаніями для підвищення ефективності продажів.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai - інструмент автоматизації холодних електронних листів, що допомагає бізнесу покращити зовнішнє спілкування та налаштовувати маркетингові кампанії.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik — це міжканальний маркетинговий інструмент, який може допомогти вам автоматизувати та персоналізувати весь маркетинг на одній інформаційній панелі. За допомогою цього інструменту ви можете розкривати свій клієнтський шлях, сегментувати своїх користувачів за допомогою передової системи фільтрації, створювати та керувати автоматизацією візуально без будь-якого коду, надсилати персоналізовані електронні листи, відображати чітко націлені спливаючі вікна, персоналізувати ваші веб-сторінки та вимірювати все для покращення конверсії та зростання .
Kasplo
kasplo.com
Kasplo – платформа email-маркетингу для бізнесу, що надає інструменти для створення повідомлень, сегментації аудиторії та аналітики кампаній.
Overloop
overloop.com
Overloop — платформа для автоматизації продажів, що дозволяє управляти кампаніями через електронну пошту, LinkedIn та телефонні дзвінки, з можливостями управління контактами.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує доставку масових і транзакційних листів за допомогою надійного SMTP-сервера.
Success.ai
success.ai
Success.ai — платформа для автоматизації холодних електронних листів, що надає інструменти для управління лівими, відправки листів та аналізу кампаній.
Foureyes
foureyes.io
Програмне забезпечення Foureyes для аналізу продажів допомагає компаніям відстежувати, захищати, залучати та продавати краще. Як правило, компанії зосереджуються на тому, щоб залучити більше потенційних клієнтів за допомогою маркетингових зусиль на початку послідовності. Але Foureyes дозволяє компаніям підтримувати конверсійну діяльність у нижній частині воронки та людей, які відповідають за продажі. Завдяки Foureyes компанії отримують доступ до кожного дзвінка, форми та чату за допомогою запатентованого відстеження веб-сайту на рівні користувача. Автоматичне ведення журналів і аналіз захищають і визначають пріоритети вашого трубопроводу. Програмне забезпечення для динамічного спілкування залучає потенційних клієнтів за допомогою оновлень, що стосуються інвентарю, які надсилаються відповідним потенційним клієнтам. Статистика та сповіщення про потенційних клієнтів на основі штучного інтелекту допомагають відділам продажів покращити процес продажів за допомогою кращих розмов, орієнтованих на клієнта. Використовуючи Foureyes, клієнти підвищують рівень закриття в середньому на 41%. Сьогодні програмне забезпечення Foureyes для аналізу продажів працює на більш ніж 5000 підприємствах, а базова платформа даних про клієнтів інформує про продажі та маркетингові рішення великих виробників, включаючи Stellantis і Nissan Motor Co.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter автоматизує створення та розподіл контенту через email для B2B-компаній, інтегруючись з платформами автоматизації маркетингу.
Routee
routee.net
Routee - платформа для автоматизації комунікацій, що пропонує SMS, голосові послуги та електронну пошту, допомагаючи бізнесам ефективно взаємодіяти з клієнтами.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail.app - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє користувачам створювати та надсилати emails, SMS, Facebook-повідомлення з аналізом результатів.
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch - це платформа для генерації потенційних клієнтів та маркетингу електронної пошти, яка пропонує інструменти для створення форм, автовідповідачів та цільових сторінок.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent — це рішення для автоматизації маркетингу та маркетингу електронною поштою, розроблене для малих підприємств, що швидко розвиваються, з обмеженими бюджетами. Наша мета — надати функції корпоративного рівня деяких наших найбільших конкурентів за доступною для кожного ціною. У більшості випадків ніколи не потрібно платити тисячі доларів за ці додаткові функції, але вони просто не коштують так багато, щоб справді працювати. Наші ціни встановлені таким же чином. Якщо ви новачок, використовуйте
smoove
smoove.io
Smoove — це платформа автоматизації маркетингу SAAS, яка дозволяє компаніям розвивати, підтримувати та зміцнювати зв’язки з усіма клієнтами — наявними чи потенційними.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша комплексна платформа веб-маркетингу для цифрових агентств, маркетологів, компаній і консультантів. Функціональність Конструктор веб-сайтів, конструктор послідовностей, цільові сторінки, спливаючі вікна, електронна комерція включає CRM із маркетингом електронною поштою, конструктор форм, конструктор опитувань, онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, аналітика, веб-перехоплення та багато іншого! Ваше головне рішення. Відсутність коду, простота перетягування та набір інструментів конвертації гарантують рентабельність ваших інвестицій. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
Simon Data
simondata.com
Simon Data - платформа даних клієнтів, що дозволяє бізнесу ефективно керувати та активувати дані для покращення маркетингових кампаній.
Omeda
omeda.com
Omeda — це всеосяжна комплексна маркетингова технологічна платформа для зростання, залучення та монетизації вашої аудиторії. Завдяки платформі даних клієнтів (CDP), автоматизації електронної пошти та маркетингу, управлінню даними та згодою, управлінню підписками та багатьма інтеграціями, Omeda дозволяє легко створювати складні масштабні кампанії для збільшення аудиторії без додаткових інструментів. Омеда має понад 40 років досвіду управління взаємовідносинами з аудиторією. Ми надсилаємо понад 5,5 мільярдів електронних листів на рік, керуємо понад 25 000 брендів і продуктів, а також очищаємо та керуємо мільйонами записів для наших клієнтів.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit забезпечує керовану оптимізацію конверсій, яка допомагає найбільшим інтернет-брендам збільшити продажі, залучити нових потенційних клієнтів, зупинити відмову та збільшити залучення нових клієнтів. Внутрішні творчі групи та команди розробників ідеально узгоджують технології UpSellit на цільових етапах конверсії, служачи продовженням вашої маркетингової групи. Гнучкі моделі ціноутворення UpSellit підходять для задоволення потреб будь-якого бізнесу та дозволяють роздрібним торговцям будь-якого розміру побачити справжній вплив оптимізації коефіцієнта конверсії. Набір послуг для керування UpSellit включає: - Ремаркетинг електронною поштою - Стимулювані стратегії - SMS-кампанії - Стратегії, орієнтовані на цінності - Технологію перебудови кошиків - Контрольні групи - Розширені тести AB - Поведінковий аналіз - Захист від помилок
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks пропонує вам набір продуктів, які ви можете використовувати для свого маркетингу, щоб розвивати свою компанію, знаходити потенційних клієнтів, надсилати електронні листи, створювати чат-бота, залучати відвідувачів до написання відгуків, запобігати фальшивим електронним листам на вашому сайті, відображати соціальні сповіщення на вашому сайті. і багато іншого. Набір маркетингових продуктів і продуктів для генерування потенційних клієнтів: пакет містить кілька інструментів для генерування потенційних клієнтів, які можна використовувати для розвитку вашої компанії. Залучайте більше потенційних клієнтів і клієнтів: усі інструменти орієнтовані на залучення нових потенційних клієнтів і клієнтів до вашої компанії, щоб сприяти її розвитку. Необмежений доступ до всіх продуктів: пропонуйте необмежений доступ до всього програмного забезпечення без обмежень, більше не платіть за потенційний клієнт. Що включено? Програмне забезпечення для збагачення даних для пошуку електронної пошти нових потенційних клієнтів: знайдіть потенційних клієнтів зі списку компаній. Ви зможете отримати потенційних клієнтів зі списку компаній або доменів. Програмне забезпечення ідеально підходить для компаній B2B, Sales і Growth Hackers. Найкраще програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів. Ідеально підходить для залучення потенційних клієнтів за допомогою холодної електронної пошти. Знайдіть ділову електронну пошту та інформацію про потенційних клієнтів. Експорт веде безпосередньо до Excel із бізнес-даними. Екстракт електронної пошти, телефону та соціальних мереж зі списку веб-сайтів: ви можете завантажити список доменів і витягти електронні листи, URL-адреси соціальних мереж, імена користувачів із Facebook, LinkedIn, Twitter тощо, а також номери телефонів на всіх сторінках кожного веб-сайту. Звіт доступний для завантаження у форматі Excel після вилучення всіх електронних листів.
AddShoppers
addshoppers.com
Наше бачення AddShoppers — бути надійною платформою цифрової комерції для брендів і покупців; відомий тим, що створює чудові враження, які економлять час і гроші. Наш продукт, SafeOpt, використовує мережу з понад 175 мільйонів покупців, дозволяючи брендам надсилати в 3-5 разів більше електронних листів і ефективно відновлювати втрачених покупців. SafeOpt, якому довіряють понад 1000 брендів електронної комерції, бездоганно інтегрується з існуючими маркетинговими стратегіями, забезпечуючи значне зростання доходу та оптимізуючи веб-трафік.
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналітикою, створеною для галузі електронної комерції. Ми в AiTrillion спеціалізуємося на з’єднанні між мільйонами клієнтів у 175+ країнах. Усе, що ви шукаєте, зібрано під одним дахом завдяки інтегрованим та інноваційним функціям. Автоматизація електронного маркетингу Програма винагороди за лояльність Відгуки про продукти + запитання й відповіді Веб-повідомлення Push-повідомлення Партнерський маркетинг Регулярне членство Конструктор форм Автоматизація робочих процесів штучного інтелекту Інтелектуальні спливаючі вікна Панель повідомлень Рекомендації щодо продукту
Nicesender
nicesender.com
Платформа електронного маркетингу. Автоматизація та інтеграція через API. Використовуйте готові шаблони та потужний конструктор для простого макету шаблону електронної пошти.
Infobip
infobip.com
API електронної пошти Infobip — це інфраструктура надсилання електронної пошти, яка миттєво доставляє велику кількість електронних листів через SMTP або HTTP API. Допомагає забезпечити чудову взаємодію з клієнтами завдяки беззатримковій доставці електронних листів, збільшуючи дохід за рахунок максимальної доставки. Підтримка всіх форматів транзакційних або рекламних електронних листів. Надійна і легко масштабована інфраструктура Обробляйте мільйони електронних листів за лічені хвилини та доставляйте їх за 2 секунди з коефіцієнтом доставки 99,4%. Готовий підтримувати будь-який обсяг електронних листів. Створено для груп продуктів і розробників. Проста й гнучка інтеграція, підтримка всіх популярних мов програмування, середній час відповіді <100 мілісекунд, час безперебійної роботи 99,99% за угодою про рівень обслуговування. Цілодобова технічна підтримка від досвідчених інженерів. Центри обробки даних по всьому світу Локальні розгортання та зберігання забезпечують менші затримки та вищий рівень безпеки. Залишайтеся повністю відповідними регіональним нормам. Підтримка доставки Спеціальна команда експертів з доставки допомагає з адаптацією, розминкою спеціального домену та максимізацією продуктивності. Звітування та аналітика Швидко діагностуйте та вирішуйте проблеми з надсиланням за допомогою звітів про журнали та веб-хуків. Відстежуйте ефективність електронної пошти та отримуйте статистику за допомогою повної аналітики електронної пошти. Перевірка електронної пошти Використовуйте API або веб-програму для виявлення контактів із високим ризиком, видалення недійсних адрес електронної пошти та збереження списків розсилки чистими. Захистіть репутацію відправника за допомогою якісної бази даних і підвищте доступність.
StoneShot
stoneshot.com
Каміншот - це постачальник технологій та послуг цифрового маркетингу, що спеціалізується на фінансових послугах. Стоуншот допомагає зайнятим командам з маркетингу фінансових послуг збільшувати залучення та підвищити досвід клієнта, мінімізуючи операційну неефективність. Їх технологія охоплює автоматизацію маркетингу, маркетинг електронної пошти, просування подій, автоматизацію контенту та розповсюдження документів. Coneshot працює з роздрібними, інституційними та приватними банками від бутіків, швидко зростаючими фірмами до глобальних провідних брендів. Заснований у Лондоні в 2001 році, у Стоуншот є офіси в Лондоні, Нью -Йорку та Сінгапурі та клієнтів у понад 25 країнах.
Gold Lasso
goldlasso.com
Gold Lasso — це безкоштовний постачальник послуг електронної пошти виключно для медіакомпаній, який допомагає їм монетизувати свої активи електронної пошти за допомогою нативної реклами та автоматизації електронних бюлетенів.
Big Mailer
bigmailer.io
Доступна маркетингова платформа електронної пошти – масова + крапельна + транзакційна – безкоштовно до 1000 контактів. BigMailer підтримує всі основні типи кампаній електронної пошти – масову, автоматизовану, крапельну, автоматичні відповіді, rss для електронної пошти та транзакційну – і дозволяє відправникам великого обсягу об’єднувати всі свої електронні листи. діяльності на єдиній платформі. Вбудоване керування брендом дозволяє оптимізувати робочі процеси для агентств, великих команд, багатопродуктових компаній і виробників із кількома проектами. Запрошуйте необмежену кількість користувачів або клієнтів із відповідним рівнем дозволу та будь-коли змінюйте доступ. Варіант білої мітки доступний для планів агентства та підприємства. Відмови, скасування підписки та скарги обробляються автоматично. Можливість самостійного експорту чи видалення списків у будь-який час, не звертаючись до служби підтримки. Гнучкі параметри керування шаблонами електронної пошти – створюйте чудові шаблони, оптимізовані для мобільних пристроїв, за допомогою нашого редактора з технологією drag-n-drop або скористайтеся нашим класичним редактором, щоб керувати наявними фірмовими шаблонами та редагувати їх як форматований текст або код. Розміщуйте необмежену кількість зображень для використання у своїх шаблонах. Поділіться вибраними шаблонами між брендами. Усі облікові записи починаються на безкоштовному рівні, CC не потрібна.
OpenMoves
openmoves.com
Платформа OpenMoves OM3 — це платформа електронного маркетингу корпоративного рівня, яка надзвичайно проста у використанні та поставляється з нашими послугами I-do™ і We-do™, тож ви можете вибрати, як ви хочете працювати з нами (самообслуговування чи повне обслуговування) . Скористайтеся найпростішою функцією перетягування для створення адаптивних мобільних шаблонів електронної пошти, автоматизованих дріп-кампаній, підрахунку потенційних клієнтів, сегментації користувачів на основі поведінки та багато іншого. Розширені функції включають залишення кошика та перегляду, інтеграцію PipeDrive, Salesforce та MS Dynamics, а також Magento, Shopify та багато іншого. Дізнайтесь більше на: www.openmoves.com/om3-signup
Rejoiner
rejoiner.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу для електронної комерції, створене експертами, на яких ви можете розраховувати 24 години на добу, без вихідних. Інші платформи електронної пошти змушують вас робити сам, залучати агентство або наймати більше штатного персоналу. Rejoiner поставляється з експертами з електронної пошти, які працюють із вашою маркетинговою командою. Зменште накладні витрати, виконуйте швидше та зростайте прибутковіше. Маркетинг електронною поштою для електронної комерції — це все, що ми робимо.
MailBluster
mailbluster.com
MailBluster — це платформа електронного маркетингу на базі AWS. Користувачі з обліковим записом AWS можуть підключити свій обліковий запис AWS SES до MailBluster і скористатися неймовірними функціями платформи, зокрема необмеженим сховищем для передплатників, сегментацією, повністю оновленим редактором Drag & Drop і редактором HTML, серед іншого, на одному з найнижчих рівнів. ціни, доступні на ринку прямо зараз.
Vision6
vision6.com.au
Vision6 від Constant Contact — це найнадійніша маркетингова платформа електронної пошти та SMS-повідомлень в Австралії. Створюйте кампанії електронної пошти, які виглядатимуть красиво на будь-якому пристрої, за допомогою нашого передового дизайнера електронної пошти та професійно розроблених шаблонів. Надсилайте потужні рекламні чи трансакційні електронні листи за допомогою інструментів автоматизації та персоналізації робочого процесу. Збільште свою взаємодію за допомогою SMS-маркетингу. Збільште кількість потенційних клієнтів за допомогою веб-форм і підвищте рентабельність інвестицій за допомогою звітів у реальному часі. Крім того, наша спеціальна команда з питань успіху клієнтів надає підтримку, коли вона вам потрібна. А завдяки безпеці даних, яка краща, ніж Fort Know, ви можете бути впевнені, що ваші дані завжди в безпеці з нами. Ціни починаються від 9 доларів США на місяць. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні! Кредитна картка не потрібна. Заснована в 2001 році зі штаб-квартирою в Австралії, тисячі компаній по всьому світу покладаються на Vision6, щоб розвивати свій бренд і розвивати бізнес за допомогою інтуїтивно зрозумілої електронної пошти та SMS-маркетингу.
UniSender
unisender.com
UniSender — це багатоканальна маркетингова платформа для персоналізованих кампаній електронною поштою та SMS. У ньому є готові до використання шаблони електронної пошти, інструменти автоматизації маркетингу, що економлять час, і глибока зведена статистика. Інтеграція п’ятьма кліками з популярними платформами дозволяє швидко та легко розпочати маркетингову діяльність. UniSender допомагає підприємствам різного розміру розвиватися з 2008 року.
Acymailing
acymailing.com
Інструмент автоматизації розсилки та маркетингу для WordPress і Joomla. Зручний у використанні AcyMailing допоможе вам на кожному кроці вашої електронної кампанії: Концепція: - Перевірте свій вміст (посилання, ключові слова, зображення) - Уникайте того, щоб вашу кампанію вважали СПАМом - Керуйте своїм списком - Дизайн CRM: - Редактор перетягування - Динамічний вставлення вмісту (інформація про одержувача, події...) Управління кампанією: - Надсилайте необмежену кількість електронних листів - Відстежуйте ефективність розсилки новин - Статистика (оцінка кліків, конверсія потенційних клієнтів, швидкість відкриття...) - Подивіться, скільки у вас грошей завдяки вмісту, який ви надіслали у своїх інформаційних бюлетенях
Critical Impact
criticalimpact.com
Застосовуючи інноваційну технологію електронного маркетингу Critical Impact, маркетологи легко надсилають динамічні інформаційні бюлетені, цільові маркетингові повідомлення, опитування та текстові повідомлення (SMS), які справляють значний вплив і отримують ще кращі результати.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro - це гібридна платформа для електронного маркетингу, яка дозволяє створювати кампанії, управляти списками підписників та аналізувати результати.
VerticalResponse
verticalresponse.com
VerticalResponse®, компанія Deluxe, допомагає компаніям спілкуватися зі своїми клієнтами через електронну пошту, соціальні мережі тощо. Створюйте, керуйте та оптимізуйте маркетингові кампанії електронною поштою лише кількома клацаннями миші, не потребуючи досвіду проектування чи програмування. Вибирайте з безлічі привабливих шаблонів, адаптованих до мобільних пристроїв, або створюйте повідомлення з нуля за допомогою нашого простого редактора електронної пошти. Економте час за допомогою автоматичних вітальних повідомлень та інших автовідповідачів, які забезпечують чудовий досвід для ваших передплатників електронної пошти. Ще більше залучайте свою аудиторію за допомогою публікацій у соціальних мережах, цільових сторінок і опитувань клієнтів, які можна створити та опублікувати за лічені хвилини. Крім того, VerticalResponse інтегрується з Salesforce і десятками інших онлайн-платформ, що дозволяє легко отримувати дані клієнтів, які надходять прямо у ваші списки контактів. Понад 1 400 000 підприємств будь-якого розміру довірили платформі VerticalResponse свої маркетингові потреби електронною поштою.
SMTPMaster
smtpmaster.com
SMTPMaster.com надає складний ретранслятор SMTP на додаток до дуже гнучкої платформи, що дозволяє розробникам легко інтегрувати його рішення SMTP у свої програми чи служби. Хмарна інфраструктура SMTPMaster масштабується до будь-якого розміру бізнесу, а її власна технологія забезпечує надходження електронних листів до папки "Вхідні". SMTPMaster.com — це одна з найкращих служб SMTP, які спеціалізуються на надсиланні транзакційних і рекламних електронних листів. Вам, імовірно, знадобиться транзакційна та рекламна служба електронної пошти, спеціальна служба надсилання електронних листів, яка забезпечить доставку ваших електронних листів незалежно від кількості потрібно відправити. Вам сподобається працювати з нами.
MadMail
madmail.allapps.io
Майстерний маркетинг електронною поштою став простим. Зробіть революцію у своїх маркетингових кампаніях електронною поштою за допомогою MadMail від allapps.io. Безперешкодно зв’язуйтеся зі своєю аудиторією, незалежно від того, чи це клієнти, клієнти чи потенційні клієнти, і досягайте нових висот залучення. Створюйте привабливі електронні листи, захоплюйте одержувачів і досягайте чудових результатів. Особливості: 👉 Створення кампанії без зусиль: створюйте привабливі електронні листи за допомогою зручних шаблонів і параметрів налаштування. 👉 Сегментація та націлювання: охопіть потрібну аудиторію з точністю за допомогою вдосконаленої сегментації. 👉 Автоматизація: налаштуйте автоматизовані робочі процеси, щоб виховувати потенційних клієнтів, інтегрованих користувачів тощо. 👉 Цікавий вміст: вставляйте зображення, відео та інтерактивні елементи, щоб привернути увагу. 👉 Аналітика та статистика: отримуйте цінну інформацію за допомогою докладних показників ефективності електронної пошти. 👉 Адаптивний дизайн: переконайтеся, що ваші електронні листи виглядатимуть чудово на будь-якому пристрої, покращуючи взаємодію з користувачем. 👉 Персоналізація: створюйте персоналізовані повідомлення, щоб кожен одержувач почувався цінним. 👉 Керування списками: ефективно організовуйте та керуйте своїми контактами для максимального ефекту. 👉 A/B-тестування: оптимізуйте свої кампанії, тестуючи різні елементи для вищих коефіцієнтів конверсії. З MadMail ви не просто надсилаєте електронні листи – ви встановлюєте важливі зв’язки. Розвивайте свою маркетингову стратегію та дивіться, як ваш бізнес процвітає. Спробуйте MadMail сьогодні та відчуйте силу ефективного електронного маркетингу.
Markeaze
markeaze.com
Markeaze - універсальний маркетинговий інструмент для індустрії моди, який комплексно вирішує проблеми маркетологів. Створюйте приголомшливі дизайни електронної пошти або аналізуйте, який вміст найкраще підходить для ваших клієнтів — виберіть те, що вам потрібно, і подивіться, як мало часу вам потрібно для цього! 1) Сегментація електронної пошти. Ви можете легко створювати статичні та динамічні сегменти на основі десятків різних атрибутів клієнта. Створіть власні атрибути, щоб зрозуміти ваші вподобання вашої аудиторії та налаштувати унікальність і релевантність вашого вмісту. 2) Простий візуальний конструктор електронної пошти, який можна перетягнути й опустити. Легко створюйте приголомшливі електронні листи, одночасно редагуйте версії для мобільних пристроїв і настільних комп’ютерів, щоб оптимізувати розміри електронних листів. Увімкніть темний режим для тих, хто працює вночі. А якщо ви фахівець у кодуванні, збожеволійте в редакторі блоків
MDirector
mdirector.com
MDirector, платформа електронного маркетингу, яка має все це. Перетворіть свій бізнес і вдосконаліть свою маркетингову стратегію за допомогою електронної пошти та масових SMS, усе з одного місця. Зв’яжіться з потрібною аудиторією та оптимізуйте свої результати в реальному часі, щоб збільшити продажі та досягти своїх цілей.
Nitronews
nitronews.com.br
Маркетинг електронною поштою – це використання електронної пошти як інформаційного інструменту або прямого маркетингу, повага до належної практики та правил ринку, використання відповідних інструментів для цього та вимірювання прибутку за допомогою звітів про відкриття, кліки, відмови тощо.
Tabular
tabular.email
Tabular - це безкодова платформа для створення та редагування електронних листів з інтуїтивним інтерфейсом та перевіреними шаблонами.
theMarketer
themarketer.com
theMarketer — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти та лояльності, розроблена для стимулювання зростання бізнесу та налагодження справжніх стосунків із клієнтами. Створюйте 100% персоналізовані інформаційні бюлетені, створюйте програми лояльності, налаштовуйте автоматизовані потоки, надсилайте SMS і push-повідомлення, розширюйте свій список контактів за допомогою спливаючих вікон, покладайтеся на RFM-аналіз, збирайте відгуки та відгуки та використовуйте рефералів, щоб перетворити взаємодію з клієнтами на значущі відносини , підвищити лояльність до бренду, а також цінність клієнта.
Campaignfeed
brands.campaignfeed.com
Ніколи більше не вичерпайте ідеї для розсилки новин. Campaignfeed – це бібліотека інформаційних бюлетенів №1, яка надає передові практики від 45 000+ провідних брендів. Відстежуйте свою конкуренцію та отримайте максимум від маркетингових зусиль електронною поштою.
JetSend
jetsend.com
JetSend — це система керування транзакційною електронною поштою, розроблена, щоб допомогти компаніям керувати, надсилати та відстежувати цифрові повідомлення. За допомогою JetSend розробники можуть інтегрувати наш індивідуальний API у ваші програмні платформи та забезпечити доставку важливих транзакційних повідомлень вашим користувачам. Крім того, JetSend може відстежувати аналітику доставки на персоналізованій інформаційній панелі, щоб ви могли контролювати ефективність ваших важливих транзакційних повідомлень. Найкраще для: JetSend орієнтований на технологічні компанії, які прагнуть інтегрувати надійну платформу транзакційних повідомлень у свої програми без необхідності створювати власну інфраструктуру. Огляд цін: вартість JetSend починається від 8,00 доларів США на місяць залежно від використання. JetSend пропонує безкоштовну пробну версію!
Mailkit
mailkit.com
Маркетингова платформа преміум-класу, щоб по-справжньому розкрити свій творчий потенціал. У вас є можливість створювати нові та захоплюючі способи автоматизації спілкування за допомогою динамічної персоналізації, високої ефективності та оцінки залучення.
Octeth
www2.octeth.com
Octeth — це локальне програмне забезпечення для електронного маркетингу та керування аудиторією корпоративного рівня. Його назавжди безкоштовне видання для спільноти надає вам доступ до всіх функцій корпоративного рівня, що дозволяє безкоштовно надсилати масові електронні листи, сумісні з GDPR, до 10 000 передплатників.
Smaily
smaily.com
Smaily — це інструмент електронного маркетингу та автоматизації, створений, щоб зробити маркетинг електронною поштою доступним, легким і приємним для всіх. Платформа пропонує своїм користувачам відзначений нагородами редактор шаблонів перетягування, який допомагає створювати привабливі електронні листи. Користувачі можуть налаштувати автоматизовані робочі процеси, щоб зробити маркетинг електронною поштою ще ефективнішим і прибутковим. Smaily має різні інтеграції, щоб надати своїм користувачам можливість синхронізувати дані клієнтів на всіх платформах.
sitenote
sitenote.ai
sitenote — це CMS (система керування вмістом) для сповіщень веб-сайтів, модальних засобів і чат-ботів на основі ШІ. Це допомагає маркетологам запускати кампанії для підвищення коефіцієнтів конверсії веб-сайту, не вимагаючи жодних технічних знань.
Sigful
sigful.com
Sigful — це корпоративне програмне забезпечення для маркетингу й керування електронними підписами електронної пошти, яке підтримує підписи електронних листів і банери для бізнесу за допомогою спеціального генератора підписів.
Signitic
signitic.com
Керування всіма вашими електронними підписами — це постійна боротьба за оновлення посилань, зображень і слоганів кампаній, щоб залишатися в курсі. До сьогодні, тому що тепер ви можете використовувати Signitic. Signitic — це інструмент, який дозволяє створювати та налаштовувати необмежену кількість підписів електронної пошти для збільшення кількості потенційних клієнтів і кращих кампаній.
Bulk Signature
bulksignature.com
Bulksignature - це рішення управління підписами електронної пошти для Google Workspace. Він автоматизує процес створення підписів електронної пошти для всієї вашої організації. Перетворіть свої електронні листи на потужний маркетинговий канал із Bulksignature! Ви можете завантажувати банери та запускати рекламні кампанії за допомогою підписів електронної пошти. Маючи понад 4000+ довірених компаній у всьому світі, Bulksignature робить легке доповнення для ваших адміністраторів Google Workspace, ІТ-менеджерів та працівників.
ColdClicks
coldclicks.com
ColdClicks — це додатковий інструмент, який вивчає ваш бізнес, щоб створювати ідеально релевантні відкривачі електронних листів. Використовуйте свої дані та наші мікрокампанії Blueprint, щоб зосередити увагу на релевантності та створити свої перші моменти. Підключіться до свого улюбленого інструменту електронного маркетингу чи комунікації та надішліть.
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