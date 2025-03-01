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Програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою є важливим інструментом для компаній, щоб створювати та контролювати свої списки електронних адрес, сегментуючи їх для цільових кампаній електронної пошти, одночасно відстежуючи взаємодію з підписниками. Ці інструменти дозволяють створювати налаштовані електронні листи, використовуючи HTML і CSS або зручні редактори WYSIWYG. Інтеграція з програмним забезпеченням для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) покращує прогнозні можливості платформи. Маркетинг електронною поштою є типовою функцією інструментів автоматизації маркетингу. На відміну від комплексних рішень автоматизації, що охоплюють різні канали, ці продукти зосереджені саме на електронному маркетингу. Для детального вивчення можливостей електронного маркетингу в продуктах автоматизації маркетингу покупці можуть звернутися до сторінки категорії «Автоматизація маркетингу».
Запит на новий застосунок
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz — це багатоканальна платформа холодного зв’язку, яка допомагає підприємствам перетворювати потенційних клієнтів на покупців. SendBuzz надає користувацькі послідовності потоків, за допомогою яких власники бізнесу та маркетологи можуть автоматизувати свій маркетинг і продажі за допомогою електронної пошти, WhatsApp, соціальних мереж, текстових повідомлень тощо.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Success.ai
success.ai
Success.ai — це універсальна платформа холодної електронної пошти, розроблена, щоб допомогти підприємствам досягти гіперзростання. З фокусом на розблокуванні необмеженої кількості потенційних клієнтів, електронних листів, розминки та розширених можливостей написання штучного інтелекту, цей інструмент має на меті посилити зусилля з поширення інформації. Платформа надає доступ до великої бази даних із понад 700 мільйонів перевірених потенційних клієнтів B2B, що дозволяє користувачам легко знаходити своїх ідеальних клієнтів і взаємодіяти з ними. Це доповнюється вдосконаленими фільтрами та ключовими словами, які дозволяють цільове залучення клієнтів за галуззю, розміром компанії, місцезнаходженням і доходом. Success.ai також пропонує необмежену кількість облікових записів для надсилання електронної пошти, що дозволяє користувачам надсилати тисячі електронних листів щодня без шкоди для їхньої репутації. Функція розігріву інструмента допомагає забезпечити максимальну ефективність доставки електронної пошти та запобігає потраплянню спаму в електронні листи, забезпечуючи спокій і гарантовану доставку вхідних повідомлень. Функція написання на основі штучного інтелекту дозволяє користувачам без зусиль створювати індивідуальні електронні листи, використовуючи штучний інтелект для підтримки автентичності бренду та впливу на дані. Персоналізація штучного інтелекту ще більше покращує залучення та рівень відповіді, дозволяючи користувачам використовувати більше можливостей. Додаткові функції включають InboxHub, який оптимізує відповіді потенційних клієнтів і закриття угод, а також потужну аналітику кампаній для досягнення максимальних результатів. Інструмент також пропонує чергування вхідних повідомлень для органічного розподілу надсилання електронної пошти між кількома обліковими записами, а також перевірку електронної пошти та масове тестування домену для забезпечення доставки. Загалом Success.ai — це комплексне рішення, яке має на меті допомогти компаніям прискорити свій розвиток і досягти максимального ефекту та успіху в своїх кампаніях холодної електронної пошти.
Rasa.io
rasa.io
Наші інформаційні бюлетені залучають ваших клієнтів за допомогою підібраного вмісту та допомагають будувати стосунки. Ми надаємо компаніям спосіб регулярно надавати реальні переваги кожному в їхньому списку розсилки. І не просто регулярно, а актуально. Завдяки автоматизації компанії можуть працювати на новому рівні частоти, не витрачаючи більше часу, зусиль або грошей. Кожного разу, коли ви надсилаєте, наша платформа надсилає індивідуальну та повністю індивідуальну розсилку кожному з ваших підписників. Ви обираєте джерела та тему, а rasa.io займається іншим. Наш штучний інтелект збирає та переглядає статті, створені вашими джерелами, щоб отримувати лише найрелевантніші для вашої розсилки. Потім статті фільтруються та призначаються для надсилання кожному окремому підписнику на основі його власних унікальних інтересів.
EcoSend
ecosend.io
Перша в світі стійка платформа електронного маркетингу. Перейдіть з MailChimp, щоб надсилати кращі кампанії електронною поштою, розширювати свою аудиторію та відновлювати планету.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це всеосяжна платформа маркетингу електронної пошти, яка забезпечує малий бізнес, сопренери, тренери та маркетологи з потужними та доступними інструментами для розширення своєї аудиторії, взаємодії зі своїми абонентами та перетворення абонентів на оплачуваних клієнтів. Маючи понад 25 років досвіду, наші клієнти вибирають GetResponse для нашого зручного для користувача рішення, нагородами 24/7 підтримки клієнтів та потужних інструментів, що виходять за рамки маркетингу електронної пошти-з автоматизацією, зростанням списку та додатковими інструментами зв'язку, такими як Webinars та Live Live Чат, щоб допомогти підприємствам будувати свій особистий бренд, продати свою продукцію та послуги та створити громаду. Потрібна більш вдосконалена платформа? GetResponse Max та Max² - це рішення для вимогливих користувачів, які шукають розширені функції маркетингу та надійну підтримку.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro — це гібридна платформа електронного маркетингу для команд цифрового маркетингу. Він інтегрується з кількома постачальниками послуг ретрансляції API доставки електронної пошти та забезпечує доставку кампаній електронної пошти до списку електронних листів для підключення. Ви можете розділити тестові доставки електронної пошти між серверами ретрансляції, виконати очищення списку електронних листів, розігрів електронної пошти та перевірити звіти, відстежувати кліки електронної пошти та відкривати кожну кампанію електронної пошти. Він також має розумний автовідповідач і сегментацію списку електронної пошти. За допомогою EasySendy ви можете запускати різноманітні кампанії для взаємодії зі своїми передплатниками та клієнтами за допомогою автовідповідачів і автоматизованих кампаній крапельної електронної пошти. Ви також можете керувати та залучати своїх підписників у месенджері Facebook. Ви можете додати Web Pop Forms, щоб захоплювати передплатників електронної пошти з вашого веб-сайту, створювати користувацькі сторінки передплатників, створювати шаблони електронних листів за допомогою редактора перетягування, створювати потік автоматизації крапельної електронної пошти, виконувати фільтрацію сегментації передплатників. Підключіть свою програму/веб-сайт через API, Google Analytics, WordPress і Zapier. У співпраці зі своїм брендом середнього бізнесу Aritic EasySendy також пропонує набір розширених функцій автоматизації маркетингу, API доставки електронної пошти для транзакцій і комплексну CRM для малого бізнесу, щоб ефективно керувати своїми клієнтами та командами в додатку EasySendy. Отже, якщо ви створюєте цифрові чи фізичні продукти, надаєте послуги, створюєте програмне забезпечення та продаєте/продаєте онлайн, EasySendy для вас.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Systeme
systeme.io
Systeme.io має всі інструменти, необхідні для розвитку вашого онлайн-бізнесу. Натисніть тут, щоб створити БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис!
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo допомагає брендам електронної комерції розвиватися, роблячи маркетингові дані та дані клієнтів ефективними, зосереджуючись на утриманні та вищому CLTV. Інструменти включають звітність у реальному часі, базу даних клієнтів, сегментацію, маркетинг електронною поштою та автоматизацію. Інтеграція з основними платформами електронної комерції безперебійна.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy — це платформа для написання електронної пошти на базі ШІ, розроблена спеціально для маркетологів. Зосереджуючись на економії часу та зусиль користувача, він надає допомогу у створенні ефектного вмісту для широкого спектру маркетингових кампаній електронною поштою, включаючи крапельниці та інформаційні бюлетені. У ньому є AI Copywriter для створення привабливих електронних листів, Email Sequence Creator для написання кількох електронних листів і Newsletter Creator для створення насичених зображеннями інформаційних бюлетенів. Інструмент також містить функцію публікації електронною поштою, яка допомагає користувачам надсилати красиво оформлені електронні листи. Крім того, Hoppy Copy дозволяє користувачам відстежувати електронні листи своїх конкурентів, пропонуючи важливу інформацію для вдосконалення власних стратегій. Інструмент AI Chat, що імітує таку систему, як ChatGPT, є для допомоги в маркетингу. Він також розширює свої інструменти, включаючи такі функції, як AI Image Creator, AI Copy Editor і AI Content Converter, які допомагають у проектуванні, редагуванні та перепрофілюванні відповідно. Додаткові ресурси надаються у вигляді шаблонів дизайну та написання. Також доступна перевірка на спам, щоб переконатися, що створений вміст не потрапляє в папки зі спамом. Окрім створення електронної пошти, користувачі можуть використовувати Hoppy Copy для інших типів маркетингового вмісту, від описів продукту до оголошень у Facebook і Google.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol — це маркетингова платформа електронної пошти з універсальним конструктором спливаючих вікон. Це допомагає брендам електронної комерції залучати постійних клієнтів. Додаток надає продавцям інструменти, необхідні для... Показати більше спеціальних пропозицій, запобігання залишенню кошика, проведення опитувань, збору електронних листів, керування контактами, створення автоматизації маркетингу електронною поштою та надсилання трансляцій електронною поштою. Getsitecontrol має офіційну програму Shopify, плагін WordPress і програму Wix. Однак він працює на будь-якій іншій веб-платформі, включаючи Squarespace, Bigcommerce, Magento та інші.
Customerly
customerly.io
Надайте своїм клієнтам підтримку, на яку вони заслуговують. Customer дозволяє легко й надалі пропонувати своїм клієнтам підтримку світового рівня, поки ви розвиваєте та масштабуєте свій бізнес
Transpond
transpond.io
Керуйте підписниками, створюйте красиві шаблони, створюйте автоматичні електронні листи, надсилайте та відстежуйте кампанії. Ласкаво просимо до Transpond - передової маркетингової платформи. Спробуйте Transpond - простий у використанні маркетинговий пакет. Створюйте видатні повідомлення для своїх клієнтів і розвивайте свій бізнес.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt - це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе всередині вашого Gmail та інших додатків Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, виховати відносини з клієнтами, контролювати прогрес у продажах та закривати більше угод. Більше про nethunt crm 🙂 Організуйте свою клієнтську базу Використовуйте основні функції CRM в Nethunt, щоб організувати свою клієнтську базу найбільш ефективно. ✓ Попрощайтеся з стомлюючим введенням даних назавжди. ✓ Використовуйте функцію дублікату Nethunt, щоб постійно підтримувати ваші дані в будь -який час. ✓ Необхідні поля мають годинники над вашими даними, щоб переконатися, що у вас є те, що вам потрібно. ✓ Ваша клієнтська база надійно зберігається в одному місці, захищена від витоків або розкішних очей шляхом правильного управління доступом. 📞 Захоплення нових ведучих через кілька каналів Nethunt CRM інтегрується з декількома інструментами, що дозволяє отримувати нові потенційні клієнти з різних джерел та зберігати зв'язок у записах CRM. ✓ Створіть нові потенційні клієнти з вхідних та вихідних дзвінків ✓ перетворити чати на веб -сайті на нові потенційні клієнти ✓ Отримайте нові результати з платформ соціальних медіа ✓ Додайте нові потенційні клієнти до CRM від Messengers ✓ Захоплення клієнтів із користувацьких веб -форм 📋 Бази сегментів та клієнтів Розбийте свою клієнтську базу на цільові сегменти, щоб надсилати персоналізовані смоли, використовуючи різні макроси - назву роботи, потребу, розмір компанії та інше. ✓ Використовуйте спеціальні фільтри та перегляди для сегментації своїх контактів. ✓ Збережіть для себе необмежену кількість сегментів або поділіться ними з командою. ✓ Нехай ці сегменти автоматично оновлюються, коли нові користувачі відповідають певним параметрам. 💲 Побудувати трубопровід продажів Перетворіть контакти на проводки і відштовхніть їх до прекрасного, функціонального трубопроводу. ✓ Додайте нові угоди, їх вартість, ймовірність закриття та очікувану дату закриття. ✓ Відстежувати угоди про прогрес на етапах трубопроводу. ✓ Знайте, що дохід застряг на кожному етапі трубопроводу ✓ Spot заблокували потенційні клієнти та як підштовхнути їх до покупки. ✓ Створіть один або кілька спеціальних трубопроводів для своїх продуктів та послуг. ✓ Побудуйте прогнози, яким ви можете довіряти. ⭕ Керуйте завданнями Організуйте свій робочий день та керуйте навантаженням своєї команди. Все в межах Gmail. ✓ Керуйте завданнями та співпрацюйте зі своєю командою всередині Gmail. ✓ Призначте завдання автоматично за певними критеріями або алгоритмом круглого рибіну. ✓ Посилання завдань на електронні листи та записи CRM. ✓ Отримайте щоденні завдання дайджест, щоб спланувати свій день. 🤖 Автоматизуйте процеси продажу в Gmail Nethunt CRM дозволяє користувачам автоматизувати весь процес продажу - від захоплення свинцю до стадії трубопроводу угод до сповіщень. ✓ Захоплюйте ведучі з різних джерел і додайте їх у свій CRM. ✓ Призначте менеджерів на ведучі та налаштуйте персоналізовані автозаводи. ✓ Пріоритетні потенційні клієнти автоматично залежно від їх поведінки ✓ Встановіть послідовності для виховання ведучих. ✓ Автоматично посилайте розмови електронною поштою, чати, дзвінки до профілів CRM. ✓ Попросіть алгоритм перемістити ведучий до наступного етапу трубопроводу на основі відповіді свинцю. ✓ Створіть автоматичні завдання для команди. ✓ Встановіть сповіщення для команди, коли в трубопроводі відбуваються важливі зміни. ✓ Автоматизуйте введення даних. ✉ Автоматизація електронної пошти ✓ Створіть особисті та спільні шаблони електронної пошти в Gmail. ✓ Напишіть повторювані електронні листи легко та швидко. ✓ Персоналізуйте шаблони електронної пошти з спеціальними полями. ✓ Використовуйте шаблони електронної пошти у щоденному листуванні електронної пошти, електронних кампаній або автоматизованих послідовностях електронної пошти. 📩 Відстеження електронної пошти Відстежуйте електронну пошту відкривається та натискає на Gmail. ✓ Знайте, чи, коли і як часто приймач переглядає ваші електронні листи в режимі реального часу. ✓ Знайте, коли люди відкривають ваші електронні листи, щоб надати інформацію для вашої команди. ✓ Пріоритетність потенційних клієнтів, виходячи з того, скільки разів вони відкривають електронні листи або натискають на посилання. ✓ Використовуйте відстеження електронної пошти для звичайних електронних листів, електронних кампаній та автоматизованих послідовностей електронної пошти. 🔁 Електронні кампанії Надіслати електронні кампанії та подальші кампанії в Gmail. ✓ Надіслати електронні кампанії на спеціальні сегменти або всю вашу клієнтську базу. ✓ Встановити подальші електронні листи на попередні електронні кампанії. ✓ Монітор статистики кампаній: Відкриває, кліки, скасування, відскоки та відповіді. ✓ Надіслати електронні кампанії через Gmail, Nethunt SMTP або власний сервер SMTP. 📊 Звітність про продаж Відстежуйте ключові ділові показники та ефективність роботи команди з повідомленнями в Nethunt CRM. ✓ Відстежуйте ефективність усієї команди та кожного менеджера окремо - кількість відправлених електронних листів, зроблених презентацій, здійснених дзвінків тощо. ✓ Проаналізуйте зростання бізнесу порівняно з попередніми періодами - кількість закритих угод, а також отриманий дохід. ✓ Проаналізуйте дохід, розбиваючи його менеджером, певним продуктом, країною тощо. ✓ Відстежуйте свою квоту. ✓ Проаналізуйте причини втрати угод. ✓ Побудуйте прогноз продажів, яким ви можете довіряти.
Litmus
litmus.com
Лакмус – це те, як маркетологи враховують кожне відправлення. Це основний компонент вашого стеку технологій, який дозволяє вам створювати, персоналізувати, тестувати, переглядати та аналізувати кожну електронну пошту, яку ви надсилаєте. Занадто багато компаній розсилають несправні електронні листи, навіть не підозрюючи про це, втрачаючи глибші знання, необхідні для справді покращення результатів, і намагаючись персоналізувати електронні листи в масштабі. З Litmus ви отримуєте кращий спосіб створювати, тестувати та довіряти кожному вихідному повідомленню. Ось чому понад 700 000 професіоналів з маркетингу, включаючи 80% зі списку Fortune 100, звернулися до нас. І ось як ми досягли рейтингу задоволеності клієнтів у 98%. Лакмус. Зробіть так, щоб кожне відправлення було враховано.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це платформа роздрібного маркетингу, яка допомагає маркетологам за лічені хвилини перетворити дані на кампанії, що приносять дохід. Завдяки даним, вбудованим безпосередньо в робочі процеси кампанії, а також прогнозним моделям «вкажи та клацни», маркетологи роздрібної торгівлі можуть залишити ручні процеси в задньому плані та запустити будь-яке спілкування та автоматизувати хто, що, коли, де з кожної електронної пошти, мобільного пристрою, сайту та платних медіа повідомлення для кожного окремого покупця. Понад 400 брендів довіряють Bluecore швидкому збільшенню утримання клієнтів і прогнозованому доходу, включаючи Express, Bass Pro Shops, Lenovo, Steve Madden, Alo Yoga та Lulu & Georgia.
Pipedrive
pipedrive.com
Кожна компанія потребує правильних інструментів для розквіту. Щоб масштабувати свій бізнес, вам потрібне доступне програмне забезпечення, пропонує правильну функціональність, швидко оволодіє та підкреслює ключові можливості. Pipedrive-це інструмент CRM, орієнтований на продаж (управління відносинами з клієнтами), який командам усіх розмірів люблять використовувати. З 100 000+ клієнтами, що платять, що охоплюють 179 країн, торгові команди втягуються простим, але потужним дизайном нашого CRM, який надає пріоритетність. Використовуючи Pipedrive, нічого не потрапляє через тріщини, що дозволяє вашій команді витрачати менше часу на подання та більше часу на продаж, із програмним забезпеченням CRM, яке є і спритним, і потужним. Pipedrive призначений для того, щоб допомогти малому бізнесу рости. Понад десять років ми зобов’язані будувати найкращий CRM - CRM від і для продавців. Результат-це простий у використанні, ефективний інструмент продажу, який централізує ваші дані, допомагаючи вам візуалізувати весь процес продажу та виграти більше угод.
Routee
routee.net
Routee є провідним постачальником хмарних комунікацій, який проектує, розробляє та розповсюджує передові рішення для автоматизації Інтернету та API. Завдяки надійній платформі та масштабованому API він допомагає корпораціям, підприємствам роздрібної торгівлі та постачальникам послуг у всьому світі ефективно спілкуватися зі своєю цільовою аудиторією. Завдяки потужній інфраструктурі AMD Telecom Routee надає потужний набір інструментів для залучення своїх надійних глобальних партнерів і деяких із найвідоміших корпорацій зі списку Fortune 500. Які речі ви можете робити з Routee? -SMS Ефективно поширюйте своє повідомлення по всьому світу за допомогою SMS-служб, які надає Routee. Маркетингові SMS, транзакційні SMS, двосторонні SMS, двофакторна автентифікація SMS, SMS-опитування, масові MMS, перевірений відправник SMS. -VOICE Дозвольте людям почути голос вашого бізнесу завдяки численним варіантам VoIP. Підніміть свій бренд за допомогою голосового мовлення, двостороннього голосового зв’язку, дзвінка клацанням, тексту в мовлення, хмарного IVR і голосової двофакторної автентифікації. -EMAIL Дізнайтеся, яка служба електронної пошти вам підходить, налаштуйте її та втілюйте в життя. Рекламна електронна пошта, транзакційна електронна пошта, перевірка електронної пошти. Який вам потрібен? - ПРОГРАМИ ДЛЯ ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ Охоплюйте своїх клієнтів за допомогою більшої кількості інтерактивних повідомлень і збільшуйте свої доходи. Спілкуйтеся з ними через Viber, RCS, Facebook, Telegram і WhatsApp. -НОМЕРИ Отримайте власні номери за преміальною ціною або безкоштовні номери, перевірте свій список контактів і запобігайте шахрайству, пов’язаному з дзвінками. Ця розширена комунікаційна платформа включає віртуальні номери, перевірку номера, пошук номера, пропущений виклик, маскування виклику, безкоштовні номери. - ДВОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ Додайте другий рівень безпеки для свого бізнесу, використовуючи комбінацію двох різних компонентів. Запобігайте шахраям отримати доступ до вашої конфіденційної інформації, програми чи програмного забезпечення. Використовуйте двофакторну автентифікацію з резервною автентифікацією, SMS, Voice, Viber або пропущений виклик.
Simon Data
simondata.com
Simon Data надає командам маркетингу єдину платформу даних клієнтів (CDP), спеціально створену для підвищення ефективності кампанії завдяки швидшій і точнішій сегментації та персоналізації. Перший CDP, створений на базі Snowflake, платформа даних Simon дозволяє брендам позбутися від застарілої архітектури, яка ускладнює доступ до даних і розгортання. Ось чому Tripadvisor, Equinox, JetBlue, ASOS, Venmo та багато інших покладаються на Simon Data для встановлення зв’язку зі споживачами. Платформа даних Simon із низьким кодом розроблена для маркетологів, перетворюючи їх на дослідників даних. Саймон Дейта — 2022 Built-In Best Places to Work, сертифікований Great Places to Work і 8-разовий лідер G2 у просторі CDP. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.simondata.com.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
Zoho Campaigns
zoho.com
Програмне забезпечення для маркетингу електронної пошти, що сприяє продажам. Створіть, надсилайте та відстежують електронні кампанії, які допомагають вам створити сильну клієнтську базу. Від прекрасних шаблонів електронної пошти до простого у користуванні редактора та інструментів автоматизації до аналітики в режимі реального часу, Zoho Campails має все це.
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бізнесу – від компаній з однією особою до середніх і великих корпорацій. Завдяки спеціальній інтеграції для платформ електронної комерції ви можете просто додавати продукти до своїх інформаційних бюлетенів, просто скопіювавши та вставивши URL-адресу продукту, і Sender автоматично витягне зображення продуктів, описи, ціни тощо. Блогери та інформаційні маркетологи можуть використовувати розширені функції автоматизації Sender, ділитися інформаційними бюлетенями зі своїми підписниками в соціальних мережах і відстежувати результати. Крім того, Sender пропонує багато додаткових функцій, щоб допомогти досягти найкращих маркетингових результатів за допомогою Push-сповіщень для дезактивації, транзакційних і автоматизованих послідовностей електронних листів, інтеграції API та простого у використанні конструктора форм підписки перетягуванням і скиданням. Усі ці функції доступні в усіх планах Sender, включаючи щедрий план БЕЗКОШТОВНО НАЗАВЖДИ, який дозволяє надсилати до 15 000 електронних листів 2 500 передплатникам щомісяця.
Mailsoftly
mailsoftly.com
Mailsoftly — це безкоштовний інструмент електронного маркетингу, призначений для надсилання персоналізованих електронних листів та інформаційних бюлетенів вашим контактам. Ми гарантуємо успіх вашого електронного маркетингу. З цією метою ми пропонуємо безкоштовну підтримку клієнтів і консультації для вашої першої електронної кампанії. У цьому сеансі ми ознайомимося з імпортом ваших контактів, створенням персоналізованої кампанії електронної пошти, її надсиланням і аналізом її успіху разом. Тільки після того, як ви на собі відчуєте ефективність, поговоримо про цінові варіанти. Доступне, зручне та персоналізоване програмне забезпечення для надсилання електронної пошти Mailsoftly представляє такі основні функції: Сегментація контактів Список електронної пошти Персоналізована масова дія електронної пошти Детальна статистика Транзакційна електронна пошта Дизайн електронної пошти Шаблони електронної пошти Автоматизація електронної пошти Тестування електронної пошти Парсер електронної пошти Збирач електронної пошти
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
sitenote
sitenote.ai
sitenote — це CMS (система керування вмістом) для сповіщень веб-сайтів, модальних засобів і чат-ботів на основі ШІ. Це допомагає маркетологам запускати кампанії для підвищення коефіцієнтів конверсії веб-сайту, не вимагаючи жодних технічних знань.
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у виставленні рахунків, застосування зворотних нарахувань до розрахунків податків, керування порталом для клієнтів із єдиним входом, керування підписками клієнтів. Крім того, ви навіть можете рекламувати свої продукти за допомогою інтегрованої системи керування партнерами, установлювати правила комісії та керувати виплатами тощо.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor від Marigold — це простий інструмент маркетингу електронною поштою, який дає змогу маркетологам надсилати красиві та персоналізовані електронні листи, створюючи надійний канал для збільшення взаємодії з передплатниками та сприяння лояльності читачів і переходів. Красиві шаблони, інструмент перетягування та сегментація на основі взаємодії дозволяють маркетологам надавати цільовий вміст великим спискам передплатників без будь-яких технічних знань.
Freshsales
freshworks.com
Прискоріть свій дохід за допомогою контекстних продажів Персоналізуйте залучення, скорочуйте цикл продажу та розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Функція упакована набору для продуктів для підприємств усіх розмірів. Освіжаюче хмарне програмне забезпечення вашим командам сподобається. Підтримка | Продажі | ITSM | Хмара АТС
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
Ungapped
ungapped.com
Інтегруючи основні інструменти маркетингу та продажів, Ungapped прагне зробити повсякденне ведення бізнесу менш безладним і більш цілісним, щоб компанії, що розвиваються, могли створювати виняткові умови для клієнтів для розвитку вашого бізнесу. Повна платформа для розвитку бізнесу з інструментами для електронного маркетингу, опитувань, запрошень, форм реєстрації та текстових повідомлень. Окрім нашої платформи, ми також пропонуємо консультаційні послуги, щоб допомогти вам створити винятковий досвід клієнтів.
DirectIQ
directiq.com
DirectIQ пропонує простий у використанні інтерфейс електронного маркетингу, який забезпечує результати. Користувачі можуть зареєструватися безкоштовно без кредитної картки та негайно почати надсилати електронні листи. Маркетологи електронної пошти можуть вільно вибирати із сотень сучасних шаблонів електронної пошти або створювати нові за допомогою дуже простого у використанні редактора перетягування. Деякі функції включають необмежену кількість надсилань, кампанії A/B, автоматизацію електронної пошти або преміум-функції, такі як Spam Doctor і Inbox Premium!
Bulk Signature
bulksignature.com
Bulksignature - це рішення управління підписами електронної пошти для Google Workspace. Він автоматизує процес створення підписів електронної пошти для всієї вашої організації. Перетворіть свої електронні листи на потужний маркетинговий канал із Bulksignature! Ви можете завантажувати банери та запускати рекламні кампанії за допомогою підписів електронної пошти. Маючи понад 4000+ довірених компаній у всьому світі, Bulksignature робить легке доповнення для ваших адміністраторів Google Workspace, ІТ-менеджерів та працівників.
Sendloop
sendloop.com
Sendloop – це маркетинговий інструмент, який автоматизує маркетинг електронною поштою, щоб допомогти малому бізнесу розвиватися. Жодного складного електронного маркетингу. Sendloop — найпростіший сервіс електронного маркетингу. Налаштуйте свій обліковий запис за лічені секунди та почніть надсилати чудові електронні листи всього за кілька хвилин.
VerticalResponse
verticalresponse.com
VerticalResponse®, компанія Deluxe, допомагає компаніям спілкуватися зі своїми клієнтами через електронну пошту, соціальні мережі тощо. Створюйте, керуйте та оптимізуйте маркетингові кампанії електронною поштою лише кількома клацаннями миші, не потребуючи досвіду проектування чи програмування. Вибирайте з безлічі привабливих шаблонів, адаптованих до мобільних пристроїв, або створюйте повідомлення з нуля за допомогою нашого простого редактора електронної пошти. Економте час за допомогою автоматичних вітальних повідомлень та інших автовідповідачів, які забезпечують чудовий досвід для ваших передплатників електронної пошти. Ще більше залучайте свою аудиторію за допомогою публікацій у соціальних мережах, цільових сторінок і опитувань клієнтів, які можна створити та опублікувати за лічені хвилини. Крім того, VerticalResponse інтегрується з Salesforce і десятками інших онлайн-платформ, що дозволяє легко отримувати дані клієнтів, які надходять прямо у ваші списки контактів. Понад 1 400 000 підприємств будь-якого розміру довірили платформі VerticalResponse свої маркетингові потреби електронною поштою.
Critical Impact
criticalimpact.com
Застосовуючи інноваційну технологію електронного маркетингу Critical Impact, маркетологи легко надсилають динамічні інформаційні бюлетені, цільові маркетингові повідомлення, опитування та текстові повідомлення (SMS), які справляють значний вплив і отримують ще кращі результати.
Acymailing
acymailing.com
Інструмент автоматизації розсилки та маркетингу для WordPress і Joomla. Зручний у використанні AcyMailing допоможе вам на кожному кроці вашої електронної кампанії: Концепція: - Перевірте свій вміст (посилання, ключові слова, зображення) - Уникайте того, щоб вашу кампанію вважали СПАМом - Керуйте своїм списком - Дизайн CRM: - Редактор перетягування - Динамічний вставлення вмісту (інформація про одержувача, події...) Управління кампанією: - Надсилайте необмежену кількість електронних листів - Відстежуйте ефективність розсилки новин - Статистика (оцінка кліків, конверсія потенційних клієнтів, швидкість відкриття...) - Подивіться, скільки у вас грошей завдяки вмісту, який ви надіслали у своїх інформаційних бюлетенях
UniSender
unisender.com
UniSender — це багатоканальна маркетингова платформа для персоналізованих кампаній електронною поштою та SMS. У ньому є готові до використання шаблони електронної пошти, інструменти автоматизації маркетингу, що економлять час, і глибока зведена статистика. Інтеграція п’ятьма кліками з популярними платформами дозволяє швидко та легко розпочати маркетингову діяльність. UniSender допомагає підприємствам різного розміру розвиватися з 2008 року.
Vision6
vision6.com.au
Vision6 від Constant Contact — це найнадійніша маркетингова платформа електронної пошти та SMS-повідомлень в Австралії. Створюйте кампанії електронної пошти, які виглядатимуть красиво на будь-якому пристрої, за допомогою нашого передового дизайнера електронної пошти та професійно розроблених шаблонів. Надсилайте потужні рекламні чи трансакційні електронні листи за допомогою інструментів автоматизації та персоналізації робочого процесу. Збільште свою взаємодію за допомогою SMS-маркетингу. Збільште кількість потенційних клієнтів за допомогою веб-форм і підвищте рентабельність інвестицій за допомогою звітів у реальному часі. Крім того, наша спеціальна команда з питань успіху клієнтів надає підтримку, коли вона вам потрібна. А завдяки безпеці даних, яка краща, ніж Fort Know, ви можете бути впевнені, що ваші дані завжди в безпеці з нами. Ціни починаються від 9 доларів США на місяць. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні! Кредитна картка не потрібна. Заснована в 2001 році зі штаб-квартирою в Австралії, тисячі компаній по всьому світу покладаються на Vision6, щоб розвивати свій бренд і розвивати бізнес за допомогою інтуїтивно зрозумілої електронної пошти та SMS-маркетингу.
MailBluster
mailbluster.com
MailBluster — це платформа електронного маркетингу на базі AWS. Користувачі з обліковим записом AWS можуть підключити свій обліковий запис AWS SES до MailBluster і скористатися неймовірними функціями платформи, зокрема необмеженим сховищем для передплатників, сегментацією, повністю оновленим редактором Drag & Drop і редактором HTML, серед іншого, на одному з найнижчих рівнів. ціни, доступні на ринку прямо зараз.
Rejoiner
rejoiner.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу для електронної комерції, створене експертами, на яких ви можете розраховувати 24 години на добу, без вихідних. Інші платформи електронної пошти змушують вас робити сам, залучати агентство або наймати більше штатного персоналу. Rejoiner поставляється з експертами з електронної пошти, які працюють із вашою маркетинговою командою. Зменште накладні витрати, виконуйте швидше та зростайте прибутковіше. Маркетинг електронною поштою для електронної комерції — це все, що ми робимо.
OpenMoves
openmoves.com
Платформа OpenMoves OM3 — це платформа електронного маркетингу корпоративного рівня, яка надзвичайно проста у використанні та поставляється з нашими послугами I-do™ і We-do™, тож ви можете вибрати, як ви хочете працювати з нами (самообслуговування чи повне обслуговування) . Скористайтеся найпростішою функцією перетягування для створення адаптивних мобільних шаблонів електронної пошти, автоматизованих дріп-кампаній, підрахунку потенційних клієнтів, сегментації користувачів на основі поведінки та багато іншого. Розширені функції включають залишення кошика та перегляду, інтеграцію PipeDrive, Salesforce та MS Dynamics, а також Magento, Shopify та багато іншого. Дізнайтесь більше на: www.openmoves.com/om3-signup
Big Mailer
bigmailer.io
Доступна маркетингова платформа електронної пошти – масова + крапельна + транзакційна – безкоштовно до 1000 контактів. BigMailer підтримує всі основні типи кампаній електронної пошти – масову, автоматизовану, крапельну, автоматичні відповіді, rss для електронної пошти та транзакційну – і дозволяє відправникам великого обсягу об’єднувати всі свої електронні листи. діяльності на єдиній платформі. Вбудоване керування брендом дозволяє оптимізувати робочі процеси для агентств, великих команд, багатопродуктових компаній і виробників із кількома проектами. Запрошуйте необмежену кількість користувачів або клієнтів із відповідним рівнем дозволу та будь-коли змінюйте доступ. Варіант білої мітки доступний для планів агентства та підприємства. Відмови, скасування підписки та скарги обробляються автоматично. Можливість самостійного експорту чи видалення списків у будь-який час, не звертаючись до служби підтримки. Гнучкі параметри керування шаблонами електронної пошти – створюйте чудові шаблони, оптимізовані для мобільних пристроїв, за допомогою нашого редактора з технологією drag-n-drop або скористайтеся нашим класичним редактором, щоб керувати наявними фірмовими шаблонами та редагувати їх як форматований текст або код. Розміщуйте необмежену кількість зображень для використання у своїх шаблонах. Поділіться вибраними шаблонами між брендами. Усі облікові записи починаються на безкоштовному рівні, CC не потрібна.
Gold Lasso
goldlasso.com
Gold Lasso — це безкоштовний постачальник послуг електронної пошти виключно для медіакомпаній, який допомагає їм монетизувати свої активи електронної пошти за допомогою нативної реклами та автоматизації електронних бюлетенів.
Omeda
omeda.com
Omeda — це всеосяжна комплексна маркетингова технологічна платформа для зростання, залучення та монетизації вашої аудиторії. Завдяки платформі даних клієнтів (CDP), автоматизації електронної пошти та маркетингу, управлінню даними та згодою, управлінню підписками та багатьма інтеграціями, Omeda дозволяє легко створювати складні масштабні кампанії для збільшення аудиторії без додаткових інструментів. Омеда має понад 40 років досвіду управління взаємовідносинами з аудиторією. Ми надсилаємо понад 5,5 мільярдів електронних листів на рік, керуємо понад 25 000 брендів і продуктів, а також очищаємо та керуємо мільйонами записів для наших клієнтів.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail — це платформа електронної пошти та багатоканального маркетингу. Ефективно спілкуйтеся з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, Facebook. З нами ви можете зробити це просто й автоматично, але з індивідуальною турботою. Використовуйте наш редактор drag&drop і створюйте красиві адаптивні шаблони або виберіть один із 100 готових шаблонів. Будьте на крок попереду та використовуйте персоналізацію, динамічний вміст, щоб виділятися у вхідних поштових скриньках клієнтів. Використовуйте наші розширені параметри сегментації, щоб налаштувати вміст і реагувати на поведінку ваших клієнтів. Крім того, розширюйте свою базу даних за допомогою форм реєстрації та рекламних оголошень Facebook. Удосконалюйтеся за допомогою вичерпних звітів. Ми пропонуємо дані про OR, CTR, відмову та відмову від підписки або скарги на спам. Крім того, слідкуйте за коефіцієнтом конверсії, доходом, активністю кожного контакту, картою кліків, відкриттями на комп’ютері та мобільному пристрої, поштовими клієнтами та багатьма іншими корисними статистичними даними. Скористайтеся перевагами нашого простого конструктора автоматизації та дозвольте автоматизації працювати на вас. Використовуйте шаблони найпопулярніших автоматизацій - вітальна серія, знижка на першу покупку, автоматизація дня народження, покинутий кошик, винагорода за покупку, завантаження електронної книги тощо. Отримуйте дані прямо зі свого магазину за допомогою інтеграції – ми пропонуємо Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API тощо. Спробуйте електронну пошту з нашою місячною безкоштовною пробною версією, щоб переконатися самі! Ми зробили надсилання інформаційних бюлетенів і спілкування з вашими клієнтами легкими та доступними лише за кілька кроків. Наша підтримка безкоштовна для всіх користувачів. Ми завжди готові до вас за адресою [email protected] Наші платні плани починаються від 5 євро на місяць.
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від електронного маркетингу. Ось усе, що ви можете робити з Mailmunch: - Створюйте списки розсилки за допомогою різноманітних форм для реєстрації для будь-якої галузі та випадку використання - Підтримуйте ці потенційні клієнти за допомогою послідовностей підтримки потенційних клієнтів - Зменште відмову від кошика та створюйте повторні продажі за допомогою простої у створенні автовідповідачі - Рекламуйте нові кампанії або оголошуйте про оновлення продукту за допомогою високоякісних трансляцій - Збільшуйте конверсії за допомогою наших привабливих цільових сторінок, розроблених для високої тяги. Mailmunch також неймовірно простий у налаштуванні. Наш інтуїтивно зрозумілий інструмент перетягування та скидання разом із сотнями безкоштовних шаблонів гарантують, що ви зможете запустити будь-яку кампанію за лічені хвилини, будь то форма для реєстрації, кампанія електронною поштою чи цільова сторінка. І якщо вам цікаво, чи підходить Mailmunch для вашої організації, не хвилюйтеся. Mailmunch має варіант для кожної галузі та галузі. Докладніше про форми реєстрації в Mailmunch: - Шість різних типів форм реєстрації - Велика бібліотека шаблонів для будь-якого випадку використання - Розширені правила відображення та A/B-тестування - Конструктор перетягування та скидання для легкого налаштування - Зручні для мобільних пристроїв форми, які добре виглядають на кожному пристрої Більше про цільові сторінки Mailmunch: - Велика бібліотека шаблонів для будь-якої галузі - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Готова інтеграція з провідними службами маркетингу електронною поштою - Тестування A/B для оптимізації для високої конверсії Більше про маркетинг електронною поштою Mailmunch : - Велика бібліотека шаблонів для кожної кампанії та ніші - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Послідовності автовідповідача - Легко розробляти та планувати трансляції У нашому потужному наборі інструментів є багато іншого, щоб задовольнити всі ваші потреби маркетингу електронною поштою. Усі наші платні плани мають 60-денну гарантію повернення грошей, що дасть вам впевненість спробувати найпростіший інструмент зростання потенційних клієнтів і маркетингу електронною поштою, який ви знайдете.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent — це рішення для автоматизації маркетингу та маркетингу електронною поштою, розроблене для малих підприємств, що швидко розвиваються, з обмеженими бюджетами. Наша мета — надати функції корпоративного рівня деяких наших найбільших конкурентів за доступною для кожного ціною. У більшості випадків ніколи не потрібно платити тисячі доларів за ці додаткові функції, але вони просто не коштують так багато, щоб справді працювати. Наші ціни встановлені таким же чином. Якщо ви новачок, використовуйте
smoove
smoove.io
Smoove — це платформа автоматизації маркетингу SAAS, яка дозволяє компаніям розвивати, підтримувати та зміцнювати зв’язки з усіма клієнтами — наявними чи потенційними.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша комплексна платформа веб-маркетингу для цифрових агентств, маркетологів, компаній і консультантів. Функціональність Конструктор веб-сайтів, конструктор послідовностей, цільові сторінки, спливаючі вікна, електронна комерція включає CRM із маркетингом електронною поштою, конструктор форм, конструктор опитувань, онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, аналітика, веб-перехоплення та багато іншого! Ваше головне рішення. Відсутність коду, простота перетягування та набір інструментів конвертації гарантують рентабельність ваших інвестицій. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
Sigful
sigful.com
Sigful — це корпоративне програмне забезпечення для маркетингу й керування електронними підписами електронної пошти, яке підтримує підписи електронних листів і банери для бізнесу за допомогою спеціального генератора підписів.
Infobip
infobip.com
API електронної пошти Infobip — це інфраструктура надсилання електронної пошти, яка миттєво доставляє велику кількість електронних листів через SMTP або HTTP API. Допомагає забезпечити чудову взаємодію з клієнтами завдяки беззатримковій доставці електронних листів, збільшуючи дохід за рахунок максимальної доставки. Підтримка всіх форматів транзакційних або рекламних електронних листів. Надійна і легко масштабована інфраструктура Обробляйте мільйони електронних листів за лічені хвилини та доставляйте їх за 2 секунди з коефіцієнтом доставки 99,4%. Готовий підтримувати будь-який обсяг електронних листів. Створено для груп продуктів і розробників. Проста й гнучка інтеграція, підтримка всіх популярних мов програмування, середній час відповіді <100 мілісекунд, час безперебійної роботи 99,99% за угодою про рівень обслуговування. Цілодобова технічна підтримка від досвідчених інженерів. Центри обробки даних по всьому світу Локальні розгортання та зберігання забезпечують менші затримки та вищий рівень безпеки. Залишайтеся повністю відповідними регіональним нормам. Підтримка доставки Спеціальна команда експертів з доставки допомагає з адаптацією, розминкою спеціального домену та максимізацією продуктивності. Звітування та аналітика Швидко діагностуйте та вирішуйте проблеми з надсиланням за допомогою звітів про журнали та веб-хуків. Відстежуйте ефективність електронної пошти та отримуйте статистику за допомогою повної аналітики електронної пошти. Перевірка електронної пошти Використовуйте API або веб-програму для виявлення контактів із високим ризиком, видалення недійсних адрес електронної пошти та збереження списків розсилки чистими. Захистіть репутацію відправника за допомогою якісної бази даних і підвищте доступність.
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