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Програмне забезпечення електронного маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Польща
Програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою є важливим інструментом для компаній, щоб створювати та контролювати свої списки електронних адрес, сегментуючи їх для цільових кампаній електронної пошти, одночасно відстежуючи взаємодію з підписниками. Ці інструменти дозволяють створювати налаштовані електронні листи, використовуючи HTML і CSS або зручні редактори WYSIWYG. Інтеграція з програмним забезпеченням для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) покращує прогнозні можливості платформи. Маркетинг електронною поштою є типовою функцією інструментів автоматизації маркетингу. На відміну від комплексних рішень автоматизації, що охоплюють різні канали, ці продукти зосереджені саме на електронному маркетингу. Для детального вивчення можливостей електронного маркетингу в продуктах автоматизації маркетингу покупці можуть звернутися до сторінки категорії «Автоматизація маркетингу».
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, яким люблять користуватися команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає перевагу зручності використання. Під час використання Pipedrive ніщо не проходить через тріщини, дозволяючи вашій команді витрачати менше часу на подачу файлів і більше часу на продаж, завдяки програмному забезпеченню CRM, яке є гнучким і потужним.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Zoho Campaigns
zoho.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструментів автоматизації та аналітики в реальному часі.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається вашим командам. Підтримка | Продаж | ITSM | Хмарна АТС
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — це холодний інструмент автоматизації електронної пошти, який допомагає компаніям покращити вихідну комунікацію. Він надає набір функцій, щоб зробити процес простішим, швидшим і ефективнішим. Підключайте необмежену кількість скриньок «Вхідні», насолоджуйтесь безкоштовною розминкою для всіх своїх облікових записів, вбудованою перевіркою електронної пошти та очищенням даних, програмою послідовності й створення шаблонів на основі штучного інтелекту та багато іншого. Інструмент також містить такі функції, як перевірка електронної пошти та очищення списків, спеціальні поля персоналізації, автоматизована персоналізація GIF, IMG та відео, помічник із копірайтингу AI тощо. Це допомагає компаніям залучати нових клієнтів, підвищувати прибутки, масштабувати вихідні кампанії, забезпечувати галузеві партнерства та знаходити інвесторів для наступного раунду фінансування. Усі ці функції розроблено, щоб допомогти компаніям заощадити час, підвищити ефективність і покращити рентабельність інвестицій.
AdRoll
adroll.com
Завдяки маркетинговому програмному забезпеченню AdRoll, керованому штучним інтелектом, ви можете отримати складне націлювання на аудиторію, міжканальне залучення, розширене вимірювання та атрибуцію – все в одному місці. Створюйте бренд, який люблять клієнти, перетворюйте більше відвідувачів на клієнтів і підвищуйте лояльність клієнтів за допомогою платформи розвитку AdRoll.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter збільшує відвідуваність веб-сайту для понад 200 B2B-компаній шляхом автоматизації електронної пошти блогів, новин і RSS, які доставляються за допомогою наявного програмного забезпечення автоматизації маркетингу, такого як Marketo, Pardot або Eloqua.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Glue Up
glueup.com
Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, управління проектами, управління навчанням, опитування, фінанси та інші інструменти продуктивності. Хмарні рішення Glue Up постачаються з двома мобільними додатками – одним для організацій, а іншим для їхніх спільнот. Рішення ідеально підходять для асоціацій, торгово-промислових палат, організаторів заходів і всіх членських організацій, які бажають краще служити своїм громадам, навіть якщо не завжди можливо зустрітися особисто. Після пандемії 2020 року Glue Up також оснащений розширеними функціями взаємодії, такими як Speed Networking, рішення для залучення спільноти або рішення для вебінару.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
SailPlay
sailplay.com
Платформа автоматизації електронного маркетингу з такими функціями, як SMS-кампанії, мобільна оптимізація для електронних листів і проста інтеграція.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik — це міжканальний маркетинговий інструмент, який може допомогти вам автоматизувати та персоналізувати весь маркетинг на одній інформаційній панелі. За допомогою цього інструменту ви можете розкривати свій клієнтський шлях, сегментувати своїх користувачів за допомогою передової системи фільтрації, створювати та керувати автоматизацією візуально без будь-якого коду, надсилати персоналізовані електронні листи, відображати чітко націлені спливаючі вікна, персоналізувати ваші веб-сторінки та вимірювати все для покращення конверсії та зростання .
Kasplo
kasplo.com
Kasplo — це корпоративна маркетингова платформа електронної пошти, яка допомагає брендам збільшити продажі, утримати клієнтів і підвищити цінність клієнтів. Основні моменти включають простий у використанні конструктор електронної пошти з опціями перетягування, інструменти сегментації для адаптації ваших повідомлень до користувачів і створення різноманітних форм захоплення намірів. Як інтелектуальний інструментарій електронної пошти, компанії можуть використовувати Kasplo, щоб якнайкраще скористатися перевагами цієї економічно ефективної маркетингової платформи, що орієнтована на рентабельність інвестицій.
Overloop
overloop.com
Overloop — це багатоканальна платформа для залучення продажів. Знизьте свою квоту продажів за допомогою надзвичайно персоналізованих кампаній, поєднуючи холодні електронні листи, автоматизацію LinkedIn і телефонні дзвінки. Керуйте всім своїм конвеєром продажів, відстежуйте свої показники та, зрештою, укладайте більше угод! Створення списків і керування контактами: - Пошук електронної пошти - Розширення Chrome - Імпорт із LinkedIn - Імпорт CSV - Користувацькі поля - Керування контактами Вихідні: - Багатоканальні кампанії - Холодні електронні листи - Автоматизація LinkedIn - Телефонні дзвінки - Шаблони та змінні - Потоки електронної пошти - Електронна пошта Відстеження продуктивності продажів: - Угоди та конвеєри - Робочі процеси - Керування завданнями - Вхідні розмови - Співпраця - Інтеграція та синхронізація
SocketLabs
socketlabs.com
Електронна пошта – це те, що ми робимо. Забезпечення доставки ваших повідомлень є нашим головним пріоритетом. І надзвичайне обслуговування — наша обіцянка. Ми витратили понад 15 років на вдосконалення мистецтва та науки легкої та надійної доставки вашої електронної пошти. Незалежно від розміру чи складності вашого бізнесу, у нас є технологія, звітність і ресурси підтримки, які допоможуть досягти успіху вашої електронної пошти. Шукаєте простий досвід без головного болю? Ми знайшли правильний баланс між багатофункціональним рішенням для доставки вихідної пошти, простим у використанні інтерфейсом інформаційної панелі та ще більш простим налаштуванням. Ви можете бути налаштовані та запущені за лічені хвилини. Наша власна технологія сервера електронної пошти, розширена аналітика та персоналізована підтримка клієнтів допомагають SocketLabs забезпечувати найкращий досвід роботи з клієнтами. Наші продукти та послуги гарантують, що ви зможете: - Отримувати важливу маркетингову та транзакційну електронну пошту до папки "Вхідні" - Отримувати детальне візуальне уявлення про ефективність вашої електронної пошти за всіма KPI - Звертатися до наших експертів із доставки електронної пошти, якщо виникне проблема - Економити час і гроші, використовуючи ефективну та надійну інфраструктуру електронної пошти SocketLabs. Зберігайте та зберігайте електронну пошту в комфорті нашої надійно захищеної та сумісної системи електронної пошти У SocketLabs ми знаємо, наскільки важлива електронна пошта для вашого бізнесу, тому вдосконалюємо «науку попадання в папку вхідних повідомлень» це наша пристрасть.
Success.ai
success.ai
Success.ai — це універсальна платформа холодної електронної пошти, розроблена, щоб допомогти підприємствам досягти гіперзростання. З фокусом на розблокуванні необмеженої кількості потенційних клієнтів, електронних листів, розминки та розширених можливостей написання штучного інтелекту, цей інструмент має на меті посилити зусилля з поширення інформації. Платформа надає доступ до великої бази даних із понад 700 мільйонів перевірених потенційних клієнтів B2B, що дозволяє користувачам легко знаходити своїх ідеальних клієнтів і взаємодіяти з ними. Це доповнюється вдосконаленими фільтрами та ключовими словами, які дозволяють цільове залучення клієнтів за галуззю, розміром компанії, місцезнаходженням і доходом. Success.ai також пропонує необмежену кількість облікових записів для надсилання електронної пошти, що дозволяє користувачам надсилати тисячі електронних листів щодня без шкоди для їхньої репутації. Функція розігріву інструмента допомагає забезпечити максимальну ефективність доставки електронної пошти та запобігає потраплянню спаму в електронні листи, забезпечуючи спокій і гарантовану доставку вхідних повідомлень. Функція написання на основі штучного інтелекту дозволяє користувачам без зусиль створювати індивідуальні електронні листи, використовуючи штучний інтелект для підтримки автентичності бренду та впливу на дані. Персоналізація штучного інтелекту ще більше покращує залучення та рівень відповіді, дозволяючи користувачам використовувати більше можливостей. Додаткові функції включають InboxHub, який оптимізує відповіді потенційних клієнтів і закриття угод, а також потужну аналітику кампаній для досягнення максимальних результатів. Інструмент також пропонує чергування вхідних повідомлень для органічного розподілу надсилання електронної пошти між кількома обліковими записами, а також перевірку електронної пошти та масове тестування домену для забезпечення доставки. Загалом Success.ai — це комплексне рішення, яке має на меті допомогти компаніям прискорити свій розвиток і досягти максимального ефекту та успіху в своїх кампаніях холодної електронної пошти.
Foureyes
foureyes.io
Програмне забезпечення Foureyes для аналізу продажів допомагає компаніям відстежувати, захищати, залучати та продавати краще. Як правило, компанії зосереджуються на тому, щоб залучити більше потенційних клієнтів за допомогою маркетингових зусиль на початку послідовності. Але Foureyes дозволяє компаніям підтримувати конверсійну діяльність у нижній частині воронки та людей, які відповідають за продажі. Завдяки Foureyes компанії отримують доступ до кожного дзвінка, форми та чату за допомогою запатентованого відстеження веб-сайту на рівні користувача. Автоматичне ведення журналів і аналіз захищають і визначають пріоритети вашого трубопроводу. Програмне забезпечення для динамічного спілкування залучає потенційних клієнтів за допомогою оновлень, що стосуються інвентарю, які надсилаються відповідним потенційним клієнтам. Статистика та сповіщення про потенційних клієнтів на основі штучного інтелекту допомагають відділам продажів покращити процес продажів за допомогою кращих розмов, орієнтованих на клієнта. Використовуючи Foureyes, клієнти підвищують рівень закриття в середньому на 41%. Сьогодні програмне забезпечення Foureyes для аналізу продажів працює на більш ніж 5000 підприємствах, а базова платформа даних про клієнтів інформує про продажі та маркетингові рішення великих виробників, включаючи Stellantis і Nissan Motor Co.
Routee
routee.net
Routee є провідним постачальником хмарних комунікацій, який проектує, розробляє та розповсюджує передові рішення для автоматизації Інтернету та API. Завдяки надійній платформі та масштабованому API він допомагає корпораціям, підприємствам роздрібної торгівлі та постачальникам послуг у всьому світі ефективно спілкуватися зі своєю цільовою аудиторією. Завдяки потужній інфраструктурі AMD Telecom Routee надає потужний набір інструментів для залучення своїх надійних глобальних партнерів і деяких із найвідоміших корпорацій зі списку Fortune 500. Які речі ви можете робити з Routee? -SMS Ефективно поширюйте своє повідомлення по всьому світу за допомогою SMS-служб, які надає Routee. Маркетингові SMS, транзакційні SMS, двосторонні SMS, двофакторна автентифікація SMS, SMS-опитування, масові MMS, перевірений відправник SMS. -VOICE Дозвольте людям почути голос вашого бізнесу за допомогою численних варіантів VoIP. Підніміть свій бренд за допомогою голосового мовлення, двостороннього голосового зв’язку, дзвінка клацанням, тексту в мовлення, хмарного IVR і голосової двофакторної автентифікації. -EMAIL Дізнайтеся, яка служба електронної пошти вам підходить, налаштуйте її та втілюйте в життя. Рекламна електронна пошта, транзакційна електронна пошта, перевірка електронної пошти. Який вам потрібен? - ПРОГРАМИ ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ Охоплюйте своїх клієнтів за допомогою більшої кількості інтерактивних повідомлень і збільшуйте свої доходи. Спілкуйтеся з ними через Viber, RCS, Facebook, Telegram і WhatsApp. -НОМЕРИ Отримайте власні номери за преміальною ціною або безкоштовні номери, перевірте свій список контактів і запобігайте шахрайству, пов’язаному з дзвінками. Ця розширена комунікаційна платформа включає віртуальні номери, перевірку номера, пошук номера, пропущений виклик, маскування виклику, безкоштовні номери. - ДВОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ Додайте другий рівень безпеки для свого бізнесу, використовуючи комбінацію двох різних компонентів. Запобігайте шахраям отримати доступ до вашої конфіденційної інформації, програми чи програмного забезпечення. Використовуйте двофакторну автентифікацію з резервною автентифікацією, SMS, голосом, Viber або пропущеним викликом.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail — це платформа електронної пошти та багатоканального маркетингу. Ефективно спілкуйтеся з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, Facebook. З нами ви можете зробити це просто й автоматично, але з індивідуальною турботою. Використовуйте наш редактор drag&drop і створюйте красиві адаптивні шаблони або виберіть один із 100 готових шаблонів. Будьте на крок попереду та використовуйте персоналізацію, динамічний вміст, щоб виділятися у вхідних поштових скриньках клієнтів. Використовуйте наші розширені параметри сегментації, щоб налаштувати вміст і реагувати на поведінку ваших клієнтів. Крім того, розширюйте свою базу даних за допомогою форм реєстрації та рекламних оголошень Facebook. Удосконалюйтеся за допомогою вичерпних звітів. Ми пропонуємо дані про OR, CTR, відмову та відмову від підписки або скарги на спам. Крім того, слідкуйте за коефіцієнтом конверсії, доходом, активністю кожного контакту, картою кліків, відкриттями на комп’ютері та мобільному пристрої, поштовими клієнтами та багатьма іншими корисними статистичними даними. Скористайтеся перевагами нашого простого конструктора автоматизації та дозвольте автоматизації працювати на вас. Використовуйте шаблони найпопулярніших автоматизацій - вітальна серія, знижка на першу покупку, автоматизація дня народження, покинутий кошик, винагорода за покупку, завантаження електронної книги тощо. Отримуйте дані прямо зі свого магазину за допомогою інтеграції – ми пропонуємо Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API тощо. Спробуйте електронну пошту з нашою місячною безкоштовною пробною версією, щоб переконатися самі! Ми зробили надсилання інформаційних бюлетенів і спілкування з вашими клієнтами легкими та доступними лише за кілька кроків. Наша підтримка безкоштовна для всіх користувачів. Ми завжди готові до вас за адресою [email protected] Наші платні плани починаються від 5 євро на місяць.
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від електронного маркетингу. Ось усе, що ви можете робити з Mailmunch: - Створюйте списки розсилки за допомогою різноманітних форм для реєстрації для будь-якої галузі та випадку використання - Підтримуйте ці потенційні клієнти за допомогою послідовностей підтримки потенційних клієнтів - Зменште відмову від кошика та створюйте повторні продажі за допомогою простої у створенні автовідповідачі - Рекламуйте нові кампанії або оголошуйте про оновлення продукту за допомогою високоякісних трансляцій - Збільшуйте конверсії за допомогою наших привабливих цільових сторінок, розроблених для високої тяги. Mailmunch також неймовірно простий у налаштуванні. Наш інтуїтивно зрозумілий інструмент перетягування та скидання разом із сотнями безкоштовних шаблонів гарантують, що ви зможете запустити будь-яку кампанію за лічені хвилини, будь то форма для реєстрації, кампанія електронною поштою чи цільова сторінка. І якщо вам цікаво, чи підходить Mailmunch для вашої організації, не хвилюйтеся. Mailmunch має варіант для кожної галузі та галузі. Докладніше про форми реєстрації в Mailmunch: - Шість різних типів форм реєстрації - Велика бібліотека шаблонів для будь-якого випадку використання - Розширені правила відображення та A/B-тестування - Конструктор перетягування та скидання для легкого налаштування - Зручні для мобільних пристроїв форми, які добре виглядають на кожному пристрої Більше про цільові сторінки Mailmunch: - Велика бібліотека шаблонів для будь-якої галузі - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Готова інтеграція з провідними службами маркетингу електронною поштою - Тестування A/B для оптимізації для високої конверсії Більше про маркетинг електронною поштою Mailmunch : - Велика бібліотека шаблонів для кожної кампанії та ніші - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Послідовності автовідповідача - Легко розробляти та планувати трансляції У нашому потужному наборі інструментів є багато іншого, щоб задовольнити всі ваші потреби маркетингу електронною поштою. Усі наші платні плани мають 60-денну гарантію повернення грошей, що дасть вам впевненість спробувати найпростіший інструмент зростання потенційних клієнтів і маркетингу електронною поштою, який ви знайдете.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent — це рішення для автоматизації маркетингу та маркетингу електронною поштою, розроблене для малих підприємств, що швидко розвиваються, з обмеженими бюджетами. Наша мета — надати функції корпоративного рівня деяких наших найбільших конкурентів за доступною для кожного ціною. У більшості випадків ніколи не потрібно платити тисячі доларів за ці додаткові функції, але вони просто не коштують так багато, щоб справді працювати. Наші ціни встановлені таким же чином. Якщо ви новачок, використовуйте
smoove
smoove.io
Smoove — це платформа автоматизації маркетингу SAAS, яка дозволяє компаніям розвивати, підтримувати та зміцнювати зв’язки з усіма клієнтами — наявними чи потенційними.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша комплексна платформа веб-маркетингу для цифрових агентств, маркетологів, компаній і консультантів. Функціональність Конструктор веб-сайтів, конструктор послідовностей, цільові сторінки, спливаючі вікна, електронна комерція включає CRM із маркетингом електронною поштою, конструктор форм, конструктор опитувань, онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, аналітика, веб-перехоплення та багато іншого! Ваше головне рішення. Відсутність коду, простота перетягування та набір інструментів конвертації гарантують рентабельність ваших інвестицій. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
Simon Data
simondata.com
Simon Data надає командам маркетингу єдину платформу даних клієнтів (CDP), спеціально створену для підвищення ефективності кампанії завдяки швидшій і точнішій сегментації та персоналізації. Перший CDP, створений на базі Snowflake, платформа даних Simon дозволяє брендам позбутися від застарілої архітектури, яка ускладнює доступ до даних і розгортання. Ось чому Tripadvisor, Equinox, JetBlue, ASOS, Venmo та багато інших покладаються на Simon Data для встановлення зв’язку зі споживачами. Платформа даних Simon із низьким кодом розроблена для маркетологів, перетворюючи їх на дослідників даних. Саймон Дейта — 2022 Built-In Best Places to Work, сертифікований Great Places to Work і 8-разовий лідер G2 у просторі CDP. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.simondata.com.
Omeda
omeda.com
Omeda — це всеосяжна комплексна маркетингова технологічна платформа для зростання, залучення та монетизації вашої аудиторії. Завдяки платформі даних клієнтів (CDP), автоматизації електронної пошти та маркетингу, управлінню даними та згодою, управлінню підписками та багатьма інтеграціями, Omeda дозволяє легко створювати складні масштабні кампанії для збільшення аудиторії без додаткових інструментів. Омеда має понад 40 років досвіду управління взаємовідносинами з аудиторією. Ми надсилаємо понад 5,5 мільярдів електронних листів на рік, керуємо понад 25 000 брендів і продуктів, а також очищаємо та керуємо мільйонами записів для наших клієнтів.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit забезпечує керовану оптимізацію конверсій, яка допомагає найбільшим інтернет-брендам збільшити продажі, залучити нових потенційних клієнтів, зупинити відмову та збільшити залучення нових клієнтів. Внутрішні творчі групи та команди розробників ідеально узгоджують технології UpSellit на цільових етапах конверсії, служачи продовженням вашої маркетингової групи. Гнучкі моделі ціноутворення UpSellit підходять для задоволення потреб будь-якого бізнесу та дозволяють роздрібним торговцям будь-якого розміру побачити справжній вплив оптимізації коефіцієнта конверсії. Набір послуг для керування UpSellit включає: - Ремаркетинг електронною поштою - Стимулювані стратегії - SMS-кампанії - Стратегії, орієнтовані на цінності - Технологію перебудови кошиків - Контрольні групи - Розширені тести AB - Поведінковий аналіз - Захист від помилок
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks пропонує вам набір продуктів, які ви можете використовувати для свого маркетингу, щоб розвивати свою компанію, знаходити потенційних клієнтів, надсилати електронні листи, створювати чат-бота, залучати відвідувачів до написання відгуків, запобігати фальшивим електронним листам на вашому сайті, відображати соціальні сповіщення на вашому сайті. і багато іншого. Набір маркетингових продуктів і продуктів для генерування потенційних клієнтів: пакет містить кілька інструментів для генерування потенційних клієнтів, які можна використовувати для розвитку вашої компанії. Залучайте більше потенційних клієнтів і клієнтів: усі інструменти орієнтовані на залучення нових потенційних клієнтів і клієнтів до вашої компанії, щоб сприяти її розвитку. Необмежений доступ до всіх продуктів: пропонуйте необмежений доступ до всього програмного забезпечення без обмежень, більше не платіть за потенційний клієнт. Що включено? Програмне забезпечення для збагачення даних для пошуку електронної пошти нових потенційних клієнтів: знайдіть потенційних клієнтів зі списку компаній. Ви зможете отримати потенційних клієнтів зі списку компаній або доменів. Програмне забезпечення ідеально підходить для компаній B2B, Sales і Growth Hackers. Найкраще програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів. Ідеально підходить для залучення потенційних клієнтів за допомогою холодної електронної пошти. Знайдіть ділову електронну пошту та інформацію про потенційних клієнтів. Експорт веде безпосередньо до Excel із бізнес-даними. Екстракт електронної пошти, телефону та соціальних мереж зі списку веб-сайтів: ви можете завантажити список доменів і витягти електронні листи, URL-адреси соціальних мереж, імена користувачів із Facebook, LinkedIn, Twitter тощо, а також номери телефонів на всіх сторінках кожного веб-сайту. Звіт доступний для завантаження у форматі Excel після вилучення всіх електронних листів.
AddShoppers
addshoppers.com
Наше бачення AddShoppers — бути надійною платформою цифрової комерції для брендів і покупців; відомий тим, що створює чудові враження, які економлять час і гроші. Наш продукт, SafeOpt, використовує мережу з понад 175 мільйонів покупців, дозволяючи брендам надсилати в 3-5 разів більше електронних листів і ефективно відновлювати втрачених покупців. SafeOpt, якому довіряють понад 1000 брендів електронної комерції, бездоганно інтегрується з існуючими маркетинговими стратегіями, забезпечуючи значне зростання доходу та оптимізуючи веб-трафік.
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналітикою, створеною для галузі електронної комерції. Ми в AiTrillion спеціалізуємося на з’єднанні між мільйонами клієнтів у 175+ країнах. Усе, що ви шукаєте, зібрано під одним дахом завдяки інтегрованим та інноваційним функціям. Автоматизація електронного маркетингу Програма винагороди за лояльність Відгуки про продукти + запитання й відповіді Веб-повідомлення Push-повідомлення Партнерський маркетинг Регулярне членство Конструктор форм Автоматизація робочих процесів штучного інтелекту Інтелектуальні спливаючі вікна Панель повідомлень Рекомендації щодо продукту
Nicesender
nicesender.com
Платформа електронного маркетингу. Автоматизація та інтеграція через API. Використовуйте готові шаблони та потужний конструктор для простого макету шаблону електронної пошти.
Infobip
infobip.com
API електронної пошти Infobip — це інфраструктура надсилання електронної пошти, яка миттєво доставляє велику кількість електронних листів через SMTP або HTTP API. Допомагає забезпечити чудову взаємодію з клієнтами завдяки беззатримковій доставці електронних листів, збільшуючи дохід за рахунок максимальної доставки. Підтримка всіх форматів транзакційних або рекламних електронних листів. Надійна і легко масштабована інфраструктура Обробляйте мільйони електронних листів за лічені хвилини та доставляйте їх за 2 секунди з коефіцієнтом доставки 99,4%. Готовий підтримувати будь-який обсяг електронних листів. Створено для груп продуктів і розробників. Проста й гнучка інтеграція, підтримка всіх популярних мов програмування, середній час відповіді <100 мілісекунд, час безперебійної роботи 99,99% за угодою про рівень обслуговування. Цілодобова технічна підтримка від досвідчених інженерів. Центри обробки даних по всьому світу Локальні розгортання та зберігання забезпечують менші затримки та вищий рівень безпеки. Залишайтеся повністю відповідними регіональним нормам. Підтримка доставки Спеціальна команда експертів з доставки допомагає з адаптацією, розминкою спеціального домену та максимізацією продуктивності. Звітування та аналітика Швидко діагностуйте та вирішуйте проблеми з надсиланням за допомогою звітів про журнали та веб-хуків. Відстежуйте ефективність електронної пошти та отримуйте статистику за допомогою повної аналітики електронної пошти. Перевірка електронної пошти Використовуйте API або веб-програму для виявлення контактів із високим ризиком, видалення недійсних адрес електронної пошти та збереження списків розсилки чистими. Захистіть репутацію відправника за допомогою якісної бази даних і підвищте доступність.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot — це постачальник цифрових маркетингових технологій і послуг, що спеціалізується на фінансових послугах. StoneShot допомагає зайнятим командам маркетингу фінансових послуг підвищити залученість і підвищити якість обслуговування клієнтів, мінімізуючи операційну неефективність. Їхня технологія охоплює автоматизацію маркетингу, маркетинг електронною поштою, просування подій, автоматизацію контенту та розповсюдження фінансових документів. StoneShot співпрацює з роздрібними, інституційними та приватними банками, починаючи з фірм-бутіків, що швидко розвиваються, і закінчуючи провідними світовими брендами. Заснована в Лондоні в 2001 році, StoneShot має офіси в Лондоні, Нью-Йорку та Сінгапурі та клієнтів у понад 25 країнах.
Gold Lasso
goldlasso.com
Gold Lasso — це безкоштовний постачальник послуг електронної пошти виключно для медіакомпаній, який допомагає їм монетизувати свої активи електронної пошти за допомогою нативної реклами та автоматизації електронних бюлетенів.
Big Mailer
bigmailer.io
Доступна маркетингова платформа електронної пошти – масова + крапельна + транзакційна – безкоштовно до 1000 контактів. BigMailer підтримує всі основні типи кампаній електронної пошти – масову, автоматизовану, крапельну, автоматичні відповіді, rss для електронної пошти та транзакційну – і дозволяє відправникам великого обсягу об’єднувати всі свої електронні листи. діяльності на єдиній платформі. Вбудоване керування брендом дозволяє оптимізувати робочі процеси для агентств, великих команд, багатопродуктових компаній і виробників із кількома проектами. Запрошуйте необмежену кількість користувачів або клієнтів із відповідним рівнем дозволу та будь-коли змінюйте доступ. Варіант білої мітки доступний для планів агентства та підприємства. Відмови, скасування підписки та скарги обробляються автоматично. Можливість самостійного експорту чи видалення списків у будь-який час, не звертаючись до служби підтримки. Гнучкі параметри керування шаблонами електронної пошти – створюйте чудові шаблони, оптимізовані для мобільних пристроїв, за допомогою нашого редактора з технологією drag-n-drop або скористайтеся нашим класичним редактором, щоб керувати наявними фірмовими шаблонами та редагувати їх як форматований текст або код. Розміщуйте необмежену кількість зображень для використання у своїх шаблонах. Поділіться вибраними шаблонами між брендами. Усі облікові записи починаються на безкоштовному рівні, CC не потрібна.
OpenMoves
openmoves.com
Платформа OpenMoves OM3 — це платформа електронного маркетингу корпоративного рівня, яка надзвичайно проста у використанні та поставляється з нашими послугами I-do™ і We-do™, тож ви можете вибрати, як ви хочете працювати з нами (самообслуговування чи повне обслуговування) . Скористайтеся найпростішою функцією перетягування для створення адаптивних мобільних шаблонів електронної пошти, автоматизованих дріп-кампаній, підрахунку потенційних клієнтів, сегментації користувачів на основі поведінки та багато іншого. Розширені функції включають залишення кошика та перегляду, інтеграцію PipeDrive, Salesforce та MS Dynamics, а також Magento, Shopify та багато іншого. Дізнайтесь більше на: www.openmoves.com/om3-signup
Rejoiner
rejoiner.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу для електронної комерції, створене експертами, на яких ви можете розраховувати 24 години на добу, без вихідних. Інші платформи електронної пошти змушують вас робити сам, залучати агентство або наймати більше штатного персоналу. Rejoiner поставляється з експертами з електронної пошти, які працюють із вашою маркетинговою командою. Зменште накладні витрати, виконуйте швидше та зростайте прибутковіше. Маркетинг електронною поштою для електронної комерції — це все, що ми робимо.
MailBluster
mailbluster.com
MailBluster — це платформа електронного маркетингу на базі AWS. Користувачі з обліковим записом AWS можуть підключити свій обліковий запис AWS SES до MailBluster і скористатися неймовірними функціями платформи, зокрема необмеженим сховищем для передплатників, сегментацією, повністю оновленим редактором Drag & Drop і редактором HTML, серед іншого, на одному з найнижчих рівнів. ціни, доступні на ринку прямо зараз.
Vision6
vision6.com.au
Vision6 від Constant Contact — це найнадійніша маркетингова платформа електронної пошти та SMS-повідомлень в Австралії. Створюйте кампанії електронної пошти, які виглядатимуть красиво на будь-якому пристрої, за допомогою нашого передового дизайнера електронної пошти та професійно розроблених шаблонів. Надсилайте потужні рекламні чи трансакційні електронні листи за допомогою інструментів автоматизації та персоналізації робочого процесу. Збільште свою взаємодію за допомогою SMS-маркетингу. Збільште кількість потенційних клієнтів за допомогою веб-форм і підвищте рентабельність інвестицій за допомогою звітів у реальному часі. Крім того, наша спеціальна команда з питань успіху клієнтів надає підтримку, коли вона вам потрібна. А завдяки безпеці даних, яка краща, ніж Fort Know, ви можете бути впевнені, що ваші дані завжди в безпеці з нами. Ціни починаються від 9 доларів США на місяць. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні! Кредитна картка не потрібна. Заснована в 2001 році зі штаб-квартирою в Австралії, тисячі компаній по всьому світу покладаються на Vision6, щоб розвивати свій бренд і розвивати бізнес за допомогою інтуїтивно зрозумілої електронної пошти та SMS-маркетингу.
UniSender
unisender.com
UniSender — це багатоканальна маркетингова платформа для персоналізованих кампаній електронною поштою та SMS. У ньому є готові до використання шаблони електронної пошти, інструменти автоматизації маркетингу, що економлять час, і глибока зведена статистика. Інтеграція п’ятьма кліками з популярними платформами дозволяє швидко та легко розпочати маркетингову діяльність. UniSender допомагає підприємствам різного розміру розвиватися з 2008 року.
Acymailing
acymailing.com
Інструмент автоматизації розсилки та маркетингу для WordPress і Joomla. Зручний у використанні AcyMailing допоможе вам на кожному кроці вашої електронної кампанії: Концепція: - Перевірте свій вміст (посилання, ключові слова, зображення) - Уникайте того, щоб вашу кампанію вважали СПАМом - Керуйте своїм списком - Дизайн CRM: - Редактор перетягування - Динамічний вставлення вмісту (інформація про одержувача, події...) Управління кампанією: - Надсилайте необмежену кількість електронних листів - Відстежуйте ефективність розсилки новин - Статистика (оцінка кліків, конверсія потенційних клієнтів, швидкість відкриття...) - Подивіться, скільки у вас грошей завдяки вмісту, який ви надіслали у своїх інформаційних бюлетенях
Critical Impact
criticalimpact.com
Застосовуючи інноваційну технологію електронного маркетингу Critical Impact, маркетологи легко надсилають динамічні інформаційні бюлетені, цільові маркетингові повідомлення, опитування та текстові повідомлення (SMS), які справляють значний вплив і отримують ще кращі результати.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro — це гібридна платформа електронного маркетингу для команд цифрового маркетингу. Він інтегрується з кількома постачальниками послуг ретрансляції API доставки електронної пошти та забезпечує доставку кампаній електронної пошти до списку електронних листів для підключення. Ви можете розділити тестові доставки електронної пошти між серверами ретрансляції, виконати очищення списку електронних листів, розігрів електронної пошти та перевірити звіти, відстежувати кліки електронної пошти та відкривати кожну кампанію електронної пошти. Він також має розумний автовідповідач і сегментацію списку електронної пошти. За допомогою EasySendy ви можете запускати різноманітні кампанії для взаємодії зі своїми передплатниками та клієнтами за допомогою автовідповідачів і автоматизованих кампаній крапельної електронної пошти. Ви також можете керувати та залучати своїх підписників у месенджері Facebook. Ви можете додати Web Pop Forms, щоб захоплювати передплатників електронної пошти з вашого веб-сайту, створювати користувацькі сторінки передплатників, створювати шаблони електронних листів за допомогою редактора перетягування, створювати потік автоматизації крапельної електронної пошти, виконувати фільтрацію сегментації передплатників. Підключіть свою програму/веб-сайт через API, Google Analytics, WordPress і Zapier. У співпраці зі своїм брендом середнього бізнесу Aritic EasySendy також пропонує набір розширених функцій автоматизації маркетингу, API доставки електронної пошти для транзакцій і комплексну CRM для малого бізнесу, щоб ефективно керувати своїми клієнтами та командами в додатку EasySendy. Отже, якщо ви створюєте цифрові чи фізичні продукти, надаєте послуги, створюєте програмне забезпечення та продаєте/продаєте онлайн, EasySendy для вас.
VerticalResponse
verticalresponse.com
VerticalResponse®, компанія Deluxe, допомагає компаніям спілкуватися зі своїми клієнтами через електронну пошту, соціальні мережі тощо. Створюйте, керуйте та оптимізуйте маркетингові кампанії електронною поштою лише кількома клацаннями миші, не потребуючи досвіду проектування чи програмування. Вибирайте з безлічі привабливих шаблонів, адаптованих до мобільних пристроїв, або створюйте повідомлення з нуля за допомогою нашого простого редактора електронної пошти. Економте час за допомогою автоматичних вітальних повідомлень та інших автовідповідачів, які забезпечують чудовий досвід для ваших передплатників електронної пошти. Ще більше залучайте свою аудиторію за допомогою публікацій у соціальних мережах, цільових сторінок і опитувань клієнтів, які можна створити та опублікувати за лічені хвилини. Крім того, VerticalResponse інтегрується з Salesforce і десятками інших онлайн-платформ, що дозволяє легко отримувати дані клієнтів, які надходять прямо у ваші списки контактів. Понад 1 400 000 підприємств будь-якого розміру довірили платформі VerticalResponse свої маркетингові потреби електронною поштою.
Sendloop
sendloop.com
Sendloop – це маркетинговий інструмент, який автоматизує маркетинг електронною поштою, щоб допомогти малому бізнесу розвиватися. Жодного складного електронного маркетингу. Sendloop — найпростіший сервіс електронного маркетингу. Налаштуйте свій обліковий запис за лічені секунди та почніть надсилати чудові електронні листи всього за кілька хвилин.
Ungapped
ungapped.com
Інтегруючи основні інструменти маркетингу та продажів, Ungapped прагне зробити повсякденне ведення бізнесу менш безладним і більш цілісним, щоб компанії, що розвиваються, могли створювати виняткові умови для клієнтів для розвитку вашого бізнесу. Повна платформа для розвитку бізнесу з інструментами для електронного маркетингу, опитувань, запрошень, форм реєстрації та текстових повідомлень. Окрім нашої платформи, ми також пропонуємо консультаційні послуги, щоб допомогти вам створити винятковий досвід клієнтів.
theMarketer
themarketer.com
theMarketer — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти та лояльності, розроблена для стимулювання зростання бізнесу та налагодження справжніх стосунків із клієнтами. Створюйте 100% персоналізовані інформаційні бюлетені, створюйте програми лояльності, налаштовуйте автоматизовані потоки, надсилайте SMS і push-повідомлення, розширюйте свій список контактів за допомогою спливаючих вікон, покладайтеся на RFM-аналіз, збирайте відгуки та відгуки та використовуйте рефералів, щоб перетворити взаємодію з клієнтами на значущі відносини , підвищити лояльність до бренду, а також цінність клієнта.
Octeth
www2.octeth.com
Octeth — це локальне програмне забезпечення для електронного маркетингу та керування аудиторією корпоративного рівня. Його назавжди безкоштовне видання для спільноти надає вам доступ до всіх функцій корпоративного рівня, що дозволяє безкоштовно надсилати масові електронні листи, сумісні з GDPR, до 10 000 передплатників.
Mailkit
mailkit.com
Маркетингова платформа преміум-класу, щоб по-справжньому розкрити свій творчий потенціал. У вас є можливість створювати нові та захоплюючі способи автоматизації спілкування за допомогою динамічної персоналізації, високої ефективності та оцінки залучення.
JetSend
jetsend.com
JetSend — це система керування транзакційною електронною поштою, розроблена, щоб допомогти компаніям керувати, надсилати та відстежувати цифрові повідомлення. За допомогою JetSend розробники можуть інтегрувати наш індивідуальний API у ваші програмні платформи та забезпечити доставку важливих транзакційних повідомлень вашим користувачам. Крім того, JetSend може відстежувати аналітику доставки на персоналізованій інформаційній панелі, щоб ви могли контролювати ефективність ваших важливих транзакційних повідомлень. Найкраще для: JetSend орієнтований на технологічні компанії, які прагнуть інтегрувати надійну платформу транзакційних повідомлень у свої програми без необхідності створювати власну інфраструктуру. Огляд цін: вартість JetSend починається від 8,00 доларів США на місяць залежно від використання. JetSend пропонує безкоштовну пробну версію!
Campaignfeed
brands.campaignfeed.com
Ніколи більше не вичерпайте ідеї для розсилки новин. Campaignfeed – це бібліотека інформаційних бюлетенів №1, яка надає передові практики від 45 000+ провідних брендів. Відстежуйте свою конкуренцію та отримайте максимум від маркетингових зусиль електронною поштою.
Nitronews
nitronews.com.br
Маркетинг електронною поштою – це використання електронної пошти як інформаційного інструменту або прямого маркетингу, повага до належної практики та правил ринку, використання відповідних інструментів для цього та вимірювання прибутку за допомогою звітів про відкриття, кліки, відмови тощо.
Markeaze
markeaze.com
Markeaze - універсальний маркетинговий інструмент для індустрії моди, який комплексно вирішує проблеми маркетологів. Створюйте приголомшливі дизайни електронної пошти або аналізуйте, який вміст найкраще підходить для ваших клієнтів — виберіть те, що вам потрібно, і подивіться, як мало часу вам потрібно для цього! 1) Сегментація електронної пошти. Ви можете легко створювати статичні та динамічні сегменти на основі десятків різних атрибутів клієнта. Створіть власні атрибути, щоб зрозуміти ваші вподобання вашої аудиторії та налаштувати унікальність і релевантність вашого вмісту. 2) Простий візуальний конструктор електронної пошти, який можна перетягнути й опустити. Легко створюйте приголомшливі електронні листи, одночасно редагуйте версії для мобільних пристроїв і настільних комп’ютерів, щоб оптимізувати розміри електронних листів. Увімкніть темний режим для тих, хто працює вночі. А якщо ви фахівець у кодуванні, збожеволійте в редакторі блоків