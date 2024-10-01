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Програмне забезпечення електронного маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Джибуті
Програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою є важливим інструментом для компаній, щоб створювати та контролювати свої списки електронних адрес, сегментуючи їх для цільових кампаній електронної пошти, одночасно відстежуючи взаємодію з підписниками. Ці інструменти дозволяють створювати налаштовані електронні листи, використовуючи HTML і CSS або зручні редактори WYSIWYG. Інтеграція з програмним забезпеченням для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) покращує прогнозні можливості платформи. Маркетинг електронною поштою є типовою функцією інструментів автоматизації маркетингу. На відміну від комплексних рішень автоматизації, що охоплюють різні канали, ці продукти зосереджені саме на електронному маркетингу. Для детального вивчення можливостей електронного маркетингу в продуктах автоматизації маркетингу покупці можуть звернутися до сторінки категорії «Автоматизація маркетингу».
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати ...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, яким люблять користуватися команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає перев...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
Zoho Campaigns
zoho.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам ...
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
SuiteDash
suitedash.com
Більше ніж просто програмне забезпечення клієнтського порталу, SuiteDash — це повністю інтегрована хмарна платформа, яка повністю задовольнить потреби більшості малих і середніх підприємств у програмному забезпеченні. На жаль, багато власників бізнесу неймовірно розчаровані програмним забезпеченням,...
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобаєт...
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою ...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки біл...
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Ісаак Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували в рамках програми акселератора Techstars. Станом...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у вистав...
ConvertKit
convertkit.com
Отримайте інструменти електронного маркетингу та засоби автоматизації, необхідні для розвитку вашого блогу та бізнесу. Приєднуйтесь до понад 100 000 творців і спробуйте ConvertKit сьогодні.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також с...
Systeme
systeme.io
Systeme.io має всі інструменти, необхідні для розвитку вашого онлайн-бізнесу. Натисніть тут, щоб створити БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис!
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz — це багатоканальна платформа холодного зв’язку, яка допомагає підприємствам перетворювати потенційних клієнтів на покупців. SendBuzz надає користувацькі послідовності потоків, за допомогою яких власники бізнесу та маркетологи можуть автоматизувати свій маркетинг і продажі за допомогою елек...
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, маркетинг електронною поштою та продукти. Все під одним дахом. Тисячі таких людей, як ви, використовують Podia, щоб об’єднати весь свій бізнес на одній платформі. Подія безкоштовна. І коли ви ростете, у нього є всі інструменти, які вам знадобляться, щоб продовжувати рости.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це найпопулярніша платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Збільшуйте конверсії та продажі, покращуйте підтримку та розвивайтеся швидше за допомогою HelpCrunch. Функції включають: - Живий чат - Чат-бот - База знань - Маркетинг електронною поштою - Спливаю...
SendFox
sendfox.com
Збільште свою аудиторію за допомогою кампаній електронною поштою, автоматизації та цільових сторінок, які інтегрують ваш вміст.
AdRoll
adroll.com
Завдяки маркетинговому програмному забезпеченню AdRoll, керованому штучним інтелектом, ви можете отримати складне націлювання на аудиторію, міжканальне залучення, розширене вимірювання та атрибуцію – все в одному місці. Створюйте бренд, який люблять клієнти, перетворюйте більше відвідувачів на клієн...
Success.ai
success.ai
Success.ai — це універсальна платформа холодної електронної пошти, розроблена, щоб допомогти підприємствам досягти гіперзростання. З фокусом на розблокуванні необмеженої кількості потенційних клієнтів, електронних листів, розминки та розширених можливостей написання штучного інтелекту, цей інструмен...
EcoSend
ecosend.io
Перша в світі стійка платформа електронного маркетингу. Перейдіть з MailChimp, щоб надсилати кращі кампанії електронною поштою, розширювати свою аудиторію та відновлювати планету.
Rasa.io
rasa.io
Наші інформаційні бюлетені залучають ваших клієнтів за допомогою підібраного вмісту та допомагають будувати стосунки. Ми надаємо компаніям спосіб регулярно надавати реальні переваги кожному в їхньому списку розсилки. І не просто регулярно, а актуально. Завдяки автоматизації компанії можуть працювати...
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro — це гібридна платформа електронного маркетингу для команд цифрового маркетингу. Він інтегрується з кількома постачальниками послуг ретрансляції API доставки електронної пошти та забезпечує доставку кампаній електронної пошти до списку електронних листів для підключення. Ви можете розд...
Customerly
customerly.io
Надайте своїм клієнтам підтримку, на яку вони заслуговують. Customer дозволяє легко продовжувати пропонувати своїм клієнтам підтримку світового рівня, поки ви розвиваєте та масштабуєте свій бізнес
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy — це платформа для написання електронної пошти на базі ШІ, розроблена спеціально для маркетологів. Зосереджуючись на економії часу та зусиль користувача, він надає допомогу у створенні ефектного вмісту для широкого спектру маркетингових кампаній електронною поштою, включаючи крапельниці т...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе у вашому Gmail та інших програмах Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, розвивати відносини з клієнтами, контролювати прогрес продажів і укладати більше угод. Підприємства ростуть у 5 разі...
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus — це інструмент електронного маркетингу, який пропонує багатий набір шаблонів електронного маркетингу, що дозволяє користувачам створювати кампанії, які реагують на будь-який пристрій, за лічені хвилини. Користувачі мають можливість створювати послідовності електронних листів, імпортува...
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor від Marigold — це простий інструмент маркетингу електронною поштою, який дає змогу маркетологам надсилати красиві та персоналізовані електронні листи, створюючи надійний канал для збільшення взаємодії з передплатниками та сприяння лояльності читачів і переходів. Красиві шаблони, інс...
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бі...
Litmus
litmus.com
Лакмус – це те, як маркетологи враховують кожне відправлення. Це основний компонент вашого стеку технологій, який дозволяє вам створювати, персоналізувати, тестувати, переглядати та аналізувати кожну електронну пошту, яку ви надсилаєте. Занадто багато компаній розсилають несправні електронні листи, ...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це комплексна платформа CRM та маркетингу електронною поштою, яка допомагає організаціям B2B працювати разом, щоб вигравати більше угод. Досить простий для будь-якого користувача та достатньо складний для будь-якого бізнесу, Nutshell розроблено для команд, які втомилися від жонглювання ок...
Transpond
transpond.io
Керуйте підписниками, створюйте красиві шаблони, створюйте автоматичні електронні листи, надсилайте та відстежуйте кампанії. Ласкаво просимо до Transpond - передової маркетингової платформи. Спробуйте Transpond - простий у використанні маркетинговий пакет. Створюйте видатні повідомлення для своїх к...
Metrilo
metrilo.com
Metrilo допомагає брендам електронної комерції розвиватися, роблячи маркетингові дані та дані клієнтів ефективними, зосереджуючись на утриманні та вищому CLTV. Інструменти включають звітність у реальному часі, базу даних клієнтів, сегментацію, маркетинг електронною поштою та автоматизацію. Інтеграці...
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol — це маркетингова платформа електронної пошти з універсальним конструктором спливаючих вікон. Це допомагає брендам електронної комерції залучати постійних клієнтів. Додаток надає продавцям інструменти, необхідні для... Показати більше спеціальних пропозицій, запобігання залишенню коши...
Levitate
levitate.ai
Заснована у 2017 році творцем ShareFile Джессі Ліпсоном, Levitate допомагає малим підприємствам зосередитися на тому, що вони вміють найкраще: налагодженні відносин. Levitate – це маркетинговий інструмент для підтримки зв’язку, розроблений, щоб допомогти малим підприємствам будувати та підтримувати ...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend — це комунікаційне програмне забезпечення для компаній і розробників. Ми пропонуємо SMS, MMS, голосовий зв’язок, онлайн-пошту, електронну пошту та факс — щоб допомогти вам спілкуватися з важливими людьми. ClickSend підтримує наша талановита команда з понад 100 людей, які працюють в Австр...
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтеся з шаблонами холодної електронної пошти та привітайтеся з програмною холодною електронною поштою! Salesforge — це універсальний супердодаток для реалізації продажів, який дає кожній команді продажів найвищу ймовірність досягти мети, вирішуючи потребу персоналізувати холодну електронну по...
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — це хмарна платформа інтегрованих бізнес-додатків, розроблена для компаній будь-якого розміру та форми. Керуйте майже будь-якими бізнес-завданнями за допомогою програм Apptivo, від продажів і маркетингу до виставлення рахунків і підтримки, і все між ними. З Apptivo немає ціноутворення для к...
Sendy
sendy.co
Sendy — це програма для розсилки електронних листів, яка дає змогу надсилати відстежувані електронні листи через Amazon Simple Email Service (SES). Це дає змогу надсилати автентифіковані масові листи за шалено низькою ціною без шкоди для доставки.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це платформа роздрібного маркетингу, яка допомагає маркетологам за лічені хвилини перетворити дані на кампанії, що приносять дохід. Завдяки даним, вбудованим безпосередньо в робочі процеси кампанії, а також прогнозним моделям «вкажи та клацни», маркетологи роздрібної торгівлі можуть залиш...
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — це комплексна платформа для залучення клієнтів. Такі функції, як «To-Do» для команд, можливості керування клієнтами, створення автоматизованих робочих процесів, призначення електронних листів, позначення електронних листів, щоб залишатися впорядкованими, і додавання внутрішніх приміток д...
GoSquared
gosquared.com
Перша в світі стійка платформа електронного маркетингу. Перейдіть із MailChimp, щоб надсилати кращі кампанії електронною поштою, розширювати свою аудиторію та відновлювати планету.
Cakemail
cakemail.com
Усі інструменти, необхідні для доставки листів, які потрібні людям. Залучайте свою аудиторію та розвивайте свій бізнес за допомогою інструментів і постійної підтримки, необхідних для надсилання маркетингових і трансакційних електронних листів.
MailUp
mailup.com
MailUp — це просте та масштабоване рішення для створення, автоматизації та налаштування маркетингових кампаній у додатках електронної пошти, SMS і обміну повідомленнями. Кому довіряють понад 10 000 клієнтів у всьому світі, він пропонує розширені функції автоматизації та найкращі у своєму класі техно...
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — це маркетингова платформа електронної пошти, яка має глобальну місію допомогти компаніям у всьому світі налагодити відносини зі своїми клієнтами. * СТВОРЮЙТЕ ЕЛЕКТРОННІ ПОСИЛАННЯ, ЯКІ ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ Користувачі будь-якого рівня кваліфікації можуть створювати кампанії електронною поштою...
Big Mailer
bigmailer.io
Доступна маркетингова платформа електронної пошти – масова + крапельна + транзакційна – безкоштовно до 1000 контактів. BigMailer підтримує всі основні типи кампаній електронної пошти – масову, автоматизовану, крапельну, автоматичні відповіді, rss для електронної пошти та транзакційну – і дозволяє ві...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша комплексна платформа веб-маркетингу для цифрових агентств, маркетологів, компаній і консультантів. Функціональність Конструктор веб-сайтів, конструктор послідовностей, цільові сторінки, спливаючі вікна, електронна комерція включає CRM із маркетингом електронною поштою, конструктор форм...
Markate
markate.com
Додаток Markate ідеально підходить для будь-якого сервісного бізнесу, який шукає доступне, готове до мобільних пристроїв, просте у використанні рішення для наскрізного керування. Дізнайтеся, як Markate допомагає вашому бізнесу.
Flexmail
flexmail.be
Flexmail полегшив маркетинг електронною поштою: ви розробляєте листи та кампанії відповідно до своїх потреб, охоплюєте людей, які важливі для вас, і вчитеся на правильних результатах. Подивіться ширшу картину для кожної окремої людини у вашому списку, об’єднайте інформацію за допомогою форм і цільов...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від ...
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email – це канадсько-польська компанія, заснована в 2010 році. Після багатьох років надання клієнтам послуг електронної пошти сьогодні Elastic Email – це дивовижна маркетингова платформа електронної пошти, побудована на основі найбільш економічно ефективного API електронної пошти. Завдяки ре...
SendX
sendx.io
SendX — це інтуїтивно зрозуміле, доступне та багатофункціональне програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою для маркетологів і власників бізнесу. SendX пишається тим, що надає маркетологам один із найпростіших інтерфейсів користувача в галузі. SendX забезпечує необмежену кількість надс...
Infobip
infobip.com
API електронної пошти Infobip — це інфраструктура надсилання електронної пошти, яка миттєво доставляє велику кількість електронних листів через SMTP або HTTP API. Допомагає забезпечити чудову взаємодію з клієнтами завдяки беззатримковій доставці електронних листів, збільшуючи дохід за рахунок максим...
mails.ai
mails.ai
Mails.ai — це найкраща платформа для розвитку вашого бізнесу за допомогою ефективної холодної електронної пошти. Це передова, але зручна система, яка допомагає охопити більше людей з меншими зусиллями. Що вам сподобається в Mails.ai: - Розумна автоматизація електронної пошти: наш штучний інтелект пі...
QuickMail
quickmail.io
QuickMail — це інструмент для автоматизації вашої особистої електронної пошти для продажу та маркетингу. Якщо ви або ваша команда прагнете побудувати передбачуваний канал продажів, звертаючись до потенційних клієнтів електронною поштою, щоб отримати нових потенційних клієнтів, вам сподобається Quick...