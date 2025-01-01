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Програмне забезпечення для керування електронною поштою
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Програмне забезпечення для керування електронною поштою - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування електронною поштою оптимізує організацію вхідних повідомлень шляхом автоматичної категоризації та пріоритетності вхідних електронних листів. Ця технологія підвищує продуктивність для окремих людей і компаній завдяки автоматизації та штучному інтелекту. Основні функції часто включають зменшення відволікань за допомогою таких опцій, як функція відкладення для відкладення нетермінових електронних листів і настроювані правила для автоматичного архівування. Додаткові можливості можуть включати відстеження електронної пошти, створення шаблонів, автоматичне сортування та просте скасування підписки на небажаний вміст. Це програмне забезпечення особливо корисне для команд, які працюють із клієнтами та клієнтами, оскільки дозволяє їм ефективно керувати спільними розмовами та заявками, відстежувати важливі показники та KPI, а також автоматизувати робочі процеси.

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Fastmail

Fastmail

fastmail.com

Fastmail - це платна служба електронної пошти з інструментами для управління повідомленнями, календарями та контактами з акцентом на конфіденційність та безпеку.

Titan Email

Titan Email

titan.email

Titan Email - це поштовий додаток для малого бізнесу, що пропонує інструменти для управління електронною поштою, планування та інтеграції з календарями.

Unroll.Me

Unroll.Me

unroll.me

Unroll.Me - це додаток, який дозволяє легко скасувати підписки на електронні листи та організувати вашу поштову скриньку.

Clean Email

Clean Email

clean.email

Clean Email допомагає впорядкувати вхідні листи, зменшити спам та автоматизувати управління електронною поштою для більшої ефективності.

Shortwave

Shortwave

shortwave.com

Shortwave - це додаток для електронної пошти, який інтегрується з Gmail, організовує вхідні листи та покращує продуктивність команди за допомогою AI функцій.

Help Scout

Help Scout

helpscout.com

Help Scout - це програмне забезпечення для підтримки клієнтів, яке об'єднує електронну пошту та онлайн-чат, спрощуючи взаємодію команд з клієнтами.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mail Butler — це плагін для електронної пошти, що покращує управління листами, додаючи функції розумного відстеження, планування та автоматизації.

Neo

Neo

neo.space

Neo – це платформа для створення професійних електронних адрес та веб-сайтів, що допомагає малим бізнесам та підприємцям покращити свою онлайн-присутність.

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

SaneBox - це інструмент, що допомагає організувати електронну пошту, автоматично сортує важливі та несуттєві листи, заощаджуючи час користувача.

Paced Email

Paced Email

paced.email

Paced Email — це інструмент для управління електронною поштою, який допомагає зменшити завантаження поштової скриньки та захистити вашу конфіденційність.

Front

Front

front.com

Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, що дозволяє спростити комунікацію через кілька каналів з одного інтерфейсу.

Krystal

Krystal

krystal.io

Krystal – інтернет-сервіс, що пропонує веб-хостинг, хмарні послуги та VoIP рішення, з акцентом на сталий розвиток та енергію з відновлювальних джерел.

Zoho SalesInbox

Zoho SalesInbox

zoho.com

Zoho SalesInbox автоматично впорядковує електронні листи відповідно до угод, дозволяючи виконувати всі CRM-дії прямо з вхідних повідомлень.

Hiver

Hiver

hiverhq.com

Hiver - це платформа для комунікації та співпраці в Gmail, що полегшує управління електронною поштою та покращує підтримку клієнтів.

Gmelius

Gmelius

gmelius.com

Gmelius — це платформа для співпраці, що інтегрується з Gmail, автоматизує робочі процеси та полегшує управління електронною поштою для команд.

Tonkean

Tonkean

tonkean.com

Tonkean - платформа для автоматизації бізнес-процесів без коду, що дозволяє корпоративним командам адаптувати та оптимізувати робочі процеси.

Leadspicker

Leadspicker

leadspicker.com

Leadspicker - SaaS платформа для генерації свинців та електронного маркетингу. Оптимізує процес знаходження потенційних клієнтів та запуску кампаній.

Vodien

Vodien

vodien.com

Vodien пропонує веб-хостинг та доменні послуги в Сінгапурі, забезпечуючи швидкість і безпеку для веб-сайтів, особливо для бізнесу в Азії.

OutReachBin

OutReachBin

outreachbin.com

OutReachBin дозволяє надсилати масові електронні листи, покращує доставляння та репутацію відправника, а також автоматизує процеси та персоналізацію листів.

Rooftop

Rooftop

getrooftop.io

Rooftop змінює підхід до командної роботи з електронною поштою, дозволяючи ефективно згадувати колег та організовувати спільні скриньки.

InMoat

InMoat

inmoat.com

InMoat допомагає управляти вашою електронною поштою, фільтруючи важливі повідомлення у вашій поштовій скриньці та переміщаючи непотрібні до папки @InMoat.

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