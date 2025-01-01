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Програмне забезпечення для керування електронною поштою оптимізує організацію вхідних повідомлень шляхом автоматичної категоризації та пріоритетності вхідних електронних листів. Ця технологія підвищує продуктивність для окремих людей і компаній завдяки автоматизації та штучному інтелекту. Основні функції часто включають зменшення відволікань за допомогою таких опцій, як функція відкладення для відкладення нетермінових електронних листів і настроювані правила для автоматичного архівування. Додаткові можливості можуть включати відстеження електронної пошти, створення шаблонів, автоматичне сортування та просте скасування підписки на небажаний вміст. Це програмне забезпечення особливо корисне для команд, які працюють із клієнтами та клієнтами, оскільки дозволяє їм ефективно керувати спільними розмовами та заявками, відстежувати важливі показники та KPI, а також автоматизувати робочі процеси.
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Fastmail
fastmail.com
Fastmail - це платна служба електронної пошти з інструментами для управління повідомленнями, календарями та контактами з акцентом на конфіденційність та безпеку.
Titan Email
titan.email
Titan Email - це поштовий додаток для малого бізнесу, що пропонує інструменти для управління електронною поштою, планування та інтеграції з календарями.
Unroll.Me
unroll.me
Unroll.Me - це додаток, який дозволяє легко скасувати підписки на електронні листи та організувати вашу поштову скриньку.
Clean Email
clean.email
Clean Email допомагає впорядкувати вхідні листи, зменшити спам та автоматизувати управління електронною поштою для більшої ефективності.
Shortwave
shortwave.com
Shortwave - це додаток для електронної пошти, який інтегрується з Gmail, організовує вхідні листи та покращує продуктивність команди за допомогою AI функцій.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout - це програмне забезпечення для підтримки клієнтів, яке об'єднує електронну пошту та онлайн-чат, спрощуючи взаємодію команд з клієнтами.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — це плагін для електронної пошти, що покращує управління листами, додаючи функції розумного відстеження, планування та автоматизації.
Neo
neo.space
Neo – це платформа для створення професійних електронних адрес та веб-сайтів, що допомагає малим бізнесам та підприємцям покращити свою онлайн-присутність.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox - це інструмент, що допомагає організувати електронну пошту, автоматично сортує важливі та несуттєві листи, заощаджуючи час користувача.
Paced Email
paced.email
Paced Email — це інструмент для управління електронною поштою, який допомагає зменшити завантаження поштової скриньки та захистити вашу конфіденційність.
Front
front.com
Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.
Trengo
trengo.com
Trengo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, що дозволяє спростити комунікацію через кілька каналів з одного інтерфейсу.
Krystal
krystal.io
Krystal – інтернет-сервіс, що пропонує веб-хостинг, хмарні послуги та VoIP рішення, з акцентом на сталий розвиток та енергію з відновлювальних джерел.
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox автоматично впорядковує електронні листи відповідно до угод, дозволяючи виконувати всі CRM-дії прямо з вхідних повідомлень.
Hiver
hiverhq.com
Hiver - це платформа для комунікації та співпраці в Gmail, що полегшує управління електронною поштою та покращує підтримку клієнтів.
Gmelius
gmelius.com
Gmelius — це платформа для співпраці, що інтегрується з Gmail, автоматизує робочі процеси та полегшує управління електронною поштою для команд.
Tonkean
tonkean.com
Tonkean - платформа для автоматизації бізнес-процесів без коду, що дозволяє корпоративним командам адаптувати та оптимізувати робочі процеси.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker - SaaS платформа для генерації свинців та електронного маркетингу. Оптимізує процес знаходження потенційних клієнтів та запуску кампаній.
Vodien
vodien.com
Vodien пропонує веб-хостинг та доменні послуги в Сінгапурі, забезпечуючи швидкість і безпеку для веб-сайтів, особливо для бізнесу в Азії.
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin дозволяє надсилати масові електронні листи, покращує доставляння та репутацію відправника, а також автоматизує процеси та персоналізацію листів.
Rooftop
getrooftop.io
Rooftop змінює підхід до командної роботи з електронною поштою, дозволяючи ефективно згадувати колег та організовувати спільні скриньки.
InMoat
inmoat.com
InMoat допомагає управляти вашою електронною поштою, фільтруючи важливі повідомлення у вашій поштовій скриньці та переміщаючи непотрібні до папки @InMoat.
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