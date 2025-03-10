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Програмне забезпечення для керування електронною поштою оптимізує організацію вхідних повідомлень шляхом автоматичної категоризації та пріоритетності вхідних електронних листів. Ця технологія підвищує продуктивність для окремих людей і компаній завдяки автоматизації та штучному інтелекту. Основні функції часто включають зменшення відволікань за допомогою таких опцій, як функція відкладення для відкладення нетермінових електронних листів і настроювані правила для автоматичного архівування. Додаткові можливості можуть включати відстеження електронної пошти, створення шаблонів, автоматичне сортування та просте скасування підписки на небажаний вміст. Це програмне забезпечення особливо корисне для команд, які працюють із клієнтами та клієнтами, оскільки дозволяє їм ефективно керувати спільними розмовами та заявками, відстежувати важливі показники та KPI, а також автоматизувати робочі процеси.
Запит на новий застосунок
Tonkean
tonkean.com
Tonkean - платформа для автоматизації бізнес-процесів без коду, що дозволяє корпоративним командам адаптувати та оптимізувати робочі процеси.
InMoat
inmoat.com
InMoat наповнює вашу поштову скриньку, надаючи вам контроль над налаштуваннями електронної пошти. За допомогою InMoat ви можете підтримувати зосереджену папку "Вхідні", вибираючи типи електронних листів, які важливі для вас. Інші неважливі та нетермінові електронні листи буде відфільтровано до вашої папки @InMoat для подальшого перегляду. Незалежно від того, чи хочете ви визначити пріоритетність членів своєї команди, запрошення в календарі чи оновлення проектної співпраці, InMoat надає вам контроль. Штаб-квартира InMoat знаходиться в Остіні, штат Техас, розроблена віддаленою командою в США та Канаді.
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin дозволяє надсилати необмежену кількість електронних листів, які потрапляють у вхідні! Отримайте більше відкриття, більше потенційних клієнтів і більше продажів. Підвищення репутації відправника та зручності доставки. Автоматизація та послідовності. Ніколи не пропускайте подальші дії. Персоналізація електронної пошти. Підвищити репутацію відправника.
Hiver
hiverhq.com
Hiver - це платформа для комунікації та співпраці в Gmail, що полегшує управління електронною поштою та покращує підтримку клієнтів.
Neo
neo.space
Neo – це платформа для створення професійних електронних адрес та веб-сайтів, що допомагає малим бізнесам та підприємцям покращити свою онлайн-присутність.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: найдосконаліша платформа SaaS для пошуку потенційних клієнтів і електронної пошти. Розвивайте свій бізнес у пошуку потенційних клієнтів за допомогою Leadspicker – революційного рішення SaaS, розробленого спеціально для маркетологів і професіоналів з продажу, орієнтованих на результат. Завдяки Leadspicker вам більше не доведеться жонглювати кількома інструментами для пошуку потенційних клієнтів і кампаній електронною поштою. Ця платформа пропонує вам все під одним цифровим дахом. Основні характеристики: Можливість охоплення електронною поштою: надсилайте цільові кампанії своїм потенційним клієнтам без зусиль. Завдяки функціям розігріву електронної пошти та ротації ви можете забезпечити максимальну ефективність вашого охоплення. Інтелектуальне зіставлення електронної пошти: більше ніяких припущень! Надсилайте електронні листи за допомогою клієнта, який відповідає постачальнику електронної пошти вашого потенційного клієнта. Незалежно від того, чи використовує ваш потенційний клієнт Outlook чи Gmail, Leadspicker підбирає та використовує відповідного клієнта для оптимальної швидкості доставки. Інструмент пошуку потенційних клієнтів: легко визначте потенційних потенційних клієнтів, які відповідають вимогам вашого бізнесу. Зануртеся в широкий пул потенційних клієнтів і оптимізуйте процес націлювання. Каскадний пошук електронної пошти: Leadspicker революціонізує пошук електронної пошти, використовуючи унікальний каскадний підхід. Завдяки синергії з більш ніж 5 сторонніми рішеннями він забезпечує вищий рівень успіху та якість отримання дійсних адрес електронної пошти. Спеціальні пропозиції: Дані як послуга: знайти якісних потенційних клієнтів може бути складно. Завдяки функції Leadspicker Data-as-a-Service отримайте доступ до потенційних клієнтів вищого рівня безпосередньо на платформі, готових до охоплення. Кампанія продажів як послуга: від пошуку даних до охоплення електронною поштою, дозвольте Leadspicker виконувати важку роботу. Як клієнт, ваша основна увага залишається на потенційних клієнтах, які виявляють щирий інтерес до зустрічей, що забезпечує вищі коефіцієнти конверсії.
Vodien
vodien.com
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Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — це плагін для електронної пошти, що покращує управління листами, додаючи функції розумного відстеження, планування та автоматизації.
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox автоматично впорядковує електронні листи відповідно до угод, дозволяючи виконувати всі CRM-дії прямо з вхідних повідомлень.
Unroll.Me
unroll.me
Unroll.Me - це додаток, який дозволяє легко скасувати підписки на електронні листи та організувати вашу поштову скриньку.
Trengo
trengo.com
Trengo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, що дозволяє спростити комунікацію через кілька каналів з одного інтерфейсу.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail - це платна служба електронної пошти з інструментами для управління повідомленнями, календарями та контактами з акцентом на конфіденційність та безпеку.
Titan Email
titan.email
Titan Email - це поштовий додаток для малого бізнесу, що пропонує інструменти для управління електронною поштою, планування та інтеграції з календарями.
Shortwave
shortwave.com
Shortwave - це додаток для електронної пошти, який інтегрується з Gmail, організовує вхідні листи та покращує продуктивність команди за допомогою AI функцій.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox - це інструмент, що допомагає організувати електронну пошту, автоматично сортує важливі та несуттєві листи, заощаджуючи час користувача.
Rooftop
getrooftop.io
У Rooftop ми заново відкриваємо спосіб командного обміну електронними листами. 📧 Створюємо електронні листи для спільної роботи шляхом ефективного згадування колег або створення інтелектуальних робочих процесів для впорядкування їхньої спільної папки "Вхідні". Легко керуйте груповими електронними листами, наприклад @contact, @info або @yourbrand.
Paced Email
paced.email
Paced Email — це інструмент для управління електронною поштою, який допомагає зменшити завантаження поштової скриньки та захистити вашу конфіденційність.
Krystal
krystal.uk
Krystal – інтернет-сервіс, що пропонує веб-хостинг, хмарні послуги та VoIP рішення, з акцентом на сталий розвиток та енергію з відновлювальних джерел.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout - це програмне забезпечення для підтримки клієнтів, яке об'єднує електронну пошту та онлайн-чат, спрощуючи взаємодію команд з клієнтами.
Gmelius
gmelius.com
Gmelius — це платформа для співпраці, що інтегрується з Gmail, автоматизує робочі процеси та полегшує управління електронною поштою для команд.
Front
front.com
Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.
Clean Email
clean.email
Clean Email допомагає впорядкувати вхідні листи, зменшити спам та автоматизувати управління електронною поштою для більшої ефективності.
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