Leadspicker

leadspicker.com

Leadspicker: найдосконаліша платформа SaaS для пошуку потенційних клієнтів і електронної пошти. Розвивайте свій бізнес у пошуку потенційних клієнтів за допомогою Leadspicker – революційного рішення SaaS, розробленого спеціально для маркетологів і професіоналів з продажу, орієнтованих на результат. Завдяки Leadspicker вам більше не доведеться жонглювати кількома інструментами для пошуку потенційних клієнтів і кампаній електронною поштою. Ця платформа пропонує вам все під одним цифровим дахом. Основні характеристики: Можливість охоплення електронною поштою: надсилайте цільові кампанії своїм потенційним клієнтам без зусиль. Завдяки функціям розігріву електронної пошти та ротації ви можете забезпечити максимальну ефективність вашого охоплення. Інтелектуальне зіставлення електронної пошти: більше ніяких припущень! Надсилайте електронні листи за допомогою клієнта, який відповідає постачальнику електронної пошти вашого потенційного клієнта. Незалежно від того, чи використовує ваш потенційний клієнт Outlook чи Gmail, Leadspicker підбирає та використовує відповідного клієнта для оптимальної швидкості доставки. Інструмент пошуку потенційних клієнтів: легко визначте потенційних потенційних клієнтів, які відповідають вимогам вашого бізнесу. Зануртеся в широкий пул потенційних клієнтів і оптимізуйте процес націлювання. Каскадний пошук електронної пошти: Leadspicker революціонізує пошук електронної пошти, використовуючи унікальний каскадний підхід. Завдяки синергії з більш ніж 5 сторонніми рішеннями він забезпечує вищий рівень успіху та якість отримання дійсних адрес електронної пошти. Спеціальні пропозиції: Дані як послуга: знайти якісних потенційних клієнтів може бути складно. Завдяки функції Leadspicker Data-as-a-Service отримайте доступ до потенційних клієнтів вищого рівня безпосередньо на платформі, готових до охоплення. Кампанія продажів як послуга: від пошуку даних до охоплення електронною поштою, дозвольте Leadspicker виконувати важку роботу. Як клієнт, ваша основна увага залишається на потенційних клієнтах, які виявляють щирий інтерес до зустрічей, що забезпечує вищі коефіцієнти конверсії.