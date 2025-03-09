Програмне забезпечення для керування електронною поштою - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

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Програмне забезпечення для керування електронною поштою оптимізує організацію вхідних повідомлень шляхом автоматичної категоризації та пріоритетності вхідних електронних листів. Ця технологія підвищує продуктивність для окремих людей і компаній завдяки автоматизації та штучному інтелекту. Основні функції часто включають зменшення відволікань за допомогою таких опцій, як функція відкладення для відкладення нетермінових електронних листів і настроювані правила для автоматичного архівування. Додаткові можливості можуть включати відстеження електронної пошти, створення шаблонів, автоматичне сортування та просте скасування підписки на небажаний вміст. Це програмне забезпечення особливо корисне для команд, які працюють із клієнтами та клієнтами, оскільки дозволяє їм ефективно керувати спільними розмовами та заявками, відстежувати важливі показники та KPI, а також автоматизувати робочі процеси.
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Clean Email
clean.email
Clean Email допомагає впорядкувати вхідні листи, зменшити спам та автоматизувати управління електронною поштою для більшої ефективності.
Titan Email
titan.email
Titan Email - це поштовий додаток для малого бізнесу, що пропонує інструменти для управління електронною поштою, планування та інтеграції з календарями.
Krystal
krystal.uk
Krystal – компанія, що надає інтернет-послуги, заснована в 2002 році і спеціалізується на передових інструментах і послугах для компаній у всьому світі. Ми робимо все по-іншому, пропонуючи першокласні рішення, які є стійкими без шкоди для продуктивності. Сьогодні ми є найбільшою незалежною веб-хостинговою компанією у Великій Британії та єдиним у світі постачальником веб-хостингу та публічної хмари B Corp. Незалежно від того, чи це наш відзначений нагородами веб-хостинг, спеціальні хмарні послуги, рішення VoIP або видатна підтримка клієнтів у Великій Британії, ми ніколи не йдемо на компроміси щодо наших продуктів, послуг або підходу до планети. Ми працюємо на 100% відновлюваній електроенергії, і після реінвестування прибутку в покращення наших послуг ми спрямовуємо всі надлишки коштів на екологічні ініціативи. Ми компенсуємо викиди вуглецю всієї нашої робочої сили та садимо мільйони дерев, які вловлюють вуглець і відновлюють середовище проживання. Незалежно від розміру вашого бізнесу чи його амбіцій, у Krystal є надійне рішення, яке забезпечить майбутнє вашого бізнесу та сприятиме вашому зростанню.
InMoat
inmoat.com
InMoat наповнює вашу поштову скриньку, надаючи вам контроль над налаштуваннями електронної пошти. За допомогою InMoat ви можете підтримувати зосереджену папку "Вхідні", вибираючи типи електронних листів, які важливі для вас. Інші неважливі та нетермінові електронні листи буде відфільтровано до вашої папки @InMoat для подальшого перегляду. Незалежно від того, чи хочете ви визначити пріоритетність членів своєї команди, запрошення в календарі чи оновлення проектної співпраці, InMoat надає вам контроль. Штаб-квартира InMoat знаходиться в Остіні, штат Техас, розроблена віддаленою командою в США та Канаді.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail - це платна служба електронної пошти з інструментами для управління повідомленнями, календарями та контактами з акцентом на конфіденційність та безпеку.
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin дозволяє надсилати необмежену кількість електронних листів, які потрапляють у вхідні! Отримайте більше відкриття, більше потенційних клієнтів і більше продажів. Підвищення репутації відправника та зручності доставки. Автоматизація та послідовності. Ніколи не пропускайте подальші дії. Персоналізація електронної пошти. Підвищити репутацію відправника.
Hiver
hiverhq.com
Hiver - це потужна платформа комунікацій та співпраці, яка допомагає організаціям, що використовують Google Workspace, значно взаємодіють зі своїми клієнтами, службовцями та постачальниками. Команди, що використовують Hiver, можуть ефективно керувати багатоканальним спілкуванням, забезпечити самообслуговування, автоматизувати роботу, інтегруватись із улюбленими додатками, забезпечити дотримання SLA та отримувати інформацію про ефективність роботи в режимі реального часу для досягнення кращих результатів бізнесу. Не залишаючи Gmail, ніколи. Легкість використання Хівера, нульова крива навчання, безпека та дотримання світового класу та підтримка 24x7 найвищої оцінки роблять його надійним програмним забезпеченням для компаній 2000+ у всьому світі. Flexport, Pluralsight, Гарвардський університет, Appsflyer, Oxford Business Group та Upwork, серед інших, працюють від Hiver.
Neo
neo.space
Neo — це пакет для електронної пошти та розвитку, призначений для прискорення онлайн-розвитку малого бізнесу та підприємців. Понад 15 000 малих підприємств довіряють Neo. Neo — це універсальна платформа бізнес-електронної пошти, де ви отримуєте спеціальну корпоративну адресу електронної пошти ([email protected]), яка відповідає назві вашого бренду, і потужні функції, які допомагають розвивати ваш бренд. Ділова адреса електронної пошти додає довіри до ваших клієнтів і клієнтів вашого бренду, оскільки вона базується на вашому доменному імені. А найкраща частина? Ми допоможемо вам вибрати відповідне доменне ім’я, якщо у вас його ще немає! Ви також отримуєте веб-сайт для зміцнення цифрової присутності вашого бренду, і для цього не потрібно налаштовувати чи кодувати. У Neo є цілий ряд інструментів, а також багатофункціональна веб-пошта, включаючи інтегровані програми «Календар» і «Контакти», маркетинг електронною поштою, планування зустрічей і помічник електронної пошти зі штучним інтелектом, щоб писати та відповідати на будь-яку електронну пошту, сповіщення про прочитання та безліч інших засобів продуктивності та безпеки. особливості. Ідеально підходить для: малих підприємств, підприємців і стартапів, яким потрібен комплексний пакет електронної пошти для ефективної взаємодії з клієнтами та колегами.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: найдосконаліша платформа SaaS для пошуку потенційних клієнтів і електронної пошти. Розвивайте свій бізнес у пошуку потенційних клієнтів за допомогою Leadspicker – революційного рішення SaaS, розробленого спеціально для маркетологів і професіоналів з продажу, орієнтованих на результат. Завдяки Leadspicker вам більше не доведеться жонглювати кількома інструментами для пошуку потенційних клієнтів і кампаній електронною поштою. Ця платформа пропонує вам все під одним цифровим дахом. Основні характеристики: Можливість охоплення електронною поштою: надсилайте цільові кампанії своїм потенційним клієнтам без зусиль. Завдяки функціям розігріву електронної пошти та ротації ви можете забезпечити максимальну ефективність вашого охоплення. Інтелектуальне зіставлення електронної пошти: більше ніяких припущень! Надсилайте електронні листи за допомогою клієнта, який відповідає постачальнику електронної пошти вашого потенційного клієнта. Незалежно від того, чи використовує ваш потенційний клієнт Outlook чи Gmail, Leadspicker підбирає та використовує відповідного клієнта для оптимальної швидкості доставки. Інструмент пошуку потенційних клієнтів: легко визначте потенційних потенційних клієнтів, які відповідають вимогам вашого бізнесу. Зануртеся в широкий пул потенційних клієнтів і оптимізуйте процес націлювання. Каскадний пошук електронної пошти: Leadspicker революціонізує пошук електронної пошти, використовуючи унікальний каскадний підхід. Завдяки синергії з більш ніж 5 сторонніми рішеннями він забезпечує вищий рівень успіху та якість отримання дійсних адрес електронної пошти. Спеціальні пропозиції: Дані як послуга: знайти якісних потенційних клієнтів може бути складно. Завдяки функції Leadspicker Data-as-a-Service отримайте доступ до потенційних клієнтів вищого рівня безпосередньо на платформі, готових до охоплення. Кампанія продажів як послуга: від пошуку даних до охоплення електронною поштою, дозвольте Leadspicker виконувати важку роботу. Як клієнт, ваша основна увага залишається на потенційних клієнтах, які виявляють щирий інтерес до зустрічей, що забезпечує вищі коефіцієнти конверсії.
Vodien
vodien.com
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Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — це плагін для електронної пошти, що покращує управління листами, додаючи функції розумного відстеження, планування та автоматизації.
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox автоматично визначає пріоритети та впорядковує електронні листи відповідно до найважливіших угод. Це дозволяє виконувати всі дії CRM прямо з вашої папки "Вхідні".
Unroll.Me
unroll.me
Unroll.Me - це додаток, який дозволяє легко скасувати підписки на електронні листи та організувати вашу поштову скриньку.
Trengo
trengo.com
Trengo — це всеосяжна платформа для залучення клієнтів, розроблена для оптимізації спілкування за кількома каналами, покращення взаємодії з клієнтами та командної співпраці. З акцентом на ефективність і автоматизацію Trengo дозволяє підприємствам легко керувати взаємодією з клієнтами з єдиного інтерфейсу.
Tonkean
tonkean.com
Tonkean — це перша у своєму роді платформа для оркестровки процесів і досвіду, яка допомагає командам внутрішніх служб підприємства, таким як відділ закупівель і юридичний відділ, створювати досвід процесів, яким люди насправді слідують. Tonkean плавно охоплює існуючі політики та системи, дозволяючи внутрішнім командам робити більше з тим, що вони вже мають. За допомогою Tonkean ви можете створювати процеси, персоналізовані для кожного запитувача, які використовують AI для автоматизації прийому, сортування та вирішення кожного запиту. Завдяки бібліотеці попередньо налаштованих шаблонів процесів і редактору робочих процесів, який на 100% не містить коду, Tonkean є платформою автоматизації, яку вибирають такі інноваційні компанії, як Google, Netflix, Instacart і Workday. А за допомогою повного контролю керування ви можете гарантувати відповідність вимогам і максимальне впровадження — і все це без керування змінами та без коду. Заснована в 2015 році компанія Tonkean має штаб-квартиру в Пало-Альто, а відділ досліджень і розробок – у Тель-Авіві.
Shortwave
shortwave.com
Shortwave - це додаток для електронної пошти, який інтегрується з Gmail, організовує вхідні листи та покращує продуктивність команди за допомогою AI функцій.
SaneBox
sanebox.com
Очистіть свою поштову скриньку сьогодні (і тримайте її так назавжди) за допомогою Sanebox Sanebox-це як супер-розумний помічник, який був з вами роками і знає, що для вас важливо. Він переміщує неважливі електронні листи зі вхідної скриньки в нову папку і підсумовує їх у дайджесті, де ви можете швидко їх переробити. Середній клієнт Sanebox економить 12+ годин на місяць. Sanebox - це як супер -розумний помічник, який був з вами роками і знає, що для вас важливо - заощаджуючи середнього користувача 12+ годин на місяць.
Rooftop
getrooftop.io
У Rooftop ми заново відкриваємо спосіб командного обміну електронними листами. 📧 Створюємо електронні листи для спільної роботи шляхом ефективного згадування колег або створення інтелектуальних робочих процесів для впорядкування їхньої спільної папки "Вхідні". Легко керуйте груповими електронними листами, наприклад @contact, @info або @yourbrand.
Paced Email
paced.email
Paced Email – це британський інструмент підвищення продуктивності, який займає перш за все конфіденційність. Ми допомагаємо вам створити більш спокійну скриньку вхідних повідомлень електронної пошти, забезпечуючи додатковий захист конфіденційності та ідентифікації. Використовуйте персоналізовані або анонімні адреси електронної пошти, щоб відгородити себе від повідомлень, доки вони вам не знадобляться. Розбийте за день, тиждень або місяць у зручні дайджести. Можна також використовувати як надзвичайно ефективний постачальник електронної пошти для запису одним клацанням миші. Створюйте одноразові адреси електронної пошти у своєму браузері за допомогою нашого аддона, сумісного з Safari, Chrome і Firefox.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout - це програмне забезпечення для підтримки клієнтів, яке об'єднує електронну пошту та онлайн-чат, спрощуючи взаємодію команд з клієнтами.
Gmelius
gmelius.com
GMELIUS - це перша платформа співпраці, яка інтегрується в Google Workspace Google (раніше G Suite) і з'єднує її з іншими додатками, якими користуються ваша компанія, як Slack або Trello. Gmelius дозволяє командам співпрацювати під час роботи з інструментів, які вони вже знають і люблять. Не потрібно переміщувати дані на інше стороннє рішення, а також навчитися використовувати іншу програму. Gmelius робить чудову командну роботу відбуватися прямо з вхідної скриньки gmail користувача. Починаючи з потужних спільних вхідних скриньок, спільних лейблів Gmail, візуальних дощок Kanban та розумних автоматизацій робочого процесу прямо всередині Gmail, Gmelius пропонує унікальну платформу співпраці, яка інтегрується з рештою щоденних додатків користувача. Користувач може з'єднати свої улюблені інструменти разом з унікальними двосторонніми інтеграціями (включаючи Slack та Trello), публічний API або через Zapier. * Спростити управління електронною поштою * Збільшити прозорість та підзвітність * Автоматизувати та оптимізувати розподіл навантаження * Впорядкувати робочі процеси та автоматизувати будь -які бурхливі роботи Gmelius пропонує провідне спільне рішення для вхідних ящиків на ринку, і ось чому: 1. Гмелій безперешкодно інтегрується з існуючими інструментами. Gmelius живе прямо у вхідній скриньці gmail користувача, дозволяючи їм працювати в екосистемі, з якою їм зручна. Це економить час і гроші на міграції, адміністрації та навчанні. 2. Гмеліус шкала з потребами. Його унікальна архітектура щодня підтримує як невеликі, так і великі організації. Найбільші його клієнти враховують 8000+ активних вхідних ульок та десятків тисяч користувачів. 3. Гмелій забезпечує сувору конфіденційність за дизайнерською моделлю. Її штаб -квартира знаходиться в Швейцарії, Європі, і конфіденційність завжди була активно інтегрована в платформу. На відміну від інших служб, Gmelius ніколи не зберігає вміст електронних листів користувача.
Front
front.com
Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.
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