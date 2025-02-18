Програмне забезпечення для керування електронною поштою - Найпопулярніші застосунки - Острови Теркс і Кайкос

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Програмне забезпечення для керування електронною поштою оптимізує організацію вхідних повідомлень шляхом автоматичної категоризації та пріоритетності вхідних електронних листів. Ця технологія підвищує продуктивність для окремих людей і компаній завдяки автоматизації та штучному інтелекту. Основні функції часто включають зменшення відволікань за допомогою таких опцій, як функція відкладення для відкладення нетермінових електронних листів і настроювані правила для автоматичного архівування. Додаткові можливості можуть включати відстеження електронної пошти, створення шаблонів, автоматичне сортування та просте скасування підписки на небажаний вміст. Це програмне забезпечення особливо корисне для команд, які працюють із клієнтами та клієнтами, оскільки дозволяє їм ефективно керувати спільними розмовами та заявками, відстежувати важливі показники та KPI, а також автоматизувати робочі процеси.
Запит на новий застосунок
Tonkean
tonkean.com
Tonkean — це перша у своєму роді платформа для оркестровки процесів і досвіду, яка допомагає командам внутрішніх служб підприємства, таким як відділ закупівель і юридичний відділ, створювати досвід процесів, яким люди насправді слідують. Tonkean плавно охоплює існуючі політики та системи, дозволяючи внутрішнім командам робити більше з тим, що вони вже мають. За допомогою Tonkean ви можете створювати процеси, персоналізовані для кожного запитувача, які використовують AI для автоматизації прийому, сортування та вирішення кожного запиту. Завдяки бібліотеці попередньо налаштованих шаблонів процесів і редактору робочих процесів, який на 100% не містить коду, Tonkean є платформою автоматизації, яку вибирають такі інноваційні компанії, як Google, Netflix, Instacart і Workday. А за допомогою повного контролю керування ви можете гарантувати відповідність вимогам і максимальне впровадження — і все це без керування змінами та без коду. Заснована в 2015 році компанія Tonkean має штаб-квартиру в Пало-Альто, а відділ досліджень і розробок – у Тель-Авіві.
InMoat
inmoat.com
InMoat наповнює вашу поштову скриньку, надаючи вам контроль над налаштуваннями електронної пошти. За допомогою InMoat ви можете підтримувати зосереджену папку "Вхідні", вибираючи типи електронних листів, які важливі для вас. Інші неважливі та нетермінові електронні листи буде відфільтровано до вашої папки @InMoat для подальшого перегляду. Незалежно від того, чи хочете ви визначити пріоритетність членів своєї команди, запрошення в календарі чи оновлення проектної співпраці, InMoat надає вам контроль. Штаб-квартира InMoat знаходиться в Остіні, штат Техас, розроблена віддаленою командою в США та Канаді.
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin дозволяє надсилати необмежену кількість електронних листів, які потрапляють у вхідні! Отримайте більше відкриття, більше потенційних клієнтів і більше продажів. Підвищення репутації відправника та зручності доставки. Автоматизація та послідовності. Ніколи не пропускайте подальші дії. Персоналізація електронної пошти. Підвищити репутацію відправника.
Hiver
hiverhq.com
Hiver — це потужна платформа для спілкування та співпраці, яка допомагає організаціям, які використовують Google Workspace, ефективно взаємодіяти зі своїми клієнтами, співробітниками та постачальниками. Команди, які використовують Hiver, можуть ефективно керувати багатоканальним зв’язком, забезпечувати самообслуговування, автоматизувати роботу, інтегруватися зі своїми улюбленими програмами, забезпечувати відповідність SLA та отримувати інформацію про ефективність у реальному часі для досягнення кращих бізнес-результатів. Ніколи не виходячи з Gmail. Простота використання Hiver, необхідне навчання, безпека та відповідність стандартам світового класу, а також цілодобова підтримка з найвищим рейтингом роблять його надійним програмним забезпеченням для понад 2000 компаній у всьому світі. Flexport, Pluralsight, Гарвардський університет, Appsflyer, Oxford Business Group і Upwork, серед інших, працюють на базі Hiver.
Neo
neo.space
Neo — це пакет для електронної пошти та розвитку, призначений для прискорення онлайн-розвитку малого бізнесу та підприємців. Понад 15 000 малих підприємств довіряють Neo. Neo — це універсальна платформа бізнес-електронної пошти, де ви отримуєте спеціальну корпоративну адресу електронної пошти ([email protected]), яка відповідає назві вашого бренду, і потужні функції, які допомагають розвивати ваш бренд. Ділова адреса електронної пошти додає довіри до ваших клієнтів і клієнтів вашого бренду, оскільки вона базується на вашому доменному імені. А найкраща частина? Ми допоможемо вам вибрати відповідне доменне ім’я, якщо у вас його ще немає! Ви також отримуєте веб-сайт для зміцнення цифрової присутності вашого бренду, і для цього не потрібно налаштовувати чи кодувати. У Neo є цілий ряд інструментів, а також багатофункціональна веб-пошта, включаючи інтегровані програми «Календар» і «Контакти», маркетинг електронною поштою, планування зустрічей і помічник електронної пошти зі штучним інтелектом, щоб писати та відповідати на будь-яку електронну пошту, сповіщення про прочитання та безліч інших засобів продуктивності та безпеки. особливості. Ідеально підходить для: малих підприємств, підприємців і стартапів, яким потрібен комплексний пакет електронної пошти для ефективної взаємодії з клієнтами та колегами.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: найдосконаліша платформа SaaS для пошуку потенційних клієнтів і електронної пошти. Розвивайте свій бізнес у пошуку потенційних клієнтів за допомогою Leadspicker – революційного рішення SaaS, розробленого спеціально для маркетологів і професіоналів з продажу, орієнтованих на результат. Завдяки Leadspicker вам більше не доведеться жонглювати кількома інструментами для пошуку потенційних клієнтів і кампаній електронною поштою. Ця платформа пропонує вам все під одним цифровим дахом. Основні характеристики: Можливість охоплення електронною поштою: надсилайте цільові кампанії своїм потенційним клієнтам без зусиль. Завдяки функціям розігріву електронної пошти та ротації ви можете забезпечити максимальну ефективність вашого охоплення. Інтелектуальне зіставлення електронної пошти: більше ніяких припущень! Надсилайте електронні листи за допомогою клієнта, який відповідає постачальнику електронної пошти вашого потенційного клієнта. Незалежно від того, чи використовує ваш потенційний клієнт Outlook чи Gmail, Leadspicker підбирає та використовує відповідного клієнта для оптимальної швидкості доставки. Інструмент пошуку потенційних клієнтів: легко визначте потенційних потенційних клієнтів, які відповідають вимогам вашого бізнесу. Зануртеся в широкий пул потенційних клієнтів і оптимізуйте процес націлювання. Каскадний пошук електронної пошти: Leadspicker революціонізує пошук електронної пошти, використовуючи унікальний каскадний підхід. Завдяки синергії з більш ніж 5 сторонніми рішеннями він забезпечує вищий рівень успіху та якість отримання дійсних адрес електронної пошти. Спеціальні пропозиції: Дані як послуга: знайти якісних потенційних клієнтів може бути складно. Завдяки функції Leadspicker Data-as-a-Service отримайте доступ до потенційних клієнтів вищого рівня безпосередньо на платформі, готових до охоплення. Кампанія продажів як послуга: від пошуку даних до охоплення електронною поштою, дозвольте Leadspicker виконувати важку роботу. Як клієнт, ваша основна увага залишається на потенційних клієнтах, які виявляють щирий інтерес до зустрічей, що забезпечує вищі коефіцієнти конверсії.
Vodien
vodien.com
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Mail Butler
mailbutler.io
Це Mailbutler, плагін електронної пошти, який робить вашу папку "Вхідні" розумнішою. Mailbutler надає вам безліч корисних функцій для підвищення продуктивності, до яких ви можете отримати доступ прямо у своїй папці "Вхідні". Він покращує рідні функції поштового клієнта Apple Mail, Gmail або Outlook, пропонуючи розумні функції. Він пропонує помічник електронної пошти на основі штучного інтелекту, який може писати повідомлення за вас, хмарну доставку, щоб ваші заплановані електронні листи можна було надіслати, навіть якщо ваш комп’ютер офлайн, розширене відстеження електронної пошти, яке не потребує схвалення одержувача, і потужну функцію контактів які можуть допомогти вам покращити відносини з клієнтами, серед багатьох інших інтелектуальних функцій для покращення папки "Вхідні". До них належать: • Розумний помічник: помічник електронної пошти на основі штучного інтелекту, який пише, узагальнює та покращує повідомлення, знаходить завдання та контакти та відповідає за вас. • Розумне надсилання пізніше: функція розумного планування, яка допоможе вам оптимізувати час доставки електронної пошти. • Оптимізований для одержувачів планування: пропонує найкращий час для надсилання електронного листа, щоб збільшити шанси на його відкриття. • Відстеження електронної пошти: дізнайтеся, коли, де та як часто відкривався ваш електронний лист або посилання. Для тих, хто використовує електронні адреси iCloud або IMAP, подивіться, хто саме відкрив вашу електронну пошту, коли ви надсилаєте повідомлення кільком одержувачам. Також надсилайте відстежені електронні листи зі свого мобільного телефону. • Відкласти: тимчасово відкладіть менш важливі електронні листи, і вони знову з’являться у вибраний вами час. • Контакти: отримуйте суттєву інформацію про свої контакти, щоб підтримувати максимальне спілкування з клієнтами. • Підписи: красиві та професійні підписи електронної пошти з обширним творчим контролем. • Шаблони: створюйте шаблони повідомлень для підвищення продуктивності та ефективності. •
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox автоматично визначає пріоритети та впорядковує електронні листи відповідно до найважливіших угод. Це дозволяє виконувати всі дії CRM прямо з вашої папки "Вхідні".
Unroll.Me
unroll.me
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Trengo
trengo.com
Trengo — це всеосяжна платформа для залучення клієнтів, розроблена для оптимізації спілкування за кількома каналами, покращення взаємодії з клієнтами та командної співпраці. З акцентом на ефективність і автоматизацію Trengo дозволяє підприємствам легко керувати взаємодією з клієнтами з єдиного інтерфейсу.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail — це служба електронної пошти, яка пропонує платні облікові записи електронної пошти для окремих осіб і організацій. Компанія Fastmail Pty Ltd, розташована в Мельбурні, штат Вікторія, Австралія, надає її 36 мовами клієнтам у всьому світі. Компанію придбала Opera Software у 2010 році. 26 вересня 2013 року Fastmail оголосила, що відокремилася від Opera і стала приватна незалежна компанія. Його основні сервери розташовані в Нью-Йорку та Амстердамі; попереднє місце резервного копіювання в Ісландії замінюється розташуванням сервера в Амстердамі.
Titan Email
titan.email
Titan — це перший орієнтований на клієнта пакет електронної пошти, створений спеціально для професіоналів і власників малого бізнесу, з функціями, розробленими для створення глибших і змістовніших відносин з клієнтами. Завдяки корисним вбудованим інструментам, таким як шаблони електронної пошти, можливість планування надсилання, подальші нагадування тощо, Titan забезпечує роботу з електронною поштою, яка оптимізує продуктивність. Календар, список контактів і сховище Titan пропонують ефективність прямо з папки «Вхідні». Titan можна інтегрувати з веб-хостами, реєстраторами доменів і розробниками веб-сайтів, щоб запропонувати клієнтам повний пакет рішень. Titan Email доступна на пристроях Webmail, iOS та Android. Найкраще для: професіоналів або малих підприємств, яким потрібен комплексний пакет електронної пошти, який забезпечує значущі стосунки з клієнтами.
Shortwave
shortwave.com
Shortwave – це програма для електронної пошти, розроблена для надання спільних каналів і функцій продуктивності в наявних скриньках Gmail вашої команди. Це допомагає командам стартапів бути більш продуктивними, ефективно співпрацювати один з одним і швидше працювати зі своїми клієнтами.
SaneBox
sanebox.com
Очистіть свою поштову скриньку сьогодні (і тримайте її так назавжди) за допомогою Sanebox Sanebox-це як супер-розумний помічник, який був з вами роками і знає, що для вас важливо. Він переміщує неважливі електронні листи зі вхідної скриньки в нову папку і підсумовує їх у дайджесті, де ви можете швидко їх переробити. Середній клієнт Sanebox економить 12+ годин на місяць. Sanebox - це як супер -розумний помічник, який був з вами роками і знає, що для вас важливо - заощаджуючи середнього користувача 12+ годин на місяць.
Rooftop
getrooftop.io
У Rooftop ми заново відкриваємо спосіб командного обміну електронними листами. 📧 Створюємо електронні листи для спільної роботи шляхом ефективного згадування колег або створення інтелектуальних робочих процесів для впорядкування їхньої спільної папки "Вхідні". Легко керуйте груповими електронними листами, наприклад @contact, @info або @yourbrand.
Paced Email
paced.email
Paced Email – це британський інструмент підвищення продуктивності, який займає перш за все конфіденційність. Ми допомагаємо вам створити більш спокійну скриньку вхідних повідомлень електронної пошти, забезпечуючи додатковий захист конфіденційності та ідентифікації. Використовуйте персоналізовані або анонімні адреси електронної пошти, щоб відгородити себе від повідомлень, доки вони вам не знадобляться. Розбийте за день, тиждень або місяць у зручні дайджести. Можна також використовувати як надзвичайно ефективний постачальник електронної пошти для запису одним клацанням миші. Створюйте одноразові адреси електронної пошти у своєму браузері за допомогою нашого аддона, сумісного з Safari, Chrome і Firefox.
Krystal
krystal.uk
Krystal – компанія, що надає інтернет-послуги, заснована в 2002 році і спеціалізується на передових інструментах і послугах для компаній у всьому світі. Ми робимо все по-іншому, пропонуючи першокласні рішення, які є стійкими без шкоди для продуктивності. Сьогодні ми є найбільшою незалежною веб-хостинговою компанією у Великій Британії та єдиним у світі постачальником веб-хостингу та публічної хмари B Corp. Незалежно від того, чи це наш відзначений нагородами веб-хостинг, спеціальні хмарні послуги, рішення VoIP або видатна підтримка клієнтів у Великій Британії, ми ніколи не йдемо на компроміси щодо наших продуктів, послуг або підходу до планети. Ми працюємо на 100% відновлюваній електроенергії, і після реінвестування прибутку в покращення наших послуг ми спрямовуємо всі надлишки коштів на екологічні ініціативи. Ми компенсуємо викиди вуглецю всієї нашої робочої сили та садимо мільйони дерев, які вловлюють вуглець і відновлюють середовище проживання. Незалежно від розміру вашого бізнесу чи його амбіцій, у Krystal є надійне рішення, яке забезпечить майбутнє вашого бізнесу та сприятиме вашому зростанню.
Help Scout
helpscout.com
Допомога розвідника розроблена з урахуванням ваших клієнтів. Надайте електронну пошту та в прямому ефірі з особистим дотиком та надайте вміст довідки саме там, де потрібні ваші клієнти, все в одному місці, все за одну низьку ціну. Досвід клієнтів простий, а навчальний персонал безболісно, але допомога скаута все ще має всі потужні функції, необхідні для надання великої підтримки в масштабі. Завдяки найкращому звіту в класі, інтегрованою базою знань, 50+ інтеграцією та надійним API, допомога скаута дозволяє вашій команді зосередитись на тому, що насправді має значення: ваші клієнти. До допомоги розвіднику довіряють 12 000+ клієнтів у понад 140 країнах, включаючи буфер, grubhub, angellist та timbuk2.
Gmelius
gmelius.com
GMELIUS - це перша платформа співпраці, яка інтегрується в Google Workspace Google (раніше G Suite) і з'єднує її з іншими додатками, якими користуються ваша компанія, як Slack або Trello. Gmelius дозволяє командам співпрацювати під час роботи з інструментів, які вони вже знають і люблять. Не потрібно переміщувати дані на інше стороннє рішення, а також навчитися використовувати іншу програму. Gmelius робить чудову командну роботу відбуватися прямо з вхідної скриньки gmail користувача. Починаючи з потужних спільних вхідних скриньок, спільних лейблів Gmail, візуальних дощок Kanban та розумних автоматизацій робочого процесу прямо всередині Gmail, Gmelius пропонує унікальну платформу співпраці, яка інтегрується з рештою щоденних додатків користувача. Користувач може з'єднати свої улюблені інструменти разом з унікальними двосторонніми інтеграціями (включаючи Slack та Trello), публічний API або через Zapier. * Спростити управління електронною поштою * Збільшити прозорість та підзвітність * Автоматизувати та оптимізувати розподіл навантаження * Впорядкувати робочі процеси та автоматизувати будь -які бурхливі роботи Gmelius пропонує провідне спільне рішення для вхідних ящиків на ринку, і ось чому: 1. Гмелій безперешкодно інтегрується з існуючими інструментами. Gmelius живе прямо у вхідній скриньці gmail користувача, дозволяючи їм працювати в екосистемі, з якою їм зручна. Це економить час і гроші на міграції, адміністрації та навчанні. 2. Гмеліус шкала з потребами. Його унікальна архітектура щодня підтримує як невеликі, так і великі організації. Найбільші його клієнти враховують 8000+ активних вхідних ульок та десятків тисяч користувачів. 3. Гмелій забезпечує сувору конфіденційність за дизайнерською моделлю. Її штаб -квартира знаходиться в Швейцарії, Європі, і конфіденційність завжди була активно інтегрована в платформу. На відміну від інших служб, Gmelius ніколи не зберігає вміст електронних листів користувача.
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Вони переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним інтелектом і автоматизацією, щоб вирішувати проблеми та допомагати командам працювати швидше. Клієнти отримують винятковий сервіс, незалежно від того, чи шукають вони просту, миттєву відповідь або персоналізовану допомогу з найскладніших питань, — і вони отримують аналітику й уявлення, необхідні їхньому бізнесу для оптимізації взаємодії з клієнтами. Понад 8500 компаній усіх форм і розмірів, від ClickUp до Branch Insurance, Echo Global Logistics до Reed & Mackay, покладаються на Front, щоб надати кардинальні послуги, які завойовують і утримують клієнтів на все життя.
Clean Email
clean.email
Очистіть папку "Вхідні" від непотрібних електронних листів. Потім тримайте його в чистоті. Clean Email допомагає ефективніше керувати своєю поштовою скринькою, перевантаженою непрочитаними та небажаними листами, зберігаючи при цьому ваші дані в безпеці та поважаючи вашу конфіденційність. Очищуйте електронні листи за допомогою програми очищення вхідних повідомлень.
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