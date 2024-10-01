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Програмне забезпечення для керування електронною поштою - Найпопулярніші застосунки - Намібія
Програмне забезпечення для керування електронною поштою оптимізує організацію вхідних повідомлень шляхом автоматичної категоризації та пріоритетності вхідних електронних листів. Ця технологія підвищує продуктивність для окремих людей і компаній завдяки автоматизації та штучному інтелекту. Основні функції часто включають зменшення відволікань за допомогою таких опцій, як функція відкладення для відкладення нетермінових електронних листів і настроювані правила для автоматичного архівування. Додаткові можливості можуть включати відстеження електронної пошти, створення шаблонів, автоматичне сортування та просте скасування підписки на небажаний вміст. Це програмне забезпечення особливо корисне для команд, які працюють із клієнтами та клієнтами, оскільки дозволяє їм ефективно керувати спільними розмовами та заявками, відстежувати важливі показники та KPI, а також автоматизувати робочі процеси.
Запит на новий застосунок
Fastmail
fastmail.com
Fastmail — це служба електронної пошти, яка пропонує платні облікові записи електронної пошти для окремих осіб і організацій. Компанія Fastmail Pty Ltd, розташована в Мельбурні, штат Вікторія, Австралія, надає її 36 мовами клієнтам у всьому світі. Компанію придбала Opera Software у 2010 році. 26 вер...
Titan Email
titan.email
Titan — це перший орієнтований на клієнта пакет електронної пошти, створений спеціально для професіоналів і власників малого бізнесу, з функціями, розробленими для створення глибших і змістовніших відносин з клієнтами. Завдяки корисним вбудованим інструментам, таким як шаблони електронної пошти, мож...
Unroll.Me
unroll.me
Легко скасуйте підписку в один клік на підписки електронною поштою. Зареєструйтеся сьогодні!
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — глобальна дистанційна компанія, яка надає програмне забезпечення служби підтримки та має штаб-квартиру в Бостоні, штат Массачусетс. Компанія надає платформу підтримки клієнтів на основі електронної пошти, інструмент бази знань і вбудований пошуковий/контактний віджет для спеціалістів із...
Shortwave
shortwave.com
Shortwave – це програма для електронної пошти, розроблена для надання спільних каналів і функцій продуктивності в наявних скриньках Gmail вашої команди. Це допомагає командам стартапів бути більш продуктивними, ефективно співпрацювати один з одним і швидше працювати зі своїми клієнтами.
Clean Email
clean.email
Очистіть папку "Вхідні" від непотрібних електронних листів. Потім тримайте його в чистоті. Clean Email допомагає ефективніше керувати своєю поштовою скринькою, перевантаженою непрочитаними та небажаними листами, зберігаючи при цьому ваші дані в безпеці та поважаючи вашу конфіденційність. Очищуйте е...
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Вони переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним і...
Mail Butler
mailbutler.io
Це Mailbutler, плагін електронної пошти, який робить вашу папку "Вхідні" розумнішою. Mailbutler надає вам безліч корисних функцій для підвищення продуктивності, до яких ви можете отримати доступ прямо у своїй папці "Вхідні". Він покращує рідні функції поштового клієнта Apple Mail, Gmail або Outlook,...
Krystal
krystal.uk
Krystal – компанія, що надає інтернет-послуги, заснована в 2002 році і спеціалізується на передових інструментах і послугах для компаній у всьому світі. Ми робимо все по-іншому, пропонуючи першокласні рішення, які є стійкими без шкоди для продуктивності. Сьогодні ми є найбільшою незалежною веб-хости...
Paced Email
paced.email
Paced Email – це британський інструмент підвищення продуктивності, який займає перш за все конфіденційність. Ми допомагаємо вам створити більш спокійну скриньку вхідних повідомлень електронної пошти, забезпечуючи додатковий захист конфіденційності та ідентифікації. Використовуйте персоналізовані або...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox — це інструмент керування електронною поштою, який допомагає середньостатистичному працівнику заощаджувати принаймні 2,5 години на тиждень, щоб він міг проводити більше часу поза папкою «Вхідні». Заснована в 2011 році компанія SaneBox пропонує як окремим особам, так і корпоративним клієнтам ...
Trengo
trengo.com
Trengo — це всеосяжна платформа для залучення клієнтів, розроблена для оптимізації спілкування за кількома каналами, покращення взаємодії з клієнтами та командної співпраці. З акцентом на ефективність і автоматизацію Trengo дозволяє підприємствам легко керувати взаємодією з клієнтами з єдиного інтер...
Neo
neo.space
Neo — це пакет для електронної пошти та розвитку, призначений для прискорення онлайн-розвитку малого бізнесу та підприємців. Понад 15 000 малих підприємств довіряють Neo. Neo — це універсальна платформа бізнес-електронної пошти, де ви отримуєте спеціальну корпоративну адресу електронної пошти (yourn...
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox автоматично визначає пріоритети та впорядковує електронні листи відповідно до найважливіших угод. Це дозволяє виконувати всі дії CRM прямо з вашої папки "Вхідні".
Gmelius
gmelius.io
Gmelius забезпечує чудову командну роботу прямо з вашої папки вхідних повідомлень Gmail. Починаючи з потужних спільних папок «Вхідні», спільних міток Gmail, візуальних дощок Kanban і інтелектуальної автоматизації робочого процесу безпосередньо в Gmail, Gmelius пропонує унікальну платформу для співпр...
Tonkean
tonkean.com
Tonkean — це перша у своєму роді платформа для оркестровки процесів і досвіду, яка допомагає командам внутрішніх служб підприємства, таким як відділ закупівель і юридичний відділ, створювати досвід процесів, яким люди насправді слідують. Tonkean плавно охоплює існуючі політики та системи, дозволяючи...
Hiver
hiverhq.com
Hiver — це потужна платформа для спілкування та співпраці, яка допомагає організаціям, які використовують Google Workspace, ефективно взаємодіяти зі своїми клієнтами, співробітниками та постачальниками. Команди, які використовують Hiver, можуть ефективно керувати багатоканальним зв’язком, забезпечув...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: найдосконаліша платформа SaaS для пошуку потенційних клієнтів і електронної пошти. Розвивайте свій бізнес у пошуку потенційних клієнтів за допомогою Leadspicker – революційного рішення SaaS, розробленого спеціально для маркетологів і професіоналів з продажу, орієнтованих на результат. З...
Vodien
vodien.com
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Rooftop
getrooftop.io
У Rooftop ми заново відкриваємо спосіб командного обміну електронними листами. 📧 Створюємо електронні листи для спільної роботи шляхом ефективного згадування колег або створення інтелектуальних робочих процесів для впорядкування їхньої спільної папки "Вхідні". Легко керуйте груповими електронними л...
InMoat
inmoat.com
InMoat наповнює вашу поштову скриньку, надаючи вам контроль над налаштуваннями електронної пошти. За допомогою InMoat ви можете підтримувати зосереджену папку "Вхідні", вибираючи типи електронних листів, які важливі для вас. Інші неважливі та нетермінові електронні листи буде відфільтровано до вашої...
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin дозволяє надсилати необмежену кількість електронних листів, які потрапляють у вхідні! Отримайте більше відкриття, більше потенційних клієнтів і більше продажів. Підвищення репутації відправника та зручності доставки. Автоматизація та послідовності. Ніколи не пропускайте подальші дії. Пер...