Програмне забезпечення для керування електронною поштою - Найпопулярніші застосунки - Гуам

Help Scout — глобальна дистанційна компанія, яка надає програмне забезпечення служби підтримки та має штаб-квартиру в Бостоні, штат Массачусетс. Компанія надає платформу підтримки клієнтів на основі електронної пошти, інструмент бази знань і вбудований пошуковий/контактний віджет для спеціалістів із обслуговування клієнтів. Основним продуктом Help Scout (також називається Help Scout) є веб-довідкова служба SaaS (програмне забезпечення як послуга), сумісна з HIPAA. Заснована в 2011 році компанія обслуговує понад 10 000 клієнтів у понад 140 країнах, включаючи Buffer, Basecamp, Trello, Reddit і AngelList. Окрім розташування в Бостоні, компанія має віддалену робочу силу з понад 100 співробітниками, які проживають у понад 80 містах світу.