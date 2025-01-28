Програмне забезпечення для керування електронною поштою - Найпопулярніші застосунки - Боснія і Герцеговина

Mail Butler

mailbutler.io

Це Mailbutler, плагін електронної пошти, який робить вашу папку "Вхідні" розумнішою. Mailbutler надає вам безліч корисних функцій для підвищення продуктивності, до яких ви можете отримати доступ прямо у своїй папці "Вхідні". Він покращує рідні функції поштового клієнта Apple Mail, Gmail або Outlook, пропонуючи розумні функції. Він пропонує помічник електронної пошти на основі штучного інтелекту, який може писати повідомлення за вас, хмарну доставку, щоб ваші заплановані електронні листи можна було надіслати, навіть якщо ваш комп’ютер офлайн, розширене відстеження електронної пошти, яке не потребує схвалення одержувача, і потужну функцію контактів які можуть допомогти вам покращити відносини з клієнтами, серед багатьох інших інтелектуальних функцій для покращення папки "Вхідні". До них належать: • Розумний помічник: помічник електронної пошти на основі штучного інтелекту, який пише, узагальнює та покращує повідомлення, знаходить завдання та контакти та відповідає за вас. • Розумне надсилання пізніше: функція розумного планування, яка допоможе вам оптимізувати час доставки електронної пошти. • Оптимізований для одержувачів планування: пропонує найкращий час для надсилання електронного листа, щоб збільшити шанси на його відкриття. • Відстеження електронної пошти: дізнайтеся, коли, де та як часто відкривався ваш електронний лист або посилання. Для тих, хто використовує електронні адреси iCloud або IMAP, подивіться, хто саме відкрив вашу електронну пошту, коли ви надсилаєте повідомлення кільком одержувачам. Також надсилайте відстежені електронні листи зі свого мобільного телефону. • Відкласти: тимчасово відкладіть менш важливі електронні листи, і вони знову з’являться у вибраний вами час. • Контакти: отримуйте суттєву інформацію про свої контакти, щоб підтримувати максимальне спілкування з клієнтами. • Підписи: красиві та професійні підписи електронної пошти з обширним творчим контролем. • Шаблони: створюйте шаблони повідомлень для підвищення продуктивності та ефективності. •